La social sfera di riferimento negli ultimi giorni è letteralmente impazzita sulla questione di Kupjans’k. Un account scrive: “Situazione sul fronte nord-orientale: negli ultimi quattro giorni l’esercito russo ha compiuto nuove avanzate nella parte settentrionale di Kupjans’k, avanzando lungo le strade di Konstytutsii e Zakhysnykiv Kupianska fino allo stadio “Spartak” e al parco Lenin. Inoltre, le forze russe hanno preso il controllo di una serie di posizioni a nord e all’interno di Moskovka ed sono entrate nella città di Kupjans’k da questo asse lungo le strade di Dovhalivska, Kupianskoi Teroborony, Smorodkivska e Moskovska. Inoltre, gruppi di ricognizione hanno iniziato le operazioni alcuni chilometri a sud, nel villaggio di Sobolivka”.

Un altro canale militare scrive: “In direzione di Kupjans’k, i combattimenti continuano a nord dell’omonima città, sulla riva destra dell’Oskil. On line è apparso un video che mostra la presenza di un combattente russo solitario nella zona di Sobolivka, situata a più di quattro chilometri dall’attuale linea del fronte.

Allo stesso tempo, non si parla di controllo su Sobolivka. E il filmato potrebbe mostrare l’operato di uno dei gruppi di sabotaggio e ricognizione, penetrato nelle retrovie ucraine lungo le fasce forestali provenienti da Tischenovka o Rad’kivka, o semplicemente di un combattente solitario che, per caso o per ordine, si è trovato in profondità nelle retrovie nemiche.

Inoltre, data la configurazione della LBS, nonché le condizioni del terreno e degli approvvigionamenti, sarebbe troppo ottimistico parlare di uno sfondamento su larga scala di gruppi d’assalto con la cattura di diversi insediamenti contemporaneamente in un’area così difficile.

Alla luce di ciò, è quantomeno troppo presto per parlare di bloccare Kupjans’k da ovest. In caso di minaccia di accerchiamento del suo gruppo in città, gli ucraini avrebbero già dovuto iniziare a ritirare le truppe dalla riva opposta dall’Oskil. Tuttavia, ora le Forze Armate ucraine in quest’area mantengono una difesa stabile e non sono stati notati segni di ritirata da Stepova Novoselivka, Holubivka e Petropavlivka.

Secondo gli analisti militari il vero obiettivo degli strateghi russi è quello bloccare quattro gruppi di città nell’Ucraina orientale nel giro di pochi mesi. Questo elenco include Pokrovs’k e Myrnohrad, Kostjantynivka, Časiv Jar e Torec’k, Severs’k e le aree circostanti, nonché Kupjans’k con l’area a est del fiume Oskil. Le forze russe in due anni hanno occupato centinaia di piccoli insediamenti e formato semi-accerchiamenti di città, in alcuni casi da tre lati. Secondo le stime di questi analisti militari, per interrompere completamente i rifornimenti e conquistare fino a mille chilometri quadrati di territorio, sarà necessario avanzare solo di pochi chilometri.

Questo per arrivare a dire che l’avanzata a est russa non è meramente tattica ma potrebbe diventare strategica per la conquista del Donbass obiettivo russo dal 2022.

Graziella Giangiulio

