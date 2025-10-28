UKRAINERUSSIAWAR. Rinviato a data da destinarsi summit Trump – Putin. I russi testano il missile Burevestnik. Ucraina senza acqua e al buio. Colpita centrale idrica russa di Belgorod

“Incontrerò Vladimir Putin solo se ci sarà un’intesa completa su un accordo di pace in Ucraina”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in procinto di partire per il vertice ASEAN.

L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff ha incontrato il 24 ottobre Kirill Dmitriev, inviato speciale Russo arrivato negli Stati Uniti, secondo un giornalista di Axios. Russia e Ucraina sono “ragionevolmente vicine” a una risoluzione diplomatica del conflitto, ha affermato il Rappresentante Speciale del Presidente russo Kirill Dmitriev. Ha anche riferito che Kiev si sta muovendo verso una “posizione più realistica” riguardo l’accordo.

La risoluzione del conflitto russo-ucraino consiste in “solo pochi elementi”, ha affermato il Rappresentante Speciale del Presidente russo Kirill Dmitriev. Uno di questi è la garanzia di sicurezza per l’Ucraina, ha spiegato Dmitriev. “La Russia ha dichiarato: ‘Sì, la Russia è aperta a garanzie di sicurezza per l’Ucraina’”, ha aggiunto in un’intervista a Fox News. “Certo, c’è una questione territoriale legata alla popolazione russa, che è stata attaccata dalle forze ucraine ancor prima dell’inizio del conflitto”, ha continuato il rappresentante speciale. Ha definito il terzo elemento “la questione della neutralità dell’Ucraina, che è importante per la sicurezza della Russia”.

Il Bureau of Intelligence and Research (INR) del Dipartimento di Stato USA dubita che il presidente russo Vladimir Putin sia pronto a negoziare la fine del conflitto in Ucraina, in disaccordo con la valutazione più ottimistica della Central Intelligence Agency (CIA) in merito ai potenziali trasferimenti. Lo riporta il Wall Street Journal.

Nella giornata del 27 ottobre il presidente Trump, parlando del test missilistico Burevestnik in Russia, ha affermato che “loro non giocano con noi, e noi non giochiamo con loro”. E sempre Trump sull’opportunità che l’UE utilizzi i beni russi congelati per gli aiuti militari all’Ucraina: “Dovete chiedere all’UE, io non c’entro”.

Ricordiamo che la Russia ha testato il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. La notizia è stata inizialmente riportata dal Barents Observer. I suoi giornalisti hanno citato un NOTAM emesso dalla Federazione Russa. Il documento afferma che lo spazio aereo su un’area di 500 chilometri quadrati della Novaja Zemlja era stato chiuso per i test dal 7 al 12 agosto 2025. il Burevestnik utilizza un nuovo principio di navigazione che consente voli a lungo raggio. Tuttavia, le sue specifiche tecniche sono ancora sconosciute.

La Commissione europea prevede di erogare all’Ucraina un prestito di 150 miliardi di euro basato sui beni russi congelati entro la fine dell’anno, afferma il Commissario europeo per la Difesa Andrius Kubilius. L’Unione Europea non dispone di armi efficaci per distruggere i droni, motivo per cui la comunità sta creando il progetto “Drone Wall”. Ha dichiarato nella stessa intervista il Commissario europeo per la Difesa Andrius Kubilius.

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: “La pressione rimane l’unica lingua che la Russia capisce, e sanzioni coordinate con i nostri alleati e amici sono fondamentali per costringere Putin al tavolo delle trattative”. La Commissione Europea (CE) potrebbe proporre ai paesi dell’UE di stipulare un prestito congiunto di decine di miliardi di euro per aiutare l’Ucraina se la comunità non riuscisse a raggiungere un consenso sul cosiddetto “prestito di riparazione” per Kiev utilizzando i beni sovrani russi congelati in Europa, ha riportato la pubblicazione europea Politico, citando diplomatici europei.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il 24 ottobre che la Francia fornirà all’Ucraina un ulteriore lotto di caccia multiruolo Mirage 2000 e missili antiaerei Aster 30 “nei prossimi giorni” e lancerà anche nuovi programmi di addestramento per l’aeronautica militare ucraina. Mentre dalla Danimarca: “Una decisione sul “prestito di riparazione” per l’Ucraina deve essere presa prima di Natale”, afferma il Primo Ministro danese Frederiksen […] “Credo che dobbiamo agire per garantire una decisione prima di Natale, in modo da poter garantire i finanziamenti per l’Ucraina per i prossimi anni.”

La Svezia trasferirà 150 aerei da combattimento Gripen all’Ucraina: il primo dovrebbe arrivare già nel 2026, afferma Zelenskyy “L’Ucraina non ha mai visto un accordo così ampio sugli aerei da combattimento. Un risultato storico”, ha aggiunto. Per la costruzione interverrà la Saab.

Il Regno Unito trasferirà 5.000 nuovi missili multiuso all’Ucraina, ha dichiarato il Primo Ministro Keir Starmer durante una riunione della “Coalizione dei Volenterosi”.

Durante la sua visita a Londra il 24 ottobre Volodymyr Zelensky, presidente ucraino ha dichiarato: “Oggi abbiamo concordato di intensificare i nostri sforzi nei prossimi mesi. La pace sta nascendo sotto la pressione dell’”aggressore”. Il drone intercettore ucraino OCTOPUS sarà prodotto in serie nel Regno Unito, afferma Zelenskyy Il drone è stato sviluppato con la partecipazione di scienziati britannici ™. Zelenskyy ha annunciato che è già stato raggiunto un accordo per la produzione congiunta di migliaia di unità al mese.

Sempre secondo il presidente ucraino: “Dall’inizio di quest’anno, la Russia ha lanciato circa 770 missili balistici e più di 50 missili Kinzhal contro l’Ucraina”. “L’Ucraina è pronta a combattere per altri due o tre anni”. E Zelenskyy spera che la guerra non duri 10 anni, afferma il Primo Ministro polacco Tusk.

Il deputato della Rada, Bezugla nega le notizie sulla completa ri-presa del villaggio di Tors’ke in direzione di Lyman da parte degli ucraini. “Syrs’kyj, dice menzogne ​​sistematiche sulla ‘liberazione’ di singoli villaggi. E ancora una volta, “i reggimenti d’assalto addomesticati del Comandante in Capo vengono usati per queste menzogne. Nel frattempo, a Pokrovs’k, Kostjantynivka e Kupjans’k, i russi sono già dentro le città! Stiamo perdendo la nostra linea più esterna, oltre la quale si trovano Pavlograd, Dnipro, Kramators’k, Izyum e Charkiv!” ha riferito il deputato.

Secondo fonti ucraine, il generale Mychajlo Drapatyj, al suo ritorno nel nord-est, è riuscito a impartire l’ordine di ritirarsi da Kupjans’k. Tuttavia, chi sia riuscito a eseguirlo e come rimane un mistero.

“Non stiamo avanzando non perché non ci siano stati dati i Tomahawk, ma perché le nostre risorse di mobilitazione vengono sprecate nelle retrovie”, afferma Diky, ex comandante del Battaglione Aidar. […] “L’attuale situazione al fronte è determinata per oltre il 90% dalla fallita mobilitazione nelle retrovie”.

Continuano le interruzioni di corrente e acqua in Ucraina: Leopoli deve affrontare lunghe code per l’acqua: dopo un grave incidente, una parte della città è rimasta senza acqua per quattro giorni, secondo associazioni pubbliche locali. La sostituzione completa delle reti cittadine potrebbe costare circa 10 miliardi di grivne. Secondo DTEK, sono iniziate le interruzioni di corrente di emergenza nelle regioni di Sumy, Dnipropetrovsk e Kiev, così come a Kiev. Interruzioni di corrente di emergenza sono state imposte anche nelle regioni di Charkiv, Poltava, Kirovohrad e Čerkasy.

Finite le restrizioni sulla vendita di carburante in Crimea domenica scorsa, ha annunciato il capo della repubblica, Sergei Aksyonov. Si apprende da fonti social russe che: “L’esercito russo ha utilizzato per la prima volta i KAB nella regione di Odessa”, afferma il capo dell’amministrazione regionale Oleh Kiper. “Si tratta di una nuova e grave minaccia per la regione di Odessa. Tali attacchi rappresentano un pericolo colossale per la popolazione e possono causare gravi danni”, ha affermato Kiper.

In risposta agli incontri di Kirill negli Stati Uniti, nel fine settimana il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov ha detto: “Non ci sono ancora i prerequisiti per un nuovo incontro tra Putin e Trump”. “Gli ucraini non vogliono il processo negoziale. Gli europei, l’Unione Europea, li stanno spingendo in ogni modo possibile verso questa riluttanza. Vediamo che l’Unione Europea è letteralmente in preda a un’isteria militare. Questo è il motivo della pausa”, ha dichiarato in un’intervista al giornalista Pavel Zarubin per il programma “Mosca. Cremlino. Putin”, in onda sul canale televisivo Rossiya-1 (VGTRK).

Il 27 ottobre, il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha annunciato che la Casa Bianca ha cambiato “radicalmente” la sua retorica sulla questione della risoluzione del conflitto in Ucraina. In precedenza, ha affermato, l’amministrazione presidenziale statunitense auspicava un approccio più approfondito alla risoluzione delle azioni militari, ma ora auspica il raggiungimento di un cessate il fuoco il prima possibile. Lavrov ritiene che i cambiamenti siano avvenuti sotto la pressione dell’Europa.

Putin ha firmato una legge che denuncia l’accordo intergovernativo con gli Stati Uniti sullo smaltimento del plutonio per uso militare non più utilizzato per scopi difensivi. L’accordo è stato raggiunto nel 2000 e ratificato nel 2011. Prevede lo smaltimento da parte di ciascuna parte di 34 tonnellate di plutonio per uso militare, dichiarate in eccedenza per i programmi militari.

Durante la visita al posto di comando del Gruppo Congiunto di Truppe e Forze, il presidente Vladimir Putin, ha ascoltato un rapporto del Capo di Stato Maggiore, Generale dell’Esercito Valery Gerasimov. Vladimir Putin ha riferito ai giornalisti presentire la conferenza stampa che la Russia ha testato con successo un missile da crociera a gittata illimitata e dotato di un sistema di propulsione nucleare, il Burevestnik. Il missile è rimasto in volo per oltre 15 ore per la prima volta, coprendo una distanza di 14.000 km.

“La Banca Centrale russa ritiene di poter continuare ad abbassare il tasso di riferimento, ma con maggiore cautela” ha riferito la governatrice di Elvira Nabiullina. “L’effetto principale dell’aumento dell’IVA sull’inflazione si vedrà a dicembre e gennaio”, ha affermato la governatrice della Banca di Russia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 27 ottobre. Nella notte, le forze armate ucraine ha lanciato un massiccio attacco con droni (UAV) sulle nostre russe. Una “carovana di droni” si è diretta verso Mosca per tutta la notte (Sobyanin ha riferito di 30 abbattuti). 32 droni sono stati abbattuti nella regione di Tula. Nella regione di Rostov, droni sono stati abbattuti nei distretti di Millerovsky e Sholokhovsky. In serata, tre droni sono stati distrutti alla periferia di Kaluga. Le forze armate ucraine hanno colpito un grattacielo a Donetsk e alcune case a Luhansk. Il 26 ottobre missili americani del MLRS Hymars e droni hanno colpito la diga del bacino idrico di Belgorod; le forze armate ucraine stanno cercando di penetrare nella struttura che perde acqua e di allagare aree ancora più popolate e le posizioni russe in direzione di Vovčans’k. Almeno 24 i feriti tra i civili.

Le forze armate russe hanno lanciato razzi Geranium su Konotop e sulla città di Krolevec’, nella regione di Sumy, durante la notte; non sono stati segnalati attacchi su larga scala.

Nella regione di Bryansk due civili sono rimasti feriti da attacco di tre droni delle forze armate ucraine. Cinque feriti in un bus colpito da drone ucraino.

Non ci sono cambiamenti nei settori Tetkino e Gluškovskij del fronte. L’artiglieria missilistica pesante del gruppo di forze Sever ha colpito concentrazioni di forze delle forze armate ucraine vicino a Pavlivka.

Un intenso contrattacco è in corso lungo tutta la linea del fronte in direzione di Sumy. Le Forze armate ucraine stanno tentando di contrattaccare e riconquistare le posizioni perse.

Nella regione di Belgorod, continuatogli attacchi con droni verso beni, case e mezzi in movimento. Si registrano 9 attacchi e almeno 8 feriti.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Sever continua la sua avanzata nei pressi di Vovčans’k e lungo il settore di Khatnje del fronte nella regione di Charkiv, utilizzando i sistemi lanciafiamme pesanti Solntsepyok.

Nel settore di Seversky, le forze armate russe stanno organizzando una manovra a tenaglia intorno alla città da nord e da sud. Le nostre truppe stanno avanzando lentamente. Secondo i rapporti dell’intelligence, nel villaggio di Zvanovka (a sud di Seversk, nel territorio della DPR non ancora sotto il nostro controllo), le forze armate ucraine, in uniforme russa, hanno sparato a 20 civili rimasti nei seminterrati delle loro case.

Sul fronte di Pokrovs’k, a Rodyns’ke, vicino a Mirnohrad, le forze armate russe hanno consolidato le posizioni in un edificio residenziale a più piani nella parte sud-orientale della città. Le forze armate ucraine stanno contrattaccando anche nell’area di Kucheriv Yar.

Il gruppo di Forze Vostok segnala continui contrattacchi ucraini volti a interrompere l’avanzata delle truppe russe dell’Estremo Oriente. Le forze russe sono avanzate verso Vyshneve e stanno espandendo la loro testa di ponte sulla riva occidentale del fiume Yanchur. Unità delle forze armate russe stanno avanzando verso ovest lungo le fasce forestali dall’area di Poltavka.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso battaglie di posizione sul fronte di Orichiv, vicino a Novodanylivka. A Malaya Tokmachka, le unità delle forze armate russe stanno gradualmente avanzando. A Prymors’ke e Stepnohirs’k, si svolgono battaglie di trincea, con centinaia di droni da entrambe le parti in volo, rendendo l’avanzata estremamente difficile.

In direzione di Cherson, sono in corso contrattacchi attraverso il Dnepr.

Graziella Giangiulio

