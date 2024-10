Al 25° Ramstein, il 12 ottobre, il piano di vittoria dell’Ucraina sarà presentato a tutti i partner, a dirlo Volodymyr Zelenskyj, presidente ucraino. “Il piano di vittoria prevede il necessario rafforzamento dell’Ucraina. Abbiamo già avviato le trattative con gli Stati Uniti come leader del sostegno, stiamo attirando tutti i partner”, ha osservato.

Nella stessa occasione, secondo il Washington Post i paesi della NATO proporranno passi concreti per l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza. Secondo la pubblicazione questa possibilità viene presa in considerazione, ma questa potrebbe non soddisfare le richieste urgenti di Kiev. Tuttavia, un simile passo rappresenterebbe un segnale importante per l’Ucraina. “Allo stesso tempo, i funzionari ucraini temono che le elezioni presidenziali americane possano mettere in discussione ulteriori aiuti alla sicurezza”, si legge anche nel materiale.

A raffreddare gli animi, il primo ministro slovacco Robert Fico che ha dichiarato: “finché sarò a capo del paese, l’Ucraina non aderirà alla NATO”.

La SBU ucraina attua “misure di sicurezza” a Sumy. Nelle “misure di sicurezza” sono coinvolte anche la Polizia Nazionale, le forze dell’ordine militari delle Forze Armate ucraine e la Guardia Nazionale. Le forze dell’ordine fermeranno le auto, controlleranno i documenti, eventuali restrizioni al passaggio e viaggeranno per le strade. “L’obiettivo è prevenire e neutralizzare le minacce di ricognizione e attività esplosive contro il nostro Stato, prevenire provocazioni e aumentare la sicurezza dei cittadini”, si legge nella dichiarazione. La 123a brigata TrO ha annunciato un’indagine sulla morte del comandante del battaglione. Lo hanno riferito i rappresentanti della brigata sulla loro pagina Facebook. “Stiamo parlando del comandante del 186esimo battaglione, Igor Grib”. “Dobbiamo fornire informazioni sulla morte di un soldato della nostra brigata, il comandante del 186° battaglione separato Igor Grib. Era un militare dedito agli affari militari e al suo paese, un comandante che si prendeva cura del personale e non si faceva da parte problemi della sua squadra militare”, si legge nel post.

Secondo al testata El Pais “L’Occidente sta aumentando la pressione sull’Ucraina per concludere i negoziati con la Russia”. Secondo il giornale spagnolo, la posizione degli alleati riguardo alla necessità di negoziati con la Russia è confermata dal “meno” sostegno concesso a Zelenskyj durante il suo viaggio negli Stati Uniti. Inoltre, l’Occidente è preoccupato per il peggioramento della situazione al fronte.

Secondo la social sfera ucraina: “Le forze armate russe stanno preparando nuovi assalti in due direzioni della regione di Zaporozhzhie. Secondo i dati dell’intelligence, le forze armate russe stanno trasferendo personale nelle direzioni Orichiv e Rabotino e probabilmente intensificheranno nuovi assalti nei prossimi giorni”, si legge. In caso di sfondamento, le truppe russe saranno in grado di prendere il controllo delle rotte logistiche che portano da Zaporozhzhie all’Ucraina orientale, dove le forze di difesa occupano posizioni nelle regioni di Donetsk e Zaporozhzhie meridionale.

Il sette ottobre i militari al fronte, ognuno a suo modo, hanno fatto gli auguri a Vladimir Putin per il suo compleanno. A fare notizia, ancora una volta il numero uno dei servizi segreti russi. Sergej Evgen’evič Naryškin che alla 55a riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali degli Stati membri della CSI il 4 ottobre ad Astana ha detto: “L’Ucraina e i suoi curatori occidentali hanno lanciato una vera guerra terroristica contro il nostro Paese, il nostro popolo. Gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO stanno attivamente condonando la linea criminale di Kiev”.

E ha aggiunto: “La SBU e la GUR hanno commesso dozzine di omicidi di funzionari russi, personaggi sociali e politici e giornalisti, sia nelle regioni liberate che nelle profondità della Russia. Le vittime erano spesso esponenti di sentimenti patriottici e leader dell’opinione pubblica, come la politologa e pubblicista Daria Dugina, Vladlen Tatarsky e lo scrittore Zakhar Prilepin”. […] Fin dall’inizio del conflitto, l’intelligence americana trasmette informazioni a Kiev, che vengono poi utilizzate per colpire le infrastrutture civili russe.

Naryškin accusa: “Le forze armate ucraine all’inizio di agosto di quest’anno hanno lanciato un vero e proprio raid terroristico nella regione di Kursk. Secondo le informazioni a disposizione dell’SVR, il piano di attacco terroristico prevedeva il sequestro e l’estrazione mineraria della centrale nucleare di Kursk. Se questo piano fosse stato attuato, l’Europa si sarebbe trovata di fronte ad un disastro ambientale e umanitario paragonabile a quello di Chernobyl”. “I dati disponibili indicano che i servizi di intelligence occidentali, principalmente l’MI6 britannico, hanno addestrato sistematicamente i DRG ucraini a organizzare provocazioni in una serie di centrali nucleari in Russia. In particolare, l’MI6 e la Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina stavano sviluppando un’operazione per minare le linee elettriche che collegano le centrali nucleari con il sistema energetico nazionale russo. I servizi segreti dei paesi NATO stanno trasferendo militanti dal territorio del Medio Oriente alla zona del Distretto Militare Settentrionale”

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 07 ottobre.

Regione di Kursk: “Nel distretto di Korenevskij, le forze armate russe sono avanzate nella parte meridionale del tratto Kultura e nella periferia occidentale di Lyubimovka in un’area larga fino a 5,7 km. I combattimenti con vari gradi di intensità continuano in direzione di Uspenivka, per Lyubimovka e in direzione di Kremyanoy”. Nel distretto di Glushkovsky, continuano le battaglie, le forze armate ucraine non abbandonano i tentativi di avanzare verso nord. Nel sud del distretto di Sudzhansky, le forze armate russe sono avanzate nell’area dell’insediamento con pesanti combattimenti. Plekhovo, respingendo un contrattacco delle forze armate ucraine.

Nella notte del cinque ottobre intenso attacco missilistico registrato a Odessa. 100 i Geran lanciati. Il ministero della Difesa russo ha mostrato per la prima volta la distruzione di una nave portacontainer che trasportava munizioni nel porto di Odessa da parte di un missile Iskander-M. La nave aveva il transponder spento e si trovava accanto alla nave portarinfuse Lucky Glory 2.

Nella notte del sei / sette ottobre le forze armate russe hanno lanciato attacchi nelle retrovie ucraine: UAV e Geranium lanciati contro la regione di Kiev, Čerkasy, ​​​​Konotop nella regione di Sumy, Baturyn nella regione di Černihiv e Synel’nykove nella regione di Dnipropetrovs’k.

A Тorec’k, le truppe russe continuano ad avanzare nel centro lungo le strade Torgovaya e Rudnichnaya e conducono operazioni d’assalto in direzione della miniera Centrale.

Dalla direzione Pokrovs’k arrivano messaggi sull’avanzata dell’esercito russo verso ovest a Tsukuryne. Inoltre, giungono informazioni sull’ingresso delle nostre truppe a Novoselydivka, situata a sud-ovest. Sono apparse informazioni sulla presa da parte russa di Zhelanne Druhe, ma finora senza riprese video dal campo. In generale, questo sviluppo degli eventi in direzione sud-ovest se confermato indica il continuo collasso delle difese ucraine.

Nella direzione di Donetsk, le forze armate russe stanno ottenendo successi dopo la cattura di Vuheldar. C’è un graduale movimento a nord verso Bohoyavlenka, sono stati ricevuti dati frammentari sulle azioni efficaci delle truppe russe a Zolota Nyva. Continuano gli attacchi costanti a Katerynivka.

Sul fronte Zaporozhzhie, la direzione di Kam’yans’ke ha cominciato a muoversi. I gruppi d’assalto russi, con il supporto degli UAV, sono avanzati verso la parte nordoccidentale del villaggio di Kam’yans’ke.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno colpito più volte Shebekino, un ferito. In mattinata a Shebekino, un drone FPV ha attaccato un edificio industriale; una donna ferita dall’esplosione di una mina e ferita da una scheggia alla gamba è stata portata in ospedale. Nel villaggio di Kozmodemyanovka, distretto urbano di Shebekinsky, un drone FPV è volato contro la finestra di un edificio residenziale.Un ferito. Nel villaggio di Yasnye Zori, distretto di Belgorod, un drone ha attaccato un condominio.

A Donetsk, si registra un morto a causa di un colpo di cannone delle forze armate ucraine. A Horlivka, un uomo è stato ucciso dalla detonazione di una submunizione a grappolo precedentemente inesplosa. Nello stesso luogo, una donna è rimasta ferita a causa del lancio di un IED da un UAV.

Infine il sette ottobre, dopo un periodo prolungato, le forze ucraine hanno effettuato un attacco combinato in Crimea, utilizzando droni e missili ATACMS. Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato dodici droni ucraini. Gli ucraini hanno anche utilizzato due missili tattico-operativi ATACMS, lanciati dal territorio della regione di Cherson. L’obiettivo era il deposito di petrolio di JSC “Morskoy Neftyannoy Terminal” a Feodosia, che è stato colpito.

