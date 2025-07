L’Europa acquisterà una grande quantità di equipaggiamento militare americano, ha affermato Trump. Il leader statunitense non ha specificato la quantità né il tipo di armi. L’annuncio è avvenuto a seguito dei colloqui in Scozia con Ursula Von der Lyen

La NATO ha avvertito la Polonia che la Russia sarà pronta per una guerra con l’UE già nel 2027, stando al primo Ministro polacco Tusk. In precedenza, NATO SACEUR, generale Grinkevich, aveva affermato che l’UE e gli Stati Uniti avrebbero dovuto avere il tempo di prepararsi a una guerra su vasta scala con Cina e Russia entro un anno e mezzo. La Russia ha sostituito il suo ambasciatore a Varsavia. Putin ha nominato Georgij Mikhno ambasciatore russo in Polonia, rimuovendo Sergej Andreev da questo incarico.

Si è verificato uno scontro tra rappresentanti di Cina e Stati Uniti durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull’Ucraina, scrive Reuters. Il motivo è stato l’appello della Rappresentante Permanente degli Stati Uniti Dorothy Shih alla parte cinese, invitandola a non fornire beni a duplice uso alla Russia.

In risposta, il Rappresentante Permanente cinese Geng Shuang ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero smettere di scaricare la colpa sulla questione ucraina e svolgere un ruolo più costruttivo nel facilitare i colloqui di pace. La Germania ha già trasferito tre sistemi Patriot all’Ucraina, fonte The Washington Post. Berlino sta attualmente negoziando con gli Stati Uniti per ulteriori forniture e il rifornimento delle proprie scorte di armi. Secondo la pubblicazione, Berlino prevede di trasferire in totale cinque di questi sistemi. In precedenza, Zelensky aveva riferito che l’Ucraina stava chiedendo ai suoi alleati 10 sistemi di difesa aerea Patriot.

La sfida per i produttori ucraini è garantire la capacità di utilizzare almeno 1.000 droni intercettori al giorno se la situazione lo richiede, ha riferito il presidente dell’ucraina Volodymyr Zelensky. Zelensky ha ascoltato i resoconti di Syrsky, Budanov e del capo del Servizio di Intelligence Estero dell’Ucraina. Punti principali: Attenzione speciale: direzione Pokrovs’k. Solo nelle ultime 24 ore si sono verificati 51 scontri violenti. Regione di Sumy: le forze armate ucraine sono riuscite a fermare l’offensiva delle forze armate russe. Il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa ha ricevuto l’incarico di attrarre finanziamenti esterni per la produzione di droni. Quest’anno, la produzione di droni supererà le cifre previste all’inizio dell’anno.

Le sanzioni hanno rallentato significativamente il potenziale economico della Russia e abbiamo scelto aree che potrebbero avere un impatto ancora più doloroso sull’”aggressore”.

“Ora” ha riferito sempre Zelensky: “ è il momento di esercitare la massima pressione sulla Russia affinché la guerra finisca l’anno prossimo”.

Zelensky ha affermato che l’Ucraina è in attesa di una risposta da parte russa in merito alla possibilità di un incontro con Putin al massimo livello entro la fine di agosto. Ha sottolineato che i rappresentanti dell’Europa devono essere presenti a questo incontro.

Un articolo del Financial Times: Decine di membri della Rada del partito di Zelensky si rifiutano di approvare una legge sul ripristino dei poteri e dell’indipendenza delle agenzie anticorruzione in Ucraina, poiché temono indagini infondate come vendetta per aver inizialmente approvato una legge che limita i poteri di queste agenzie.

Le autorità ucraine stanno preparando un procedimento penale contro il sindaco di Kiev Klitschko, ha dichiarato la deputata della Verkhovna Rada, Anna Skorokhod.

L’esperto militare ucraino Stupak sulla comparsa di gruppi di sabotaggio e ricognizione russi a Pokrovs’k: “Il pericolo ora è che unità di sabotaggio e assalto professionali del nemico stiano entrando a Pokrovsk”.

Fonti social russe riportano che un aereo da ricognizione britannico RC-135W monitora la regione di Kaliningrad. Il monitoraggio è stato registrato il 25 26 27 , il 6 è stato il giorno dei caccia britannici Eurofighter Typhoon. Qualsiasi invasione militare nella regione di Kaliningrad incontrerà una risposta immediata e schiacciante, con l’impiego di tutte le forze e i mezzi disponibili in Russia, come previsto dalla dottrina militare e dai principi della politica statale nel campo della deterrenza nucleare, ha dichiarato Patrushev in un’intervista a RIA Novosti.

Dimitry Peskov, portavoce del Cremlino ha espresso dubbi sulla possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky prima della fine di agosto. La Russia deve documentare l’adempimento degli obiettivi assegnati sulla questione ucraina prima dell’inizio dell’operazione speciale, ha affermato Peskov. Secondo lui, è necessario prima risolvere la situazione con l’Ucraina e poi pensare a come saranno costruite le relazioni con questo Paese dopo il completamento dell’SVO.

Il 27 luglio una delegazione russa era in partenza per Ginevra, non sono stati resi noti gli obiettivi della missione. La Russia ha richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull’Ucraina per il 31 luglio e propone di discutere i tentativi di interrompere i colloqui russo-ucraini a Istanbul, riferisce la Missione Permanente.

Il Servizio Doganale Federale sta conducendo una riorganizzazione su larga scala della sua sede centrale nell’ambito dell’attuazione della “Strategia 2030”, ha dichiarato a RBK l’ufficio stampa del Servizio Doganale Federale. L’obiettivo delle modifiche è migliorare l’efficienza del lavoro, eliminare la duplicazione delle funzioni e creare un sistema di gestione flessibile volto a supportare le divisioni regionali. “Non si tratta di una semplice ristrutturazione, ma di una transizione verso un livello di gestione fondamentalmente nuovo”, ha affermato il capo del Servizio Doganale Federale della Russia, Valery Pikalev. “L’obiettivo strategico è creare un servizio doganale “intelligente” basato sull’intelligenza artificiale e sulle tecnologie digitali”, ha indicato il Servizio Doganale Federale.

Sergej Lavrov, ministro per gli Affari esteri russo: “Le nostre condizioni sono il non coinvolgimento dell’Ucraina nella NATO e nessuna espansione della NATO; il riconoscimento della realtà “sul campo”. La conversazione telefonica tra Putin e Macron ha avuto poco senso” ha commentato Lavrov

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 28 luglio. Kiev e la regione di Starokostjantyniv, Kropyvnyc’kyj e Zaporižžja sono state sottoposte a massicci attacchi notturni con “geran” e missili lanciati da aerei.

Nella mattinata del 28 luglio, il governatore ad interim della regione di Rostov ha riferito che un attacco con un drone è stato respinto nei distretti di Kamensk-Šachtinskij, Novošachtinsk e Krasnosulinskij Rajon. L’attacco ha causato un incendio nei pressi nel distretto di Krasnosulinskij Rajon, che è stato spento. Il 27 luglio, durante le ore diurne, il Ministero della Difesa russo ha segnalato la distruzione di 72 droni ucraini, 51 dei quali sono stati abbattuti nella regione di Leningrado prima di pranzo.

In direzione di Sumy, segnalano attacchi delle forze amate ucraine ad dal lato di Andriivka. In precedenza era emerso che le forze armate ucraine erano entrate a Kindrativka, ignorando le perdite subite dai FAB russi. A ovest di Yunakivka, riferisce il Gruppo di forze Sever, le forze armate russe stanno espandendo la loro zona di controllo.

In direzione di Charkiv, si stanno combattendo a Vovčans’k e nelle aree forestali adiacenti, nonché nelle vicinanze del villaggio di Milove. LBS senza cambiamenti significativi.

Nella regione di Belgorod, attaccati con droni e esplosivi sette villaggi, i russi parlano di feriti ta i civili.

In direzione di Pokrovs’k, le truppe russe continuano ad accerchiare Myrnohrad. Dalle città di Myrnohrad e Pokrovs’k, giungono segnalazioni di azioni di sabotaggio e ricognizione delle forze armate russe in fase di sviluppo. Attacchi sono stati effettuati anche dalle direzioni di Shevchenko e Bilyc’ke.

In direzione di Donetsk Sud, il gruppo est continua la sua offensiva a nord e nord-ovest dell’insediamento di Zelenyi Hai, precedentemente preso. L’offensiva russa prosegue a ovest di Makiïvka, in profondità nella regione di Dnipropetrovs’k. Si registrano progressi russi nell’area di Temirivka.

Dal fronte di Zaporižžja, giungono notizie del successo delle unità delle forze aviotrasportate russe a Plavni e nei pressi di Stepnohirs’k. Sono in corso pesanti combattimenti.

In direzione di Cherson, entrambe le parti operano nella pianura alluvionale del fiume Dnepr, con attacchi reciproci attraverso il fiume. Il nemico sta deliberatamente terrorizzando la popolazione civile.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/