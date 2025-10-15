Il Segretario della NATO Marke Rutte ha riferito: “La Russia sta spiando i paesi della NATO. La presenza navale russa nel Mar Mediterraneo è quasi scomparsa”, scherzando sull’incidente del sottomarino russo Novorossiysk, emerso al largo delle coste francesi. Allo stesso tempo, ha avvertito che “la Russia continua a condurre operazioni di spionaggio, campagne di sabotaggio e attacchi informatici sul territorio della NATO. Secondo il Segretario Generale, “sebbene la Russia non sia così forte come vorrebbe apparire, rimane estremamente pericolosa”.

L’azienda americana Oshkosh Defense ha presentato dei lanciatori mobili autonomi per missili da crociera Tomahawk. L’azienda ha annunciato che i lanciatori sono completamente pronti per la produzione. “L’esercito americano ha chiaramente affermato la necessità di creare piattaforme autonome e indipendenti dal carico utile, che sono già pronte”, ha dichiarato Pat Williams, responsabile del programma dell’azienda. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti potranno fornire a Kiev solo dai 20 ai 50 missili Tomahawk. La pubblicazione sottolinea che queste consegne non cambieranno in modo significativo le dinamiche dell’azione militare nel conflitto in Ucraina. Allo stesso tempo, un ex funzionario del Pentagono ha dichiarato alla pubblicazione che gli Stati Uniti possiedono un totale di 4.150 missili Tomahawk.

La Francia insiste sul rispetto del diritto internazionale e non sostiene alcun piano di Bruxelles riguardante la possibile confisca di beni russi. Lo ha affermato l’ambasciatore francese a Mosca, Nicolas de Rivière, in un’intervista a Vedomosti.

Le spedizioni intensive di armi dalla Norvegia all’Ucraina continuano oggi.

Secondo una pubblicazione bulgara, la nave Eileen, in rotta dalla Turchia all’Ucraina, è affondata a 260 km da Varna. A bordo c’erano 10 marinai ucraini; tutti sono stati tratti in salvo. Bulgaria, Turchia e Romania hanno partecipato all’operazione di salvataggio. La causa dell’incidente e tutte le circostanze del naufragio sono in fase di indagine.

Secondo un nuovo sondaggio in Ucraina: “il 36% degli intervistati desidera che Zelenskyy abbandoni la vita politica dopo la fine della guerra”. Mente si apprende da fonti |ucraine che il presidente Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente Donald Trump il 17 di ottobre. Una delegazione ucraina già in loco.

“L’Ucraina creerà gruppi di elicotteri aggiuntivi per combattere i droni d’attacco”, afferma Zelensky in un incontro con la stampa. Dopo l’incontro, ha anche riferito che “i problemi di ripristino a Odessa e nella regione circostante sono stati affrontati separatamente: ci sono molti errori commessi dai leader locali”. E ancora il presidente ha detto: “Prevediamo problemi di elettricità. Forse, a causa di uno o due attacchi, dovremo importare elettricità. E sfruttiamo sempre questa opportunità in inverno. E questa opportunità ci è aperta. Questo è molto importante”, ha osservato.

Zelensky ha indicato tre opzioni da cui l’Ucraina potrebbe ottenere i fondi per il Tomahawk se Trump prendesse una decisione del genere. Una delle opzioni è il programma PURL della NATO (l’acquisto di armi americane utilizzando fondi provenienti da altri paesi NATO). “La seconda opzione è semplicemente attraverso il Mega Deal. È una questione importante, e dobbiamo ancora affrontarla”, ha dichiarato Zelensky in una conferenza stampa con l’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri, Kaja Kallas. Zelensky ha anche suggerito che i fondi per l’acquisto del Tomahawk potrebbero essere prelevati dai beni russi congelati. Ma ha aggiunto che questa questione “deve ancora essere risolta”.

A vanificare l’opzione fondi congelati russi, il deputato ucraino Igor Friz: “L’Ucraina non potrà utilizzare i beni russi congelati per finanziare l’esercito fino ad aprile 2026”. Secondo il deputato, “se ricordiamo tutti gli aiuti ricevuti dai partner, l’utilizzo di questi fondi era chiaramente definito. L’Ucraina non poteva spenderli per finanziare l’esercito o gli armamenti. Questi fondi potevano essere spesi solo per progetti sociali e per il mantenimento della bilancia dei pagamenti”.

Dmitry Medvedev: “Trump afferma che fornire all’Ucraina missili Tomahawk si rivelerà un disastro per la Russia. Non possiamo distinguere tra missili Tomahawk con testate nucleari e missili Tomahawk con testate convenzionali, e questo si rivelerà un disastro per tutti, soprattutto per Trump”. In difesa di Trump la portavoce del Ministero per gli Affari Esteri Maria Zakarvo: “ La rivista ha messo in copertina una foto del Presidente Trump. È sorprendente: una fotografia rivela molto di più su chi l’ha scelta che sulla persona che la ritrae. Solo persone malate, ossessionate dalla malizia e dall’odio – dei pervertiti, non lo escluderei – avrebbero potuto scegliere una foto del genere. Non si tratta del fotografo, ma di chi l’ha scelta. E considerando le foto elogiative di Biden che la stessa pubblicazione ha usato in copertina, nonostante la sua infermità fisica, la storia è semplicemente un’autoincriminazione per il Time”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 14 ottobre. Nella notte, più di cinque droni ucraini sono stati distrutti in due comuni della regione di Voronezh. È stata segnalata attività di difesa aerea nei pressi della Crimea.

Le forze russe hanno continuato gli attacchi alle infrastrutture energetiche; in serata, si sono verificate interruzioni di corrente a Charkiv dopo gli attacchi. Droni d’attacco hanno volato anche a Šostka, nella regione di Sumy, e sono state segnalate esplosioni a Zaporižžja.

In direzione di Sumy, gruppi d’assalto del corpo dei marines del gruppo di forze russe Nord stanno avanzando attraverso aree boschive sul fianco destro. Vicino a Varachyne, le forze armate ucraine hanno lanciato un contrattacco, ma non ha avuto successo; il gruppo d’assalto è stato completamente distrutto secondo le fonti social russe.

Nei settori Tetkino e Glushkovo del fronte, l’artiglieria del gruppo di forze del Nord ha colpito le forze armate ucraine vicino a Skryskivshchyna, Sumy.

Nella regione di Belgorod, due civili e due militari sono stati ferii in quattro diversi attacchi. Sotto attacco ucraino anche altri 4 comuni della regione.

Nel settore di Charkiv, continuano i violenti combattimenti a Vovčans’k e nelle aree circostanti. Il gruppo di forze Nord sta avanzando sulla riva sinistra del fiume Vovcha e nella foresta di Synel’nykove. Tre soldati della 57ª Brigata fucilieri motorizzata separata delle forze armate ucraine sono stati catturati durante i pesanti combattimenti.

Sul fronte Milove-Khatnje, gli aerei d’attacco russo sono avanzati di 600 metri, conquistando diverse fasce forestali.

A Kupjans’k, i combattimenti continuano nell’area urbana. Le forze armate russe stanno avanzando da nord a sud, tentando di accerchiare le difese delle forze armate ucraine a Klishchiivka e isolarle dai rifornimenti.

In direzione di Severs’k, le forze armate russe stanno tentando di avanzare nei pressi del villaggio di Dronivka. A quanto pare, il piano per accerchiare Severs’k da tre lati è in fase di attuazione.

Dalla direzione di Lyman, ci sono segnalazioni isolate di truppe russe che attraversano il fiume Nitrius vicino a Shandryholove e raggiungono Novoselivka da nord in direzione di Lyman.

In direzione di Slov”jans’k, il nemico ha notato l’attivazione delle nostre forze a sud di Novomarkove (8 km a nord di Časiv Jar) in direzione della strada per Slov”jans’k. Unità delle forze armate russe stanno operando nella fascia forestale sulla riva occidentale del canale Severskij Donec -Donbass.

In direzione di Pokrovs’k, sono in corso combattimenti a nord di Kotlyne, e nella stessa Pokrovs’k sono in corso combattimenti per il microdistretto di Lazurny. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che le nostre forze sono entrate nel complesso di Myrnohrad (Dimitrova).

In direzione di Dnipropetrovs’k, il nemico riconosce i successi sistematici del gruppo di forze Orientali. Le forze russe stanno avanzando nell’area di Uspenivka e su un ampio fronte da Novohryhorivka.

Nella regione di Cherson, una donna è stata uccisa da un colpo diretto di una granata delle forze armate ucraine a Hola Prystan’. A Bekhtery, una donna ha perso il piede a causa di una mina sganciata dalle forze armate ucraine. A Nova Mayachka, un drone ha colpito un supermercato, ferendone due. I villaggi in prima linea sono sotto attacco. Le nostre forze stanno colpendo il gli ucraini oltre il Dnepr.

Graziella Giangiulio

