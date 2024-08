Il Pentagono ritiene che la guerra in Ucraina si stia dirigendo verso un vicolo cieco, a riferirlo Bloomberg: ”L’Ucraina e la Russia non hanno risorse militari sufficienti per condurre grandi operazioni offensive, e questo potrebbe indicare che entrambe le parti si stanno dirigendo verso un vicolo cieco”, scrive la pubblicazione citando l’agenzia di intelligence del Pentagono.

La Russia, secondo la nota del Pentagono “ha adottato una strategia per logorare l’Ucraina e sarà in grado di mantenere la zona cuscinetto catturata dalle sue truppe, ma non ha forze sufficienti per minacciare un’avanzata più profonda nel territorio controllato dall’Ucraina come la città di Kharkov”.

Via social media si apprende che la compagnia militare privata americana “Forward Observation Group” (FOG) ha detto che i suoi operatori starebbero prendendo parte all’incursione ucraina nell’oblast di Kursk in un post Instagram del 16 di agosto. FOG è composta da ex Marines e forze speciali statunitensi.

I social network FOG hanno pubblicato una fotografia di personale militare americano in territorio russo con un geotag che indica la loro presenza nella regione di Kursk. Il Ministero degli Affari Esteri russo ha protestato con gli Stati Uniti in relazione alla partecipazione dell’esercito americano alle operazioni sul territorio della Federazione Russa. Per sabato giorno dell’indipendenza Ucraina è atteso un massiccio bombardamento russo contro istituzioni e strutture governative in Ucraina. L’ambasciata statunitense esorta i suoi cittadini a lasciare l’Ucraina e si prende cura delle misure di sicurezza nel Paese.

L’ambasciata cinese a Kiev esorta i suoi cittadini a evitare di recarsi in Ucraina a causa della minaccia di massicci attacchi russi sabato nel Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina.

Josep Borrell ha chiamato Dmytro Kuleba a Bruxelles per un incontro informale dei capi del Ministero degli Esteri e del Ministero della Difesa dell’UE, e ha sostenuto l’attacco delle forze armate ucraine alla regione di Kursk. “Revocare il divieto sull’uso di armi occidentali da parte di Kiev per colpire la Federazione Russa potrebbe contribuire agli sforzi di mantenimento della pace”, ha detto Borrell, capo della diplomazia dell’UE in una dichiarazione alla stampa. Borrell ha detto che, alla luce dell’attacco di Kiev alla regione di Kursk, discuterà del rafforzamento del sostegno all’Ucraina con i capi del Ministero degli Affari Esteri e della Difesa dell’UE alla fine di agosto.

Il Ministero della Difesa tedesco ha rifiutato di commentare la questione se le aziende tedesche forniscano pezzi di ricambio per le attrezzature delle forze armate ucraine nella regione di Kursk.

Dalla Repubblica Ceca ancora dichiarazioni del presidente ceco Petr Pavel in un’intervista a Novinky: “Nelle condizioni di un conflitto armato, un’azione simile a quella contro i gasdotti Nord Stream sarebbe legale”. A queste parole ha risposto la rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, Maria Zakharova, ha paragonato la dichiarazione del presidente della Repubblica Ceca a “dichiarazioni di cellule terroristiche”.

Secondo Bloomberg, VolodomyrZelenskyj ha cercato di convincere i suoi alleati ad aiutare a riportare in Ucraina più uomini in età militare, ma ha ricevuto dei sonori “No”. “I politici dell’Ungheria hanno detto che non rimanderanno indietro i rifugiati mentre la guerra è in corso”, scrive la pubblicazione. Sempre Zelenskyj ha dichiarato che: “ Il concetto delle “linee rosse” della Russia è crollato con l’operazione Kursk, questo è il modo migliore per liberare i prigionieri di guerra ucraini. Ora controlliamo 1.250 chilometri quadrati di territorio russo, inclusi 92 insediamenti. Se i nostri alleati ci avessero permesso di attaccare il territorio russo con missili a lungo raggio, non ci sarebbe stato bisogno dell’operazione Kursk”. Secondo fonti turche, l’improvvisa comparsa in Ucraina di un numero così elevato di sistemi di difesa aerea S-125 obsoleti e di lanciamissili Tochka-U è dovuta al fatto che l’Armenia ha trasferito le sue scorte di sistemi di difesa aerea e missili all’Ucraina in cambio di Protezione statunitense. Secondo loro, alcuni dei missili recentemente lanciati contro la Russia erano di origine armena.

Nel frattempo continuano i problemi di bilancio per Kiev: “Entro il 2025, l’Ucraina dovrà aumentare i finanziamenti esterni di circa 12-15 miliardi di dollari”, fonte Ministero delle Finanze. In precedenza, il Fondo monetario internazionale aveva previsto che l’Ucraina avrebbe bisogno di 22,7 miliardi di dollari in finanziamenti esterni per la prossima ora. È necessario aumentare il fabbisogno finanziario a causa delle spese per la sicurezza e la difesa.

Dal lato russo si apprende in risposta la Pentagono che nella regione di Zaporizhzhie verrà ripristinato: “l’esercito cosacco”, il decreto è stato firmato dal governatore Yevgeny Balytsky.

Sale il numero delle persone ferite nell’incendio a Proletarske, nella regione di Rostov: è salito a 42. L’incendio è scoppiato qualche giorno fa in seguito alla caduta di detriti di Uav ucraini: il gasolio stoccato in capannoni industriali ha preso fuoco.

Si apprende da fonti social russe che più di 200 militari ucraini hanno tentato due volte di entrare nel territorio della Federazione Russa nella zona del villaggio di Zabrama, distretto di Klimovsky, regione di Bryansk. “3 BMP e sabotatori sono stati avvistati vicino al confine intorno alle 19:10 del 21 agosto. Dopo mezz’ora di combattimento (entro le 19:40), le forze armate ucraine si ritirarono con perdite. Alle 20:30 iniziò la seconda ondata di attacco con rinforzi, senza successo. Verso le 21:00 il DRG si ritirò. Ora l’ingresso al distretto di Klimovsky è bloccato dai posti di blocco”.

Il ministro della Difesa della Federazione Russa, Andrey Belousov, si è congratulato con il comando e il personale della 9a Brigata di Fucilieri Motorizzati della Guardia Separata dell’Ordine della Repubblica Mariupol-Khingan per la liberazione dell’insediamento di Niu – York a Donetsk Repubblica popolare. “Mi congratulo con voi per la liberazione dal nemico dell’insediamento di Novgorodskoe (Niu – York) Donetskoy Narodnoi Respublika. Come risultato delle azioni professionali e decisive del personale della formazione, il nemico subì perdite significative e fuggì. Svolgi con onore compiti nelle direzioni più difficili e responsabili, mostri eroismo di massa e resilienza, dimostrando che la brigata porta giustamente il nome onorifico “Guardie””, si legge nel telegramma di congratulazioni del Ministro della Difesa della Federazione Russa.

Nonostante gli attacchi ucraini a Kursk le elezioni si terranno regolarmente: “L’elezione del governatore della regione di Kursk non sarà rinviata, ha detto il vice capo della CEC Nikolai Bulaev. Il comitato elettorale regionale ha riferito in precedenza che per motivi di sicurezza nella regione saranno organizzate votazioni anticipate dal 28 agosto al 5 settembre”.

La centrale nucleare di Kursk funziona normalmente e si sta preparando per la riparazione programmata di una delle centrali a partire dal 25 agosto, ha riferito alla TASS il servizio stampa di Rosenergoatom.

Per motivi tecnici, lo Stato Maggiore della Regione di Kursk ha deciso di annullare l’invio di messaggi SMS sul pericolo missilistico e sul pericolo degli UAV fonte Governatore ad interim.

Nella giornata del 22 agosto il generale delle forze cecene Akhmat, Alaudinov ha dichiarato che:“Le forze armate in direzione di Kursk sono state fermate, le forze russe hanno iniziato a respingere le forze armate ucraine”. Le truppe ucraine, secondo Alaudinov, si stanno raggruppando e nel prossimo futuro potrebbero colpire in un’altra area della regione o regioni limitrofe.

Il capo dell’AIEA ha annunciato che intende visitare la centrale nucleare di Kursk la prossima settimana. Grossi ha dichiarato che durante la sua visita alla centrale nucleare di Kursk intende studiare le modalità di accesso alla centrale alla luce della distruzione da pate ucraina dei ponti sul fiume Seim. Grossi ha affermato di valutare “molto seriamente” il rischio di danni alla centrale nucleare di Kursk a seguito di un attacco delle forze armate sul territorio della regione di Kursk.

Secondo un post dell’Ambasciatore della Federazione Russa presso le organizzazioni internazionali a Vienna Ulyanov sulla visita di Grossi alla centrale nucleare di Kursk: “molto probabilmente sarà all’inizio, non alla fine della prossima settima”.

A Kursk inizia l’installazione dei rifugi in cemento armato, così come a Zheleznogorsk e Kurchatov, ha detto il capo ad interim della regione.

I giornalisti che hanno attraversato illegalmente il confine a Suzhe saranno inseriti nella lista dei ricercati internazionali, ha riferito il Servizio di sicurezza centrale dell’FSB russo.

Ed ora uno sguardo alla situazione di Kursk aggiornato alle ore 15:00 del 22 agosto.

I combattimenti continuano in varie direzioni nella regione di Kursk. Le forze armate ucraine non smettono di cercare di sfondare le difese di Korenevo, aggirando l’insediamento da diversi lati.

Nel distretto di Glushkovsky la situazione non è cambiata: le forze armate ucraine colpiscono i valichi eretti dai soldati dell’esercito russo, ma non hanno fretta di attraversare il confine in questa zona; Nel distretto di Suzhan le forze armate ucraine si sono radicate nei territori occupati.

Nel distretto di Bolshesoldat è stato ripreso dai russi Nechaev e i suoi dintorni; in direzione Korenevskij, il 21 agosto si sono svolte le battaglie più intense. È probabile che gli insediamenti di Snagost, Byahovo e Apanasovka siano sotto il controllo ucraino;

A Kursk, si è iniziato a erigere fortificazioni in cemento armato nei luoghi di raduno di massa di persone. Strutture analoghe verranno installate a Kurchatov e Zheleznogorsk;

Denys Manturov, vice primo Ministro, ha dichiarato che 115.000 persone sono state evacuate da pericolose zone di confine. Ha anche riferito che il Consiglio dei Ministri ha preparato una decisione sullo stanziamento di 1,9 miliardi di rubli per le esigenze degli sfollati di Kursk.

Vladimir Putin ha sostenuto l’idea di finanziare la difesa territoriale nella regione di Bryansk a spese del bilancio federale. Inoltre, il governatore della regione di Belgorod, Gladkov, ha dichiarato che la regione ha una propria forza di difesa, che conta fino a 6mila uomini.

L’FSB ha aperto un procedimento penale sull’attraversamento illegale del confine nella regione di Kursk nel distretto di Suzhi contro il giornalista americano Nick Peyton Walsh, nonché i corrispondenti ucraini Olesya Borovyk e Diana Butsko. I giornalisti che hanno attraversato illegalmente il confine a Suzhe saranno inseriti nella lista internazionale dei ricercati;

In generale, la situazione nella regione resta stagnante. Gli ucraini continuano a tentare di sfondare la difesa dell’esercito russo in tutte le direzioni, ma nella maggior parte dei casi subiscono perdite a causa di attacchi aerei, droni e artiglieria.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 22 agosto.

I mezzi di difesa antiaerea della notte del 22 agosto riflettevano un attacco su cinque regioni, ha riferito il Ministero della Difesa russo: Kiev, Cherkasy, Poltava, Nikolaev e Odessa. Tredici droni di tipo aereo sono stat abbattuti e intercettati sulla regione di Volgograd, 7 su Rostov, 4 su Belgorod, 2 su Voronezh e uno ciascuno su Bryansk e Kursk.

UAV delle forze armate ucraine hanno attaccato di notte l’aeroporto militare di Marinovka nel distretto di Kalachevskij nella regione di Volgograd; le riprese dell’incendio sono state diffuse online. Droni ucraini di questo tipo sono stati abbattuti nelle regioni di Bryansk, Rostov e Voronezh. Un missile è stato abbattuto sulla regione di Kursk.

Nella direzione Pokrovs’k, le forze armate russe continuano le azioni offensive e sviluppano il successo. Podil’s’ke, oltre il villaggio, è passato sotto il controllo dell’esercito russo. Sono iniziati i combattimenti per la presa di Kalynove.

In direzione Donetsk ci sono battaglie vicino all’autostrada per Vuhledar. Le truppe russe sono avanzate in diverse aree in direzione di Vuhledar. In particolare sono avanzati verso Konstantinivka e si trovano a meno di 300 metri dal centro del villaggio. L’esercito russo ha occupato anche un ampio sistema di trincee a nord di Nikolske. Le truppe russe sono avanzate oltre l’autostrada 00532 Konstantinivka-Vuhledar. Rimangono solo 3,8 km fino all’incrocio più importante, che interromperà l’intera fornitura di Vuhledar.

Sul fronte di Zaporozhzhie, senza cambiamenti significativi, si registra una certa intensificazione dei droni ucraini, già numerosi, così come gli attacchi di artiglieria delle forze armate ucraine. Gruppi identificati di forze armate ucraine vengono distrutti dal fuoco dell’artiglieria e dell’aviazione.

Nella direzione di Cherson e in Crimea, le truppe russe stanno aumentando la loro vigilanza sullo sfondo delle previste provocazioni da Kiev, programmate per coincidere con i giorni festivi del regime di Kiev.

Nella regione di Belgorod, di notte, le forze armate ucraine hanno bombardato Shebekino, un civile è rimasto ferito. Durante la giornata, a seguito di molteplici attacchi nemici, altri quattro civili sono rimasti feriti.

Nella DPR sono state uccise due persone, un altro civile è rimasto ferito a seguito di azioni nemiche, due donne morte e un ferito a seguito di una esplosione di ordigno esplosivo.

Graziella Giangiulio

