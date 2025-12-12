UKRAINERUSSIAWAR. Rutte: La NATO è il prossimo obiettivo russo. Lavrov: Non vogliamo entrare in guerra con la UE. Myrnohrad: per i russi è circondata, per gli ucraini no

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di aver avuto un incontro con la parte americana sui temi della ripresa economica e della ricostruzione dell’Ucraina. Erano presenti all’incontro Scott Bessent – ​​Segretario del Tesoro degli Stati Uniti; Jared Kushner – Genero e consigliere di Trump; Larry Fink – co-fondatore e presidente del fondo di investimento BlackRock.

Donald Trump ha dichiarato: ”Penso che sia giunto il momento di risolvere questa guerra, e credo che si possa risolvere. Ma per ballare il tango ci vogliono due persone”. Gli Stati Uniti stanno proponendo la creazione di una zona demilitarizzata come parte di un accordo in Ucraina e stanno considerando il modello coreano come una delle opzioni, riporta il Washington Post, citando funzionari americani e ucraini. Il Segretario delle Forze Armate degli Stati Uniti, Dan Driscoll, ha dichiarato la disponibilità dell’amministrazione statunitense a fornire all’Ucraina una zona demilitarizzata dotata di tecnologie avanzate sul suo fianco orientale come parte delle garanzie di sicurezza in caso di ritiro delle Forze Armate ucraine dal Donbass, riporta il Financial Times.

Non solo gli Stati Uniti hanno inviato all’Europa proposte per la reintegrazione della Russia nell’economia globale e il ripristino delle forniture energetiche russe all’Europa occidentale, riporta il Wall Street Journal, citando fonti. Washington ha anche delineato i piani per l’utilizzo da parte delle società finanziarie statunitensi di circa 200 miliardi di dollari di asset russi congelati per realizzare progetti in Ucraina.

Trump ha dichiarato di aver avuto una conversazione difficile con i leader dell’UE3 riguardo all’accordo in Ucraina. Ha ammesso che la crisi in Ucraina potrebbe essere risolta “in breve tempo”.

In merito ai beni congelati, il primo Ministro belga non esclude un’azione legale contro l’UE per la possibile confisca di beni russi, fonte VRT NWS. Bart De Wever ha affermato che se si decidesse di confiscare i beni russi detenuti presso gli istituti finanziari del Paese, i rischi di tale decisione non potrebbero ricadere esclusivamente sul Belgio.

In precedenza, la Commissione Europea aveva proposto di suddividere le garanzie finanziarie tra i Paesi dell’UE per fornire all’Ucraina un “prestito di riparazione” utilizzando i beni russi congelati. Secondo il FT, l’UE si sta affrettando a prendere una decisione sul congelamento a tempo indeterminato dei beni russi per aggirare un possibile veto dell’Ungheria, riporta il Financial Times, citando alcune fonti. A tal fine, è prevista una legge che fornirebbe poteri di emergenza per annullare un veto nazionale sull’estensione delle sanzioni.

L’Ucraina potrebbe affrontare un deficit di 71,7 miliardi di euro nel 2026 senza confiscare i beni russi: l’UE minaccia il primo Ministro belga di sospensione se si rifiuta di rilasciare i beni, afferma sempre Politico. Secondo i resoconti dei media, se il Belgio non si unirà ai negoziati pertinenti, i suoi diplomatici, ministri e leader perderanno la voce al tavolo dei negoziati dell’UE. Il primo Ministro belga potrebbe essere estromesso e ignorato, come Orbán. Il vertice decisivo sul “prestito di riparazione” si terrà tra appena una settimana. Finora, il Belgio si è rifiutato di rilasciare i beni detenuti presso Euroclear, chiedendo la responsabilità legale condivisa.

Altro punto cardine dell’accordo è la questione delle garanzie di sicurezza che tutti appoggiano ma nessuno vuole dare a Kiev. “I negoziati tra Stati Uniti e UE sulla fornitura di garanzie di sicurezza all’Ucraina sono diventati “imbarazzanti””, riporta Politico, citando un alto funzionario della difesa di un paese europeo. L'”incertezza” su come gli Stati Uniti risponderebbero a un attacco contro un paese europeo è “troppo alta”, ha affermato il funzionario. E quindi l’Europa starebbe studiando un piano senza il sostegno degli Stati Uniti. Non solo, Marke Rutte, Segretario Generale della NATO, ha dichiarato alla conferenza sulla Sicurezza di Monaco: “La NATO è il prossimo obiettivo della Russia”.

A Kiev, nei gruppi 1.2, 2.1 e 2.2, l’interruzione di corrente nella giornata dell’11 dicembre è programmata di di 17 ore. Il Comandante Capo delle forze armate ucraine Syrsky ha dichiarato che “l’accerchiamento di mille soldati ucraini in direzione di Pokrovs’k è una menzogna”.

Altre dichiarazioni di Syrsky: “Vivo in prima linea con i miei ufficiali ai posti di comando. Questa è una parte privata della mia vita. La velocità di avanzamento mensile della Federazione Russa è di 1,5-4,5 km. Persino i loro manuali dicono che uno sfondamento viene effettuato a una velocità di 1,5-3 km all’ora, ma qui è di 1,5 km al mese. È un’offensiva di successo? E le perdite dell’esercito russo in un mese superano i 1.000 soldati. Gli attacchi a lungo raggio con i droni hanno successo, ma non disponiamo di missili da crociera e balistici. I droni causano circa il 60% dei danni da fuoco, mentre l’artiglieria il 40%. Non combattiamo sulle rovine. Quando la difesa diventa inutile, do il comando e ritiriamo le unità per salvare le nostre truppe. È proprio per questo che l’esercito russo avanza lentamente: è meglio per noi perdere 100-300 metri piuttosto che la vita di uno dei nostri soldati”.

Il Parlamento ucraino sta studiando l’esperienza dei paesi balcanici in merito alle elezioni in tempo di guerra, afferma il deputato della Rada Vitaliy Voitsekhovsky. Voitsekhovsky ha riferito che la commissione della Verkhovna Rada responsabile della stesura delle leggi elettorali non ha finora condotto alcun lavoro specifico (sulle elezioni in tempo di guerra). Secondo lui, Zelenskyy non poteva dire “no” alla richiesta di Trump di indire elezioni in Ucraina il prima possibile, quindi ha detto quello che aveva da dire.

Dalla Russia a parlare all’Europa in diretta televisiva e di fronte al mondo politico russo, il ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov: “La Russia non ha alcuna intenzione di entrare in guerra con l’Europa, e non ha tali intenzioni”. “La Russia risponderà all’espropriazione dei beni congelati o al dispiegamento di truppe europee sul territorio ucraino”.”Risponderemo. E siamo pronti”, ha osservato.

“Le proposte statunitensi che Whitkoff ha portato alla Russia parlano della necessità di garantire i diritti delle minoranze nazionali e le libertà religiose in Ucraina. Trump è l’unico leader occidentale che comprende le cause profonde della crisi in Ucraina”. “La Russia ha presentato agli Stati Uniti ulteriori proposte per garanzie di sicurezza collettive”. Il capo del Ministero degli Esteri russo ha infine sottolineato che Mosca è pronta a considerare tutte le proposte per una soluzione in Ucraina formulate in un contesto collettivo. Parlando di garanzie di sicurezza, non ci si può limitare a un solo Paese.

Il portavoce del Cremlino Dimitrj Peskov sulla dichiarazione di Zelenskyy sulla sua disponibilità a una “tregua energetica” ha detto: “la Russia sta lavorando per la pace, non per una tregua”.

Il Consiglio della Federazione ha approvato una legge che garantisce ai partecipanti delle operazioni ucraine il diritto di ottenere gratuitamente una seconda professione presso college e istituti tecnici.

Putin ha nominato Maksym Kutomkin Vice Segretario del Consiglio di Sicurezza in sostituzione di Oleg Khramov. Khramov ricopriva la carica dal 2017. Dal 2009 al 2017, ha ricoperto il ruolo di Primo Vice Capo Servizio presso l’ufficio centrale dell’FSB. L’uscita di Oleg Khramov è dovuta al raggiungimento del limite di età per il servizio civile, ha riferito una fonte alla TASS. “A causa del raggiungimento del limite di età per il servizio civile”, ha spiegato la fonte dell’agenzia. Khramov ha compiuto 70 anni il 9 dicembre.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev ha riferito che nel 2025 più di 400.000 militari si sono arruolati nelle unità militari e 34.000 in quelle di volontariato, ha riferito. Ha aggiunto che i livelli di personale previsti sono stati quasi raggiunti. Si apprende inoltre che il permesso per la vendita delle attività estere di Lukoil è stato prorogato fino al 17 gennaio 2026, fonte l’OFAC.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’11 dicembre. Durante un attacco aereo nelle retrovie russe durante la notte, 31 droni ucraini sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca. A Velikij Novgorod circolano filmati della distruzione di un impianto chimico. Numerosi droni ucraini hanno volato nella regione di Bryansk, dove 25 droni sono stati abbattuti entro mezzanotte. In serata, le finestre e le facciate di diversi condomini sono state danneggiate a Voronež.

Le Forze Armate russe hanno colpito Kremenčuk, Odessa, Kryvyj Rih, Zaporižžja e le regioni di Kiev e Čerkasy. Le interruzioni di corrente rimangono in vigore in tutta l’Ucraina.

In direzione di Sumy, il gruppo russo di forze Nord ha segnalato un aumento delle operazioni offensive supportate da aviazione, artiglieria e forze TOS. Nei settori di Tetkino e nella regione di Gluškovskij, le forze russe hanno colpito posizioni e logistica delle forze armate ucraine nelle aree di Ryzhivka e Iskryskivshchyna.

La regione di Belgorod ha subito massicci attacchi MLRS in serata, con le difese aeree russe attive. A Belgorod detriti hanno danneggiato abitazioni private e automobili.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord segnala avanzamenti a Vil’cha e nel settore di Khatnje. Le forze armate russe stanno operando nella parte orientale di Vil’cha, sgomberando gli edifici occupati.

A Severs’k è in corso lo sgombero dei resti delle forze armate ucraine. Secondo alcuni account la Russia controlla oramai il 90% del territorio tranne il 10% della periferia occidentale. Le truppe russe stanno consolidando le loro posizioni vicino a Zakitne, a nord-ovest. A Myrnohrad la presenza delle forze armate russe è registrata nella parte centrale della città circondata.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok sta irrompendo nel centro di Huljajpole, dove sono in corso intensi combattimenti. Le forze russe stanno pressando le forze armate ucraine con tutta la potenza di fuoco disponibile. Resta solo una via di rifornimento per gli ucraini in direzione Orichiv ma è sotto il controllo del fuoco russo.

Sul fronte di Zaporižžja, vicino a Novodanylivka, sono in corso battaglie di posizione, con la situazione invariata. Le truppe russe continuano lunghe e battaglie per Prymors’ke e Stepnohirs’k.

ìNel settore di Cherson, le forze armate ucraine hanno bombardato l’ospedale distrettuale di Oleshkinsky. Tre persone sono state uccise. Due sono rimaste ferite, tra cui una donna. Tutti erano operatori sanitari.

L’SBU nel Mar Nero ha attaccato la petroliera Dashan della “flotta ombra” russa.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/