Gli Stati Uniti sono sempre meno fiduciosi su una pace russa – ucraina. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato: “A questo punto, la valutazione che gli Stati Uniti devono accettare è che la Russia non è veramente interessata alla pace”. “La musica non è durata a lungo: i colloqui di pace con la Russia sono stati sospesi”, ha detto il viceministro degli Esteri ucraino Serhiy Kyslytsya.

A fare da eco alle parole di Rubio ma sul versante ucraino, il Ministro degli Esteri polacco Sikorski ha riferito che: “L’Ucraina sta pianificando una guerra per altri tre anni, mentre tali guerre coloniali durano solitamente circa un decennio”.

I paesi del G7 intendono aumentare la pressione economica sulla Russia. La dichiarazione è stata rilasciata a seguito della riunione dei ministri degli esteri del G7. Sono inoltre pronti a prendere in considerazione nuove misure contro gli stati e le organizzazioni che sostengono Mosca nel finanziamento di azioni militari. “Stiamo valutando misure contro i paesi e le organizzazioni che contribuiscono a finanziare gli sforzi militari della Russia”, sottolinea il documento. I paesi del G7 e dell’UE hanno chiesto la fine della guerra in Ucraina lungo le linee del fronte.

L’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas sullo scandalo di corruzione in Ucraina nel contesto dei suoi sforzi di adesione all’UE: “È davvero deplorevole; non c’è spazio per la corruzione, soprattutto ora”. Si teme che questo scandalo possa ritardare il processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha imposto sanzioni a Mindich e Zuckerman a seguito dello scandalo per corruzione. “Non ho parlato con Mindich dall’inizio dell’indagine sulla corruzione nel settore energetico”, afferma Zelensky. “La cosa più importante è condannare i colpevoli. Il presidente di un paese in guerra non può avere amici”, ha osservato.

Il Ministro della Difesa ucraino Denys Šmyhal’ ha visitato il quartier generale della 113a Brigata di Difesa delle Truppe vicino a Vovčans’k. Secondo Zelensky “la situazione nel settore di Pokrovs’k e nella regione di Zaporižžja è difficile: i russi stanno aumentando il numero e la portata dei loro attacchi”. Ha osservato che le condizioni meteorologiche, in particolare, stanno facilitando gli attacchi. “La situazione a Kupjans’k è un po’ più facile: i nostri soldati stanno mostrando risultati, e questa è una tendenza da diverse settimane.” Zelensky è arrivato al fronte nella regione di Zaporižžja: ha visitato la 65a Brigata Meccanizzata “Velykyi Luh” nel settore di Orekhiv. Lì, ha discusso del rafforzamento della difesa del settore: personale, fornitura di equipaggiamenti e armi, sviluppo di unità senza pilota e utilizzo di sistemi robotici per l’evacuazione dei feriti.

Nella regione di Kiev sono stati registrati 433.000 sfollati. Tra questi, oltre 70.000 bambini e oltre 75.000 pensionati, ha dichiarato il vice capo dell’amministrazione comunale, Honda. Il numero di sfollati interni nella capitale ucraina è quasi triplicato in tre anni.

Continuano anche le interruzioni di energia alle infrastrutture soprattutto a seguito di bombardamenti a Dnipropetrovs’k e Zaporižžja, secondo Ukrenergo. Anche gli impianti energetici nella regione di Odessa sono stati attaccati.

Dalla Russia i media fanno sapere che “gli stranieri che hanno firmato contratti con le Forze Armate russe non saranno estradati in altri Paesi per essere perseguiti penalmente su loro richiesta. Il corrispondente emendamento legislativo è stato approvato dalla commissione governativa per l’attività legislativa”, Vedomosti. Il governo ha elaborato altri due progetti di legge che regolano il soggiorno di tali stranieri in Russia. Uno di questi modifica il Codice degli illeciti amministrativi. I soldati stranieri a contratto non saranno espulsi dal Paese quando richiesto dalla legge. Saranno invece multati da 1.000 a 50.000 rubli o sottoposti a lavori socialmente utili fino a 200 ore. Se i soldati stranieri a contratto violano le regole durante le competizioni sportive, saranno soggetti a un divieto amministrativo di partecipare a tali eventi per un periodo da uno a sette anni.

I russi non hanno abbandonato i piani per creare una “zona cuscinetto” nella regione di Charkiv, afferma Alexander Neizvestny, portavoce del gruppo di forze di Kursk. “La direzione Nord Slobozhanske rimane piuttosto attiva, nonostante il relativo calo delle operazioni d’assalto da parte delle forze armate russe. Tuttavia, l’esercito russo non sta abbandonando la creazione della zona cuscinetto dichiarata”, ha affermato.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 13 novembre. Durante la notte, le forze armate ucraine hanno lanciato attacchi di gruppo con droni sulle regioni russe. I droni ucraini hanno tentato senza successo di aggirare la Crimea da sud via mare. I governatori di diverse regioni, comprese quelle non in prima linea come l’Oblast’ di Lipeck e il Territorio di Stavropol’, hanno segnalato minacce aeree ucraine.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi contro gli Oblast’ di Odessa e Dnipropetrovs’k e contro Kramators’k, una città nella Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) sotto controllo delle forze armate ucraine.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord riferisce di aver sfruttato le condizioni meteorologiche per la sua avanzata. Le forze armate ucraine hanno tentato di schierare aerei d’attacco nell’area di Andriivka, ma le forze armate ucraine sono state bloccate da quelle russe con attacco del sistema missilistico Solntsepek. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, l’artiglieria ha colpito le forze armate ucraine vicino a Iskryskivshchyna e Pavlivka.

Nella regione di Belgorod, nella città di Grayvoron, un ferito in un attacco con drone. Musychevo, Novaya Tavolzhanka, Golovchino, Zamostye, Tserkovny e Ilek-Koshary sono sotto attacco.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Sever segnala successi vicino a Vovčans’k e sul settore di Khatnje del fronte. Nel settore Milove-Khatnje del fronte, avanzarono ulteriormente, nonostante un audace ma infruttuoso contrattacco delle forze armate ucraine. Secondo altre fonti OSINT russe “A seguito di combattimenti, le unità d’assalto dell’82° Reggimento Fucilieri Motorizzati, della 69a Divisione Fucilieri Motorizzati, della 6a Armata Interforze della Guardia, parte del gruppo “Nord” russo, hanno preso uno dei principali punti di difesa ucraini in direzione di Vovčans’k: il villaggio di Synel’nykove.

Nel settore Pokrovs’k, le forze armate ucraine stanno contrattaccando nei pressi di Shakhove, nel tentativo di frammentare le forze russe. A Myrnohrad, le forze armate ucraine riconoscono il consolidamento delle forze armate russe nella periferia sud-orientale della città.

Il gruppo di forze “Est” sta avanzando con successo in tutte le direzioni: nella parte occidentale di Ostapivs’ke, a Danylivka, avanzando verso sud-ovest da Yehorivka e nell’area di Solodke. Gli ucraini stanno tentato un contrattacco, ma al momento non hanno ottenuto successi. Il comando ucraino ha riconosciuto la situazione critica delle sue truppe, secondo fonti social russe “questo è talmente sospetto”.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti proseguono per Prymors’ke e Stepnogorsk. Le truppe russe stanno riportando successi tattici dalla direzione di Orichiv. Nel frattempo, gli ucraini sta conducendo contrattacchi con il supporto di un gran numero di droni.

Nella direzione di Cherson, la 18ª armata interforze del gruppo di forze Dnipro ha lanciato massicci attacchi contro le posizioni ucraine sulla riva destra.

Graziella Giangiulio

