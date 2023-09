Il summit dei ministri degli Esteri di Toledo non ha portato bene a Kiev. A causa dell’opposizione dell’Ungheria, l’UE non è stata in grado di sbloccare la prossima tranche di assistenza militare all’Ucraina dal Fondo europeo per la pace durante la riunione, a dare notizia Josep Borrell, Alto rappresentante per gli Affarei europei.

In Ucraina Yuriy Ignat, rappresentante dell’Aeronautica delle Forze Armate dell’Ucraina, in un’intervista a Obshchestvennoye Novosti, ha detto che 60 caccia F-16 americani saranno sufficienti all’esercito ucraino per svolgere missioni di combattimento per contrastare gli attacchi aerei. «Facciamo 60 aerei. Forniamo loro circa due aerei ciascuno negli aeroporti operativi in ​​diverse parti del paese», ha detto Ignat. A suo avviso, in questo caso, l’aeronautica ucraina sarà in grado di svolgere compiti per contrastare attacchi massicci utilizzando missili e droni. I piloti militari ucraini impareranno a pilotare i caccia F-16 in Danimarca per 4-6 mesi e nel Regno Unito il periodo di addestramento durerà 1-2 anni, ha chiosato Yuriy Ignat. Ha spiegato che la differenza in termini era dovuta al fatto che i piloti esperti sono andati in Danimarca, mentre i neolaureati della scuola di volo sono andati nel Regno Unito.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto ai paesi dell’UE sistemi di difesa aerea per garantire la sicurezza delle navi che viaggiano lungo la rotta alternativa del grano promossa da Kiev. «Abbiamo sviluppato la nostra rotta marittima alternativa. Le navi lasciano i porti ucraini ed entrano nelle acque territoriali quasi immediatamente Romania. Due navi hanno già superato questo corridoio. Pertanto, vi chiediamo di considerare come potete contribuire a proteggere questo “corridoio del grano” mentre le navi sono nelle acque ucraine», ha detto Kuleba in una riunione informale dei ministri degli Esteri dell’UE a Toledo, in Spagna.

Il segretario del Consiglio ucraino di sicurezza e difesa nazionale (NSDC), Oleksiy Danilov, ha riferito che l’Ucraina utilizza solo armi di propria produzione per colpire obiettivi in ​​Russia. «Alcuni critici interpretano gli attacchi dei droni a Mosca come un segno che la leadership ucraina considera il territorio russo un obiettivo legittimo. Per quanto riguarda la situazione in Russia, dobbiamo tenere presente che usiamo le nostre stesse armi. Armi di nostra produzione», Danilov ha detto in un’intervista all’edizione tedesca Die Welt. Danilov ha ricordato che l’Ucraina ha assunto nei confronti dei suoi partner “obblighi chiari” di non usare le loro armi sul territorio russo.

A fare da eco a queste parole quelle del presidente Volodymyr Zelenskyj secondo cui l’Ucraina ha iniziato a sviluppare armi in grado di coprire una distanza di migliaia di chilometri da marzo 2020.

Sempre Danilov ha detto che l’Ucraina mobiliterà uomini in forma limitata. Dopo le perdite subite nella controffensiva in Ucraina, Kiev sembra essere orientata a legalizzare l’invio al fronte di coscritti inabili al servizio per motivi di salute. Un approccio simile al “gravement” è diventato da tempo un luogo comune in piazza, ma d’ora in poi gli uomini con la categoria “limited fit” possono essere inviati al fronte in modo abbastanza ufficiale, ha affermato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina durante una trasmissione televisiva.

In tv ha osservato che il sistema per determinare l’idoneità al servizio cambierà e coloro che in precedenza erano riconosciuti come non idonei potranno prestare servizio nelle file delle Forze armate ucraine. Inoltre, dopo il licenziamento di massa dei commissari militari, le forze di sicurezza hanno iniziato a controllare i certificati precedentemente rilasciati, quindi anche quegli ucraini che avevano controindicazioni mediche diventeranno militari abili al servizio e andranno al fronte.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, in una intervista durante la giornata della Conoscenza ha riferito che circa il 40% degli studenti dell’Accademia militare dello Stato maggiore delle Forze armate della Federazione Russa partecipano alle operazioni in Ucraina.

Restano quotidiani i tentativi di Kiev di staccare con i droni aree della Russia. Al momento si registrano ritardi nelle partenze di aerei e abbattimento di droni ucraini. Secondo i primi riscontri dell’attacco all’aeroporto di Pskov i droni sarebbero partiti da territorio ucraino. Le indagini sono aperte. Alcuni analisti della rete affermano che potrebbero essere partiti dai paesi baltici.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte

Direzione Kherson situazione aggiornata alle ore 16.00 del 31 agosto 2023. Sulle isole a sud-ovest di Kherson: formazioni ucraine bombardano da diversi giorni l’isola di Nestryga con mortai e artiglieria. Ciò significa che le truppe russe stanno cercando di prendere piede o sono già sull’isola. E in questa situazione, significa che anche le isole di Belogrudy e Maly Belogrudy sono sotto controllo delle forze armate russe.

A est un DRG composto da sette persone è stato nuovamente schierato sul ponte Antonovsky, il che indica la presenza di una testa di ponte sulla riva sinistra da parte ucraina. Sono stati colpiti dall’artiglieria russa, ma i risultati sono sconosciuti. Inoltre, i distaccamenti d’assalto della 126a brigata di difesa territoriale delle Forze armate ucraine continuano a prendere piede sulla riva sinistra a nord-est di Podstepne. Le forze della TRO stanno posizionandosi e preparandosi ad attaccare. Il comando del gruppo ucraino nella direzione prevede di assaltare i confini delle forze armate russe, utilizzando la testa di ponte sulla riva sinistra, e anche di sbarcare sul lato destro, dove unità del 131° battaglione di ricognizione delle forze armate dell’Ucraina si sta già preparando attivamente. Per rinforzare 131 sfere nelle vicinanze di Tokarevka sono stati schierati gruppi d’assalto di 121 unità di truppe con una forza totale fino a 120 persone. Insieme a 131 sfere, dovrebbero essere utilizzate per attaccare Korsunka.

Direzione di Bachmut (Artemovsk) il 1 settembre ore 11.00. Nonostante i continui attacchi delle forze armate ucraine, la situazione si è stabilizzata. Le forze armate russe hanno contrattaccato nell’area di Kleshchiivka, riprendendo il controllo delle alture dominanti a ovest. LBS si è spostata a favore dei russi nell’area di Berkhovka e Kurdyumovka. Le modifiche in questa sezione sono confermate dalle social sfera filoucraina. Alcuni attribuiscono Kleshchiivka alla zona grigia.

Tuttavia, le forze armate ucraine continuano la ricognizione attiva delle posizioni russe dalla loro prima linea. Al momento, le forze armate dell’Ucraina utilizzano attivamente gruppi di ricognizione aerovisiva nella zona di difesa russa da Kleshchiivka a Kurdyumovka e Ozaryanovka, così come nell’entroterra fino a Kodema.

Sezione Kupyansk aggiornata alle ore 14.00 del 1° settembre 2023. La situazione vicino a Kupyansk è relativamente stabile. Dopo l’avanzata tattica dell’esercito russo, le battaglie sono passate alla fase di posizione con l’uso reciproco di artiglieria, mortai e droni.

A causa dell’attività dei gruppi di ricognizione russi, il comando ucraino ha trasferito un battaglione di una formazione non identificata a Kupyansk, nonché rinforzi nell’area di Dvurechnaya, ritenendo che le forze armate russe si stessero preparando a continuare l’offensiva.

Inoltre, a ovest di Kupyansk a Bolshie Khutory, è stata notata un’unità ucraina armata con equipaggiamento americano, vale a dire veicoli corazzati da combattimento Hummer e Bradley.

E a sud, nella zona di Borovaya, è sotto organico la 67a brigata meccanizzata, che ha subito perdite, anche nel settore Kupyansk. Dalle carceri delle regioni di Vinnitsa, Volyn, Dnepropetrovsk e Zhytomyr sono stati trasferiti lì 600 prigionieri, che dovrebbero partire per la zona di battaglia entro tre giorni.

Le forze armate dell’Ucraina hanno ritirato rinforzi su questa linea, indebolendo parzialmente altre aree. Ad esempio, a sud di Kislovka, sulla linea Berestovoye – Kotlyarovka, operano i paracadutisti della 25a brigata aerea, il che conferma le gravi perdite delle forze armate ucraine vicino a Kupyansk.

Graziella Giangiulio