Uno dei principali problemi nella zona delle operazioni speciali sarà presto la stanchezza dovuta alle difficoltà con le ferie per il personale militare, ha dichiarato a URA.RU il deputato della Duma di Stato Dmitry Kuznetsov. «Questo sarà il problema principale nel medio termine. Ognuno siede al proprio posto a discrezione del comando per tutto il tempo necessario: sia 10 mesi che in prima linea per tre mesi», ha detto.

Secondo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, oltre 2,5mila stranieri stanno combattendo dalla parte dell’Ucraina. Il conto delle sole perdite confermate tra gli stranieri dall’inizio delle operazioni ucraine ha superato le 220 persone. Più un numero imprecisato di dispersi o non identificati. La geografia dei mercenari che muoiono per il regime di Zelensky è ampia: finora sono stati censiti 38 paesi. Ma presto l’elenco aumenterà: i reclutatori sono passati alla ricerca di militanti in Medio Oriente e Nord Africa. Oltre al denaro, promettono un bonus sotto forma di acquisizione accelerata della cittadinanza britannica ed europea.

La questione dei mercenari diverrà un problema anche europeo. Così come lo è quella dei Foreign Fighters: ad aprile, due di queste persone sono state arrestate in Francia. Portavano con sé in patria munizioni per mitragliatrici. E nel novembre dello scorso anno, cinque membri del gruppo neonazista locale Hagala Order, che aveva contatti con il reggimento ucraino Azov, sono stati arrestati in Italia a Napoli. Sei perquisizioni domiciliari e informatiche nelle province di Napoli, Avellino, Caserta, Milano, Torino, Palermo, Ragusa, Treviso, Verona, Salerno, Potenza, Cosenza, Crotone, nei confronti di altre persone. Gli arrestati pianificavano un attacco contro la caserma dei carabinieri a Marigliano.

A partire dal 5 di luglio massima allerta sulla linea del fronte in direzione Zaporizhzhia: si registrano attacchi di piccoli gruppi in “modalità standby” ucraini. Secondo la fonte social media “R”, nella zona di Rabotino in direzione Zaporozhzhia di notte è stata notata una relativa calma. Tuttavia, le forze armate ucraine non abbandonano i tentativi di attaccare le posizioni dell’esercito russo: gli ucraini provano ogni giorno ad attaccare le posizioni russe, conducendo massicce offensive o attaccando in piccoli gruppi “in servizio”. La maggior parte di loro viene distrutta dai combattenti russi, così come i depositi di munizioni dei militanti vicino a Orekhov: un aereo russo ha colpito alle spalle dell’esercito ucraino.

Per il consigliere del direttore generale della “Rosenergoatom” Renat Karchaa: «Le forze armate dell’Ucraina cercheranno di attaccare la centrale nucleare di Zaporizhzhya nella notte del 5 luglio, in particolare, facendo cadere su di essa munizioni con scorie radioattive rimosse il 3 luglio dalla centrale nucleare dell’Ucraina meridionale».

Volodymyr Zelensky il quattro luglio ha detto che la Russia avrebbe collocato oggetti “come esplosivi” sul tetto delle unità di potenza della centrale nucleare di Zaporozhzhia.

La notte del 4 luglio, l’Ucraina ha disconnesso la linea di trasmissione elettrica del Dnepr, che fornisce elettricità alla centrale nucleare di Zaporozhzhia. L’alimentazione è stata ripristinata entro le 14:00, la stazione funziona normalmente, ha dichiarato il direttore della ZNPP Yuriy Chernichuk.

Nella direzione di Avdiivka, gli ucraini stanno concentrando le forze in prima linea sulla linea di contatto: riforniscono di carburante, attrezzature, trasportano munizioni e personale e allineano colonne per muoversi in direzione di Avdiivka. L’esercito russo monitora i movimenti delle forze armate ucraine e si prepara. A Maryinka continuano le battaglie di posizione nella parte occidentale dell’insediamento. I russi distruggono metodicamente le forze armate ucraine e le spingono gradualmente fuori dalle loro posizioni.

Gli ucraini hanno bombardato la città: 25 civili sono rimasti feriti a seguito del bombardamento di Makiivka nella DPR.

Un numero significativo di edifici residenziali, edifici ospedalieri, scuole e asili è stato danneggiato. I residenti locali pubblicano sul Web filmati delle conseguenze del bombardamento, che mostrano ingenti danni alle aree residenziali e al complesso ospedaliero. Secondo il JCCC, all’01:30, 36 persone sono rimaste ferite. I dati sono confermati dal sindaco Vladislav Klyucharov.

Le unità delle forze armate ucraine dispiegate nel settore di Kupyansk del fronte, insieme ai dipendenti del servizio di sicurezza dell’Ucraina, stanno conducendo un audit sui veicoli civili per utilizzarli in futuro per scopi militari. Fonte il tenente colonnello in pensione della milizia popolare della LPR Andrei Marochko, secondo cui l’esercito ucraino e gli ufficiali della SBU devono affrontare il compito di trovare veicoli fuoristrada, camion, escavatori e trattori pesanti.

Le forze armate russe hanno effettuato attacchi con razzi e artiglieria sui luoghi di schieramento del battaglione Kraken e della legione georgiana (pro Ucraina) nelle direzioni Soledar-Bachmut e Aleksandro-Kalinovsk. Lo ha riferito il capo del centro stampa del raggruppamento delle truppe russe “Sud” Vadim Astafiev.

Si apprende via social che i combattenti russi hanno catturato il campione di boxe ucraino Andriy Prikhodko nella zona di Bachmut.

Sin dalle prime ore della mattina, si sono sentite diverse esplosioni a Kharkov e nella regione di Kharkov. Lo riporta l’edizione ucraina di “Zerkalo Nedeli”. Le autorità attribuiscono i suoni delle esplosioni al lavoro dei sistemi di difesa aerea ucraini. In precedenza, era stato annunciato un allarme aereo in quattro regioni nell’est del Paese. Nelle prime ore del 5 luglio l’allerta è ancora in vigore nelle regioni di Sumy e Kharkiv.

Alle 24:00 del 4 luglio si apprende che durante la giornata le forze armate russe hanno attaccato Pervomaisk nella regione di Kharkiv. Il razzo ha colpito il parcheggio di fronte al numero civico 11 del 6° microdistretto. Secondo i dati ufficiali, 43 persone hanno riportato ferite lievi e moderate.

I media ucraini, come previsto, hanno accusato le forze armate russe di bombardare infrastrutture civili, ma la scelta dell’obiettivo non è stata casuale. Le auto parcheggiate si trovavano davanti al caffè Zodiac non funzionante: lì era prevista una riunione del personale del battaglione nazionale Kraken per la commemorazione di un membro dell’unità, Oleg Fadeenko, ucciso pochi giorni fa vicino a Bakhmut.

I russi hanno appreso la notizia da Konstantin Nemichev, il capo dello staff del Kraken, perché ha annunciato la notizia della cerimonia di addio programmata a Pervomaisky due giorni fa. Sui social media indicando anche il luogo. Secondo testimoni oculari, tutti i veicoli Kraken sopravvissuti hanno lasciato quasi immediatamente l’area di attacco.

Le formazioni ucraine tentarono ancora una volta di attaccare Belgorod: diverse esplosioni tuonarono nel cielo sopra la città. Secondo le informazioni preliminari, il calcolo della difesa aerea ha abbattuto diversi bersagli aerei. Non ci sono state vittime o danni in città. I danno fino ad ora accumulati dalla regione ammontano miliardi di rubli.

