Trump ha affermato che intende imporre dazi all’importazione in assenza di un accordo con l’Ucraina, ma non è sicuro che influenzeranno la Russia attraverso questa azione. Trump ha affermato di “non preoccuparsi” della reazione dei mercati delle materie prime alla possibile introduzione di restrizioni alla Russia.

I sistemi di difesa aerea Patriot sono stati consegnati da Portsmouth, USA, a Lublino a bordo dell’aereo da trasporto An-124-100. Secondo fonti ucraine le forze armate russe hanno attaccato un campo di addestramento: tre soldati uccisi e 18 feriti, fonte forze di terra ucraine. Non è stato reso noto quale unità di addestramento sia in questione, ma i primi osservatori pubblici avevano parlato di un attacco missilistico serale su un campo di addestramento nella regione di Černihiv .

“Ci sono molti combattenti al fronte che sono così esausti che per loro morire è un sollievo”, ha riferito in una intervista il deputato della Rada, Heorhiy Heorhiyovych Mazurashu. Ha affermato che molti soldati esausti sono una conseguenza del nostro “sistema sovietico idiota e schiavista, prevalente nelle forze armate ucraine”. “Quando il comando percepisce fondamentalmente i militari come schiavi, schiavi del sistema, dell’esercito, dello Stato. E non tiene conto del fatto che alcuni di questi eroi… sono così esausti che la loro capacità di svolgere qualsiasi compito, per usare un eufemismo, è molto bassa”, ritiene il deputato.

Il drone precipitato a Minsk è stato identificato come un FP-1 ucraino, che apparentemente stava volando verso il nord-ovest della Russia lungo la rotta più breve.

L’Aeroflot nella giornata del 29 luglio ha operato 172 voli sui 216 previsti in partenza da Mosca alle 18:00 ora di Mosca, ha riferito l’ufficio stampa della compagnia aerea. Non sono stati rilevati segnali di attacchi DDoS sulle reti Stolichki, Neopharm e Family Doctor, ha affermato Roskomnadzor. Ieri sono tate hackerate delle catene farmaceutiche. Un terremoto di magnitudo 8,7 si è verificato nell’Oceano Pacifico, vicino alla Kamchatka. È stato il più forte dal 1952. Si prevede che scosse di assestamento fino a 7,5 continueranno per almeno un mese. È stato diramato un avviso di allerta tsunami per la Kamchatka, dove l’intensità si è già attenuata, e per tutte le Isole Curili. Lo stesso evento ha colpito il Giappone, le Hawaii e le coste della Florida.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 30 luglio. Le Forze Armate russe hanno colpito obiettivi nemici nelle regioni di Pavlohrad, Dnipropetrovs’k e Mykolaïv durante la notte. Secondo le fonti ucraine la Federazione Russa ha lanciato 78 droni sull’Ucraina, utilizzando fino a 8 UAV a reazione in direzione nord. “Le forze di difesa aerea hanno neutralizzato 51 UAV russi nel nord e nell’est del Paese. 27 UAV sono stati colpiti in 7 località, mentre alcuni (frammenti) sono caduti in 2 località”. Tre droni ucraini sono stati neutralizzati nella regione di Tula durante la notte e due nella regione di Kursk.

Nella regione di Kursk, gli ucraini continuano attacchi costanti. Un drone FPV ucraino ha attaccato il villaggio di Karyzh, nel distretto di Gluškovskij rajon, un morto. Nel distretto di Ryl’sk, un drone ucraino ha attaccato un mezzo agricolo, un ferito.

In direzione di Sumy, il gruppo russo del Nord segnala combattimenti alla periferia meridionale di Yunakivka: i paracadutisti russi continuano il loro assalto. Nel corso della giornata, gli ucraini hanno lanciato tre contrattacchi senza successo: nelle vicinanze di Andriivka, nel villaggio di Sadky e a Yunakivka. Il fronte di Kindrativka rimane la principale area di operazioni da parte delle forze ucrain. Le forze armate ucraine stanno scavando trincee nel villaggio, secondo fonti militari social russe, e stanno anche radunando forze per consolidare le loro posizioni e i rinforzi.

Nella regione di Charkiv, vicino a Vovčans’k e Milove, si stanno svolgendo battaglie di lunga durata. Gli ucraini hanno inviato rinforzi. LBS senza cambiamenti significativi.

Nella regione di Belgorod registrati 13 attacchi in 12 località, si registrano circa 10 feriti secondo le fonti russe.

Sul fronte Pokrovs’k, il Ministero della Difesa russo ha riferito che il gruppo di forze centro ha preso il villaggio di Novoukrainka nella DPR e che le forze armate russe stavano avanzando verso la città. Secondo altre fonti militari ucraine: “L’esercito russo nei pressi di Pokrovs’k continua a tentare di circondare la città e di interrompere la logistica ucraina”, comandante dell’unità di operazioni speciali Typhoon (unità separata del BSSP “Typhoon”) – della Guardia Nazionale Ucraina (NGU)

All’incrocio tra il fronte di Donetsk Sud e la regione di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok hanno preso il villaggio di Temyrivka.

Sul fronte di Zaporižžja, i paracadutisti russi stanno prendendo d’assalto le pianure alluvionali e sono in corso pesanti combattimenti per Stepnohirs’k e i suoi dintorni. Le forze armate ucraine hanno inviato numerosi rinforzi per impedire alle forze armate russe di avanzare verso la città di Zaporižžja.

In direzione di Cherson, le parti si sono scambiate colpi di fuoco. Gli ucraini hanno bombardato 9 insediamenti. Ci sono interruzioni di corrente nella regione e le foreste sono in fiamme.

