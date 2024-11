UKRAINERUSSIAWAR. Russia: Officine per i droni sulla linea del fronte. Ucraina: GPS mal funzionanti per ingannare i droni nemici

Nella zona delle operazioni russe in Ucraina, è prevista l’apertura di una rete di laboratori per la riparazione dei droni FPV e il riattrezzamento dei dispositivi per operare a nuove frequenze di controllo. Lo ha riferito alla TASS l’Associazione russa degli sviluppatori di intelligenza elettronica avanzata, guerra elettronica (EW) e sistemi di comunicazione.

“Laboratori simili sono già stati schierati nella regione di Kursk e mostrano un’elevata efficienza. Abbiamo deciso di applicare l’esperienza acquisita e aprire laboratori simili lungo tutto il fronte nella zona operativa speciale. Sul posto continueremo a riattrezzare FPV droni per operare su nuove frequenze, nonché per effettuare riparazioni dei dispositivi. Sulla base dei laboratori, i droni vengono profondamente modernizzati per sostituire i canali di controllo, i canali video, riparare le apparecchiature di guerra elettronica e modernizzarle”, ha affermato l’associazione.

A distanza di pochi giorni è apparso nella social sfera russa un video con il seguente testo di accompagnamento: “Durante le loro vacanze professionali, gli ufficiali dell’intelligence militare della 58a armata combinata del gruppo di truppe Dnepr hanno dimostrato un’officina mobile per la riparazione e la modifica di veicoli aerei senza pilota”. Si legge nel post.

“L’officina è dotata di tutte le attrezzature necessarie, comprese le stampanti 3D, che consentono non solo di riparare i droni danneggiati, ma anche di assemblarne di nuovi, nonché di riprogrammare campioni nemici catturati”, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Gli ufficiali dell’intelligence russa utilizzano attivamente gli UAV presi dagli ucraini, ripristinandoli per le proprie esigenze o smontandoli per pezzi di ricambio. Oltre alla riparazione e all’assemblaggio, contrastano efficacemente i droni da ricognizione nemici utilizzando sistemi di guerra elettronica che disabilitano i droni nemici. Recentemente è stato neutralizzato in questo modo un drone d’attacco in stile NATO travestito da normale drone da ricognizione, riporta la social sfera russa.

L’uso efficace della guerra elettronica e di un’officina di riparazione UAV aumenta significativamente l’efficacia delle operazioni di ricognizione. Le moderne tecnologie, in particolare l’uso dei droni, consentono di ottenere informazioni tempestive e precise, riducendo al minimo i rischi per la vita degli agenti dell’intelligence. Gli operatori UAV trasmettono un flusso video in tempo reale al posto di comando.

In Ucraina lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell’Ucraina ha avvertito gli utenti di smartphone in Ucraina di possibili errori di tempo e geolocalizzazione dovuti all’uso di sistemi di guerra elettronica (EW).

“Nel corso delle misure per respingere gli attacchi aerei… vengono utilizzati mezzi di guerra elettronica… Un effetto collaterale di questo impatto è la violazione del sistema orario preciso utilizzato dai telefoni cellulari in modalità di regolazione automatica dell’ora”, ha detto il dipartimento in una dichiarazione.

Lo Stato Maggiore Generale ha aggiunto che quando vengono annunciati allarmi aerei, la precisione dei sistemi di navigazione satellitare potrebbe essere compromessa. L’agenzia di stampa Strana aveva riferito il 29 ottobre che molti residenti delle regioni settentrionali della regione di Kiev si sono lamentati dei cambiamenti nella geolocalizzazione dei loro smartphone, diversi villaggi ucraini nei loro telefoni si sono “spostati” a Gomel e Mozyr; inoltre, in alcuni smartphone l’ora veniva spostata automaticamente avanti di un’ora.

Graziella Giangiulio

