Diamo uno sguardo attento a uno dei punti caldi del fronte del conflitto russo-ucraino. Situazione nelle aree di Bilyi Kolodyaz’e Velykyi Burluk nella regione di Charkiv: Nelle ultime due settimane, le forze armate dell’Ucraina (AFU) hanno condotto una serie di contrattacchi e operazioni di stabilizzazione nella parte nord-orientale della regione di Charkiv, con l’obiettivo di eliminare la minaccia di accerchiamento per le proprie truppe dislocate nel saliente a est di Vovčans’k.

A fine luglio, l’esercito russo ha lanciato un’offensiva su due fronti, da est e da ovest, con l’obiettivo di isolare un’area di circa 430 km² sotto controllo ucraino. A tal fine, le forze russe hanno ottenuto sfondamenti tattici in diversi centri abitati e hanno iniziato ad avanzare verso il nodo logistico strategico di Prykolotne.

Il comando militare ucraino ha prontamente inviato rinforzi per mantenere la linea difensiva; nonostante la perdita degli insediamenti di Anyshchyne, Ivashchyne, Ustynivka, Shev’yakivka e Artil’ne sul fianco orientale, le truppe ucraine sono riuscite a rallentare l’avanzata russa e, infine, a stabilizzare la situazione e diversi piccoli gruppi d’assalto sono stati dispiegati nell’area di Dovzhanka per scacciare i soldati russi che vi si erano infiltrati a metà agosto. Incapaci di mantenere le posizioni, le forze russe hanno iniziato a bombardare pesantemente la zona con artiglieria e sistemi lanciarazzi multipli, inviando contemporaneamente rinforzi per contenere ulteriori contrattacchi ucraini su Anyshchyne.

I contrattacchi ucraini su Anyshchyne hanno avuto successo dopo che le truppe hanno sgomberato i gruppi russi di sabotaggio e ricognizione dagli insediamenti di Vasyl’tsivka e Vodyane – situati a sud – e hanno ripreso il controllo di Anyshchyne all’inizio di settembre. Da allora, si sono verificati ulteriori contrattacchi poco più a nord; le forze ucraine hanno liberato i campi a est di Chorne e Kupyne dalle truppe russe precedentemente infiltrate e hanno lanciato un’offensiva contro Ivashchyne, riconquistandola con successo all’inizio di settembre.

In seguito a queste battute d’arresto tattiche, il comando russo locale ha richiesto attacchi aerei sulle posizioni ucraine in questi insediamenti per impedire alle truppe di fortificare le proprie linee e lanciare un’offensiva verso est, in direzione del confine internazionale. Decine di bombe aeree guidate sono state sganciate su queste aree – inclusi i punti di concentramento delle truppe negli insediamenti più a ovest – tuttavia le forze ucraine sono riuscite a riconquistare posizioni a est di Ivashchyne e Ustynivka, e sono attualmente in corso combattimenti per l’insediamento stesso di Ustynivka. Nel frattempo, più a sud, le forze russe hanno ripreso le operazioni offensive vicino a Khatnje, avanzando verso nord dall’insediamento in direzione di Zarubynka e colpendo contemporaneamente anche in direzione della stessa Khatnje.

Graziella Giangiulio

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