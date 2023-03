Il 17 marzo Vladimir Putin ha parlato dello sviluppo delle infrastrutture di trasporto della Crimea alla vigilia di quella che i russi chiamano «il nono anniversario della riunificazione della penisola con la Russia».

Il presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro sullo sviluppo socio-economico della Crimea e di Sebastopoli, ha parlato della messa in funzione di centinaia di importanti strutture infrastrutturali nella regione, tra cui l’aeroporto di Simferopol, l’autostrada federale Tavrida e il ponte di Crimea. Come ha notato il presidente, il suo restauro continua e dovrebbe essere completato nei tempi previsti.

Sulla social sfera i post recitavano: «Il Presidente ha inoltre celebrato il nono anniversario della riunificazione della penisola con la Russia, annunciando l’ampliamento del programma per lo sviluppo socio-economico della Crimea fino al 2027».

Altre dichiarazioni sono arrivate da Marat Khusnullin, vice primo ministro russo secondo cui «Il Mar d’Azov sarà completamente portato nell’anello stradale». «Quest’anno sarà completata la sezione dell’autostrada M4 Don da Krasnodar al ponte di Crimea». «Sulla costa russa del Mar Nero sono in fase di progettazione e costruzione solo 46 impianti di trattamento, ciò consentirà di pulire seriamente il Mar Nero». E ancora ha detto: «La riparazione della parte ferroviaria del ponte di Crimea sarà completata prima del previsto». «Si prevede di iniziare a lanciare piccoli camion lungo il ponte di Crimea». «La Crimea è completamente fornita di gas ed elettricità, il problema dell’approvvigionamento idrico è stato risolto».

Tutto questo mentre un RQ-4B Global Hawk FORTE10 della US Air Force è decollato dalla Naval Air Station Sigonella in Sicilia e faceva rotta sul Mar Nero dopo aver sorvolato lo spazio aereo bulgaro. Mentre la rotta continua verso Varna, lo spazio aereo rumeno. Dirigendosi verso la Moldavia e da qui al Mar Nero.

In cielo anche aerei da ricognizione della US Air Force Boeing RC-135W Rivet Joint e Lockheed EP-3E Aries II girano contemporaneamente in Romania.

Gli ucraini, nonostante i discorsi di Putin hanno ancora intenzione di riunificare la Crimea all’Ucraina. E a quanto pare in questa direzione, secondo gli account della social sfera sono indirizzate le consegne dirette NATO-Europa all’Ucraina.

Il Cremlino ha commentato la fornitura di aerei da combattimento dalla Polonia all’Ucraina affermando che: «La fornitura di aerei da combattimento da parte di alcuni paesi della NATO, tra cui la Polonia, a Kiev aumenta il livello del loro coinvolgimento diretto nel conflitto, ma non influirà sull’operazione speciale, ma causerà solo più problemi alla stessa Ucraina», ha affermato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. «L’attrezzatura consegnata sarà soggetta a distruzione», ha aggiunto.

Il riferimento è ai MIG che la Slovacchia consegnerà all’Ucraina insieme a un certo numero di sistemi di difesa aerea 2P25 Kub / Kub-M. Nel frattempo i russi asseriscono, sempre via social media che la marina russa prevede di dotare i sottomarini di missili ipersonici. Teoricamente si possono equipaggiare quasi tutti i sottomarini operativi, compresi quelli strategici.

Non solo, per i reparti specializzati come la 29a compagnia separata per scopi speciali è in arrivo il nuovo drone da trasporto russo “TrAMP” che sta attraversando la fase finale dei test a terra e si sta preparando per il primo volo. Il dispositivo ha superato il rullaggio, il test e il debug dei meccanismi di controllo e ha anche effettuato corse senza lasciare la pista per chiarire i parametri di progettazione. Nel prossimo futuro, invece di quelli tecnologici, sul drone verrà installato un motore normale con un’elica a tre pale e un carrello di atterraggio permanente.

Il ministero dell’Industria e del Commercio russo ha affermato che entro il 2030 il mercato russo avrà bisogno di un milione di operatori UAV. Al momento, le statistiche in Russia rilevano 100mila specialisti ufficiali.

Ora che l’UAV è all’apice della sua popolarità, le operazioni in Ucraina hanno portato questo tipo di tecnologia a uno degli usi più rilevanti. Vengono costruite sempre più fabbriche per la produzione di una varietà di UAV, le capacità aumentano insieme ai prodotti fabbricati.

Gli investimenti stanno arrivando e prima o poi sarà necessario diversificare l’uso degli UAV, riportandoli dalla pratica militare a quella civile. Quando le operazioni russe finiranno, il mercato sarà pieno di una varietà di droni, in modo che gli investimenti degli investitori non si esauriscano, e quindi i droni saranno attivamente integrati nella sfera civile.

L’amministratore delegato di PTERO, Amir Valiev, traccia un’interessante analogia: in futuro, il lavoro di un operatore di droni sarà paragonabile a quello di un tassista. Lo sviluppo del settore UAV per il mercato civile ci consente di risolvere un altro compito importante: l’impiego di veterani del distretto militare settentrionale. In realtà, gran parte del personale di questo settore sarà reclutato dai militari, che a quel punto avranno accumulato un’esperienza estremamente valida nel controllo degli UAV.

In senso buono, la pratica dell’integrazione dovrebbe essere creata ora, ma qui ci sono dei limiti naturali. A causa delle ostilità nelle regioni di confine, i voli sono ora vietati e vogliono riprodurre tali iniziative nelle retrovie. Ciò significa che l’uso degli UAV e lo sviluppo di questo settore sono ancora difficili da implementare dal punto di vista della legge.

Graziella Giangiulio