Entro la fine dell’anno è prevista l’introduzione di un divieto di acquisto di droni stranieri per l’attuazione di un ordine statale civile, a darne notizia il primo vice capo del ministero dell’Industria e del commercio della Federazione Russa, Vasily Osmakov, durante una intervista all’esposizione Innoprom-2023.

Il 1° settembre 2023 verrà presentato il progetto nazionale per lo sviluppo di sistemi aerei senza pilota. A confermarlo anche una nota stampa in cui si legge che il presidente della Federazione Russa ha chiesto di approvare il progetto nazionale sui droni entro il 1° settembre di quest’anno e di tenerne conto come priorità nel bilancio.

In Ucraina, la produzione di droni è cresciuta di oltre 100 volte. Lo ha affermato il capo del ministero ucraino per lo sviluppo digitale Mikhail Fedorov, commentando il video sulla produzione dei droni Russian Lancet. «Sono necessari più droni. E ce ne saranno», ha reagito Fedorov. Secondo lui, è meglio usare che “scattare” le foto delle nostre stesse produzioni.

In questo conflitto i droni sono diventati come il carburante per i mezzi. Gli usi sono molteplici e aumentano le funzionalità. Si va dalla ricognizione, all’attacco, all’essere usati per migliorare il tiro dell’artiglieria. Questa ultima funzione permette di migliorare molto la capacità di colpire obiettivi lontani ed è stata usata per la prima volta Siria, Libia e Armenia.

E come in ogni guerra, ci sono anche lamentele per le imitazioni. La casa editrice britannica Jane’s, specializzata in argomenti militari, ha dichiarato che il drone kamikaze Zhubin presentato alla recente mostra iraniana è simile nel design al Warmate polacco.

L’Occidente ha già tracciato questa connessione con la cooperazione tecnico-militare dell’Iran con la Russia. Secondo alcuni osservatori, le truppe russe hanno abbattuto droni di questo tipo e potrebbero trasferirli per studio agli iraniani.

Attualmente i russi hanno al vaglio sia l’MQ – 9, precipitato qualche mese fa nel Mediteranno che mini droni militari e anche alcuni droni marini britannici. Mentre a breve arriveranno in Ucraina i droni spia delle dimensioni di un insetto di produzione statunitense. Questi droni potrebbero essere usati per “trasportare armi biologiche”.

