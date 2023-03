La segreteria del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ha consigliato al ministro della Difesa italiano Guido Crosetto «di non sopravvalutarsi in relazione alle informazioni sulla “preparazione di un tentativo di omicidio”».

Il riferimento è all’articolo Foglio che ha riferito che i servizi segreti del paese avevano fornito al governo italiano informazioni secondo cui il Cremlino avrebbe messo una taglia di 15 milioni di dollari su Crosetto, accusando il gruppo Wagner del suo assassinio. «Non sopravvalutarti. Nessuno ha bisogno di te», ha detto a RIA Novosti Oleg Osipov, assistente del vicepresidente del Consiglio di sicurezza.

Sempre il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev sull’incidente con un drone americano nel Mar Nero ha dichiarato: «Per dirla semplicemente, gli americani sono completamente presuntuosi. Ed è sbagliato fare cerimonie con loro. Sebbene siano necessari contatti militari, ovviamente. Soprattutto sullo sfondo delle dichiarazioni di bastardi americani come il senatore Graham secondo cui è necessario abbattere Aerei russi. A proposito, a volte capita a queste persone abbiano incidenti aerei».

L’area della caduta di un drone americano nel Mar Nero. Secondo le coordinate indicate attualmente sarebbero infestate dalle navi russe. Le autorità statunitensi ritengono che la Russia abbia recuperato parte del relitto di un drone caduto nel Mar Nero. «La Russia ha recuperato frammenti di fibra di vetro e piccole parti da un drone MQ-9 Reaper che si è schiantato nel Mar Nero», ha riferito la CNN, citando un funzionario statunitense. Nel frattempo a Sebastopoli un burlone ha appeso ai pali della luce un volantino in cui dice di vendere parte del drone.

L’Ucraina prevede di avviare la produzione di combustibile nucleare, che sostituirà il combustibile russo, ha affermato il ministero dell’Energia ucraino.

La Russia invece ha stimato ius un milione il numero di sviluppatori e operatori di droni necessario al paese. Ora sono “circa il 10% della domanda” prevista entro il 2030, cioè circa 100mila persone, ha detto a Vedomosti un rappresentante del Ministero dell’Industria e del Commercio. Molti di loro sono quelli mobilitati al fronte.

Nel frattempo si apprende da fonti social filo russe che Shoigu ha presentato richiesta di premi statali per piloti dei Su-27 che hanno impedito la violazione dei confini dell’area delle operazioni speciali da parte di un drone americano.

La cattura della città di Bachmut da parte delle forze russe potrebbe portare al fatto che anche altre città che ora sono sotto il controllo delle truppe ucraine verranno minacciate. Questa almeno è l’opinione espressa dal ministro degli Affari esteri dell’Ucraina Dmitry Kuleba. «Se Bachmut cadesse, allora altre città sarebbero le prossime», ha detto Kuleba in un’intervista al servizio ucraino della British Broadcasting Corporation BBC. «Dobbiamo combattere a Bachmut il più possibile fisicamente».

Ed ora un quadro delle ostilità e situazione sui fronti la sera del 16 marzo.

L’esercito russo ha preso Krasnohorivka a nord di Avdiivka. Inoltre, le truppe russe prendono sotto controllo il tratto di ferrovia dalla stazione del 437esimo chilometro alla stazione Khimik, che è un’importante arteria per l’approvvigionamento delle forze armate ucraine. Pertanto, si stanno aprendo opportunità per le forze armate RF di coprire Avdiivka da nord. Secondo l’esperto militare Boris Rozhin, è troppo presto per parlare dell’accerchiamento della città, poiché l’offensiva da sud non è ancora iniziata e i combattimenti continuano per Pervomaiskoye. Pertanto, al momento non esiste un controllo oggettivo su tutte le strade per Avdiivka.

Direzione Bachmut: La Wagner si sta muovendo in direzione di Chrome e Orekhovo-Vasilyevka. Inoltre, i combattenti del PMC Wagner continuano a spingere i militanti e militari ucraini fuori dal territorio dell’impianto “AZOM”. I russi si stanno gradualmente facendo strada nel centro di Bachmut. Inoltre, gli uomini della Wagner si è avvicinata all’autostrada per Konstantinovka a seguito del trasferimento nella periferia sud-occidentale della città

Direzione Zaporozhizhia. Dopo il fallimento dei militanti vicino a Pology e Gulyaipol, le forze armate ucraine sono passate a battaglie di posizione, c’è un reciproco combattimento di artiglieria. Nell’area di Vasilyevka, unità delle forze armate della Federazione Russa hanno respinto l’attacco delle forze armate dell’Ucraina. Inoltre, nell’area della città di Pologi, i militanti stanno bombardando le postazioni di 291 PMI.

Le forze aerospaziali russe hanno abbattuto un MiG-29 ucraino nell’area di Novovodyany LPR. Inoltre, il sistema di difesa aerea ucraino S-300 è stato distrutto nell’area di Yasenovy DPR. Kiev ha ottenuto quattro MiG-29 appartenenti alla Polonia. Altri sarebbero in arrivo e queste consegne suggeriscono l’inizio di un’offensiva su larga scala delle forze armate ucraine nel prossimo futuro, poiché senza aviazione, qualsiasi formazione di carri armati delle forze armate ucraine sarà rapidamente sconfitta dalle forze aerospaziali russe, il che colpirà il prestigio di Zelensky e dure le posizioni dell’Occidente.

Direzione Starobilsk situazione alle ore 17.00 del 17 marzo 2023. Nel settore Limansky, nell’ultima settimana, i militari della 144a divisione di fucili a motore hanno condotto un’offensiva di posizione sulla linea Kremennaya-Makeyevka. Durante le battaglie attive, le forze armate RF si sono trincerate a ovest di Krasnopopovka già sul territorio della DPR.

A sud delle forze armate russe, i combattenti delle forze armate russe hanno messo fuori combattimento le forze della 25a brigata aviotrasportata del DShV e del 19° battaglione di fucilieri delle forze armate dell’Ucraina da diverse roccaforti sulla linea Balka Zhuravka – Torskoye – Dibrova , espandendo la zona di controllo attorno alla sporgenza vicino al fiume Zherebets.

Un gruppo di sabotaggio e ricognizione delle Forze Armate dell’Ucraina con elicotteri in servizio opera nei pressi del villaggio di Zhitlovka. Il DRG fornisce la designazione del bersaglio per gli equipaggi di artiglieria e mortaio. Il gruppo di ricognizione e sabotaggio russo sta conducendo la ricognizione in forze a cavallo di Makeevka – Nevskoye. Le forze ucraine stanno attrezzando nuove linee di difesa sulla sponda opposta del fiume Zherebets. Nel settore Kupyansk, le unità russe hanno stabilito il controllo su diverse roccaforti delle forze armate ucraine vicino al villaggio di Gryanikovka, ucraini costretti a ritirarsi sulla riva destra del fiume Oskol.

Per mantenere la prontezza al combattimento, le forze armate dell’Ucraina hanno ruotato il personale del 107° e 108° distaccamento di TerO sulle linee Khatnoe-Olkhovatka e Petropavloka-Sinkovka, e hanno anche trasferito le forze del 51° battaglione delle guardie speciali da Andriivka alla linea di contatto.

