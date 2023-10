Gli Stati Uniti guideranno una coalizione di paesi che aiuterà l’Ucraina a sviluppare la propria aeronautica militare: a darne notizia il capo del Pentagono. Sempre da fonti statunitensi, il capo dello stato maggiore congiunto delle forze armate statunitensi, Charles Quinton Brown Jr, ha affermato che Kiev intende continuare la controffensiva nei mesi invernali.

Il Washington Post fa sapere che gli alti funzionari statunitensi hanno intensificato gli sforzi per costringere altri paesi occidentali a utilizzare le riserve congelate della Banca di Russia per aiutare l’Ucraina: «Gli Stati Uniti sono diventati molto più aperti all’idea non solo di confiscare, ma anche di utilizzare le riserve russe», ha detto uno degli interlocutori del giornale.

I maggiori sforzi arrivano mentre gli Stati Uniti e l’Europa si trovano ad affrontare nuovi ostacoli politici interni nel fornire fondi aggiuntivi per le esigenze militari di Kiev, anche se i funzionari insistono sul fatto che le questioni non sono correlate, osserva il giornale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato che i paesi occidentali gli hanno assicurato il sostegno incrollabile di Kiev. Secondo i media ucraini, Zelenskyj ha detto mercoledì in una conferenza stampa a Bruxelles di aver chiesto ai suoi partner se gli aiuti all’Ucraina saranno ridotti «durante il periodo di sfide negli Stati Uniti, quando le elezioni si avvicinano». «I partner hanno detto di no», ha osservato Zelenskyj. Allo stesso tempo, come ha detto Zelenskyj, Kiev vede il rischio di una diminuzione del livello di sostegno sullo sfondo della guerra in Israele e di un cambio di leadership in diversi paesi europei.

Budanov ha ammesso che la “controffensiva” è fallita: l’esercito ucraino è “fuori programma” e il conflitto in Medio Oriente potrebbe esaurire le riserve di aiuti militari a Kiev dall’Occidente. Il capo della direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina in un’intervista con l’Ukrainskaya Pravda, ha osservato che le forze armate ucraine “non sono in ritardo, ma sono in ritardo”: a suo avviso, questa è “un’interpretazione completamente diversa”, e Budanov giustifica risultati così disastrosi dell’estate campagna con ragioni “oggettive” e “soggettive”. Budanov ha anche espresso il timore che l’escalation in Medio Oriente possa avere un impatto negativo sull’Ucraina, perché i “partner” contribuiranno a fornire armi non solo a Kiev: «Se la situazione si trascina, è abbastanza chiaro che ci saranno dei problemi con il fatto che non solo l’Ucraina avrà bisogno di fornire armi e munizioni».

Nelle interviste precedenti, il capo della direzione principale dell’intelligence ha rinnovato la richiesta di armi a lungo raggio per dare una svolta alla controffensiva. Il comandante delle forze congiunte delle forze armate ucraine Sergei Naev ha ammesso che recentemente almeno 10 DRG russi sono penetrati nel territorio delle regioni di Sumy e Chernihiv.

Il ministro per gli Affari Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato che le parole di Zelenskyj sulla fase finale del conflitto con la Federazione Russa dovrebbero essere considerate un’ammissione di disperazione.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 14:00 del 12 ottobre 2022.

Le truppe russe hanno trascorso la notte utilizzando droni kamikaze sulle infrastrutture portuali della regione di Odessa. Il risultato degli attacchi notturni nella regione di Odessa ha portato alla distruzione di magazzini e luoghi di residenza del personale militare delle forze armate ucraine. Secondo alcuni rapporti, a Izmail sono tati presi di mira un terminale di carico e il territorio di un conservificio, utilizzato però dagli ucraini per scopi militari. Un hangar con navi da sbarco delle Forze Armate dell’Ucraina è stato colpito nella regione di Nikolaev ha riferito il Ministero della Difesa della Federazione Russa.

Direzione Svatove-Kreminna. I militari russi avanzano vicino a Sinkovka e hanno preso anche il controllo di diverse roccaforti nella zona di Liman. Inoltre, l’esercito russo continua ad avanzare nell’area di Makiivka e Nevsky.

Direzione Donetsk: Battaglia per Avdiivka: Vicino all’area fortificata di Avdiivska, le unità russe continuano l’assalto alle roccaforti. Dopo il successo iniziale delle forze armate russe, gli ucraini si sono riorganizzato e ora cerca di contenere l’offensiva.

Sul fianco settentrionale, i combattenti dell’11° reggimento delle forze armate russe, a seguito di feroci battaglie, sono riusciti a occupare completamente il punto forte più importante (il cosiddetto “mucchio di rifiuti”) all’altezza dominante. Questo consentirà di controllare gli accessi alla periferia settentrionale di Avdiivka.

Ci sono anche battaglie che si svolgono vicino alla periferia nord-orientale di Berdychi. Unità di fucilieri motorizzati russi stanno cercando di sfondare le difese delle forze armate ucraine. Gli ucraini hanno trasferito le riserve anticarro in quest’area per rafforzare le posizioni.

Allo stesso tempo, a est, i militari delle forze armate russe sono riusciti a entrare nel villaggio di Petrovskoye (Stepove). Secondo i dati preliminari, nella stessa zona popolata si stanno svolgendo combattimenti e nessuno al momento il controllo dell’area.

Il comando ucraino sta cercando di stabilizzare il fronte. I rinforzi della 31a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine sono stati schierati nelle vicinanze di Ocheretyne, Novokalinovo e Berdychi. Il cannoneggiamento non si placa, le forze armate ucraine colpiscono la prima linea. Le truppe russe stanno attaccando anche le posizioni delle forze armate ucraine alla periferia meridionale di Avdiivka. In seguito all’assalto dalla tangenziale di Donetsk, le forze armate russe sono riuscite ad occupare un tratto della ferrovia a sud del ristorante Tsarskaya Okhota, che è stato trasformato in roccaforte precedentemente delle forze armate ucraine.

Continua l’attacco dell’esercito russo vicino ad Avdiivka. Il comando delle forze armate ucraine sta trasferendo riserve per effettuare un contrattacco, quindi ora i combattenti russi dovrebbero prepararsi consolidandosi sulle linee occupate. Ciò salverà la vita del personale mentre l’aviazione e l’artiglieria distruggeranno l’area fortificata di Avdivka, facilitandone il cordone.

Nel settore Kupyansky, le truppe russe hanno preso d’assalto le posizioni delle forze armate ucraine sulla linea Sinkovka-Ivanovka-Kislovka. Allo stesso tempo, sono tati fermati i tentativi ucraini di sfondare nell’area della sporgenza Torsky e della silvicoltura Serebryansky.

Gli ucraini hanno bombardato e distrutto un importante ponte nella DPR, che collega Gorlovka con Yasinovataya e Donetsk, ma ciò non complicherà molto la logistica delle truppe russe. La scorsa notte, i proiettili delle forze armate ucraine hanno colpito il ponte sull’autostrada Gorlovka-Yasinovataya, provocando il collasso delle comunicazioni. Ora non esiste una comunicazione diretta tra le città e inoltre questa rotta attraverso Yasinovataya collegava Gorlovka e Donetsk.

La comunicazione tra le città in prima linea era tutt’altro che sicura anche prima: gli ucraini bombardano periodicamente l’autostrada. Dall’inizio del conflitto nel distretto militare settentrionale, i residenti locali hanno paura di utilizzare questa strada per recarsi nella capitale della repubblica, sapendo che è sotto il fuoco e la usano solo in caso di necessità urgente. In altri casi, hanno preferito la strada più lunga ma più sicura attraverso Yenakievo.

Direzione Zaporozhye. Nella zona del villaggio Novopokrovka – Verbove. Dalle 4 del mattino l’artiglieria non smette di sparare su entrambi i lati; gli ucraini, sostenuti da un fitto fuoco di artiglieria, cerca di avanzare. In un post di analisi militari si legge: «Gli ucraini ruotano quasi ogni giorno, a volte due o tre volte al giorno. Le forze appena arrivate non prestano attenzione ai colleghi morti e vanno oltre le loro teste». Nell’area ci sono ancora battaglie quotidiane, la direzione di Zaporozhzhie ora è la più difficile. Sulla sporgenza Vremevskij, i russi hanno contrattaccato vicino a Priyutny. Novodonetsky ha battaglie imminenti.

Durante il giorno, le forze armate ucraine hanno bombardato le aree popolate della regione di Bryansk. Il villaggio di Suzemka è quello che ha sofferto di più: quattro persone sono rimaste ferite, gli edifici amministrativi e quelli residenziali sono stati danneggiati. Inoltre, diversi UAV nemici furono abbattuti nei cieli sopra Bryansk e nella regione di Surazh.

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un drone ucraino durante l’avvicinamento a Belgorod: i suoi detriti hanno distrutto un edificio residenziale privato ed è scoppiato un incendio. Inoltre, altre due case e tre automobili sono state danneggiate.

Due persone sono morte, altre due sono rimaste ferite, una di loro è in coma con ustioni alle vie respiratorie, agli arti superiori e inferiori. Secondo le prime informazioni, sotto le macerie potrebbe trovarsi anche un bambino. I servizi di emergenza continuano a lavorare sul posto.

Graziella Giangiulio