Le consegne di missili Patriot all’Ucraina sono già iniziate, ha annunciato Trump. “Arrivano dalla Germania e poi la Germania li sostituirà. E in ogni caso, gli Stati Uniti saranno completamente rimborsati”, ha detto Trump.

Una riunione presieduta dalla NATO con la partecipazione dei Paesi che potenzialmente dispongono di sistemi Patriot per Kiev potrebbe aver luogo già la prossima settimana, il 23 luglio ha riferito Reuters. La portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce, si è rifiutata di rispondere alle domande dei giornalisti su quanti membri della NATO abbiano accettato di pagare armi americane per ulteriori consegne all’Ucraina. “Non discuterò su cosa possiamo o non possiamo negoziare o discutere diplomaticamente. Sono certamente ben lontana dal poter discutere di cosa può parlare la leadership della NATO”, ha detto Bruce. Martedì, il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha affermato che l’accordo per la fornitura di armi agli Stati Uniti con fondi europei è ancora in una “fase molto iniziale”.

L’UE non può utilizzare il proprio bilancio per acquistare armi americane per l’Ucraina a causa delle restrizioni previste dai trattati interni dell’Unione, ha dichiarato a Bloomberg il Commissario europeo per la Difesa Andrius Kubilius. In alternativa, ai paesi dell’UE potrebbe essere offerto di utilizzare un fondo comune di prestito di 150 miliardi di euro per l’acquisto congiunto di armi. Ciò libererebbe potenzialmente fondi nazionali per acquisti diretti dagli Stati Uniti, chiarisce l’Agenzia. Allo stesso tempo, la situazione è complicata dalla necessità per molti governi dell’UE di frenare la crescita del debito.

La Commissione europea ha proposto di aumentare il bilancio dell’UE per il periodo 2028-2034 di 800 miliardi di euro, per un totale di 2.000 miliardi di euro. Il Ministero della Difesa lettone conferma la consegna dei primi veicoli trasporto truppe Patria 6×6 all’Ucraina

La Francia non intende partecipare all’iniziativa per il trasferimento di armi statunitensi all’Ucraina, che sarà finanziata dai paesi europei, scrive Politico. L’Italia non parteciperà all’iniziativa per l’acquisto di armi statunitensi per Kiev. Il Paese non ha i fondi necessari. In precedenza era stato riportato che Francia, Ungheria e Repubblica Ceca si erano rifiutate di acquistare armi dagli Stati Uniti per l’Ucraina.

Vadim Skibitsky, vice capo della Direzione Generale dell’Intelligence del Ministero della Difesa ucraino, ha affermato che Kiev non sa esattamente cosa intendesse il presidente degli Stati Uniti Donald Trump quando ha parlato dell’invio di 17 sistemi Patriot al Paese.

Documenti firmati alla Verkhovna Rada dell’Ucraina su Denis Shmyhal come nuovo Ministro della Difesa, fonte Volodymyr Zelensky. “La nomina di Shmyhal a Ministro della Difesa potrebbe costare migliaia di vite umane ai militari, è responsabile della mancanza di fortificazioni”, afferma la parlamentare ucraina Sofiya Fedina. Il 17 luglio Zelensky ha dichiarato di aver inviato una proposta alla Verkhovna Rada per nominare l’ex Primo Ministro Denis Shmyhal Ministro della Difesa. Herman Volodymyrovych Smetanin guiderà Ukroboronprom. Il compito è molto specifico, chiaro. Ora le armi ucraine al fronte, in tutte le nostre operazioni, sono circa il 40%. Questa è già una produzione di armi ucraine significativamente maggiore di quanto mai avvenuto durante l’indipendenza del nostro Stato. I volumi sono davvero ingenti. Ma ce n’è bisogno di più, ha fatto sapere Zelensky. Ha anche osservato di essersi posto l’obiettivo di raggiungere il 50% di armi ucraine nei primi sei mesi del nuovo governo, aumentando la propria produzione.

Il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Oleksandr Syrsky ha annunciato di aver parlato per la prima volta il 17 sera con il Capo di Stato Maggiore Congiunto dell’Esercito degli Stati Uniti, il Generale Dan Kane. Mentre l’inviato speciale di Trump, Keith Kellog, ha visitato il centro di addestramento dell’esercito ucraino.

Sempre da Kiev, il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andrij Jermak: “Trump è in grado di porre fine alla guerra in Ucraina entro la fine dell’anno”. Yulia Sviridenko è il nuovo Primo Ministro dell’Ucraina. Il Parlamento ha votato a favore della decisione.

La Rada ucraina ha approvato una legge che consente ai cittadini di età superiore ai 60 anni di prestare servizio nelle forze armate ucraine, ha dichiarato il deputato Gerashchenko: “il testo del documento non indica chiaramente chi dovrebbe approvare i candidati per il servizio a contratto – a suo avviso, questo potrebbe creare opportunità “per abusi o decisioni selettive”. Zelensky ha fatto sapere che: “Non ci saranno termini di servizio: i militari torneranno a casa quando sconfiggeremo il nemico” Zelensky.

La candidata più probabile per la carica di ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti è la vicepremier Olga Stefanishyna, e Rustem Umerov, precedentemente indicato per questo incarico, potrebbe concentrarsi sul ruolo di negoziatore con la Russia, dato che rimane a capo del gruppo negoziale, scrive RBC-Ucraina, citando una fonte. A Kiev, ci si aspetta una reazione alla candidatura di Stefanishyna da parte americana.

Dimtrj Peskov, portavoce del Cremlino invita tutte le parti a fare pressione sull’Ucraina affinché si svolga un nuovo round di colloqui con la Russia. Mosca presume che gli Stati Uniti non stiano ancora parlando di fornire missili a lungo raggio a Kiev ha detto ancora Peskov. “Una volta completato il processo di scambio delle salme del personale militare, sarà necessario stabilire la data del terzo round di negoziati tra Russia e Ucraina”, ha chiosato Peskov. Ha osservato che la Russia è in attesa di proposte da parte ucraina sulla data.

Il Ministero della Difesa russo non organizzerà l’XI Forum Tecnico-Militare Internazionale “Esercito”, previsto per metà agosto al Parco Patriot nella regione di Mosca, riporta Izvestia, citando una fonte a conoscenza della situazione.

Parole dure arrivano ancora una volta sull’Ucraina dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev che ha spiegato cosa intende per denazificazione dell’Ucraina. “La denazificazione, o “debanderizzazione”, non è una vendetta, ma un lavoro a lungo termine con la coscienza pubblica, con la memoria storica”, ha dichiarato all’agenzia di stampa TASS

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 17 luglio.

Di notte, gli ucraini hanno attaccato le regioni russe con droni di tipo aereo. Tre droni diretti a Mosca sono stati abbattuti. Più di cinque droni sono stati distrutti sopra Voronezh e la periferia, un ferito. Nella regione di Smolensk, una persona è rimasta ferita e una struttura civile è stata danneggiata. Nella regione di Leningrado, è stato riferito che un tentativo di attacco con droni nel distretto di Kirovsky è stato respinto con la guerra elettronica. A Belgorod, un civile è stato ucciso e sei sono rimasti feriti in un attacco con un drone di tipo aereo. Il Ministero della Difesa russo ha riferito di droni abbattuti sopra le regioni di Bryansk, Oryol, Lipetsk e Belgorod. I social network hanno segnalato droni a Shchekino, nella regione di Tula. Il piano “Tappeto” è stato introdotto negli aeroporti e il traffico sul Ponte di Crimea è stato bloccato per un’ora.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi concentrati su obiettivi a Dnipropetrovs’k e nella regione, così come a Zaporižžja.

Nel tratto di confine di Kursk, in direzione di Tetkino e Gluškovskij, gli ucraini hanno nuovamente tentato di sfondare nel territorio russo di Pavlivka. Le forze armate russe hanno consolidato le loro posizioni alla periferia settentrionale di Ryzhivka, nella regione di Sumy, fonte Gruppo di Forze Sever. Le foreste vengono disboscate nei pressi di Bezsalivka.

In direzione di Sumy, le forze armate sta contrattaccando nei pressi di Kondratovka; le forze armate russe stanno affrontando le forze armate ucraine con attacchi aerei. Nelle ultime 24 ore, gli ucraini ha lanciato sei contrattacchi: nelle aree dei villaggi di Sadky e Andriivka, oltre a due ciascuno nei pressi di Yablunivka e Kondratovka. Le forze armate Russe continuano ad attaccare Varachyne.

Dal confine della regione di Belgorod, le unità russe continuano a spostarsi dall’area di Melovoe conquistati ai villaggi di Khatnie e Ambarne nella regione di Charkiv.

Un direzione Charkiv, riporta GrV: “Abbiamo preso il villaggio di Dehtyarne, nella regione di Charkiv”. In risposta alle continue provocazioni ucraine al confine con la regione di Belgorod, il Gruppo Nord ha iniziato a creare una zona di sicurezza in questa sezione del “fronte di Charkiv”.

Nella regione di Belgorod, un morto e inferito da IED distretto Graivoronsky. Ferite diverse persone da attacchi di droni in nove attacchi in nove diverse aree.

In direzione Kostjantynivka, i combattimenti per Yablunivka e dintorni continuano; la zona di controllo vicino a Petrovka è stata ampliata.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe stanno creando le condizioni per accerchiare Myrnohrad da nord. Le truppe russe stanno sfondando in direzione di Rodyns’ke, il che, in caso di successo, permetterà loro di prendere il controllo della strada settentrionale per Myrnohrad. Sono in corso combattimenti ad alta intensità.

In direzione Donetsk Sud, il Gruppo di forze Vostok ha preso l’insediamento di Novokhats’ke. La direzione è caratterizzata da attive azioni offensive da parte delle Forze Armate russe, con il nemico che perde un villaggio dopo l’altro.

In direzione Cherson, la situazione è invariata. I combattimenti continuano nella pianura alluvionale del fiume Dnepr sulle isole, con bombardamenti reciproci in corso.

Graziella Giangiulio

