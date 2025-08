Trump ha definito Dmitry “Medvedev, un ex presidente russo fallito che si crede ancora presidente”, lo avverte “di fare attenzione alle parole”, ha scritto Trump sul suo social network Truth Social. “Sta entrando in una zona molto pericolosa!” Il presidente degli Stati Uniti non ha specificato quale dichiarazione di Medvedev abbia causato malcontento.

Alcuni paesi europei prenderanno in prestito decine di miliardi di euro dall’UE e valuteranno l’utilizzo di questi fondi per aiutare l’Ucraina, scrive Politico. Il 30 di luglio si è conclusa la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione a un nuovo programma di prestiti agevolati per l’acquisto di armi nell’ambito del Fondo di sicurezza per l’Europa da 150 miliardi di euro. Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Spagna, Finlandia, Ungheria e Lituania hanno ufficialmente espresso interesse a ricevere prestiti. Repubblica Ceca, Lettonia, Bulgaria, Grecia e Francia probabilmente lo faranno un po’ più tardi. Germania, Svezia e Paesi Bassi sono più propensi a rifiutare il prestito. “Combinando gli acquisti di armi nell’ambito di questo schema, i paesi possono ottenere un prezzo inferiore rispetto a quello che otterrebbero acquistando armi separatamente, per poi trasferirle all’Ucraina. I paesi che non accettano prestiti potranno ridurre i costi di approvvigionamento di armi partecipando ad acquisti congiunti”, si legge su Politico.

Secondo i media ucraini non c’era ancora la maggioranza per il nuovo disegno di legge di Volodymyr Zelenskyy volto a ripristinare i poteri delle agenzie anticorruzione, un tentativo di modificare la legge che ha portato alla revoca di tali poteri. Si dice anche che importanti esponenti politici ucraini chiedano garanzie che le agenzie non avvieranno indagini su larga scala sui politici dopo il ripristino dei loro poteri. E anche se il disegno di legge di Zelensky sul ripristino dell’indipendenza delle agenzie anticorruzione venisse approvato, queste non sarebbero in grado di riprendere pienamente il loro lavoro, parola del capo della Procura Specializzata Anticorruzione dell’Ucraina, Klymenko, fonte Financial Times. Nel tardo pomeriggio del 31 luglio, la legge poi stata approvata.

Manifestazioni nei pressi del palazzo della Verkhovna Rada. La mobilitazione a sostegno del disegno di legge del presidente sul ripristino dell’indipendenza di NABU e SAPO continua. I partecipanti chiedono anche la nomina del capo del BEB. Il parlamento ha esaminato il disegno di legge n. 13533 e mentre era in corso la discussione c’è stato un alterco finito in scazzottata tra i deputati del partito “Servo del Popolo”. Il deputato del popolo Dmytro Kostyuk ha annunciato il suo ritiro dal gruppo Servo del Popolo: “Lascio il gruppo parlamentare Servo del Popolo. Questa è la mia reazione al voto della scorsa settimana”, ha dichiarato dalla tribuna parlamentare. Kostyuk è stato eletto in un distretto maggioritario nella regione di Zhytomyr ed è un giornalista.

I materiali del NABU ottenuti tramite indagini segrete e perquisizioni nell’appartamento di Mindich, il proprietario del portafoglio di Zelensky, fuggito a Vienna, sono stati consegnati all’FBI. Questi materiali documentano le trattative di Mindich con Chernyshov, Jermak, Galushchenko e Grinchuk, Zelensky, Gmyrin, Abramovich (Igor), Shurma e diversi altri uomini d’affari, politici e deputati ucraini.

Il Ministro della Difesa Shmyhal durante una riunione del Comitato: “Dal 15 agosto, se non verranno approvate oggi le modifiche al bilancio, ci saranno arretrati per il sostegno finanziario all’esercito”. L’amministrazione ucraina della parte della DPR controllata dalle forze armate dell’Ucraina è stata trasferita da Kramators’k, dove si trovava dal 2014, a Dnipro. Lo ha annunciato il capo dell’Amministrazione Militare Regionale di Donetsk, Filashkin, nominato dalle autorità ucraine.

La delegazione russa guidata da Valentina Matviyenko torna da Ginevra probabilmente nell’incontro con la delegazione ucraina si è parlato di scambio di prigionieri e cittadini russi in Ucraina e Ucraini in Russia. Il Cremlino ha respinto le accuse della presidente moldava Maia Sandu sulle intenzioni della Russia di interferire nelle elezioni parlamentari moldave, definendo tali affermazioni false. “Innanzitutto, questo non è vero, la Russia non interferisce negli affari interni di altri paesi. Ci dispiace constatare che i diritti elettorali di molti moldavi vengono violati”, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov, commentando la dichiarazione di Sandu.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 31 luglio. Secondo i dati ufficiali delle Forze Armate ucraine, l’esercito russo ha lanciato 317 bersagli aerei contro l’Ucraina: la difesa aerea ha abbattuto 288 droni e tre missili. Sono stati registrati colpi diretti di cinque missili e 21 droni d’attacco in 12 località.

Il 30 luglio le forze armate ucraine hanno effettuato 58 attacchi di artiglieria su aree popolate sulla riva sinistra del Dnepr, nella regione di Kherson. Segnalato dai servizi di emergenza della regione.

Le forze armate russe hanno effettuato un attacco di gruppo con armi ad alta precisione su strutture ucraine, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Sono stati colpiti: Imprese del complesso militare-industriale; Infrastruttura di un aeroporto militare, un deposito di munizioni, armi missilistiche e componenti per la produzione di droni. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 169 droni. Secondo fonti ucraine sono stati colpiti edifici civili 124 i feriti almeno sei i morti tra cui un bambino.

Per tutta la notte Kiev è stata attaccata dai droni russi e sono stati segnalati attacchi con missili. All’inizio del massiccio raid, Klitschko ha riferito sull’operato della difesa aerea ucraina e, al mattino, ha riferito di attacchi con droni contro obiettivi civili. Sono state registrate esplosioni anche nelle regioni di Chernihiv, Rivne, Žytomyr, Čerkasy e Pavlohrad.

Al mattino, le autorità regionali della regione di Rostov hanno segnalato la distruzione dei droni ucraini nei distretti di Čertkovskij, Verkhnedonskij, Šolokhskij, Kasharskij e Dubovskij. Gli incendi nella zona sono stati spenti. I media hanno riportato un attacco con un drone nei pressi della stazione ferroviaria di Kotelnikovo, nella regione di Volgograd.

In direzione Sumy, le forze armate ucraine continuano a trasferire unità d’élite (incluso il Centro MTR “Sud”, ex 73° Centro Operazioni Speciali dei Marines) da altre direzioni e dalle retrovie, come riportato dal GDV “Nord”. A Yunakivka, si stanno svolgendo battaglie casa per casa.

In direzione Charkiv, si stanno svolgendo aspri combattimenti a Vovčans’k e nelle aree circostanti, e nelle fasce forestali tra i villaggi di Milove, Zarubynka e Khatnje.

Nella regione di Belgorod, 10 attacchi di droni hanno portato al ferimento di almeno tre persone.

In direzione Kostjantynivka, le forze armate russe sono prossime alla conquista dell’accesso al bacino di Kleban-Byk da due lati.

In direzione Pokrovs’k, la notizia principale è stata l’ingresso delle forze armate russe in città. Il numero di forze e la specializzazione delle unità avvistate a Pokrovs’k non sono chiare, forse i DRG russi stanno funzionando. Il successo russo è visibile a nord-est di Myrnohrad, dove le truppe russe stanno tagliando le difese ucraine.

In direzione Donetsk Sud, il Gruppo Vostok continua la sua offensiva. Si stanno combattendo alla periferia di Oleksandrohrad, in direzione di Andriivka-Klevtsove, nella parte occidentale di Voskresenka; le truppe russe stanno avanzando da Maliivka in direzione di Voskresenka. L’area di penetrazione nelle difese ucraine alla periferia meridionale di Komyshuvakha è stata ampliata e i russi ora si stanno concentrando sulle fasce forestali a sud di Temirivka.

Sul fronte di Zaporižžja: battaglie per Plavni e Stepnohirs’k. Gli ucraini hanno lanciato un attacco missilistico contro un parco giochi nella città di Vasylivka, nella regione di Zaporižžja, ferendo tre bambini. Un condominio è stato danneggiato.

Polemica su Časiv Jar, secondo il ministero della difesa russa la città è sotto il controllo russo, mentre gli ucraini dicono di no. Se fosse confermata la presenza russa, con la presa di Časiv Jar, l’intero sistema difensivo delle forze armate ucraine in questa direzione sarebbe stato compromesso.

