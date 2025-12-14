Nella zona di sicurezza di Charkiv, le forze armate russe hanno raggiunto la periferia settentrionale di Vil’cha, vicino a Vovčans’k.

A nord di Kupjans’k, le forze armate russe hanno preso nuove posizioni nei pressi di Kamenka, lungo la riva occidentale del fiume Oskil. Si osserva l’infiltrazione di piccole unità di fanteria nella parte settentrionale di Kupjans’k. Si sottolinea che l’infiltrazioni di piccole unità di fanteria combinate con le immagini dei droni geranium, ultimamente dotati di telecamere di precisione, che filmano tutto e mandano al mittente immagini prima di colpire l’obiettivo stanno diventando un serio problema per le truppe ucraine che per prime avevano dato vita a questo metodo di combattimento.

In direzione di Lyman, le forze armate russe sono avanzate verso Korovii Yar; sono entrate nella parte orientale dell’area residenziale di Yarova e hanno preso nuove posizioni nella periferia settentrionale di Dibrova. Anche nel caso di Lyman si può osservare geograficamente il tentativo russo di spezzare le line di rifornimento delle truppe ucraine accerchiando Lyman.

A Severs’k, le forze armate russe hanno preso il controllo dell’area urbana e hanno issato bandiere russe in diverse parti della città. Le unità d’assalto hanno continuato la loro avanzata verso ovest da Severs’k, prendendo nuove posizioni a nord di Sviato-Pokrovske.

Nei pressi di Pokrovs’k le forze armate russe avanzano da diverse direzioni nella parte centrale della città.

Nella zona di sicurezza di Dnipropetrovs’k, l’area di Mezhova, le forze armate russe hanno attaccato le posizioni delle forze armate ucraine e hanno occuparono la periferia di Novopidhorodne. Nei pressi di Pokrovs’ke, le forze armate russe hanno preso il controllo di Ostapivs’ke e proseguirono la loro avanzata verso Andriivka. Le forze armate ucraine hanno attaccato le posizioni delle forze armate russe vicino a Stepove, partendo da Oleksiivka.

A Huljajpole, Zaporižžja, le forze armate russe hanno ampliato la loro zona di controllo lungo la periferia settentrionale della città e avanzarono attraverso le zone residenziali verso il centro da est.

Graziella Giangiulio

