Il Segretario di Stato americano Marco Rubio, durante la sua testimonianza davanti alla Commissione Affari Esteri del Senato ha riferito: “Un accordo generale sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina è già stato raggiunto”. “Si parla molto di garanzie di sicurezza in questo momento, e questo è un punto su cui c’è generalmente consenso, quando si tratta dell’Ucraina, ma queste garanzie di sicurezza implicano fondamentalmente il dispiegamento di un piccolo contingente di truppe europee, principalmente francesi, e poi il supporto degli Stati Uniti”, ha detto Rubio.

Secondo Reuters, “gli Stati Uniti chiedono a Kiev di firmare un accordo con la Russia in cambio di garanzie”. Rubio ha anche chiarito che: “L’elenco delle questioni controverse nella risoluzione del conflitto in Ucraina è stato ridotto a questioni territoriali”.

Steve Witkoff e Jared Kushner non parteciperanno al nuovo round di negoziati per la risoluzione del conflitto in Ucraina. “L’incontro sarà bilaterale, tra Russia e Ucraina”, ha dichiarato Rubio. “Al momento, la Russia non ha accettato le garanzie di sicurezza per l’Ucraina raggiunte da Stati Uniti e UE” ha chiosato Rubio.

La Polonia interromperà il pagamento degli assegni familiari agli ucraini disoccupati a partire dal 1° febbraio, riporta Onet, citando l’Istituto Polacco di Previdenza Sociale. Secondo l’agenzia, le modifiche interesseranno circa 150.000 ucraini, che dovranno presentare una nuova domanda e confermare la loro idoneità ai pagamenti in base ai nuovi criteri.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito impossibile l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea entro il 2027. Ha affermato che tutti i candidati all’adesione all’UE devono soddisfare i criteri necessari, e l’Ucraina non fa eccezione. Alle sue prole hanno fatto eco quelle del ministro degli Esteri lussemburghese Xavier Bettel che ha invitato Volodymyr Zelenskyy a non lanciare ultimatum sull’adesione all’UE, poiché “non è nel suo interesse”. Senza gli Stati Uniti e l’UE, l’Ucraina perderebbe.

L’Estonia ha proposto di vietare l’ingresso nell’UE ai veterani russi dell’operazione militare in Ucraina. Secondo Politico, tale iniziativa sarà presa in considerazione in una riunione dei ministri degli Esteri dell’UE a Bruxelles il 29 gennaio. Tallinn teme che, dopo la fine del conflitto, migliaia di persone con esperienza di combattimento possano tentare di attraversare il confine. “Un modo per ridurre il rischio è aggiungere alla lista nera di Schengen il maggior numero possibile di individui di cui è stata dimostrata la partecipazione al conflitto militare”, ha citato un diplomatico estone citato da Politico.

In merito alla pianificazione di un attacco russo ai droni navali ucraini: l’SBU ha arrestato un militare della Marina ucraina che si è “rivelato essere un agente russo”. Si tratta – secondo le fonti ucraine – di un militare della Brigata Veicoli Aerei a Pilotaggio Remoto (DVR) della Marina che avrebbe dovuto fornire ai russi la geolocalizzazione delle basi militari che gestiscono i droni navali, le coordinate dei luoghi di stoccaggio dei droni e le loro rotte. All’informatore è già stata notificata l’accusa. È in custodia cautelare. Si sta anche valutando la questione di un’eventuale ulteriore classificazione delle sue azioni criminali.

La Russia ha trasferito 1.000 salme di soldati in Ucraina e ha ricevuto 38 salme di militari caduti dalla parte ucraina, ha riferito il corrispondente militare del VGTRK Yevgeny Poddubny. Ha osservato che questo è il primo scambio quest’anno: il precedente aveva avuto luogo il 20 novembre 2025.

I deputati della Duma di Stato del gruppo LDPR, guidati dal leader del partito Leonid Slutsky, hanno presentato alla Duma un disegno di legge che propone di non includere i fine settimana nel numero di giorni di calendario delle ferie annuali retribuite, di base o aggiuntive. Il documento è disponibile nel database elettronico della Duma. Nella conferenza stampa del mattino Dmtrj Peskov si è rifiutato di commentare le pubblicazioni sulla “tregua energetica” tra Russia e Ucraina.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 29 gennaio. Forze armate russe hanno lanciato attacchi nelle regioni di Odessa e Vinnycja, Pavlohrad e Kramators’k. Gli ingegneri elettrici ucraini hanno segnalato una “stabilizzazione” della situazione a Kiev: invece di interruzioni di corrente di emergenza, Kiev riprenderà le operazioni programmate. La Francia ha promesso di fornire generatori all’Ucraina.

Nella regione di Rostov, i droni sono stati distrutti nella città di Kamensk-Shakhtinsky e nel distretto di Kamensky.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord russo mantiene l’iniziativa nei distretti di Sumy e Hlukhiv; gli ucraini stanno ridistribuendo gli equipaggi di UAV.

Ulteriori equipaggi di UAV della 59a Brigata Aviotrasportata Separata delle forze armate Ucraine sono stati ridistribuiti nella regione di Sumy. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon del fronte, le forze russe hanno aperto il fuoco contro le forze armate ucraine vicino alla città di confine di Ryzhivka.

Nella regione di Belgorod, un attacco di droni ha provocato un decesso nel villaggio di Novaya Tavolzhanka. Nel villaggio di Pogromets, un drone FPV ha colpito un veicolo in movimento, un ferito. I vertici della regione stanno verificando la prontezza delle stazioni di riscaldamento in caso di blackout.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord segnala avanzamenti tattici nelle stesse aree: vicino a Starytsya, Symynivka, a Vovchans’ki Khutorye.

I combattimenti continuano a Kupjans’k; a Kup’yans’k-Vuzlovyi, gli ucraini sta spostando la fanteria attraverso il fiume Oskil. Le forze armate russe stanno avanzando verso Kut’kivka (a nord di Kupjans’k, a ovest di Dvorichna).

A Lyman, i combattimenti sono in corso a sud della città. Più a nord, le forze armate russe stanno combattendo vicino ai villaggi di Stavky, Drobysheve e Yarova.

Da Kostjantynivka giungono notizie via social – nessuna conferma ufficiale – di gruppi d’assalto russi infiltrati dalla parte sud-orientale della città verso la parte centrale.

Nell’area di responsabilità del gruppo di forze Est russe nelle ultime 48 ore, gli ucraini hanno contrattaccato nove volte nella zona di Rizdvyanka-Zaliznychne, secondo fonti social gli ucraini avrebbero perso uomini e mezzi.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano lungo le linee precedenti, a Prymors’ke e vicino a Luk’yanivs’ke. Le forze ucraine segnalano che le forze armate russe stanno avanzando verso Zaporižžja, il che pone rischi, se non nell’immediato, almeno nel prossimo futuro, per l’insediamento delle postazioni russe di artiglieria per le operazioni in città.

Nell’Oblast’ di Cherson, un ferito nel villaggio di Stara Zburyevka a causa di una munizione sganciata da un drone delle forze armate ucraine. Le forze armate ucraine hanno bombardato altri 11 villaggi.

Secondo i media ucraini l’esercito russo ha il controllo quasi completo di Myrnohrad. I russi danno questa città nelle loro mani da settimane. Si segnala che le forze armate russe hanno già schierato postazioni di artiglieria, posti di comando e un posto di comando. Le forze armate ucraine stanno prendendo posizione a nord di Myrnohrad e stanno tentando di bloccare le truppe russe.

Le forze armate russe inoltre stanno colpendo più in profondità nelle retrovie con droni FPV: veicoli attaccati sull’autostrada Pavlograd-Pokrovs’k. Il colpo più vicino è stato a 7 km da Pavlograd.

Graziella Giangiulio

