UKRAINERUSSIAWAR. Sanzioni coi buchi: Pechino e Seul comprano energia da Mosca

Il commercio di energia della Russia è una falla evidente nella rete di sanzioni che si sta stringendo intorno a Mosca, poiché l’aumento degli acquisti non solo da parte della Cina, ma anche dei paesi pro-sanzioni come la Corea del Sud, porta valuta estera che finanzia gli sforzi di guerra di Mosca.

Le importazioni totali della Cina dalla Russia sono salite del 26% sull’anno in termini di dollari a marzo, secondo i dati commerciali del governo pubblicati il 13 aprile. L’aumento è arrivato anche se le importazioni complessive del paese sono diminuite dello 0,1%, come una recrudescenza dei casi di coronavirus ha stimolato le chiusure in tutta la città che hanno ostacolato l’attività economica, riporta Nikkei.

Con le tensioni geopolitiche che aumentano, la Cina non vuole incrementare la sua dipendenza da paesi come l’Australia e gli Stati Uniti per l’energia. Ma la Cina non è l’unica a comprare di più dalla Russia, dopo che l’invasione dell’Ucraina ha messo gran parte del mondo contro Mosca.

La Corea del Sud, che, a differenza di Pechino, ha adottato le sanzioni occidentali, ha registrato un aumento del 44% nelle importazioni dalla Russia il mese scorso, mentre quelle di Taiwan sono aumentate del 9%. Questi aumenti sottolineano una grande debolezza del regime delle sanzioni. Poiché i paesi si sono mossi per diversificare il loro approvvigionamento energetico prima dell’invasione, la loro dipendenza dal gas e dal petrolio russo è aumentata.

Inoltre le major petrolifere occidentali si sono astenute dall’acquistare il greggio russo e la Russia ha venduto di più agli acquirenti asiatici a prezzi ridotti per evitare l’accumulo delle scorte. Il presidente Yu Baocai di Sinopec ha detto il mese scorso che la compagnia energetica statale cinese continuerà a comprare petrolio e gas dalla Russia «in conformità con i principi commerciali e i regolamenti del commercio internazionale in futuro».

L’energia è stata esclusa dalle sanzioni di molti paesi contro la Russia. Washington ha congelato tutti i beni della Sberbank, la più grande banca russa, che toccano il sistema finanziario degli Stati Uniti, e ha vietato alle aziende americane di fare affari con essa, ad eccezione delle transazioni legate all’energia. Altri paesi hanno risparmiato Gazprombank, un importante prestatore russo con un focus sull’energia, dalle sanzioni.

Le esportazioni di risorse hanno mantenuto il flusso di valuta estera in Russia. L’Istituto di Finanza Internazionale stima che senza l’embargo energetico, la Russia potrebbe registrare un surplus di più di 250 miliardi di dollari quest’anno. L’afflusso di valuta estera ha rafforzato il rublo, che ha frantumato i suoi precedenti minimi storici il mese scorso con un crollo oltre 150 per il dollaro prima di rimbalzare ai livelli pre-invasione e ora si aggira intorno agli 80 per il biglietto verde. Questo ha probabilmente contribuito al costante aumento dell’indice di approvazione interna del presidente russo Vladimir Putin, che ha superato l’80% in un sondaggio indipendente alla fine del mese scorso.

Le esportazioni verso la Russia sembrano essere divise più nettamente tra le economie che hanno aderito alla spinta delle sanzioni e quelle che non lo hanno fatto. La Corea del Sud ha riportato un calo del 56% il mese scorso; il Vietnam ha visto un crollo dell’84%, mentre Taiwan è sceso del 55%. Nel frattempo, i paesi che hanno evitato le sanzioni, in particolare la Cina, hanno permesso a Mosca di mantenere l’accesso alle catene di approvvigionamento globale.

Le esportazioni cinesi verso Mosca sono scese solo dell’8%, forse a causa delle sanzioni finanziarie occidentali che rendono più difficile regolare i pagamenti.

Antonio Albanese