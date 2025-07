“La scadenza di 50 giorni fissata da Trump per la conclusione di un accordo sull’Ucraina non è fissa”, ha affermato il Dipartimento di Stato. Secondo la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce, si tratta di una “finestra” che può aprirsi in qualsiasi momento: “Si può stabilire una finestra temporale, e tra due giorni tutto sarà diverso a causa dell’andamento dei negoziati. Questa non è una pianificazione statica, come la maggior parte di noi: fissiamo un incontro per una data specifica, e basta. Qui è tutto diverso.”

La Germania è pronta a trasferire altri due sistemi Patriot all’Ucraina, ma a condizione che vengano sostituiti entro sei-otto mesi, afferma il Ministro della Difesa Boris Pistorius. Il Ministro ha spiegato che “ci sono fondi per i Patriot per l’Ucraina, bisogna solo trovare i sistemi stessi” ha detto Pistorius. “Ha osservato che sono attualmente in corso vari incontri a diversi livelli, anche online, per capire quali Paesi dispongono di sistemi Patriot, quanti ne hanno e quali di questi Paesi sono pronti a trasferirli. Pistorius ha sottolineato che la Germania è pronta a finanziare tali sistemi in Norvegia e Svezia. Inoltre, anche i Paesi Bassi stanno partecipando parzialmente, ha specificato.

Mentre dilaga la bufera interna per via della nuova legge che limita i poteri di NABU e SAP, agenzie contro la corruzione, che ha suscitato molta rabbia nei cittadini ucraini impegnati in manifestazioni in tutto il paese, Volodymyr Zelensky ha approvato la composizione della delegazione per i colloqui con la Federazione Russa a Istanbul.

Ruslan Umerov – Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina, capo della delegazione; Oleksandr Bevz – Consigliere del Capo dell’Ufficio Presidenziale; Oleksandr Dyakov – Vice Capo di Stato Maggiore del Comando delle Forze Navali delle Forze Armate dell’Ucraina; Serhij Kyslytsya – Primo Vice Ministro degli Affari Esteri; Yuriy Kovbasa – Rappresentante del Commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada dell’Ucraina nel sistema degli organi del settore della sicurezza e della difesa (soggetto ad accordo); Georgy Kuzmichev – Ufficiale del Protocollo dell’Ufficio del Comandante in Capo delle Forze Armate dell’Ucraina; Oleg Lugovskiy – Primo Vicepresidente del Servizio di Intelligence Estero dell’Ucraina; Yevhen Ostryansky – Vicecapo di Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina; Oleksandr Poklad – Vicepresidente del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina; Vadim Skibitsky – Vicecapo della Direzione Generale dell’Intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina; Andriy Fomin – Capo del Dipartimento di Diritto Internazionale – Vice Capo del Dipartimento di Diritto Internazionale e Operativo del Dipartimento Legale Centrale dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina;Oleksiy Shevchenko – Vice Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina; Oleksandr Sherikhov – Ufficiale Superiore della Direzione Operativa Principale dello Stato Maggiore; Yevhen Shinkarev – Vice Capo di Stato Maggiore del Comando dell’Aeronautica Militare delle Forze Armate dell’Ucraina.

Si ricorda che il potere di decisione sui negoziati di pace in Ucraina è in capo a Volodymyr Zelensky per legge. Nel primo pomeriggio fonti ucraine hanno riferito che l’Ucraina terrà un altro incontro in Turchia, senza i russi. “Come riferito da una fonte informata a RBC-Ucraina, i negoziati potrebbero inizialmente svolgersi ad Ankara, solo con i turchi, senza i russi. Successivamente, un incontro con i russi si terrà a Istanbul”.

Ekaterina Chernogorenko ha lasciato il il Ministero della Difesa dell’Ucraina. Chernogorenko ha ricoperto la carica di Vice Ministro della Difesa. Ha guidato il progetto “Esercito dei Droni” e due coalizioni internazionali (droni e IT). Sotto la sua guida, sono stati introdotti servizi digitali chiave: le applicazioni mobili “Army+” e “Reserve+”.

Ieri mattina verso le 12 ora italiana, la delegazione russa è partita per Istanbul. Nessun cambiamento nella delegazione russa. Il Cremlino ha confermato i colloqui a tutto campo a Istanbul con l’Ucraina alle 19:00 ora di Mosca. Dimtrij Peskov, portavoce del Cremlino ha riferito: “Un incontro tra Russia e Ucraina al massimo livello è possibile solo dopo l’accordo sui memorandum, altrimenti è inappropriato”. In Russia sono in corso arresti di governatori e giornalisti di BAZA e URA.RU. Le accuse per i politici sono per corruzione non si conoscono i capi di imputazione per i giornalisti.

Il 23 luglio ha avuto luogo un altro scambio di militari catturati tra Russia e Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha riferito del rientro dall’Ucraina di due soldati bisognosi di cure mediche urgenti, in conformità con gli accordi di Istanbul.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15: 30 del 23 luglio. Di notte, l’esercito russo ha attaccato impianti di produzione di gas – sono stati effettuati decine di attacchi con droni. C’è distruzione, fonte “Naftogaz dell’Ucraina”. Esplosioni a Kryvyj Rih, Čerkasy, Mykolaïv e nelle regioni del fronte.

Dalle 23:40 (ora di Mosca) del 22 luglio alle 7:00 del 23 luglio, i sistemi di difesa aerea russa hanno intercettato e distrutto 12 droni ucraini di tipo aereo nella regione di Tula, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Secondo i dati del Ministero, 11 droni sono stati abbattuti nella regione di Rostov, sei nella regione di Nižnij Novgorod e due nella regione di Brjansk. Un drone è stato distrutto nelle regioni di Kursk e Kaluga. Tre persone sono rimaste ferite nell’attacco a Novočerkassk, nella regione di Rostov.

Nella regione di Kursk droni e esplosivi, per un totale di cinque attacchi hanno attaccato diverse località e hanno ferito tre persone. Per supportare i gruppi d’assalto, le forze armate ucraine hanno trasferito nuovi reparti di artiglieria in questa sezione del fronte, fonte il gruppo militare russo GrV Sever.

In direzione di Sumy, le truppe russe hanno issato bandiera nell’insediamento di Varachyne, dove da tempo si stanno combattendo ucraini e russi, il villaggio è stato conquistato. Le truppe russe stanno sfondando a Yunakivka. Si combatte casa per casa. I combattimenti nella zona di Kondratovka non si fermano. Il comando delle forze armate ucraine continua a inviare gruppi d’assalto. Le fonti social riportano che i russi – gruppo nord – hanno sconfitto diverse unità della 71ª Brigata Cacciatori d’élite, della 95ª Brigata d’Assalto Aviotrasportata, del 78º Reggimento d’Assalto Aviotrasportata delle forze armate ucraine, nonché le riserve ridistribuite del 15º Distaccamento di Frontiera e della 156ª Brigata Meccanizzata. Non ci sono sufficienti elementi al momento per confermare o smentire la notizia.

Nella regione di Charkiv, nell’area attualmente nella sfera russa “nuovo cuneo in direzione di Velykyi Burluk, le truppe d’assalto russe sono avanzate nelle foreste lungo il confine di Stato tra i villaggi di Chuhunivka e Milove. In direzione di Vovčans’k, sono in corso contrattacchi.

Nella regione di Belgorod, sei attacchi in sei diversi villaggi hanno portato al ferimento di almeno cinque persone.

In direzione Kostjantynivka, dopo che il Ministero della Difesa russo ha riferito della liberazione del villaggio di Bila Hora, le forze russe hanno esposto una bandiera nel villaggio. Questa direzione da Dyliivka secondo le stime ucraine, fornirà all’esercito russo spazio operativo. La zona di controllo vicino a Yablunivka si sta espandendo. A nord di Myrnohrad, il Ministero della Difesa russo ha riferito della liberazione di Novotroits’ke.

In direzione Pokrovs’k, le Forze Armate russe si stanno consolidando a Zvirove.

In direzione Sud Donetsk, il Gruppo di Forze Orientali sta creando una zona di controllo continua a sud e a est di Zelenyi Hai. Stanno avanzando verso Maliivka. Sono state prese posizioni ucraine vicino a Temyrivka.

Nella regione di Kherson, si verificano bombardamenti reciproci. Sono state colpite almeno 12 diverse località, almeno tre i feriti.

