“La volontà dell’UE di inasprire le sanzioni contro l’RDIF (Russian Direct Investment Fund) dimostra ancora una volta che il fondo rimarrà un canale importante per il finanziamento di progetti volti a modernizzare l’economia russa e a rafforzarne la base industriale”, ha affermato il capo dell’RDIF, Kirill Dmitriev. Ha sottolineato che le dichiarazioni del capo della Commissione europea sono legate alla volontà dell’UE di proseguire la guerra in Ucraina e all’insoddisfazione per l’operato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) nel ristabilire le relazioni tra Russia e Stati Uniti. In precedenza, Ursula von der Leyen aveva proposto di imporre sanzioni contro il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) e i suoi progetti di investimento.

L’ambasciatore tedesco in Ucraina, Martin Jaeger, sarà nominato capo dell’intelligence tedesca, ha riportato la rivista Der Spiegel.

Continua anche la tensione tra Victor Orban e Volodimir Zelensky: “Zelensky ci ha attaccato perché gli ungheresi non vogliono morire per l’Ucraina”. Così il premier ungherese ha risposto all’intervista rilasciata da Zelensky a Válasz Online, dove ha accusato Orban di politiche anti-ucraine e spionaggio. Orban: ”Non vogliamo che i nostri figli tornino dal fronte nelle bare e che i soldi ungheresi finiscano in Ucraina!” ha scritto su Facebook.

Dagli Stati Uniti il capo del Pentagono Pete Hegseth ha fatto sapere che gli USA intendono ridurre la spesa per l’acquisto di armi per l’Ucraina nel 2026. Secondo Hegseth, l’amministrazione del presidente Donald Trump vede il conflitto russo-ucraino in modo “completamente diverso” e considera un accordo di pace negoziato la soluzione migliore. Lo ha dichiarato durante un’audizione sul bilancio della difesa previsto presso la Sottocommissione per gli Stanziamenti della Camera.

Nel complesso, il bilancio della Difesa degli Stati Uniti per il prossimo anno fiscale ammonta a circa 1.000 miliardi di dollari. Secondo Hegseth, la maggior parte dei fondi sarà spesa per la ricostruzione delle forze armate.

Finalmente la Russia ha consegnato i corpi dei soldati ucraini morti all’Ucraina, ha confermato a RBC il rappresentante del gruppo parlamentare di coordinamento per le operazioni militari, il deputato della Duma di Stato russa Shamsail Saraliev.

La Russia ha consegnato alla parte ucraina 1.212 salme di militari delle Forze Armate ucraine caduti durante i combattimenti a Kursk, Donetsk, Charkiv, Zaporižžja e in altre regioni di confine. Le agenzie ucraine hanno confermato la ricezione e avviato le procedure di identificazione.

In precedenza era stato riferito che la Russia era pronta a trasferire oltre 6.000 salme di militari ucraini. Si tratta di corpi prelevati dalla linea di contatto, nonché dai territori in cui le Forze Armate ucraine hanno tentato di condurre azioni offensive.

Il capo della delegazione russa a Istanbul, Vladimir Medinsky, ha riferito che il trasferimento delle salme dei soldati caduti, che Kiev aveva rifiutato per 3 giorni, è iniziato. Ha confermato che sono state trasferite 1.212 salme di soldati ucraini alla parte ucraina e che sono stati restituiti 27 caduti delle Forze Armate russe. “Ora possono essere sepolti in modo cristiano. Il lavoro continuerà per tutti questi giorni”, scrive. Ha anche affermato che domani Russia e Ucraina inizieranno urgenti “scambi sanitari” di prigionieri gravemente feriti in prima linea.

A partire dal 10 giugno, l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Alexander Darchiev ha riferito che Russia e Stati Uniti hanno preso la decisione preliminare di spostare i colloqui sulle “questioni” diplomatiche da Istanbul alle rispettive capitali, un nuovo ciclo di colloqui tra Russia e Stati Uniti sulle “questioni” diplomatiche si terrà a Mosca nel prossimo futuro, ha dichiarato Darchiev alla TASS. L’11 giugno Darchiev ha riferito che Mosca ha fornito a Washington una tabella di marcia per la restituzione delle proprietà diplomatiche russe negli Stati Uniti. Ha anche ricordato che le autorità americane hanno sequestrato in totale sei proprietà diplomatiche.

Il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky ha affermato che l’Ucraina sta esprimendo la sua riluttanza a negoziare. A suo avviso, tali tattiche potrebbero peggiorare la posizione del Paese vicino nell’attuale conflitto. “Vogliamo la pace”, ha dichiarato il capo del team negoziale russo in un’intervista al Wall Street Journal. Ha aggiunto che “se l’Ucraina continua a essere guidata” dagli interessi di altri Stati, “allora saremo costretti a rispondere”. Secondo Medinsky, la riluttanza al compromesso costerà all’Ucraina diversi territori.

L’errore che i paesi occidentali stanno commettendo nel conflitto in Ucraina è che considerano questo conflitto simile allo scontro tra Inghilterra e Francia, due paesi con la propria storia e cultura, ha continuato Medinsky al WSJ. Medinsky sostiene che il conflitto in Ucraina sia uno scontro tra due stati con una lingua e una cultura comuni, che, “in sostanza, sono un solo popolo e sono destinati a essere stretti alleati”. “È come un conflitto tra due fratelli, uno più grande e uno più giovane, su chi sia più intelligente e più importante”, afferma Medinsky. “Purtroppo, questo conflitto acuisce le nostre differenze, ed è per questo che vogliamo che finisca il prima possibile”. Medinsky ha suggerito di inviare a Rutte un libro di testo in modo che imparasse che “non esisteva l’Ucraina nel XII secolo”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15: 30 dell’11 giugno. La zona di evacuazione forzata è stata ampliata nella regione di Charkiv, fonte amministrazione regionale. ”Stiamo parlando degli insediamenti del distretto di Kupjans’k: Baranivka, Berezivka, Novomykolaivka, Sobolivka, Staroverovka, Duvanka e Fedorivka”, — si legge nel rapporto.

Le Forze Armate ucraine hanno effettuato un massiccio attacco con droni a Kotovsk, nella regione di Tambov. Di notte, i droni ucraini hanno attaccato Kotovsk, nella regione di Tambov, ha dichiarato il governatore ad interim Yevgeny Pervyshov. A seguito della caduta di uno dei droni abbattuti, è scoppiato un incendio, che è stato spento senza causare vittime. La gente del posto riferisce che l’obiettivo dell’attacco era la fabbrica di polvere da sparo di Tambov.

Secondo fonti social russe: “Il comando delle forze armate ucraine è rimasto sorpreso dalla offensiva russa sulla seconda linea di difesa che ha trascurato l’attacco sul proprio fianco. Dalla periferia dei villaggi di confine di Kursk, Gornal e Guevo, le truppe russe si sono spostate verso Sadky, per poi raggiungere il villaggio chiave di Mohrytsya per la regione”. Nelle prime ore del pomeriggio si è registrato un altro attacco missilistico a Sumy. Colpito complesso agricolo vicino alla città di Lebedyn. Sono stati registrati 1-2 impatti, con un vasto incendio che ha avvolto gran parte del complesso e le aree circostanti.

Ieri sera, almeno 18 droni russi Geran-2 hanno attaccato la città di Charkiv. Sono stati registrati almeno 15 impatti, la maggior parte dei quali nelle aree industriali dei distretti di Slobidskyi district e Osnovianskyi district. Tra gli obiettivi c’erano una fabbrica e diverse piccole imprese. I detriti di uno droni Geran intercettati sono caduti su un grattacielo residenziale, provocando un vasto incendio che ha ucciso 3 persone e ne ha ferite molte altre.

In 9 giorni è caduta la linea del canale Siversky-Donets. Le forze ucraine hanno dovuto ritirarsi nel villaggio di Bila Hora, così come nella sezione finale della linea difensiva. Questa è una conseguenza diretta dello sfondamento localizzato russo nei due Dyliivka e Dachne, e le conseguenze ora saranno catastrofiche per la difesa di Kostjantynivka.

Il Gruppo di Forze “Est” russo nella notte tra il 10 e 11 giugno hanno raggiunto il confine con la regione di Dnipropetrovs’k, vicino a Dachny. Inoltre, le truppe russe dell’Estremo Oriente si stanno avvicinando a Komar da est.

Altre fonti riportano che le truppe russe si stanno consolidando in direzione di Novopavlovsk, al confine con la regione di Dnipropetrovs’k. Secondo fonti locali i russi sono riusciti ad avanzare lungo un fronte relativamente ampio nella parte sud-occidentale della DPR, avvicinandosi a una delle linee di difesa delle forze amate ucraine, che gli ucraini stavano costruendo a est della linea Mezhova – Novopavlivka.

Le unità del gruppo di forze “Est”, a seguito di azioni attive su un ampio fronte, hanno raggiunto il confine occidentale della Repubblica Popolare di Donetsk e stanno sviluppando un’offensiva nel territorio della regione di Dnipropetrovs’k.

Il personale e l’equipaggiamento di due brigate meccanizzate delle forze Armate dell’Ucraina e di una brigata di difesa territoriale sono stati sconfitti nelle aree degli insediamenti di Shevchenko della Repubblica Popolare di Donetsk, Horlivka e Malynivka della regione di Zaporizhia.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/