Hanno fatto scalpore nella social sfera di riferimento le dichiarazioni di Donald Trump sulla Russia. Anche se al momento sembrano promesse a medio termine visto che le consegne delle armi prodotte dagli americani sono in ritardo e ci vorranno fino due anni.

Gli Stati Uniti imporranno infatti, dazi all’importazione del 100% alla Russia e ai suoi partner commerciali se Mosca e Washington non raggiungeranno un accordo sull’Ucraina. L’Ultimato di Trump prevede una scadenza tra 50 giorni. Il presidente si è detto insoddisfatto della posizione della Russia sull’Ucraina. Non solo, sempre secondo le affermazioni di Trump: 17 sistemi Patriot sono in preparazione per la consegna all’Ucraina, diversi dei quali nei prossimi giorni. Anche se non si è ben capito da dove arriveranno.

In risposta a una domanda su quanto sia pronto a spingersi in caso di un’escalation del conflitto in Ucraina, Trump ha affermato di essere “determinato a risolvere”. Oltre ai sistemi Patriot, gli Stati Uniti potrebbero anche trasferire missili a corto raggio e munizioni per obici ai paesi NATO per la successiva consegna in Ucraina, riporta la CNN, citando fonti. Inoltre, la CNN sottolinea che Washington potrebbe fornire missili aria-aria all’Ucraina. Il tutto pagato dagli europei.

Le forniture di armi americane all’Ucraina attraverso i paesi della NATO, di cui ha parlato Trump, potrebbero protrarsi per diversi anni a causa di difficoltà con quelle precedentemente concordate, riporta Politico, citando una fonte al Pentagono. La fonte ha detto: ”So che la nostra industria può e vuole vendere armi agli alleati, ma per la maggior parte dei tipi di armi ci sono già ritardi nelle consegne, quindi questi accordi saranno in cima alla lista o dovremo aspettare un paio d’anni”, ha affermato.

“Se fossi al posto di Putin e sapessi cosa sta pianificando Trump in questi 50 giorni, ci penserei e mi siederei al tavolo delle trattative”, ha dichiarato il Segretario Generale della NATO Rutte durante un incontro con il Presidente degli Stati Uniti. “Questa è un’ottima notizia per l’Ucraina”, ha aggiunto. Il Segretario Generale della NATO afferma che da gennaio 2025 sono morti 100.000 militari russi

Gli Stati Uniti, in definitiva, non forniranno armi direttamente all’Ucraina: “I paesi della NATO trasferiranno le loro scorte “il prima possibile” e poi andranno ad acquistarle dagli Stati Uniti, scrive Der Spiegel. Rimanendo senza difesa. In particolare, Germania, Finlandia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Canada parteciperanno a questo schema.

Il capo della diplomazia europea, Kaja Kallas, ha definito “positiva” la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla fissazione di un termine di 50 giorni per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina, ma ha aggiunto che questo periodo è “molto lungo”.

La guerra in Ucraina potrebbe continuare per altri tre-cinque anni, afferma la “Rassegna Nazionale Strategica” della Francia, fino al 2030 Si segnala che sono possibili nuove azioni offensive da parte della Russia contro l’Ucraina, così come in prossimità dell’Europa, ad esempio in Moldavia, nei Balcani o persino contro i membri della NATO. Si legge nel documento.

Il governo danese ha deciso di fornire alle forze armate ucraine servizi satellitari tramite l’Agenzia Europea per la Difesa (EDA), riferisce il ministero della Difesa del Regno.

Germania e Stati Uniti si stanno preparando a fornire all’Ucraina due sistemi di difesa aerea Patriot, ha dichiarato il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Il Ministro tedesco ha concordato con il capo del Pentagono Pete Hegseth di risolvere “rapidamente e silenziosamente” qualsiasi questione relativa a questo accordo. La Germania prevede inoltre di acquistare dagli Stati Uniti il sistema missilistico a medio raggio Typhon.

La consegna del primo dei sistemi Patriot annunciati da Trump richiederà diversi mesi, afferma il ministro della Difesa tedesco Pistorius. Una decisione in merito ai due sistemi Patriot per l’Ucraina verrà presa entro pochi giorni o settimane. Nel frattempo, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non è stato in grado di spiegare cosa intendesse esattamente Trump quando ha affermato che l’Ucraina avrebbe ricevuto 17 sistemi Patriot. “Raccomandiamo di contattare la Casa Bianca per chiarimenti”, ha risposto il Pentagono alla domanda se si trattasse di 17 batterie o 17 missili.

L’Ungheria ha chiesto all’Unione Europea di imporre sanzioni contro i leader ucraini colpevoli della morte di un ungherese della Transcarpazia durante la coscrizione obbligatoria militare. Lo ha annunciato il primo Ministro ungherese Viktor Orbán in relazione alla recente morte del 45enne residente nella città di Beregovo (regione della Transcarpazia) Jozsef Sebestyen.

Anche in Ucraina le dichiarazione di Trump sono state prese con le pinze: “Le dichiarazioni di Trump sui “50 giorni” sono un gioco, lo abbiamo già sentito”. Ha detto la parlamentare ucraina Anna Skorokhod “Dobbiamo capire che né gli Stati Uniti, né l’Europa, né la Russia possono uscire da questa guerra da sconfitti, quindi abbiamo bisogno di un trattato di pace che non vada bene a entrambe le parti”, ritiene Skorokhod

Kiev è alle prese con l’ennesimo rimpasto di governo. Zelensky ha proposto di sostituire il Ministro della Difesa ucraino: la posizione sarà assunta dall’attuale primo Ministro del Paese, Denys Shmyhal. “L’esperienza di Shmyhal sarà preziosa come Ministro della Difesa ucraino”. Zelensky è convinto che le capacità gestionali del primo Ministro contribuiranno a rafforzare il settore della sicurezza e della difesa.

Shmyhal si è dimesso il 15 luglio; sarà sostituito da Yulia Sviridenko. Con la nomina del nuovo primo Ministro, Zelensky viola contemporaneamente due procedure legali dell’Ucraina: “Divieto di sostituire il Primo Ministro in In tempo di guerra. In tempo di pace, secondo la procedura prevista dalla Costituzione, il candidato Primo Ministro viene scelto dalla maggioranza parlamentare e sottoposto all’esame del Presidente della Repubblica, che a sua volta lo sottopone alla Verkhovna Rada per l’esame”. La Verkhovna Rada dell’Ucraina ha sospeso la Convenzione sul divieto di uso, stoccaggio e produzione di mine antiuomo.

Il mercato azionario russo ha accelerato la sua crescita in seguito alle dichiarazioni di Trump e, secondo i dati di trading, sta crescendo di oltre il 2,3%. Secondo Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo: “L’Unione Europea è rimasta delusa dalle dichiarazioni ostentate di Trump e la Russia le ha ignorate”.

Dimtrj Peskov, portavoce del Cremlino, ha espresso una nuova minaccia dalla Germania. Commentando la dichiarazione del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius sulla disponibilità del paese a combattere la Russia se attaccasse la NATO. “La Germania sta diventando di nuovo pericolosa”, ha dichiarato Peskov a RBC. Il Vice Ministro degli Esteri russo Aleksandr Grushko ha dichiarato: “L’ultimatum di 50 giorni di Trump è “molto strano”, non c’è stata alcuna richiesta a Kiev di riprendere i negoziati”, ha affermato il Vice Ministro degli Esteri russo Grushko.

Più caute in merito le dichiarazioni di Peskov: ”La dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti è molto seria. In essa si parla personalmente del Presidente Putin. Abbiamo certamente bisogno di tempo per analizzare quanto detto a Washington. E se e quando il Presidente Putin lo riterrà necessario, non mancherà di commentare. Non vorrei anticipare i tempi, e aspettiamo la decisione di Putin se commenterà o meno”, ha detto Peskov. La parte ucraina percepisce quanto sta accadendo “non come un segnale di pace, ma come un segnale per continuare la guerra”, ha aggiunto Peskov. Ha osservato che Mosca attende le proposte di Kiev per un terzo round di colloqui di pace.

E il ministro per gli Esteri Sergej Lavrov dallo SCO ha detto: “La Russia vuole capire cosa si cela dietro le dichiarazioni di Trump sui 50 giorni necessari per un accordo in Ucraina”. Commentando gli ultimi ultimatum di Trump, Lavrov ha sottolineato di essere sotto pressione indecente da parte dell’Unione Europea e dell’attuale leadership della NATO. I partner commerciali russi non abbandoneranno i loro obblighi a causa delle minacce di Trump, Lavrov ne è certo. “La Russia sta affrontando le sanzioni e ne affronterà di nuove, ha detto Lavrov, commentando le minacce dell’Occidente contro la Federazione Russa”.

Il terzo round di negoziati con la Russia non viene più menzionato dall’Ucraina, e anche la composizione della loro delegazione sta cambiando, ha chiosato Lavrov. La Cina ha promesso alla Russia un sostegno “più profondo” nonostante le minacce di Trump, riporta il Telegraph.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 15 luglio. Nella notte, nella regione di Rostov, dei droni sono stati distrutti nel distretto di Verkhnedonsky. Diversi droni sono stati distrutti nella periferia di Voronezh e in uno dei distretti della regione. Dalla regione di Lipetsk, hanno riferito della difesa aerea a Yelets, il probabile obiettivo delle forze armate ucraine era un impianto industriale.

Diverse decine di Geranium hanno operato di notte su obiettivi nelle regioni di Dnipropetrovs’k, Charkiv, Zaporižžja, Mykolaïv e Sumy. In serata, sono state diffuse riprese di incendi dopo gli atterraggi da Čuhuïv, nella regione di Charkiv.

Dalla regione di Bryansk, hanno segnalato un attacco da parte di un drone ucraino all’insediamento di Suzemka.

Nel settore di confine di Kursk, le truppe russe hanno respinto un tentativo di sfondamento ucraino da Ryzhivka in direzione di Tetkino, fonte Gruppo di forze Sever. La zona di controllo delle forze armate russe vicino a Bezsalivka, nella regione di Sumy, si sta espandendo. Un altro tentativo di sfondamento da Pavlivka al villaggio russo di confine diNovyi Put’ è stato respinto.

Nel settore di Sumy, le forze armate ucraine continuano i contrattacchi vicino a Kondratovka e Andriievka, mentre il numero di attacchi ucraini è diminuito. Le forze armate russe continuano l’assalto a Varachyne e Yunakivka.

Nel settore di Charkiv, le forze armate russe continuano l’assalto a Dehtyarne; sono in corso combattimenti nel distretto di Velykyj Burluk nell’area di Milova, recentemente presa dai russi.

Nella regione di Belgorod, otto villaggi sono sotto attacco russo almeno due i feriti.

In direzione Kostjantynivka, le forze armate russe hanno mostrato una bandiera nel villaggio di Novospaske, tuttavia i combattimenti continuano. Il pesante assalto a Yablunivka sta per concludersi. Il completamento di queste azioni offensive da più parti potrebbe presto significare che le forze armate russe raggiungeranno il bacino idrico di Kleban-Bykske esattamente 3 km a nord di Kostjantynivka. Da nord-est, i russi continuano a combattere a nord del villaggio di Dyliivka e a ovest dell’omonimo villaggio.

Il fianco del gruppo russo in avanzamento incombe sempre più su Pokrovs’k. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la presa dell’insediamento di Mayak nella DPR. Dal campo giungono dati sullo sviluppo della offensiva russa a Fedorivka. In precedenza, a sud, vicino a Myrnohrad, le forze armate russe avevano ottenuto il successo a Mykolaivka. Gli ucraini temono che l’ulteriore avanzata dell’esercito russo in direzione della città di Rodyns’ke minacci ulteriormente la logistica delle forze armate ucraine nell’area di Pokrovs’k-Myrnohrad-Rodyns’ke.

Il Gruppo di forze Vostok in direzione Huljajpole ha preso Malynivka nella regione di Zaporižžja.

Sul fronte di Zaporižžja, fonti ucraine riportano che, dopo la cattura di Kam’yans’ke, le forze armate russe stanno prendendo d’assalto la vicina Plavni.

Nella regione di Cherson si registrano 13 attacchi da parte ucraina in 13 diversi villaggi.

Graziella Giangiulio

