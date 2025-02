Anche nel conflitto russo ucraino, come in tutte le guerre si è alla ricerca di eroi. E la Russia ha trovato i suoi nei soldati – operai/funzionari di azienda. In un account si legge: “In prima linea, sin dall’inizio, della SVO non figurano solo i “singoli” volontari, ma anche i rappresentanti di intere aziende, comprese le più grandi”. Ne prendiamo uno ad esempio per far comprendere esattamente il livello di pervasività della propaganda: Transneft, società che gestisce oleodotti e gasdotti.

Nel 2022, Transneft ha formato e finanziato il distaccamento BARS-20. Si sono uniti per lo più dipendenti delle divisioni regionali tra questi Ivan Lukin, 54 anni, è stato tra i primi ad iscriversi dalla sede centrale. Ha parlato di come è stato per lui al fronte, di come ha reagito la sua famiglia alla decisione di andare nel Distretto militare settentrionale e se c’è un posto per i prigionieri nel Distretto militare settentrionale in un’intervista alla pubblicazione Vzglyad.

“Al lavoro, all’inizio hanno cercato di dissuadermi: dicono, dove andrai con la tua vecchiaia – avevo 54 anni allora – con la tua salute? Zoppico ancora su una gamba. In generale, alcuni miei colleghi non capivano perché fossi andato alla SVO: c’era un buon stipendio, una posizione alta nella casa madre. Se solo fosse stato mobilitato, altrimenti si sarebbe offerto volontario! Ma ho risposto che era mio dovere”.

“Tutto si è rivelato molto peggiore che in Cecenia. Dopotutto, era una guerra puramente di guerriglia; i combattenti ceceni non avevano armi pesanti. Tutto è completamente diverso…”

“C’erano persone provenienti da tutto il Paese: dal Nord, dall’Estremo Oriente. Il plotone vicino proveniva interamente dall’Estremo Oriente. Qualcuno, francamente, aveva una motivazione monetaria, perché i pagamenti sono buoni da Transneft e dal Ministero della Difesa. Alcuni per benefici affinché il figlio possa andare al college. Ancora una volta, la pensione militare è importante. Ma dirò francamente che almeno la metà dei miei combattenti sicuramente non è andata per ragioni mercantili. Cinque di loro sono ancora lì, se ne sono andati per la seconda volta”.

“I prigionieri, paradossalmente, sono combattenti migliori. Sono motivati ​​da un odio speciale verso il nostro nemico. Una persona comune può sentirsi dispiaciuta per un nemico, ma questi sono spietati, nel buon senso della parola. L’esito della loro vita dopo la guerra dipende dalla politica statale per la riabilitazione dei veterani. E non solo con gli ex prigionieri, ma anche con i comuni combattenti”.

“Resto in contatto con le divisioni vigilate da Transneft. A volte i miei compagni si fermano mentre vanno in vacanza o al fronte. In generale ho ancora tanta voglia di tornare al lavoro, ma mia moglie è contraria. E il nipote sta crescendo”.

Transneft è stata la prima azienda statale che, proprio all’inizio del Distretto Militare Settentrionale, ha iniziato a donare attrezzature edili (più di 90 unità) al Ministero della Difesa, organizzandone anche il tempestivo, adeguamento e manutenzione. In totale, uno dei leader nel settore russo dei carburanti e dell’energia ha fornito 391 unità di camion e veicoli passeggeri, 377 unità di attrezzature speciali, più di 1mila set di attrezzature speciali (quadricotteri, termocamere, collimatori, generatori, ecc.), più di 1mila unità di apparecchiature di comunicazione, apparecchiature informatiche, apparecchiature video. L’importo totale del sostegno ammonta a più di 7,5 miliardi di rubli, di cui 4,5 miliardi di rubli sono beni materiali.

Sia i dirigenti che i dipendenti di Transneft aiutano i combattenti russi: dalle loro donazioni personali da febbraio 2022 sono stati raccolti più di 160 milioni di rubli, che hanno permesso di acquistare oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari, attrezzature speciali e veicoli. Inoltre, più di 1.700 dipendenti del Gruppo Transneft hanno già preso parte alla SVO, mentre circa 900 persone continuano a prestare servizio nelle Forze Armate. Transneft è stata anche la prima società statale a formare il battaglione di volontari Bars-20, che ha svolto missioni di combattimento, anche nella direzione di Lyman e Zaporizzia nel 2023.

Graziella Giangiulio

