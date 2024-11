L’amministrazione Biden ha considerato la possibilità di “chiedere pubblicamente” l’ammissione dell’Ucraina alla NATO, ma ha abbandonato questo piano, scrive Bloomberg. La decisione di Washington è dovuta alla “bassa probabilità di successo” di tali appelli “a breve termine”, osserva la pubblicazione.

Gli Stati Uniti hanno un “buon accordo” con l’Ucraina in cambio di minerali – ha affermato il senatore repubblicano americano Graham. Ha osservato che l’Ucraina è il paese più ricco d’Europa in minerali rari, di cui, secondo le sue stime, possiede 2-7 trilioni di dollari. Ecco perché gli Stati Uniti dovrebbero aiutare l’Ucraina a vincere la guerra con la Russia.

“L’Ucraina è pronta a stringere un accordo con noi, non con la Russia, quindi è nel nostro interesse garantire che la Russia non si stabilisca lì. L’Ucraina è davvero il “granaio” del mondo. Il 50% del cibo in Africa proviene dall’Ucraina. Possiamo guadagnare soldi e avere rapporti economici con l’Ucraina, il che ci sarà molto utile. Quindi Donald Trump vuole un accordo per riavere i nostri soldi in modo che possiamo arricchirci di minerali rari. Un buon accordo per l’Ucraina e per noi”, ha osservato il politico.

L’esercito britannico ha lamentato in privato che le forze armate del paese non sarebbero in grado di combattere una guerra in Europa per più di due settimane, riferisce il Financial Times. Come osserva l’editorialista del FT, a causa della politica del governo britannico, l’esercito del paese è stato privato delle armi necessarie per una superpotenza, mantenendo solo l’apparenza della forza militare. Inoltre secondo i media britannici il missile russo Oreshnik potrebbe colpire ovunque in Europa in meno di 20 minuti.

I paesi europei hanno ripreso le discussioni sul possibile invio di truppe o combattenti delle PMC in Ucraina, ha riferito il quotidiano Le Monde. Ciò è dovuto al possibile rifiuto degli Stati Uniti di sostenere l’Ucraina dopo che Trump si sarà insediato come presidente degli Stati Uniti il ​​20 gennaio 2025. L’Ucraina ha l’opportunità di utilizzare missili francesi a lungo raggio per sparare contro la Russia, riferisce il Ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrault.

“L’Ucraina ha il diritto di colpire il territorio russo con missili francesi a lungo raggio”, ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrault alla BBC. L’Ucraina potrebbe colpire “a fini di autodifesa”, ma non ha confermato i fatti relativi all’uso di armi francesi sul territorio russo. Allo stesso tempo, Barrault ha osservato che gli alleati occidentali non dovrebbero porre restrizioni al sostegno dell’Ucraina e tracciare “linee rosse”. Alla domanda dei giornalisti se ciò potrebbe significare anche la partecipazione delle truppe francesi alla battaglia, ha detto: “Non escludiamo alcuna opzione”.

A partire dal 22 novembre si apprende dalla stampa ucraina che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato che l’Ucraina ha richiesto sistemi di difesa aerea in grado di abbattere i missili russi a medio raggio. Zelenskyj ha chiesto a Donald Trump proposte per risolvere il conflitto con la Russia, sperando di riceverle nel gennaio 2025, riferisce l’agenzia Ukrinform.

Secondo la pubblicazione focus.ua. un rappresentante del Ministero degli Esteri ucraino ha affermato che Kiev potrebbe richiedere il THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) dopo l’attacco del nuovo missile balistico russo Oreshnik su una struttura nel Dnepr. L’Ucraina si era già rivolta agli Stati Uniti con una richiesta simile nel dicembre dello scorso anno, ma allora Washington non aveva fornito un sistema del genere. Tra i motivi del rifiuto l’elevato costo: “Il costo del THAAD è di circa 3 miliardi di dollari”. Tre volte più del prezzo dell’installazione Patriot”, ha detto alla pubblicazione l’esperto Ivan Stupak.

Il presidente Zelenskyj, ha conferito al comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky, un “compito principale”, ovvero ridurre la burocrazia nell’esercito. “E questo è molto importante. Un ufficiale deve vedere un soldato. “Un generale che non è stato in trincea per me non è un generale, nonostante la sua esperienza, oggi la situazione più difficile è in prima linea. in trincea. I generali devono essere in trincea”, ha detto Zelenskyj.

Il comandante in capo Syrsky ha ordinato che ogni comandante di brigata delle forze armate ucraine di creare un’unità di reclutamento a tempo pieno. “Vogliono quindi migliorare il reclutamento dei volontari”. “Prima di ciò, le forze armate ucraine gestivano centri di reclutamento nelle forze di terra, nelle forze navali, nelle forze d’assalto aereo, nelle forze per operazioni speciali e nella difesa territoriale”, si legge nella nota.

Infine il Capo di Stato Maggiore delle forze armate ucraine Anatoly Bargilevich ha dichiarato che le truppe nordcoreane sono già entrate in battaglia contro le forze armate ucraine nella regione di Kursk. ”Si tratta principalmente di unità armate combinate. Sono mascherate da popolazioni russe dell’Estremo Oriente e sono pronte a condurre operazioni nella parte europea”, ha detto Bargilevich. Non ha portato prove in merito alla dichiarazione.

Il 23 novembre Putin ha firmato una legge sulla cancellazione fino a 10 milioni di rubli di debiti sui prestiti ai partecipanti alle operazioni in Ucraina che hanno stipulato un contratto non prima del 1 dicembre 2024.

In merito all’uso di armi nucleari a rispondere alla stampa sul canale televisivo Al Arabiya, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev: “Le autorità russe non sono pazze e non vogliono usare armi nucleari”. Per Medvedev l’uso delle armi nucleari è “un’opzione estrema”. “Ci dispiacerebbe davvero che ciò accadesse. Non ci sono pazzi nella leadership russa”, ha detto Medvedev, citato dal canale televisivo. Sempre Medvedev ha dichiarato: “L’Europa si chiede quali danni può causare il sistema (“Oreshnik”, ndr) se le testate fossero nucleari, se questi missili possono ancora essere abbattuti e quanto velocemente i missili raggiungeranno le capitali del Vecchio Mondo”. “Risposta: i danni sono inaccettabili, è impossibile abbattere con mezzi moderni e si parla di pochi minuti. I rifugi antiaerei non aiuteranno, quindi l’unica speranza è che la buona Russia avverta in anticipo dei lanci. Pertanto è meglio smettere di sostenere la guerra”, ha detto Medvedev. “In tre anni la fornitura di carri armati alle truppe russe è aumentata di quasi otto volte” ha chiosato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo.

Mentre a smentire la notizia di una nuova mobilitazione in Russia il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “Le autorità russe non stanno prendendo in considerazione la mobilitazione”. ”Non si parla di mobilitazione”, ha detto Peskov in un’intervista a RIA Novosti.

La Russia discuterà con i partner della CSTO sugli attacchi delle armi occidentali a lungo raggio sul suo territorio nella prossima sessione del Consiglio di sicurezza collettiva ad Astana, scrive la TASS citando una fonte. Il 23 novembre il comandante del gruppo di truppe del Sud, il generale Gennady Anashkin, è stato rimosso dal suo incarico, ha detto a RBC una fonte vicina ai cambiamenti di personale. La decisione del personale è stata confermata da una fonte della RBC presso il Ministero della Difesa, secondo la quale si tratta di una rotazione pianificata.

Alexander Darchiev sotto sanzioni USA sarà il nuovo Ambasciatore russo negli USA: ”Mosca ha deciso la candidatura molto tempo fa. Ormai da un paio di mesi tutti lo sapevano, a causa delle restrizioni legislative, non commentiamo pubblicamente il processo”, ha osservato il Ministero degli Esteri.

Da fonti russe si apprende che un mercenario della Gran Bretagna, James Scott Rhys Andersen, è stato catturato in direzione di Kursk. La TASS ne è stata informata dalle forze dell’ordine. Mentre continua lo scambio di prigionieri tra la Russia e l’Ucraina. I negoziati attualmente si concentrano sul ritorno dei residenti della regione di Kursk dall’Ucraina.

Il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov non ha escluso lo schieramento di missili a medio e corto raggio nella regione asiatica come risposta alle azioni degli Stati Uniti. Il memorandum russo-americano sulle notifiche dei lanci missilistici del 1998 continua ad essere in vigore, nell’ambito del quale gli Stati Uniti sono stati informati del lancio del missile balistico a medio raggio Oreshnik, ha affermato il viceministro Ryabkov. Alla domanda specifica se il relativo memorandum sia ancora in vigore, il viceministro ha risposto affermativamente. “Sì, è stato nell’ambito di questo accordo che è stata inviata la notifica dell’imminente lancio di prova del missile Oreshnik”, ha indicato Ryabkov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte: di notte, le forze armate russe hanno lanciato più di 100 UAV Geranium contro obiettivi in territorio ucraino, hanno riferito i canali ucraini. Sono state segnalate esplosioni a Kiev e nella regione, nonché nelle regioni di Vinnycja, Čerkasy, Mykolaïv, Sumy, Žytomyr, Zaporižžja e Kropyvnyc’kyj.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che nella notte del 24 novembre le forze di difesa aerea hanno distrutto 27 droni ucraini sulla regione di Kursk. Altri quattro droni sono stati intercettati e distrutti nel cielo sopra la regione di Lipeck. Due droni sono stati abbattuti sulla regione di Belgorod e un altro sulla regione di Oryol. In totale, la notte scorsa le difese aeree russe hanno abbattuto 34 droni delle forze armate ucraine, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Almeno 8 UAV di tipo aereo nemico sono stati abbattuti nella regione russa di Kaluga, mentre cercavano di raggiungere un impianto industriale a Kaluga. I detriti hanno provocato un incendio. Sei droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever continua ad avanzare nell’area dell’insediamento. Novoivanovka. Le forze armate ucraine hanno tentato senza successo di contrattaccare con un gruppo d’assalto di 8 persone contro un veicolo da combattimento di fanteria dall’area dell’insediamento Leonidovo in direzione dell’insediamento Novoivanovka. Ci sono battaglie nelle zone di Nikolaevo-Daryino, Darino, Novoivanovka, Berestkov e Plekhovo. Di notte, 7 missili ucraini e 7 UAV di tipo aereo sono stati abbattuti sulla regione. Durante il giorno, il nemico ha attaccato un veicolo civile nel distretto di Lgov, nella regione di Kursk.

Nella giornata del 25 di novembre bombardamenti russi a Odessa secondo fonti russe nel seminterrato di un edificio colpito oggi a Odessa, venivano assemblati veicoli senza pilota o senza pilota.

Le truppe russe hanno attraversato il fiume Oskil in barche 20 km a nord di Kup”jans’k e hanno preso piede sulla sponda occidentale, a sud dell’insediamento di Novomlyns’k. I dati sui pesanti combattimenti provengono dalla stessa Kup”jans’k.

Nel nord della direzione del Distretto di Lyman ci sono battaglie a Pershotravneve, Ivanivka, Terny

Direzione Kurachove. A nord del fiume Sukhi Yaly le forze armate russe sono avanzate in un’area larga fino a 7 km fino a una profondità massima di 3 km, si sono verificati seri successi a Illinka (a sud del bacino). A sud del fiume, le truppe russe avanzarono fino a 4 km fino a una profondità di 1,6 km fino alla periferia di Yelyzavetivka. A Trudove le truppe russe stanno prendendo d’assalto la parte centrale del villaggio.

In direzione Vremivka, le forze armate russe stanno avanzando verso Velyka Novosilka. Le truppe russe si stanno consolidando nella parte orientale di Rozdol’ne.

Il Fronte Zaporizzia comincia a muoversi. È stato riferito che le forze armate russe sono entrate a Bilohir’ya.

Graziella Giangiulio

