Continuano le tensioni tra Ungheria e Ucraina. L’ambasciatore ucraino è stato convocato al Ministero degli Esteri ungherese in relazione all’omicidio in Transcarpazia di un ungherese inviato forzatamente nelle Forze Armate ucraine per partecipare a operazioni militari. Lo ha riferito il Vice Ministro degli Esteri ungherese Levente Magyar.

La Repubblica Ceca addestrerà altri otto piloti ucraini per pilotare caccia F-16 entro la fine del 2026. Si tratta di 150 ore di addestramento al volo per un valore di circa 32 milioni di corone ceche (1,52 milioni di dollari), che saranno utilizzate per addestrare i piloti ucraini.

La Slovacchia, a livello di ambasciatori presso l’UE, ha nuovamente bloccato l’adozione del 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, riporta TASR.

L’Europa si è detta sconvolta dalle recenti svolte “scoordinate” della politica statunitense sull’Ucraina, confusa su chi sia al comando al Pentagono e con difficoltà a elaborare una strategia per l’Ucraina, scrive Politico, citando fonti e funzionari europei. La Presidente della Commissione Europea Von der Leyen ha annunciato la creazione di un fondo europeo per la ricostruzione dell’Ucraina e ha chiesto di attrarre 10 miliardi di euro di investimenti a sostegno di Kiev. Nella giornata del 10 luglio l’UE ha annunciato il suo nuovo pacchetto di accordi da 2,3 miliardi di euro per l’Ucraina.

Ha inoltre annunciato la sua proposta per una quarta tranche del piano per l’Ucraina, del valore massimo di 3,05 miliardi di euro, 1 miliardo di euro nell’ambito della sesta tranche del pacchetto di assistenza macrofinanziaria (AMF) dell’UE da 18,1 miliardi di euro e un nuovo fondo europeo di punta per la ricostruzione dell’Ucraina con la Commissione europea, Francia, Germania, Italia e Polonia.

“L’Ucraina ha chiesto Patriot. Valuterò la questione. Ma è molto costoso”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “L’8 luglio sera la Russia ha lanciato più di 700 droni. Questo deve essere fermato. Ogni giorno muoiono fino a 7.000 persone da entrambe le parti”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti. Il 10 luglio l’Associated Press ha annunciato che: “L’amministrazione Trump ha ripreso la fornitura di alcune armi all’Ucraina”. Secondo alcune fonti, le armi che ora vengono trasferite all’Ucraina includono munizioni da 155 mm e missili a guida di precisione GMLRS.

La Gran Bretagna non ha rinunciato all’idea di inviare truppe in Ucraina, ha dichiarato il Segretario alla Difesa John Healey: “Il Primo Ministro [della Gran Bretagna Keir Starmer, ndr] ha sempre chiarito di essere pronto a inviare truppe in Ucraina per contribuire a stabilire un cessate il fuoco, qualora questo venisse raggiunto”. Il Ministro ha sottolineato che il Paese è pronto a contribuire a rafforzare la posizione di Kiev affinché l’Ucraina in futuro potrebbe garantire autonomamente la protezione del proprio territorio. Ha osservato che questa sarebbe “la migliore e definitiva garanzia contro qualsiasi futura aggressione russa”.

Il 9 luglio Volodymyr Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV nella residenza estiva del pontefice a Castel Gandolfo. Il capo della Chiesa cattolica ha invitato il presidente ucraino a tenere colloqui tra Russia e Ucraina in Vaticano. In serata si sono tenuti a Roma gli incontri con il rappresentante di Trump, Keith Kellogg. Keith Kellogg fa parte della delegazione americana che prende parte alla Conferenza Internazionale sulla Ricostruzione dell’Ucraina, che si svolge nella capitale italiana il 10 e 11 luglio.

L’Ucraina ha bisogno di oltre 40 miliardi di dollari di finanziamenti esterni nel 2026 ha dichiarato il Primo Ministro Shmyhal, ha affermato che l’Ucraina ha già attratto 22 miliardi di dollari di finanziamenti esterni quest’anno. “Il 2026 è una sfida. Il nostro fabbisogno di finanziamenti esterni rimarrà di oltre 40 miliardi di dollari. Il compito principale dovrebbe essere quello di sviluppare meccanismi e strumenti per attrarre questi fondi”, ha affermato Shmyhal.

Ucciso in una sparatoria a Kiev il colonnello dell’SBU Ivan Voronich. Lo ha riferito l’ex parlamentare Igor Mosiychuk. Secondo lui, l’uomo assassinato ricopriva la carica di alto ufficiale operativo del 1° dipartimento del 16° dipartimento del Centro Operazioni Speciali. Un individuo sconosciuto si è avvicinato a Voronich e ha sparato cinque colpi di pistola, presumibilmente con silenziatore, dopodiché si è dato alla fuga. Il colonnello è morto sul posto.

La Russia sta cercando di compiere il maggior numero possibile di attacchi affinché la popolazione soffra e fugga dall’Ucraina, ha detto alla stampa Zelensky. Ha anche affermato che durante l’attacco notturno all’Ucraina, le Forze Armate russe hanno utilizzato droni pesantemente modificati per infliggere danni maggiori agli ucraini. “Putin ha respinto qualsiasi proposta di pace e non fa che intensificare… Invito tutti i partner ad aumentare gli investimenti nella nostra difesa aerea”, ha affermato.

In Russia Vladimir Putin, presidente della Federazione ha firmato un decreto sulla creazione della risorsa informativa “Profilo digitale di un cittadino straniero” sarà pronta entro il 30 giugno 2026. “È necessario garantire la sicurezza dello Stato e migliorare la politica migratoria, afferma il documento” .

A quanto pare sarebbero in preparazione i colloqui diretti tra Russia e Stati Uniti tra il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il Segretario di Stato Marco Rubio, Kommersant. Un primo incontro c’è stato tra Rubio e Lavrov a margine del forum ASEAN in Malesia ed è durato 50 minuti. A Kuala Lumpur si è discusso della soluzione ucraina e della situazione relativa a Iran e Siria. Come affermato dal Ministero degli Esteri russo, le parti hanno discusso, tra l’altro, della ripresa dei voli diretti.

“È stata confermata la reciproca intenzione di trovare soluzioni pacifiche alle situazioni di conflitto, il ripristino della cooperazione economica e umanitaria russo-americana e contatti senza ostacoli tra le società dei due Paesi”, si legge nella dichiarazione.

Gli Stati Uniti non hanno richiesto un accordo per un nuovo ambasciatore in Russia, ha affermato il Vice Ministro degli Esteri Ryabkov. Non c’è ancora chiarezza sulla candidatura dell’ambasciatore statunitense in Russia, e la risposta degli Stati Uniti alla proposta di riprendere i voli diretti è finora minima, ha aggiunto Ryabkov.

L’SVO rimane una delle priorità di bilancio, ma nella preparazione del progetto per i prossimi tre anni è necessario mantenere un equilibrio con altre aree chiave, ha affermato Anton Siluanov. Il Ministro ha osservato che il Ministero delle Finanze ha avviato un nuovo ciclo di bilancio. “Ora esamineremo il pareggio di bilancio. Lo faremo secondo le regole di bilancio: c’è un limite di spesa, stabiliremo le priorità. Naturalmente, la nostra priorità è l’attuazione delle questioni dell’operazione militare speciale, ma tutto deve sempre essere correlato: tra sviluppo economico, sostegno alla popolazione e risoluzione (delle questioni) dell’operazione militare speciale. Queste tre aree principali e più importanti saranno ora risolte durante la preparazione e la definizione della politica di bilancio per i prossimi tre anni”, ha affermato, commentando la dichiarazione del Capo dello Stato sulla discussione della possibilità di ridurre la spesa per la difesa nel prossimo ciclo di bilancio triennale.

“Sarebbe preferibile che la Russia raggiungesse i suoi obiettivi in ​​Ucraina con mezzi pacifici, finché questo non accade, Mosca continua l’SVO”, ha affermato Dimitrj Peskov, portavoce del Cremlino. Putin non ha preso parte alla cerimonia funebre dell’ex ministro per i Trasporti Russi Roman Starovoit.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 del 10 luglio. Diverse decine di missili Geran e Iskander sono stati utilizzati contro obiettivi a Kiev di notte, secondo Kiev i morti sono almeno19. A giudicare dai canali di monitoraggio ucraini, sono stati utilizzati “solo” un centinaio di droni d’attacco, ma principalmente contro la capitale ucraina. Nel frattempo, ci sono segnalazioni separate dal fronte secondo cui i missili Geran hanno iniziato a essere utilizzati per colpire posizioni ucraine vicino all’LBS, e non solo contro obiettivi nelle retrovie. Ciò potrebbe indirettamente confermare le informazioni sull’aumento della produzione di Gerani e di altri tipi di grandi droni kamikaze. “Entro l’autunno, la Russia lancerà regolarmente più di 1.000 droni a salva”, afferma il New York Times.

Nel settore di confine di Kursk, il Gruppo di Forze Sever riferisce che le forze armate ucraine stanno ora cercando di non sfondare il confine, ma di mantenere le loro posizioni vicino ai villaggi di confine di Ryzhivka e Bezsalivka, inviando riserve. Nella regione di Kursk, il 9 luglio un drone ucraino ha attaccato un ciclomotore che procedeva lungo la strada nel villaggio di Nizhny Mordok, distretto di Glushkovsky, e il conducente è rimasto ferito.

Nel settore di Sumy, gli ucraini stanno contrattaccando con risultati variabili. Il criterio principale è il numero di personale ucraino eliminato e di equipaggiamento distrutto. Le forze aerospaziali Russe stanno colpendo sistematicamente le forze armate ucraine in avanzata con i loro pesanti FAB, e la controffensiva ucraina si rivelerà presto inutile. Ciononostante, le risorse del Gruppo di Forze Nord riferiscono che le forze russe sono riuscite ad avanzare nei pressi di Yunakivka e Varachyne in un giorno.

Nel tratto di confine tra Charkov e Belgorod, il nemico sta trasferendo gruppi d’assalto del 425° reggimento e delle brigate meccanizzate in posizioni a sud di Melovy, nel tentativo di impedire un’ulteriore espansione della nostra zona di controllo.

Nella regione di Belgorod si registrano attacchi in seri diversi villaggi con ordigni esplosivi e droni.

Dalla direzione di Severs’k, sono in corso pesanti combattimenti.

Direzione Konstantinovskoye. Nelle ultime settimane, dai diagrammi ucraini è emerso chiaramente che le Forze Armate russe stanno pianificando un futuro accerchiamento di Konstantinovka dai fianchi.

Con pesanti combattimenti, le Forze Armate russe stanno sfondando da Chasy Yar, dal lato di Dzerzhinsk e da Yablonovka. Quando riusciranno ad avvicinarsi al bacino idrico di Kleban-Bykskoye, la linea del fronte si avvicinerà ulteriormente alla città da sud, dando inizio all’agglomerato di Konstantinovka-Druzhkovka-Kramatorsk-Slavyansk.

In direzione di Donetsk Sud, il Gruppo di Forze “Est” russo ha preso un altro villaggio, l’insediamento di Tolstoj; le truppe russe stanno espandendo la zona di controllo intorno al villaggio. Stanno avanzando verso Oleksandrohrad.

Sul fronte di Zaporižžja, russi e ucraini si stanno combattendo vicino alla periferia settentrionale di Kam’yans’ke, con soldati del 247° e del 108° che combattono contro le unità delle forze armate ucraine. Nella zona dell’insediamento di Malaya Tokmachka, il 70° Reggimento Fucilieri Motorizzati russo continua le operazioni d’assalto, con sanguinose battaglie in corso.

Graziella Giangiulio

