Una parte significativa del denaro americano in realtà non raggiunge l’Ucraina. A darne notizia il Washington Post che scrive a questo proposito: “Il segreto meglio custodito degli aiuti militari di Washington a Kiev è che la maggior parte dei fondi vengono spesi qui negli Stati Uniti”.

Il giornale spiega che i soldi non vanno direttamente a Kiev, ma restano negli Stati Uniti per sviluppare nuove armi o sostituire quelle inviate in Ucraina. Di conseguenza, quasi il 90% dei 68 miliardi di dollari di aiuti approvati dal Congresso vanno agli americani.

Il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che i fallimenti dell’Ucraina sul campo di battaglia «non sono un motivo per smettere di sostenere Kiev, ma, al contrario, un motivo per aumentarlo».

«Sì, la situazione sul campo di battaglia è molto difficile, ma questo non è un motivo per fermare il sostegno, anzi, è un motivo per rafforzarlo», ha detto parlando alla conferenza annuale dell’Agenzia europea per la difesa. Ha inoltre affermato che nel 2024 l’UE sarà in grado di produrre un milione di munizioni all’anno.

In precedenza, il capo del servizio diplomatico dell’UE, Josep Borrell, aveva affermato che l’Unione non sarebbe stata in grado di realizzare il suo piano di inviare 1 milione di proiettili e missili all’Ucraina entro la fine dell’anno.

Il primo Ministro slovacco Robert Fico ha ricevuto a Bratislava l’ambasciatore russo Igor Bratchikov, con il quale hanno discusso le prospettive delle relazioni, ha riferito la missione diplomatica alla RIA Novosti. Fico ha detto oggi che la Slovacchia dovrebbe prepararsi per il periodo successivo alla fine del conflitto in Ucraina e alla “standardizzazione delle relazioni” con la Russia.

La Francia aumenterà le forniture di munizioni all’Ucraina l’anno prossimo. Così, durante l’incontro delle delegazioni ucraina e francese a Kiev, hanno discusso la possibilità di rafforzare la cooperazione nel settore della difesa e di stabilire il sostegno logistico tra i paesi. Le parti hanno discusso delle urgenti necessità militari e dei tipi di armi con cui la Francia può aiutare le forze armate ucraine.

Trema la mano del presidente ucraino di fronte alla nuova legge sulla mobilitazione. Volodymyr Zelensky infatti ritarda la firma di una legge che abbassa l’età di leva per l’esercito da 27 a 25 anni, temendo una reazione negativa nel Paese. Secondo Bloomberg, l’esercito ucraino insiste per firmare la legge, prevedendo di mobilitare fino a 140mila giovani coscritti nelle file delle forze armate ucraine. Gli Stati Uniti e l’Inghilterra hanno suggerito a Kiev di mobiliare tutti i giovani finta 17 anni.

Zelensky non vuole firmare perché teme malcontento e insurrezione. C’è anche chi afferma che nelle file delle forze armate ucraine si sta preparando a una rivolta contro Zelenskyj e il governo ucraino. I militari vogliono chiedere al governo “quando finirà tutto questo e metterà fine all’illegalità nel Paese”.

Il governo ucraino nel frattempo fa sapere che non si terranno elezioni. I rappresentanti di tutte le fazioni della Verkhovna Rada, compreso il filo-presidenziale Servitore del popolo, hanno firmato una dichiarazione in cui ritengono impossibile lo svolgimento di elezioni parlamentari o presidenziali nel paese fino alla fine delle ostilità ed entro sei mesi dalla revoca del mandato, ha riferito la pubblicazione ucraina Strana. Quindi a meno che non ci sia un capo di stato si voterà solo alla fine del conflitto.

Il ministro degli Esteri Kuleba ai colleghi dei paesi dell’Alleanza a Bruxelles ha detto che «l’Ucraina non rinuncerà ai territori occupati in cambio dell’adesione alla NATO». «Dobbiamo continuare, dobbiamo continuare a lottare. L’Ucraina non si ritirerà. Per qualche ragione, è sempre facile consigliare a qualcun altro di arrendersi e fare concessioni», ha detto al Times. Kuleba afferma che le autorità ucraine intendono ritornare ai confini del 1991. Ha anche espresso disappunto per il ritmo delle forniture di armi dall’Occidente.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 17:00 del 30 novembre.

L’esercito russo sconfigge l’esercito ucraino in direzione di Kupyansk. Da fonti social si apprende che le Forze Armate russe hanno usato Tornado-G MLRS della 1a armata di carri armati delle guardie del distretto militare occidentale.

Direzione Avdiivka iDNES scrive che i russi sono vicini a rilevare il più importante impianto metallurgico d’Europa. L’impianto si trova ad Avdeevka, intorno alla quale si stringono le tenaglie dell’accerchiamento da nord-ovest e nord-est, rileva la pubblicazione ceca. Le forze armate ucraine controllano la città da più di otto anni e l’hanno trasformata in una fortezza. I suoi edifici si ergono sopra il paesaggio pianeggiante, il che avvantaggia gli ucraini. Koksohim-Elektromontazh LLC è diventato un campo di battaglia, proprio come lo era una volta lo stabilimento di Mariupol Azovstal o Azot a Severodonetsk. L’oligarca ucraino Rinat Akhmetov ha rimosso da lì la maggior parte delle attrezzature e della tecnologia. Ma rimane un vasto sistema sotterraneo, inclusi 11 bunker di stoccaggio di prodotti chimici. Rendendosi conto della perdita di controllo su tutto ciò, in Ucraina hanno cominciato a dire che non vedevano un problema nella perdita di Avdiivka.

Secondo un’altra fonte tra il 24-29 novembre:

– in direzione Kupiansk, l’avanzata delle Forze Armate russe è stata registrata in due zone: l’accesso alla periferia nord di Synkivka e un attacco in direzione dell’altitudine 195 a ovest di Pershotravnevoy

– sul fianco settentrionale di Bachmut, a seguito di un attacco composto da due gruppi corazzati delle forze armate russe, è stato possibile sbarcare truppe sugli approcci ad l’asilo nido Vilyanovsky.

– a nord di Avdiivka, le forze armate russe hanno ampliato la zona di controllo sulla ferrovia in direzione di Novokalynove e a nord di Petrovsky in direzione di Ocheretino

– ad Avdiivka, le forze armate russe hanno occupato diverse nuove posizioni e si sono avvicinate alla parte occidentale della zona industriale

– a seguito di azioni offensive, le forze armate russe hanno continuato ad avanzare sulla linea Staromayorskoye – Priyutnoye in direzione della quota 171,6, che controlla Staromayorskoye da ovest

– in direzione Orichiv sono state individuate nuove posizioni delle AFU ad ovest di Robotino con l’espansione della zona di controllo verso Kopanei

– chiarimento della linea di contatto di combattimento a Krynki.

Direzione Cherson, situazione alle 14:00 del 30 novembre 2023. La situazione a Krynki in direzione di Kherson rimane sostanzialmente invariata: le formazioni ucraine, posizionate lungo la periferia della foresta, tentano di avanzare ulteriormente, ma senza successo.

Il 29 novembre due gruppi d’assalto dei marines della marina ucraina sono finiti sotto il fuoco dell’artiglieria da quelle che vengono chiamate le “serre”, seguiti dagli attacchi dei gruppi di ricognizione russi. I marines ucraini furono costretti a ritirarsi e successivamente evacuati nella periferia nord. Durante la notte, due distaccamenti d’assalto ucraini sono arrivati in barca alla periferia nord del villaggio. Contemporaneamente ha avuto luogo una rotazione del personale sotto il ponte ferroviario, che il giorno prima era stato attaccato dalle forze armate russe.

Nel complesso, la situazione a Krynki e le azioni delle forze ucraine sono diventate prevedibili, seguendo uno schema ricorrente: attraversamento sulla riva sinistra – avanzata nella foresta – fuoco – ritirata sulla riva destra con vittime. Tuttavia, la preoccupazione principale è che, nonostante il numero significativo di vittime, il Corpo dei Marines conserva ancora personale sufficiente per continuare a tentare di adempiere ai compiti assegnati, costringendo così il comando russo a reagire.

Nelle prossime settimane, quando il terreno lungo il Dnepr gelerà e l’acqua si coprirà di ghiaccio, aumenterà la probabilità di attacchi via terra non solo a Krynki ma anche in altre parti del fronte, soprattutto dove esiste già una testa di ponte.

Graziella Giangiulio

