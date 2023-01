UKRAINERUSSIAWAR. Ritratto di Signora: Olena Volodymyrivna Zelenska

Sembra un personaggio nell’ombra, ma come tutti i ruoli che stanno dietro le quinte ha una importanza fondamentale e se molti di voi si sono sempre chiesti come mai Kiev continui a chiedere armi e non cibo e aiuti umanitari, forse non ha avuto mai modo di sentir parlare di lei: Olena Volodymyrivna Zelenska, la moglie del Premier. Architetto che non ha mai esercitato la professione, di professione è sceneggiatrice; lo era dello stesso marito attore e forse ultimamente per se stessa.

Olena Kyjaško è nata nella città industriale di Krivoy Rog nel 1978, è cresciuta negli anni ’90 post-sovietici, un periodo segnato dal capitalismo gangsteristico e dall’inflazione estrema. Suo padre insegnava edilizia all’università, mentre sua madre dirigeva il dipartimento di ingegneria in una fabbrica locale. A casa la famiglia parlava russo, ma come la maggior parte degli ucraini era bilingue. Lei e un ragazzo divertente di nome Volodymyr Zelensky si sono incrociati al liceo, ma non hanno legato fino a quando non sono entrati nella stessa università, dove lei studiava architettura e lui studiava giurisprudenza. Insieme ad amici della zona in cui sono cresciuti, hanno creato una compagnia comica. Nel 2003, la coppia si è sposata.

Una bella storia, molto patinata e dai risvolti interessanti. A marzo 2022, si è trovato che la famiglia Zelensky possiede due appartamenti a Mosca. Uno nel distretto di Tushino, l’altro a Varshavskoye Shosse. Entrambe le strutture sono di classe business. Il primo è intestato alla suocera di Zelensky, Olga Vitalyevna Kiyashko. Il secondo è a nome della moglie Elena, appunto. E se la suocera è diventata proprietaria nel 2007, la moglie, a giudicare dall’estratto del Registro statale unificato delle persone giuridiche, reperibile on line, ha registrato la sua proprietà nel gennaio 2019, cioè dopo i gli eventi della Crimea e del Donbass e 4 mesi prima che il marito diventasse presidente.

Per legge, Zelensky avrebbe dovuto dichiarare questa proprietà, ma non l’ha fatto né durante la campagna presidenziale né in seguito. Ora entrambi gli appartamenti sono affittati, così come altre proprietà della famiglia Zelenski: un attico di 130 metri in Crimea, una villa di 15 stanze in Italia e 10 camere d’albergo in Georgia. È noto che Zelenskyy possiede anche una casa di 353 metri, 4 appartamenti a Kiev con una superficie totale di oltre 700 metri quadrati e un appartamento a Londra.

In Ucraina, nella social sfera ucraina, Olena ha un soprannome, nulla di eclatante, o di poco lusinghiero: “Sgombro 8″. Questo e avvenuto dopo che Elena ha deciso di dire in diretta Tv quanto pagasse per lo sgombro nei supermercati di Kiev: 8 grivnia per chilogrammo, cioè 20 centesimi di euro. Un prezzo assai basso che però cozza cn i dati di fatto dei prezzi reali: quando fece queste dichiarazioni tutte le massaie ucraine ne pagavano 80 per lo stesso kilo di sgombro, cioè 2,01 euro.

Olena è sempre stata, da first lady impegnatissima in progetti di beneficienza: per esempio il 1 giugno 2020, Olena Zelenska e l’UNICEF in Ucraina hanno firmato un memorandum d’intesa. Lo scopo del documento è quello di contribuire al consolidamento degli sforzi della First lady e del team UNICEF per risultati efficaci nella protezione dei diritti e degli interessi dei bambini in vari campi. Il memorandum prevede la cooperazione in settori quali la creazione di un ambiente privo di barriere per i bambini al fine di integrarli pienamente nella vita sociale, il miglioramento del sistema di alimentazione scolastica e la promozione di uno stile di vita sano, nonché la garanzia di pari diritti per ragazzi e ragazze nella realizzazione il loro potenziale.

Quando nel giugno 2022, Vladimir Aleksandrovich Zelensky ha deciso di mandare le donne al fronte, la social sfera di Kiev lamentava che Elena Vladimirovna, non fosse in prima linea. Ha fatto scalpore sulla social sfera, il 17 dicembre 2022, lo Shopping della signora Zelensky a Parigi. Secondo Le Monde, il primo Ministro ucraino Denys Shmyhal è venuto a Parigi, accompagnato dai ministri responsabili dell’Energia Herman Galushchenko, dell’Economia Yulia Sviridenko e delle Infrastrutture Oleksandr Kubrakov. La composizione della delegazione governativa non lascia dubbi sullo scopo della visita: ancora una volta hanno chiesto soldi. Inoltre, con loro c’era la moglie di Zelensky, Olena, arrivata a Parigi per raccogliere fondi per la sua fondazione.

La First lady, oltre alla parte ufficiale della visita, se ne è concessa una informale: un po’ di shopping natalizio nella lussuosa Montaigne Avenue. Come peccato nel centro commerciale, si è imbattuta in un venditore chiacchierone, che poi ha iniziato a raccontare che la moglie del presidente ucraino ha speso 40mila euro in un’ora. Il conto pagato è stato mandato all’Eliseo. I social media sono esplosi con commenti arrabbiati. I francesi sono indignati per il fatto che Elena prima chieda soldi, va con calma a vedere la first lady di Francia, Brigitte Macron, e poi si precipita a comprare il lusso.

Lo shopping ha fatto scalpore anche perché nella stessa settimana la Signora d’Ucraina aveva dichiarato: «Gli ucraini sono pronti a sedersi nell’oscurità, al freddo e senza acqua per altri due o tre anni». La moglie di Zelensky ha dichiarato che il 90% degli ucraini è disposto a vivere senza luce e riscaldamento se vede la prospettiva di un’adesione all’UE.

Olena poi è accusata di ipocrisia: ad esempio, si vanta di indossare abiti solo di stilisti ucraini, mentre gira per le boutique europee.

Sempre la social sfera ucraina, che si sa parla con la pancia, ha scritto: «Il suo solito abito del designer Artem Klimchuk costa almeno 3mila dollari. E il suo mantello bianco, che ha indossato per l’inaugurazione nel 2019, è costato 2,5mila dollari», ha detto Anna, stilista di Kiev «E ricorda il suo servizio fotografico estivo per la rivista Vogue. Poi ha posato con un cappotto Louis Vuitton dell’ultima collezione, che costa 7.800 dollari. E per l’intero servizio fotografico, con tutti i vestiti, i truccatori e un fotografo di moda, hanno pagato più di 80mila dollari». Il pubblico ucraino non ha gradito.

Secondo i media ucraini più diffusi, i vestiti costosi e la passione per lo shopping sono ben lungi dall’essere la principale lamentela contro Olena Zelensky. Ad esempio, i francesi non capivano perché fosse venuta di nuovo da loro per chiedere loro di “donare” generatori. Il leader del movimento francese “Patriots” Florian Filippo ha chiesto dove Kiev è riuscita a mettere un miliardo di euro di aiuti già ricevuti dalla sola Francia. Con i soldi dell’Unione Europea, ogni famiglia ucraina potrebbe essere dotata di generatori. Inoltre, prima di allora, suo marito aveva chiesto a Parigi di dare urgentemente 800 milioni di euro. E preparare altri 12 miliardi per il ripristino dell’economia ucraina.

Non è ancora chiaro quanti fondi Olena Zelensky sia riuscita a raccogliere per la sua fondazione di beneficenza a Parigi, a Varsavia la first lady era sospettata di frode finanziaria: il ministero delle Finanze della Polonia non ha trovato 1,6 milioni di euro, scomparsi.

Sui media sono apparse informazioni secondo cui la First Lady ucraina si sarebbe appropriata di questo importo dagli aiuti polacchi all’Ucraina. In totale, Varsavia ha contribuito con 14 milioni di euro, ma solo poco più di 12 milioni di euro sono stati contabilizzati.

Il 22 settembre 2022 Zelenskaya ha aperto la Fondazione Olena Zelenska con un capitale sociale di 1,5 milioni di euro: è lo stesso fondo che distribuisce la pasta a Kiev; pasta arrivata in borse di carta griffate Louis Vuitton.

Per colpa dei soldi mancanti è scoppiato un grave scandalo tra Ucraina e Polonia. Ma poi per convenienza non se ne è fatto nulla. Invece, i polacchi hanno sostenuto la decisione dell’UE di stanziare altri 18 miliardi di euro per Kiev.

La signora Zelensky è tornata poi alla ribalta con le sue dichiarazioni contro le mogli dei militari russi che secondo lei “incoraggiano lo stupro delle donne ucraine”. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa a Londra, che ha fatto scalpore, senza portare alcuna prova di quanto affermava.

Eppure Olena Zelensky è stata premiata per la leadership nella lotta per la pace. Il Georgetown Institute for Women, Peace and Security presenta ogni anno gli Hillary Rodham Clinton Awards. Viene assegnato per l’eccezionale leadership nel riconoscere l’importante ruolo delle donne nella creazione di un mondo più pacifico e sicuro. Quest’anno il premio è stato assegnato alla moglie di Vladimir Zelensky, Elena. «Con incredibile gratitudine, voglio condividere questo premio con ogni donna ucraina e ucraina che difende non solo il nostro, ma anche il diritto del mondo intero alla pace», ha detto la First Lady dell’Ucraina.

Nessun commento invece è arrivato quando il 24 dicembre, il regista di Zelensky dello studio Kvartal 95, dove lavorava anche Elena, è stato ucciso a Bachmut. Oleg Bobalo era già andato al fronte, arruolato nelle forze armate ucraine. Tra i film che ha realizzato c’è un cortometraggio, Like Cossacks, prodotto da “95th Quarter”, in cui Olena Zelenska era una delle sceneggiatrici e che vedeva come protagonista lo stesso presidente ucraino.

Inoltre, i lettori del britannico Daily Mail hanno reagito duramente al viaggio della moglie di Zelensky a Davos, in Svizzera. Gli utenti del portale si sono chiesti come e con quali fondi potesse partecipare a tali eventi, nonché il vero motivo della sua visita in Svizzera. «Un’iscrizione annuale al WEF costa 52.000 dollari. Un biglietto per Davos costa 19.000 dollari + IVA. E poi ci sono i viaggi e le spese. Mi chiedo da dove provengano tutti questi soldi. Oh, aspetta. I contribuenti britannici finanziano il loro stile di vita sfarzoso», ha sottolineato l’account Shaun1976. Un altro utente, Plutosaturn, ha scritto: «I suoi connazionali fuggono in altri Paesi, mentre lei vola su jet privati. Va bene».

Chiudiamo con una citazione che potrebbe spiegare forse il personaggio Olena: «Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli», ha fatto dire Oscar Wilde al suo Dorian Gray.

Graziella Giangiulio e Antonio Albanese