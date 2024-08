Non rilasceranno documenti agli uomini ucraini in una delle regioni della Germania, ha detto il ministero del Lavoro e degli affari sociali dell’Assia. “Le persone obbligate al servizio militare non potranno più ottenere un passaporto straniero e potranno recarsi in Ucraina per riceverlo e svolgere il servizio militare”.

In Ucraina sono arrivati i primi caccia F-16, avvistati a Leopoli. I piloti stanno facendo ancora dei voli di prova. Dovrebbero essere, quelli inviati dai Paesi Bassi. On line è apparso uno stralcio, non verificabile di un Rapporto del Ministero della Difesa rumeno, dove si legge: “Su 50 cadetti, solo 3 padroneggiavano il materiale con un voto C, a loro non interessa studiare, non imparano e non conoscono l’inglese in massa. Tutti i cadetti non seguono il regime e bevono. Pertanto, i risultati dell’apprendimento sono stati considerati positivi. Dobbiamo rimandarli a casa con qualche pretesto”.

Eppure la maggior parte del bilancio statale dell’Ucraina nella prima metà del 2024 è andato alla difesa, ha dichiarato il presidente del comitato finanziario della Rada, Danylo Hetmantsev. Riferendosi ai dati della Tesoreria dello Stato, ha detto che le spese di bilancio per questo periodo ammontano a 1.935,3 miliardi di UAH. gli importi, in particolare, sono stati destinati al mantenimento dell’ordine pubblico, della sicurezza e della magistratura per il 14,8%, alla protezione sociale per l’11,6% e all’istruzione per l’1,6%.

A lamentare che mancano “soldi” anche l’ex governatore della regione di Lugansk Sergei Gaidai. Secondo lui, “una tranche di 50 miliardi di dollari dagli Stati Uniti non è arrivata all’Ucraina. L’Ucraina ha ricevuto solo 10 miliardi di dollari, il resto è andato al bilancio polacco per le vecchie armi trasferite in Ucraina”.

Alla fine il presidente Volodymyr Zelensky licenzia un altro militare di alto livello: Emil Ishkulov, comandante dell’80a Brigata d’assalto aereo dell’Ucraina. Secondo i media ucraini: “sarà promosso a una posizione più elevata, ha dichiarato il comando delle Forze d’assalto aereo il 29 luglio dopo un appello da parte di ufficiali di alto rango contrari al suo imminente licenziamento”.

Ukrainska Pravda ha pubblicato una nota della brigata, in cui i comandanti hanno invitato la leadership politica e militare dell’Ucraina a mantenere Ishkulov al suo posto.

In una nota sui social l’interessato ha dichiarato: “Mi hanno detto: “Probabilmente hai bisogno di riposare”. Il militare ha lasciato intendere di essere stato rimosso per essersi rifiutato di adempiere al “compito irrealistico” assegnato dal comandante in capo delle forze armate ucraine Syrsky.

“I comandanti delle unità di brigata sono insoddisfatti della decisione dei dirigenti di volermi rimuovere. Sono parzialmente consapevoli della situazione riguardo al compito che devono affrontare, conoscono la natura irrealistica di questo compito. Di conseguenza, mi hanno detto: “Probabilmente è ora che ti riposi”. Ishkulov ha anche negato l’informazione secondo cui sarebbe stato inviato per una promozione. Infatti, prende il posto del suo ex vice, venuto a sostituire il comandante della brigata.

Nel frattempo cambia anche la narrativa politica di Volodymyr Zelensky: “Il popolo ucraino deve volere un referendum”. “Qualsiasi questione relativa all’integrità territoriale dell’Ucraina non può essere risolta dal solo presidente, senza il popolo ucraino. Ciò è contrario alla nostra Costituzione”; “Non dovremmo liberare tutti i nostri territori con la forza e le armi, perché questo ci costa molto tempo e vite umane. Possiamo riprenderci i nostri territori attraverso la diplomazia.”

La social sfera russa a partire dalle ore 14:30, ore italiane, del 1° di agosto ha riferito che era in corso il processo di scambio tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa. L’elenco di coloro che verranno “scambiati” non è stato reso noto. CBS News afferma che: “il giornalista del WSJ Evan Gershkovich, l’ex marine americano Paul Whelan e il propagandista Alsou Kurmasheva* sono già in viaggio negli Stati Uniti”. Tra le notizie sullo scambio di Gershkovich, questa mattina è atterrato a Kaliningrad un aereo An-148, lo stesso aereo utilizzato nello scambio di Viktor Bout.

Secondo le fonti social russe, la Russia rilascerà Vladimir Kara-Murza, giornalista condannato per tradimento, come parte dello scambio, Alsu Kurmasheva, giornalista con cittadinanza russa e statunitense, Rico Krieger, tedesco è tra i nomi. In totale 24 persone compaiono nello scambio di prigionieri tra la Federazione Russa e i Paesi occidentali. Otto russi torneranno nella Federazione secondo i termini di un accordo sullo scambio di prigionieri tra Mosca e l’Occidente: il russo Vadim Krasikov, colonnello FSB, condannato in Germania, appare nello scambio di prigionieri tra Russia e Occidente. L’avvocato del russo Vadim Konoshchenko chiede al tribunale di New York di rivelare dove si trova il suo cliente, i contatti con lui si sono persi dal 30 luglio; Artem e Anna Dultsev, Vladislav Klyushin, Alexander Vinnik, e Maxim Marchenko, Roman Seleznev.

Secondo indiscrezioni Vadim Krasikov sarebbe l’uomo che la Russia rivuole a casa sarebbe il killer che ha ucciso un georgiano di origine cecena per conto del Cremlino.

Sergei Lavrov, nella giornata del 1 luglio in una conversazione con il capo del Ministero degli Affari Esteri del Mali, ha espresso l’intenzione della Federazione Russa di aiutare il Paese ad aumentare la capacità di combattimento delle forze armate senza menzionale il sostegno ucraino ad al Qaeda.

Ed ora uno guardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 1° agosto.

Le forze aerospaziali russe hanno lanciato un missile X-35 sulla posizione della società di ingegneria radiodifesa delle forze armate ucraine nell’area dell’insediamento di Polyana. Secondo fonti russe sarebbero stati distrutti: radar di difesa aerea ST-68; cabina di controllo del combattimento; centrale elettrica diesel;

Le truppe russe avanzano, secondo la social sfera di riferimento di 1.100 metri a nord nella zona di Niu-York direzione Torec’k e 1.000 metri a sud nella zona di Zalizne. Le truppe russe avanzano anche 350 metri a nord di Pivdenne, raggiungendo la periferia settentrionale del villaggio. Notizie confermate da fonti ucraine e russe.

L’offensiva a Niu-York e a Zalizne ha messo più di 1.500 ucraini in una situazione critica, poiché rischiano di essere circondati. Le truppe russe a Niu-York e Zalizne sono separate da soli 3.500 metri, 900 dei quali sono laghi. Di tutte le strade della zona, solo due rimangono funzionanti e gli ucraini che possono scappare lungo queste sono sotto tiro russo.

Le forze armate russe hanno preso il controllo della maggior parte del villaggio di Tymofiivka e hanno lanciato un attacco contro Ivanivka da sud e da est. Inoltre, le truppe russe avanzano a sud di Vesele lungo la ferrovia.

Le truppe russe iniziarono ad avanzare verso sud lungo la sponda occidentale del fiume Vovcha, raggiungendo il primo sistema di fortificazioni ucraine.

Le forze armate russe hanno ampliato la testa di ponte sulla sponda occidentale del canale a Časiv Jar, costringendo le forze armate ucraine a ritirarsi più in profondità nelle aree residenziali. A nord della città, le forze armate russe occuparono parte del tratto Orlova, creando così una minaccia per la guarnigione nemica nella metà occidentale di Kalinina.

Le forze armate ucraine non sono riuscite a spostare le unità russe dalla testa di ponte sulla sponda occidentale del canale Seversky Donets-Donbass con le forze della guarnigione cittadina. Inoltre, le forze armate russe qui hanno costretto le forze armate ucraine a ritirarsi verso ovest. E per impedirgli di trasferire rinforzi dalla linea di difesa esterna della città, l’esercito russo ha bloccato le unità ucraine nelle battaglie a nord e a sud di Časiv Jar.

In direzione Charkov: le battaglie di posizione continuano nel settore Lyptsi e i successi tattici vengono ottenuti nell’area Hlyboke delle forze armate russe.

in direzione Vovčans’k, le forze armate ucraine continuano a contrattaccare la periferia occidentale di Starytsya. Le truppe russe incalzano nei grattacieli di Vovčans’k. Continui scontri nella zona.

Kup’jans’k-Lyman: Le forze armate russe stanno ottenendo successi tattici a est di Syn’kivka.

Le truppe russe hanno ampliato il controllo del territorio a sud di Makiïvka.

