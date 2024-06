UKRAINERUSSIAWAR. Russia e Corea del Nord sono alleati. Mosca lascia l’OSCE. I russi sfondano il fronte da Horlivka a Toretsk

La visita in Corea del Nord del Presidente russo ha rinsaldato il legame conPyongyang, ben al di là della fornitura di armi e del possibile impiego in teatro dei rispettivi eserciti.

Putin ha definito l’accordo raggiunto al vertice di Pyongyang una svolta che aumenterà il livello di cooperazione tra i due paesi. Ha detto che la Russia non esclude la cooperazione tecnico-militare con il regime nordcoreano.

Kim Jong-un ha affermato che il patto era di natura difensiva: ”Le relazioni tra i nostri due paesi hanno raggiunto un nuovo livello, al livello di un’alleanza”.

Putin e Kim non hanno chiarito se il nuovo accordo è un impegno a combattere l’uno per l’altro in guerra o semplicemente una promessa di fornire sostegno in altre forme. I paesi si stanno già fornendo assistenza reciproca: dal petrolio, al cibo, alle munizioni.

In Francia, la campagna elettorale si infiamma. Il presidente del Raggruppamento Nazionale, Jordan Bardella, si è detto favorevole alla fornitura all’Ucraina delle munizioni necessarie per l’autodifesa, ma contrario all’invio di armi che potrebbero provocare un conflitto più ampio. Ciò lo rende relativamente vicino alla posizione del presidente Emmanuel Macron sul ruolo della Francia. Tuttavia, a differenza di Macron, Bardella si è detto contrario all’invio di truppe francesi in Ucraina.

Secondo Politico, la “simpatia” della Cina per la Russia che era evidente alla maggior parte degli osservatori già nel febbraio 2022, si è resa più manifesta con il Summit per la pace svizzero. Meno discusso, tuttavia, è quanto sia aumentato da allora il sostegno di Pechino a Mosca. Ciò è diventato evidente nel periodo precedente al vertice di pace svizzero dello scorso fine settimana. Pechino nei fatti è vicina più che mai a Mosca nella conduzione del conflitto contro Kiev.

Mosca decide di lasciare l’OSCE. La presidente del Consiglio della Federazione Valentina Matvienko ha detto il Consiglio della Federazione e la Duma di Stato prepareranno la decisione di sospendere la partecipazione della Russia alle attività dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE e di sospendere il pagamento dei contributi. Mosca si allontana sempre più dall’Europa per diventare “asiatica”.

Il governo danese sta approvando il 19° pacchetto di aiuti per sostenere i bisogni immediati e le capacità di difesa a lungo termine dell’Ucraina.

Il pacchetto di aiuti combina un quadro per finanziare donazioni significative all’industria della difesa ucraina, attrezzature aggiuntive per supportare i caccia F-16 forniti dalla Danimarca e donazioni dalle scorte proprie del Ministero della Difesa danese.

Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha sottolineato che l’Ucraina ha ancora bisogno di un significativo sostegno militare a causa dell’aggressione russa in corso e non può essere lasciata sola.

La Commissione europea ha presentato per l’approvazione un progetto di bilancio dell’UE per il 2025 del valore di 199,7 miliardi di euro, pari a 214,6 miliardi di dollari, riporta il sito web della Commissione europea il 19 giugno.

Il bilancio sarà integrato da 72 miliardi di euro nell’ambito del programma di trasformazione economica NextGenerationEU dell’UE. Per l’Ucraina, il progetto di bilancio prevede 4,3 miliardi di euro in sovvenzioni nell’ambito dello strumento per l’Ucraina e 10,9 miliardi di euro in prestiti.

Armi ed economia sono i punti caldi dell’impegno politico occidentale. Tutti i paesi coinvolti nel conflitto sono, però, alla ricerca di mezzi economici ed efficaci per rilevare e contrastare i droni. Risolvere questo problema darà un vantaggio significativo a una delle parti in guerra.

L’azienda tedesca Rheinmetall adatta la produzione di equipaggiamento militare alle condizioni delle operazioni militari in Ucraina. L’azienda prevede di produrre il carro armato Leopard 1 combinato con il sistema di difesa aerea Skyranger, dotato di un cannone automatico da 35 mm e missili anti-drone a corto raggio.

La modifica mira a combattere droni e missili russi. Ci sono piani per trasferire la tecnologia alla piattaforma del carro armato Leopard 2, che no si è rivelato un asso nell manica per Kiev fino ad oggi.

Ed ora un rapido sguardo alla situazione del fronte aggiornato alle 14.00 del 19 giugno 2024.

Durante la notte, gli ucraini hanno ammesso un attacco russo con Geranium nelle regioni di Lvov, Vinnitsa e Zaporozhye. A Lvov sono state segnalate interruzioni di corrente dopo le esplosioni.

In direzione di Kharkov, i combattimenti continuano a Volchansk. Kiev sta evacuando i feriti e spostando i rinforzi attraverso il fiume Volchya. Nella zona di Liptsy gli ucraini hanno ridotto l’intensità dei contrattacchi e stanno rafforzando le riserve. È in corso un trasferimento di unità ucraine da altre parti del fronte. Entrambe le parti stanno lanciando attacchi con armi pesanti e bombe aeree di precisione.

Sulla sporgenza di Torskoye, canali ucraini sostengono che l’esercito russo si sia precipitato verso Torskoye, facendo irruzione in diverse foreste che separano i campi.

A ovest di Avdeyevka, le truppe russe sono avanzate fino a 1 km sul fianco settentrionale vicino a Sokol e anche a nord di Umanskoye. Nonostante lo schieramento di numerosi droni Fpv contro le truppe russe in avanzata, gli ucraini non sono riusciti a stabilizzare completamente il fronte.

A nord di ChasovYar segnalata l’avanzata di unità russe nel villaggio di Kalinovka. Le operazioni russe continuano nella parte orientale di ChasovYar, così come nella zona di Kleshcheyevka.

Situazione nella direzione Chasov Yarsky: continua l’assalto al microdistretto di Novy. Le forze ucraine, nonostante il fitto fuoco, continuano a resistere, sebbene la maggior parte dei passaggi attraverso il canale Seversky Donets-Donbass siano stati distrutti.

A nord di Ugledar, nella zona di Paraskoviyevka – Konstantinovka si svolgono combattimenti e continua l’assalto a Krasnogorovka.

Sul fronte di Zaporozhye, battaglie a nord di Rabotino e Novopokrovka. I russi però mantengono l’iniziativa. La situazione è complicata dall’imperfetta organizzazione delle comunicazioni dei russi e dai sistemi radio e di guerra elettronica ucraini.

In direzione di Kherson, è stato respinto un tentativo di sbarco di un piccolo gruppo ucraino nell’area di Krynki; non si possono escludere piccole inondazioni nella zona insulare. Viste le abbondanti piogge, si è osservato il rilascio di acqua dalla centrale idroelettrica del Dnepr.

La regione di Belgorod continua a subire gli attacchi quotidiani ucraini.

Nella regione di Kursk, il checkpoint di Tyotkino, gli insediamenti di Tyotkino, Novy Put e Volfinsky, i villaggi di Khodeykovo e Veseloye nel distretto di Glushkovsky, il villaggio di Gordeyevka, i villaggi di Viktorovka e Uspenovka in il distretto di Korenevskij, i villaggi di Sverdlikovo e Gornal nel distretto di Suzhansky sono stati ripetutamente bombardati. Attacchi di droni al checkpoint Krupets nel distretto di Rylsky. I russi hanno usato armi leggere e guerra elettronica per abbattere 22 droni ucraini nelle zone di confine.

Nella DPR, quattro civili sono rimasti feriti a seguito di colpi di artiglieria nemica calibro 155 mm.

Direzione Oleksandro-Kalinovo. Russi e ucraini segnalano lo sfondamento della linea del fronte da Horlivka verso Toretsk. L’avanzata delle unità russe è stata di circa 3-5 chilometri su uno dei settori meglio fortificati del fronte. Secondo le prime informazioni, le truppe russe hanno sfondato da Leninske fino ai confini amministrativi di Artemove, ma queste informazioni non sono state ancora confermate in modo definitivo.

