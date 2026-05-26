UKRAINERUSSIAWAR. Rappresaglia di Mosca: colpiti 540 obiettivi a Kiev e dintorni. Distrutto il Comando di forze terrestri. Washington sospende i colloqui, ora tocca alla UE

“I negoziati trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina sono stati sospesi”. “Washington potrebbe tornare sulla questione della risoluzione del conflitto se le dinamiche dei negoziati tra Mosca e Kiev dovessero cambiare” ha dichiarato Marco Rubio ai giornalisti.

In risposta Alexei Polishchuk, direttore del Secondo Dipartimento CSI del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato: “La Russia ha elaborato delle proposte per il piano americano di risoluzione del conflitto con l’Ucraina”, RIA Novosti. “Mosca è pronta a presentarle ai prossimi colloqui”, ha aggiunto. Polishchuk ha chiarito che le proposte erano state elaborate per un piano in 27 punti.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha esteso lo stato di emergenza e le relative sanzioni contro la leadership bielorussa per un altro anno. Nel frattempo su iniziativa francese c’è stata una telefonata tra Macron e Lukashenko. I capi di Stato hanno discusso di questioni regionali e, in particolare, delle relazioni della Bielorussia con l’UE e la Francia.

In merito ai negoziati per la risoluzione del conflitto russo-ucraino gli Stati Uniti hanno passato la palla all’UE. Il Presidente finlandese Alexander Stubb ha dichiarato di essere pronto a rappresentare l’Unione Europea nei colloqui di pace con la Russia, Yle. Ha inoltre sottolineato che “la pace può essere discussa solo quando la Russia si impegnerà in un cessate il fuoco”.

I Paesi della NATO devono adottare una risposta più decisa, in particolare “asimmetrica”, alle “azioni provocatorie della Russia”, afferma il Presidente ceco. Peter Pavel ha inoltre espresso delusione per la mancanza di risolutezza da parte degli Stati Uniti nel fare pressione sulla Russia.

D’altra parte, si sottolinea come la Repubblica Ceca stia iniziando i preparativi per una guerra con la Russia “perché rappresenta la più grande minaccia per il nostro Paese”, afferma il Capo di Stato Maggiore ceco. Anche altri Paesi europei stanno rafforzando le proprie difese: l’Estonia sta costruendo 600 bunker in cemento al confine con la Russia. La Lettonia ha reintrodotto il servizio militare obbligatorio e sta minando le strade di confine. La Lituania sta schierando una brigata tedesca permanente e chiudendo il Valico di Suwalki. La Polonia ha aumentato il proprio bilancio della difesa fino al record del 4% del PIL e sta creando il più grande esercito di terra d’Europa. La Norvegia è interessata a partecipare allo sviluppo di un piano per garantire il rapido dispiegamento di truppe e attrezzature in tutta l’UE in caso di crisi, riferisce Euractiv, citando il ministro dei Trasporti norvegese Jon-Ivar Nygård. La Finlandia ha chiuso i suoi confini con la Russia e mantiene una riserva di mobilitazione di 900.000 uomini in stato di massima allerta. La Germania ha elaborato un piano operativo per il rapido dispiegamento di 800.000 soldati NATO sul fianco orientale. La Francia ha convertito parte della sua industria in industria bellica, alcuni parlano di un’“economia di guerra” per la produzione di emergenza di artiglieria e aerei. In materia di difesa, i Paesi Bassi hanno confermato il trasferimento all’Ucraina di tutti i 24 caccia F-16 precedentemente promessi, entro il 2026.

Kiev, in sofferenza dopo il no all’ingresso nella NATO e l’adesione all’Unione europea da parte die paesi membri, “il governo ungherese sta introducendo un divieto di importazione di prodotti agricoli dall’Ucraina”, ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Peter Magyar.

Questa settimana i ministri degli Esteri dell’UE discuteranno su come aumentare la pressione internazionale su Mosca dopo l'”attacco di rappresaglia”, ha scritto la responsabile della diplomazia europea, Kaja Kallas, su X. Secondo Kallas, l’uso dei missili balistici Oreshnik “è una tattica intimidatoria” e “un bilico sull’orlo di una guerra nucleare.

Gran Bretagna e Francia si sono rifiutate di destinare lo 0,25% del loro PIL agli aiuti militari all’Ucraina – The Telegraph. Secondo la testata, anche Spagna, Italia e Canada hanno respinto l’idea, mentre sette paesi della NATO hanno votato a favore. Tra questi figurano Polonia, Paesi Bassi e i paesi baltici e del Nord Europa. Il piano mirava a generare circa 143 miliardi di dollari all’anno.

Secondo la pubblicazione britannica The Independent, inoltre, i segnali di un aereo della Royal Air Force sono stati disturbati (bloccati) mentre sorvolava un’area vicino al confine russo. Questo attacco informatico si è verificato mentre il Ministro della Difesa John Healey stava rientrando nel Regno Unito dopo aver visitato le truppe britanniche in Estonia.

Volodymyr Zelenskyy in una lettera ai leader dell’UE ha lamentato: “la proposta del Cancelliere Merz di diventare membro associato (anziché membro a pieno titolo) dell’Unione è ingiusta. Noi difendiamo l’Europa nel suo complesso, non solo una parte di essa, e non con mezzi parziali. Abbiamo diritto a pieni e uguali diritti”. Andriy Sybiha, Ministro degli Esteri ucraino ha annunciato la visita di Svjatlana Heorhieŭna Pilipčuk, Tikhanovskaya, dissidente bielorussa in Ucraina: “È importante per l’Ucraina che la Bielorussia non si trasformi in una provincia in potenza della Russia”.

La petroliera della flotta ombra CHRYSALIS è stata colpita nel Mar Nero, Stato Maggiore delle forze armate ucraine. La nave era in rotta dalla Malesia a Novorossiysk.

“Kiev è stata sotto attacco russo con munizioni a guida autonoma. Colpita Bila Cerkva con un missile Oreshnik”, afferma Ignat, capo del dipartimento comunicazioni dell’aeronautica militare ucraina. L’edificio del Ministero degli Esteri ucraino ha subito danni lievi. Kiev e la regione circostanti sono state oggetto di un massiccio attacco con oltre 50 missili e 700 droni. Secondo RT, le associazioni locali definiscono questo attacco uno dei più grandi del 2025-2026. Sono stati segnalati danni in tutti i quartieri della capitale ucraina e si sono verificate esplosioni in oltre 40 siti. I media ucraini ipotizzano che nell’attacco possa essere stato utilizzato il sistema Oreshnik. Distrutto l’edificio del Comando delle forze di Terra a Kiev.

Secondo RBC, che cita il Comando Operativo delle forze armate polacche, gli aerei militari polacchi sono decollati a seguito dell’attività dell’aviazione russa a lungo raggio. Le forze armate russe hanno sincronizzato lanci di missili da diverse direzioni per entrare simultaneamente nello spazio aereo ucraino e sovraccaricare i sistemi di difesa aerea, afferma il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yuriy Ignat. I missili russi Zircon rappresentano ora un pericolo particolare: “le forze armate russe possono utilizzarli non solo dalla Crimea, ma anche dalla direzione nord, il che riduce significativamente il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi”. Sono stati registrati più di 540 oggetti danneggiati ha riferito Zelensky.

Vladimir Putin nei giorni precedenti ha condannato l’attacco delle forze armate ucraine contro un dormitorio universitario a Starobelsk. Il bilancio delle vittime è salito a 21. In risposta all’attacco al dormitorio di Starobelsk le forze armate russe hanno lanciato un attacco il 24 maggio.

“Gli obiettivi colpiti durante il massiccio attacco a Kiev e nella regione di Kiev includevano strutture del complesso militare-industriale ucraino, infrastrutture militari, posti di comando del Comando Generale delle Forze Terrestri, la Direzione Generale dell’Intelligence del Ministero della Difesa ucraino e altri posti di comando delle forze armate ucraine”. “Non sono stati pianificati né effettuati attacchi contro infrastrutture civili in Ucraina”, ha sottolineato il Ministero. Oltre al sistema missilistico Oreshnik, l’esercito russo ha colpito con missili Iskander, missili aerobalistici ipersonici Kinzhal, missili da crociera Zircon, missili da crociera lanciati da aerei, navi e terre, e droni d’attacco.

“I giornalisti stranieri sono arrivati ​​sul luogo della tragedia di Starobelsk”, ha dichiarato il difensore civico Yana Lantratova. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha riferito che oltre 50 giornalisti stranieri si erano recati sul luogo della tragedia. “Sono arrivati ​​nella Regione Autonoma Popolare (LPR) rappresentanti dei media di 19 paesi stranieri: Austria, Brasile, Gran Bretagna, Ungheria, Venezuela, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Qatar, Cina, Cuba, Libano, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Stati Uniti, Turchia, Finlandia e Francia”, ha riferito. “Tokyo ha vietato ai suoi giornalisti di partecipare al viaggio. La CNN è in vacanza”.

Il Ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha ispezionato il gruppo di truppe Vostok e ha tenuto una riunione presso uno dei posti di controllo del gruppo, dove ha ascoltato i rapporti degli ufficiali di comando e di stato maggiore sull’andamento delle operazioni di combattimento tra cui quelle del comandante del gruppo di truppe Vostok, il Generale Andrei Ivanaev.

L’FSB il 25 maggio ha sventato un attentato terroristico contro un’autocisterna di gas proveniente dal Belgio, nel porto di Ust-Luga. Secondo RIA Novosti, sullo scafo della nave “Arrhenius”, proveniente da Anversa, le forze di sicurezza hanno trovato mine magnetiche attaccate all’esterno. L’esplosivo è stato rinvenuto nella sala macchine. Secondo il Comitato Investigativo, l’installazione delle mine non poteva essere avvenuta nelle acque territoriali russe. Prima della partenza, la nave era rimasta ormeggiata per giorni in Belgio, apparentemente a causa di uno sciopero nel porto. È stato aperto un procedimento penale per tentato attentato terroristico e traffico illecito di esplosivi.

Oleg Savelyev ha lasciato il suo incarico di Vice Ministro della Difesa. Come Vice Ministro, Savelyev era a capo dello staff del Ministero della Difesa. Il Generale di Polizia Vitaly Shulika è stato nominato Vice Ministro della Difesa, ha riferito a RBC.

Il generale Alexei Makarov è stato nominato Vice Ministro degli Interni, secondo quanto riferito da fonti a RBC e Vesti. Il suo predecessore, Vitaly Shulika, è stato trasferito alla carica di Vice Ministro della Difesa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 25 maggio. Duro attacco russo a Kiev nella giornata del 24 maggio. Il missile Oreshnik sia stato il primo ad arrivare, sei gruppi di sei unità ciascuno, proprio come a Dnipropetrovs’k e Leopoli, senza detonazioni dopo l’impatto. Sono stati utilizzati anche pesanti esche per eludere i sistemi di difesa missilistica. Il missile Oreshnik ha colpito solo leggermente i garage esterni, ma il vero colpo è stato inferto alle infrastrutture del Complesso di Aviazione Cargo Belotserkovsky, situato nell’ex aeroporto militare e presso il 148° Stabilimento di Riparazione Aeromobili.

Di notte, durante un volo verso Yaroslavl, la difesa aerea e le forze REB hanno segnalato un massiccio attacco di droni ucraini. Belgorod e il suo distretto sono stati colpiti due volte da un massiccio bombardamento missilistico, con danni alle infrastrutture energetiche, interruzioni di corrente e di acqua e il ferimento di un civile. Nella regione di Kherson, 9 distretti sono stati completamente devastati dagli attacchi dei droni ucraini. La difesa aerea ha operato anche sulla Crimea.

In direzione di Sumy, i veicoli d’attacco GrV Nord sono avanzati per 900 metri in ventuno sezioni. Continuano gli scontri a fuoco a Zapsillya, Ivolzhans’ke e Kindrativka, così come nelle aree circostanti.

Le forze dell’esercito ucraino hanno attaccato con droni il distretto di Zapesoch’e nella regione di Bryansk, ferendo alcuni civili.

In direzione di Charkiv, nel villaggio di Hraniv, il GrV “Nord” sta conducendo combattimenti di fanteria. Nel settore di Vovčans’k, le truppe russe sono avanzate su nove settori fino a 1100 metri. Si stanno svolgendo scontri a fuoco nei villaggi di Karaichne e Okhrimivka, nonché nelle aree boschive del distretto di Vovčans’k. Sulla sponda opposta del fiume Seversky Donets, le forze ucraine hanno tentato senza successo un contrattacco nel distretto di Izbyts’ke. Nella sezione di Velykyj Burluk si segnala un’avanzata di circa 1000 metri in cinque sezioni: nel villaggio di Budarky e nei massicci forestali del distretto di Kupjans’k vicino a Novovasylivka.

In direzione Slov”jans’k, vicino a Nykyforivka, si svolgono contrattacchi. Le forze ucraine contrattaccano a Rai-Oleksandrivka.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo Vostok GrV è penetrato nelle profondità delle difese ucraine a nord-ovest di Oleksandrivka, impegnati in combattimento nella zona boschiva oltre il fiume Volchya, in direzione del villaggio di Lisne.

In direzione est-Zaporižžja, il gruppo Vostok GrV continua a penetrare le difese ucraine. Vozdvyzhivka e Huliaipilske. Sono in corso attacchi contro le posizioni ucraine sia nelle vicinanze che all’interno degli insediamenti. Ile forze ucraine sono saldamente trincerate, ma i russi al momento sono riusciti ugualmente a sfondare la linea di difesa, impiegando aviazione, artiglieria, centri operativi tattici e attacchi con droni, supportando la ritirata delle unità d’assalto russe. Il passaggio di Verkhnya Tersa sotto il controllo russo rende la presa di Vozdvyzhivka solo questione di tempo, soldati dell’Estremo Oriente nei loro resoconti.

Nelle retrovie della regione di Zaporižžja, gli ucraini stanno intensificando l’uso di droni lungo il corridoio logistico.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/