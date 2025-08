“Il primo sistema Oreshnik seriale è già stato prodotto ed è entrato in servizio con le truppe”. Vladimir Putin ha affermato che gli specialisti hanno scelto una sede per il suo dispiegamento in Bielorussia e che il sistema sarà dispiegato entro la fine dell’anno. Il Presidente ha sottolineato che la Russia ha bisogno di una pace lunga e duratura che garantisca la sicurezza sia di Mosca che di Kiev.

Secondo Putin, le truppe russe stanno avanzando lungo l’intera linea di contatto e non si registrano perdite inutili tra i combattenti. Ha osservato che “i risultati positivi al fronte si ottengono grazie al coraggio e all’eroismo del personale militare”.

Putin ha affermato che la leadership ucraina “è scarsamente informata sulla situazione, poiché nega la cattura di Časiv Jar”. Secondo lui, la città è stata catturata dalle forze russe diversi giorni fa, non il 31 luglio”.

Nel frattempo al fronte i russi hanno sfondato la linea del fronte e in poco tempo hanno conquistato 32 km di territorio ucraino. Stiamo parlando del fianco nord-orientale di Pokrovs’k dove secondo la social sfera russa: “Le forze russe hanno continuato ad avanzare e hanno compiuto progressi significativi in diverse direzioni”.

Le forze russe sono avanzate in 6 aree. A sud-ovest, hanno riconquistato il villaggio di Razine dopo una breve riconquista ucraina e hanno ripreso gli assalti verso Rodyns’ke, rientrando in posizione sugli accessi a Chervonyi Lyman e a ovest di Razine.

A nord, le forze russe hanno migliorato le loro posizioni a sud-est di Zatyshok, conquistando ulteriori parti delle piantagioni forestali locali. Altre forze si sono spinte oltre l’area di Boikivka, consolidando la loro presenza nella parte settentrionale della testa di ponte a ovest del fiume Kazenyi Torets e conquistando la maggior parte delle posizioni nel saliente che si formava tra Fedorivka e Nykanorivka.

A nord, le forze russe hanno migliorato le loro posizioni a est di Nykanorivka, raggiungendo la periferia orientale del villaggio e conquistando posizioni nelle foreste.

A est, le forze russe avanzarono gradualmente su un ampio fronte da Volodymyrivka a Poltavka, conquistando posizioni nelle linee degli alberi sulle alture e nelle piantagioni forestali che costeggiavano gli affluenti del fiume Kazenyi Torets. Riuscendo a stabilire il pieno controllo delle cave di gesso di Dobropolsky e Biryuch, e si spinsero verso la foresta a nord di Poltavka.

A est, le forze russe hanno completato la presa delle foreste lungo le vie d’accesso a Poltavka orientale e sono penetrati nelle case a sud-est, riprendendo posizioni precedentemente perse.

Il rapido sfondamento delle forze armate russe a Pokrovs’k è collegato alla presa di Časiv Jar la cui offensiva ricordiamo essere iniziata il 4 aprile. Il “biglietto da visita” delle truppe russe è diventato la manovra operativa “a tenaglia”. La sua essenza è semplice. Il gruppo nemico non viene circondato, ma accerchiato da due lati. Allo stesso tempo, le sue vie di rifornimento, le vie di rinforzi e la possibile ritirata vengono prese sotto controllo. Le forze ucraine, strette in una “tenaglia”, vengono attivamente attaccate dall’artiglieria e dall’aviazione, e poi eliminate da un rapido attacco da più direzioni. Ed è quello che è successo a sia a Pokrovs’k che a Časiv Jar. Gli ucraini potrebbero però, per fermare l’avanzata russa aver piantato area mine molto ampie sotto l’agglomerato e questo potrebbe ritardare la fine delle operazioni a Časiv Jar.

Nel frattempo l’Ucraina sta costruendo una linea difensiva su larga scala da Charkiv a Zaporižžja per fermare una possibile offensiva estiva russa, fonte The Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, l’esercito ucraino sta scavando tre fossati anticarro, posizionando barriere di filo spinato a bassa visibilità con spirali metalliche e installando ostacoli di cemento – “denti di drago”. Inoltre, è in fase di erezione una seconda fila di filo spinato. “La costruzione di fortificazioni è complicata dai continui bombardamenti e dalla carenza di ingegneri e attrezzature speciali. “I combattenti devono spesso scavare trincee e costruire fortificazioni a mano, lavorando proprio sulla linea di fuoco”, osserva il WSJ. L’articolo afferma che le autorità ucraine sono consapevoli della gravità della situazione: 1,1 miliardi di dollari sono stati stanziati per la costruzione di fortificazioni nel 2024. Ma gli sforzi potrebbero non essere sufficienti per contrastare efficacemente la pressione russa.

Graziella Giangiulio

