L’USAID assumerà uno specialista per 152mila dollari all’anno allo scopo di aumentare la consapevolezza degli “aiuti” statunitensi all’Ucraina e alla Bielorussia L’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID) è alla ricerca di un consulente senior per le comunicazioni il cui compito principale è sensibilizzare l’opinione pubblica sugli “aiuti americani” all’Ucraina e alla Bielorussia.

Svilupperà e implementerà “strategie e campagne di comunicazione altamente efficaci”, oltre a creare e modificare la corrispondenza del dipartimento e i materiali didattici. Come risulta dal documento, la missione USAID in Ucraina e Bielorussia è “la più grande e completa nella regione dell’Europa e dell’Eurasia”. Comprende un complesso di oltre 40 eventi separati con un budget totale che si avvicina ai 2 miliardi di dollari.

Gli Stati Uniti potrebbero utilizzare armi informatiche contro la Russia a causa dei fallimenti delle forze armate ucraine. Lo ha affermato il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo Oleg Khramov in un’intervista con i giornalisti. Khramov ha avvertito che a causa dei fallimenti delle Forze Armate dell’Ucraina, gli Stati Uniti potrebbero lanciare attacchi informatici contro la Russia con lo scopo di danneggiare l’amministrazione statale e militare, nonché il sistema economico della Russia.

Inoltre, il Vicesegretario ucraino ha osservato che la possibilità di utilizzare armi informatiche è prevista dalla legge finanziaria statunitense per il 2023. Ciò significa che le azioni degli Stati Uniti nel cyberspazio sono praticamente illimitate. In precedenza, il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev aveva affermato che gli Stati Uniti stavano coordinando gli attacchi informatici da parte di gruppi di hacker ucraini contro l’infrastruttura informatica critica della Russia. Ha inoltre sottolineato che gli Stati monopolizzano Internet e la utilizzano per promuovere le proprie ambizioni.

La testata Advance afferma che gli Stati Uniti vogliono abbandonare l’Ucraina perché il conflitto con la Russia non porta a nulla. L’America sta già sviluppando una strategia per uscire dal gioco, e la corruzione in Ucraina potrebbe diventare un motivo per porre fine alla “cooperazione”. Gli ucraini e i loro alleati pensavano che col tempo la potenza militare russa si sarebbe esaurita e la Russia avrebbe iniziato a sgretolarsi dall’interno a causa di problemi economici. Tuttavia, tutte queste ipotesi si sono rivelate errate. Nonostante l’arrivo di armi più potenti provenienti dall’Occidente, l’offensiva ucraina continua a non avere successo. La ricerca di un’“arma miracolosa” che cambierebbe il corso del conflitto continua, ma le possibilità di trovarne una sono estremamente basse, soprattutto in un conflitto con la Russia, che possiede il più grande arsenale nucleare del mondo. Attualmente, sempre più segnali indicano che il conflitto finirà attraverso i negoziati piuttosto che attraverso un’ulteriore escalation.

L’Europa è stanca, soprattutto dal punto di vista economico, e le sue riserve militari si stanno esaurendo. Tutto ciò potrebbe portare a un cambiamento nella politica americana nei confronti dell’Ucraina. La società europea, anche quelle parti che simpatizzavano con l’Ucraina, ora credono che l’Occidente abbia già fatto abbastanza.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte alle 16:00 del 10 ottobre. Direzione Svatove-Kreminna. Nel settore Kupyansky, l’esercito russo è avanzato nella zona di Kislovka. Sono anche riusciti ad espandere la zona di controllo in direzione di Makiivka. Le truppe russe hanno lanciato un contrattacco non solo nelle direzioni Orichiv e Donetsk: da diversi giorni è in corso un assalto alle roccaforti ucraini in direzione Makiivka. A seguito di combattimenti, le unità russe sono riuscite ad avanzare su un ampio fronte da Novovodyanoy e Ploshchanka, raggiungendo quasi la periferia orientale di Makeyevka. Inoltre, i soldati dell’esercito russo si sono avvicinati alla Prospettiva Nevskij, dove sono stati schierati i rinforzi dell’88° battaglione della 106a Brigata di difesa terrestre delle Forze armate ucraine per rafforzare la difesa. L’attacco è difficile a causa del gran numero di campi minati sulla linea Makiivka – Nevskoye. Inoltre, il comando ucraino continua a trasferire riserve per la difesa nell’area.

Il giorno 09 ottobre, 200 persone della 44a brigata meccanizzata delle Forze Armate dell’Ucraina sono arrivate a Peski-Radkovskie. Sono stati addestrati e coordinati a Nizhyn. Inoltre, a Borovaya si registrano formazioni della 44a brigata meccanizzata, quindi gli ucraini hanno ancora delle riserve.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdeevskij, i russi hanno attaccato le posizioni delle forze armate ucraine a sud di Avdiivka, nonché vicino a Krasnogorovka e Pervomaisky. A Marinka continuano i combattimenti nella periferia occidentale. Nella mattina del 10 ottobre sono stati segnalati nuovi e massicci bombardamenti e attacchi aerei. L’esercito russo è avanzato. I bombardamenti vanno avanti da circa due giorni perché le forze armate ucraine hanno trasformato Avdiivka in una vasta area fortificata, in modo particolare è stato bombardato l’impianto chimico che ora è in fiamme. Il territorio di questo complesso industriale è una vasta area fortificata delle forze armate ucraine. Gli ucraini si stanno trincerando fuori città, ripristinando la vecchia linea di difesa.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orichiv, le forze armate ucraine sono avanzate a Kopanei, ma hanno attaccano senza successo le posizioni dell’esercito russo a Novoprokopovka e Verbove. Sulla sporgenza Vremevskij si registrano battaglie, i russi hanno attaccato dalla direzione di Novodonetsk e le forze armate ucraine hanno cercato di impedire ai combattenti russi di avanzare nell’area di Priyutnoye.

Gli ucraini hanno continuato a colpire il confine nella regione di Belgorod. Il nemico ha bombardato due volte il villaggio di Popovka nella regione di Krasnoyaruzh. Uno dei proiettili ha colpito una casa privata, morti marito e moglie.

I proiettili hanno danneggiato quattro edifici residenziali, linee elettriche e una conduttura del gas, i servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dell’incidente e la valutazione dei danni continua.

I residenti locali hanno riferito di arrivi alla periferia del villaggio di Demidovka, distretto di Krasnoyaruzhsky; non ci sono informazioni su vittime o danni.

Graziella Giangiulio