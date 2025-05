Il Dipartimento di Stato americano ha affermato che è giunto il momento che Russia e Ucraina presentino idee concrete per risolvere il conflitto. Inoltre Trump non nega la possibilità di introdurre sanzioni secondarie contro la Russia, ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Bruce. E nonostante questo il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che l’Ucraina non sarà in grado di riportare la Russia alle posizioni occupate nel 2014. La Russia, a sua volta, non potrà occupare l’intero territorio dell’Ucraina, ha aggiunto Rubio. “Questa è una guerra che non ha soluzione militare”, ha detto a Fox News.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, gli Stati Uniti e l’Ucraina potrebbero attendere decenni prima di poter beneficiare di un accordo minerario. I consulenti minerari hanno spiegato all’agenzia che lo sviluppo delle miniere che producono minerali di importanza strategica può richiedere dai 10 ai 20 anni.

L’Unione Europea non ha intenzione di svolgere il ruolo di mediatore nella risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina se gli Stati Uniti rifiutano tale ruolo, ha affermato il rappresentante ufficiale del servizio estero europeo, Anwar al-Anuni. “La nostra priorità non è cambiata: garantire la solidità dell’Ucraina. Continuiamo ad aumentare l’assistenza militare all’Ucraina. I paesi dell’UE hanno già promesso 23 miliardi di euro di assistenza quest’anno”, ha affermato.

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che visiterà Mosca il Giorno della Vittoria, definendo inaccettabili le minacce di Zelensky. Di contro il Tibor Gaspar, vicepresidente del parlamento slovacco ha dichiarato: “Nessuno dei leader dell’UE ha in programma di visitare Kiev il 9 maggio”, fonte TASS.

L’accordo sulla creazione di un fondo congiunto per il recupero degli investimenti con gli Stati Uniti non prevede garanzie formali di sicurezza ha spiegato alla stampa il Primo Ministro ucraino Denys Šmyhal. Nel frattempo la Corte Suprema dell’Ucraina ha detto che: “Il regime di legge marziale è una ragione impellente per tutti, compresi i Testimoni di Geova”.

Volodymyr Zelensky ha respinto la proposta di Putin di una tregua di 3 giorni il 9 maggio e insiste per un cessate il fuoco di 30 giorni, riporta Interfax–Ucraina. Ha anche affermato che l’Ucraina non può garantire la sicurezza dei leader mondiali che saranno a Mosca per la parata del 9 maggio.

Volodymyr Zelensky vuole che il primo contributo degli Stati Uniti all’accordo minerario siano i sistemi di difesa aerea. Secondo quanto dichiarato dal premier ucraino, ne avrebbe parlato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale avrebbe promesso di rifletterci, sottolineando che “queste non sono cose gratis”. “E vorrei che avessimo l’opportunità di accedere all’acquisto di armi americane”, ha aggiunto Zelensky.

Dal New York Times, si apprende che l’Ucraina riceverà un sistema di difesa aerea Patriot basato in Israele e si sta anche valutando il trasferimento di un altro sistema di difesa aerea dalla Germania o dalla Grecia a Kiev.

Sempre Zelensky ha detto anche che: “L’arrivo di un contingente militare straniero in Ucraina sarà possibile solo dopo la guerra”. In precedenza, i media avevano riferito che l’Europa non sarebbe stata in grado di inviare un contingente di 64.000 soldati in Ucraina, come precedentemente pianificato; sarebbe difficile per il premier ucraino schierare anche solo 25.000 soldati.

Il Segretario del Comitato di Difesa della Rada Roman Kostenko ha riferito, in merito alla scarsità del personale ucraino che “Abbiamo un esercito di più di un milione di persone. Fino a 300 mila si trovano nelle zone di combattimento. Tutto il resto – rifornimenti, logistica, TCC, sicurezza delle città militari”.

Gli Stati Uniti hanno nominato il nuovo incaricato d’affari statunitense in Ucraina Julie Davis che è già arrivata a Kiev “A seguito della firma dello storico accordo per l’istituzione di un Fondo di investimento per la ripresa dell’Ucraina, l’ambasciatore Davis arriva in Ucraina in un momento critico per continuare la politica del presidente Trump di per porre fine alla guerra e garantire una pace e una prosperità durature in Ucraina”, ha riferito l’ambasciata statunitense.

La notte del 3 maggio, secondo il Ministero della Difesa russo, otto missili da crociera lanciati da aerei Storm Shadow e tre missili guidati ucraini Neptune-MD sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio sul Mar Nero di notte. A quanto pare stavano cercando di sfondare la difesa aerea russa di una delle basi della Flotta del Mar Nero.

Su invito di Vladimir Putin, il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping compirà una visita ufficiale nella Federazione Russa dal 7 al 10 maggio e prenderà parte alle cerimonie dedicate all’80° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, riporta il Cremlino. “Nel corso dei negoziati saranno discusse le principali questioni dell’ulteriore sviluppo delle relazioni di partenariato globale e di interazione strategica, nonché le questioni di attualità dell’agenda internazionale e regionale. “Si prevede di firmare una serie di documenti bilaterali intergovernativi e interdipartimentali”, si legge nella dichiarazione.

Il 4 maggio, Vladimir Putin, ha detto che: “Anche senza armi nucleari, la Russia ha abbastanza forze e risorse per completare l’SVO. Volevano provocare la Russia a commettere errori durante l’operazione speciale, ma è riuscita a mantenere la calma”. “Siamo stati semplicemente costretti nel 2014 a prendere la decisione di sostenere la popolazione della Crimea e di Sebastopoli. Perché qualsiasi altra linea d’azione avrebbe significato consegnarli al massacro”, ha detto Putin.

Vladimir Putin ha affermato che sta pensando costantemente a un successore, ma che alla fine la scelta spetterà ai russi. Secondo lui, devono presentarsi diverse persone che possano guadagnarsi la fiducia della gente.

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov non ha ancora informazioni sul fatto che Vladimir Putin intenda incontrare i militari della RPDC e premiarli per l’aiuto fornito nella liberazione della regione di Kursk dalle Forze armate ucraine, né sulla possibilità che i combattenti coreani prendano parte alla parata del 9 maggio. “Purtroppo non ho ancora queste informazioni. Appena le avrò, le condividerò con voi”, ha risposto a una domanda in merito durante un briefing.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 5 maggio. Nella notte, nel distretto urbano di Podolsk, è stato respinto un attacco ucraino di quattro droni diretti a Mosca. Le forze armate ucraine hanno contato più di 40 Geran nelle sue retrovie; si sono udite esplosioni nelle regioni di Kropyvnyc’kyj, Kramators’k, Charkiv, Konotop, Mykolaïv e Poltava. Il 4 maggio, nella regione di Bryansk, le Forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con il mitragliatore americano HIMARS MLRS contro il villaggio di Suzemka, colpendo un’impresa industriale.

In direzione Sumy, aerei d’attacco russi hanno attaccato nei villaggi di Bilovody e Loknya, i militari russi sono avanzati nei pressi dei villaggi catturando un soldato delle forze armate ucraine.

Nella regione di Kursk, un drone delle forze armate ucraine ha attaccato il villaggio di Budyshe, nel distretto di Bolshesoldatsky, e due residenti locali sono rimasti feriti. Un tentativo di attacco ucraino via terra si registra nell’area Podolsk. Già il 2 maggio le forze speciali russe Akhmat hanno impedito un tentativo delle forze armate ucraine di penetrare nel territorio russo nella regione di Kursk, ha affermato il capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov.

Nel tratto di confine di Belgorod, come riferisce la social sfera, in territorio ucraino in direzione di Popovka e Demidovka, le forze russe hanno annientato diversi gruppi ucraini sparsi nelle zone boschive. Nella regione di Belgorod, gli ucraini hanno colpito nel villaggio di Bogun-Gorodok, nel distretto di Borisovsky. Nel villaggio di Belovskoye a Novaya Derevnya, Malinovka, Novaya Tavolzhanka, Novoaleksandrovka e Striguny. Nel villaggio di Yasnye Zori è stata danneggiata la cupola della chiesa dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria.

In direzione di Lyman, a sud e sud-est di Vidrodzhennia, le truppe russe avanzarono su un ampio fronte fino a una profondità di 1,7 km. Si svolgono battaglie per Lipovoe e in direzione di Ridkodub.

La direzione di Kostjantynivka sta causando la massima preoccupazione tra i canali militari delle forze armate ucraine sono già in corso combattimenti nella zona della periferia orientale di Malynivka, nella zona di Vodyane Druhe vicino a Novoolenivka, Nova Poltavka, Romanivka, e che c’è un’avanzata delle Forze armate russe dalla Tarasivka liberata ad Oleksandropil’.

A sud di Pokrovs’k continuano i combattimenti per l’accesso ai confini della regione di Dnipropetrovs’k. L’esercito russo avanza nella parte orientale di Kotlyarivka e continua le operazioni d’assalto nelle direzioni occidentale e meridionale. A nord-est di Kotlyarivka, le truppe russe stanno prendendo d’assalto le fasce forestali nella zona del burrone di Shyroka Balka.

Cinque contrattacchi ucraini furono respinti in direzione di Donetsk Sud. Nella zona dell’insediamento di Bahatyr e Odradne i soldati dell’Estremo Oriente dstanno ultimando i preparativi per l’evacuazione delle zone popolate, l’artiglieria e l’aviazione stanno continuando ad attaccare.

Sul fronte di Zaporižžja in direzione di Orichiv, nella zona di Novodanylivka, si svolgono battaglie di posizione, nella zona di Malaya Tokmachka è stato distrutto un gruppo di sabotaggio e ricognizione ucraino – secondo fonti locali –, l’LBS è rimasto invariato. Sono in corso battaglie di posizione nella zona di Shcherbaky, Stepove e Kamians’ke.

Nella regione di Cherson, otto villaggi sono sotto attacco da parte delle forze armate ucraine. Un ferito.

Graziella Giangiulio

