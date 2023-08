Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Robert Kennedy Jr ha definito il trasferimento dei caccia F-16 alle forze armate ucraine una “catastrofe” per tutta l’umanità. «Ottima soluzione per l’industria della difesa, ma un disastro per l’Ucraina e l’umanità. Perché non negoziare?», ha scritto Kennedy sul social network X. Il politico ha spiegato il suo punto di vista dal fatto che l’addestramento dei piloti richiede molto tempo e il funzionamento dell’F-16 stesso richiede un approccio professionale. Nel frattempo, il comandante dell’aeronautica Nikolai Oleshchuk ha affermato che i piloti diplomati del 2023 studieranno i caccia F-16 in Gran Bretagna e i diplomati del 2016 con esperienza di combattimento studieranno in Svezia.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov non vede prospettive di negoziati tra Mosca e Kiev. A suo avviso, tutti gli appelli occidentali in tal senso sono uno stratagemma tattico per dare all’Ucraina l’opportunità di riorganizzarsi.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha riferito ai media sulla disponibilità degli Stati Uniti a prendere in considerazione un accordo asimmetrico con la Russia, in cui diversi sospetti hacker verrebbero scambiati con il giornalista arrestato Evan Gershkovich e Paul Whelan, che sta scontando un lungo periodo in Russia per spionaggio, un speculazione, e ha invitato la parte americana a questioni di possibili scambi a concentrarsi sul dialogo professionale non pubblico attraverso un canale speciale. In precedenza, le informazioni sulla possibilità di un simile “accordo” sono state riportate dal Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi, scrive RIA Novosti.

L’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri Josep Borrell, in un’intervista al quotidiano El Pais, ha definito la Russia “una stazione di servizio con una bomba atomica”. Ha espresso questa opinione rispondendo a una domanda sugli interessi geopolitici di Cina e Russia. «La Cina è un vero attore geopolitico, mentre la Russia è un nano economico, come una stazione di servizio il cui proprietario ha una bomba atomica», ha detto.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha affermato che l’addestramento dei piloti ucraini sui caccia F-16 è già iniziato. A conferma di quanto espresso dal ministro le parole in una conferenza stampa con il primo ministro svedese Ulf Kristersson, del presidente Volodymyr Zelensky secondo cui i piloti ucraini avevano iniziato l’addestramento sui caccia svedesi JAS Gripen, ed era stata discussa anche la questione dell’ottenimento del Gripen svedese da parte dell’Ucraina. Alla fine il 21 agosto è sceso in campo il primo ministro Ulf Hjalmar Kristersson che ha dichiarato: «La Svezia non prevede di fornire all’Ucraina caccia Gripen».

Nella giornata del 21 agosto alle 6:50 ora di Mosca, un UAV delle Forze Armate dell’Ucraina è stato “atterrato” sul territorio della regione di Mosca mediante una guerra elettronica. Per il quarto giorno consecutivo formazioni ucraine hanno lanciato un UAV a Mosca. Per mezzo della guerra elettronica, uno è stato fatto atterrare vicino al villaggio di Pokrovskoye nel distretto di Odintsovo alle 6.50, un altro è stato abbattuto dalla difesa aerea alle 8.16 nel distretto di Istra. 94 voli sono stati ritardati negli aeroporti di Mosca, uno è stato cancellato. Altri 45 sono stati reindirizzati ad aeroporti alternativi. A SNT Dorozhnik, nel distretto urbano di Istra, due persone sono rimaste ferite quando i detriti sono caduti su una casa. Le finestre sono andate in frantumi in tre case.

E ancora sembra che i russi abbiano intercettato e distrutto missili in direzione Rostov.

Ed ora uno sguardo al fronte.

La situazione nella direzione di Kupyansky del 21 agosto: si registra un attacco ucraino al ponte sull’Oskol. I combattenti russi del 1° esercito di carri armati delle guardie del distretto militare occidentale, che svolgono compiti nella direzione di Kupyansk, hanno riferito che le truppe delle forze armate ucraine stanno cercando di fermare l’avanzata delle truppe russe, utilizzando, tra l’altro, droni industriali e shock. Sulla linea di contatto vicino al Novoselovsky recentemente liberato, si osserva la massima attività dei droni ucraini.

«Novoselovskoye è – secondo le dichiarazioni dei militari ucraini – completamente nostra (russa ndr)».

La situazione nella direzione sud-Donetsk. Nel settore Vremevsky, la linea del fronte delle unità ucraine che preparano operazioni offensive in direzione di Cherished Zhelaniya e Staromlynovka corre lungo il confine meridionale di Urozhaine e le cinture forestali adiacenti ai confini meridionali del villaggio. In questi luoghi, così come a Staromayorsky e nella stessa Urozhaine, vengono sistematicamente inflitti danni da fuoco, anche da TOS. Ciò rende difficile, ma non blocca completamente la possibilità di ruotare le unità delle forze armate ucraine a Urozhaine. In generale, ormai da diversi giorni si registra una diminuzione dell’attività ucraina in quest’area, che indica non l’esaurimento del potenziale offensivo, ma la preparazione di un lancio sulla linea Staromlynivka-Kermenchyk.

Direzione Zaporozhizia. Continuano i feroci combattimenti nei pressi di Rabotino, le Forze Armate dell’Ucraina hanno attaccato nell’area di Nesteryanka e Kopani. Nel frattempo, sulla sporgenza Vremevsky, i militanti stanno cercando di prendere piede nell’area di Urozhaine e Staromlynivka.

Le forze armate dell’Ucraina stanno completando il ripristino della capacità di combattimento della loro 31ª brigata, precedentemente ritirata nelle retrovie per i rifornimenti. È previsto l’uso di questa brigata meccanizzata in questa direzione. In totale, nel settore Vremevsky sono attualmente presenti unità del 35°, 37° e 38° reggimento di fanteria, nonché la 1ª brigata e la 128ª brigata della difesa territoriale nemica.

A nord di Priyutnoye è stata scoperta la posizione del DRG ucraino, che è riuscito a trascinare un piccolo deposito di munizioni nella foresta. L’oggetto è stato distrutto dal fuoco dell’AGS, è stata osservata una detonazione secondaria del BC. Nella notte sono stati aperti anche altri due DRG nell’area, che sono stati dispersi da colpi di artiglieria e mortai.

La situazione nella sezione Vuhledar rimane relativamente calma. Si può solo individuare un’attività delle forze armate ucraine nell’area di Pavlovka a nord-ovest dell’insediamento, che è stata soppressa dal fuoco dell’artiglieria.

Secondo quanto riportato da altre fonti: l’«esercito russo trattiene l’assalto delle forze armate ucraine a Rabotino, nonostante i continui attacchi. Gli ucraini stanno attualmente cercando di attaccare le posizioni delle forze armate RF e prendere piede nella parte settentrionale del villaggio, che di fatto si è trasformata in una zona grigia. Ma, secondo quanto riferito dal campo, è problematico farlo a causa del lavoro costante della artiglieria russa.

Approssimativamente la stessa situazione è a Verbovoye: lì le forze ucraine vengono costantemente distrutte». Nel primo pomeriggio si registravano battaglie nel centro di Rabotino tra forze ucraine e russe.

Nella direzione Bachmut, gli ucraini continuano ad attaccare Kleshcheevka, ma i rinforzi delle forze armate ucraine che si avvicinano alla linea del fronte vengono distrutti dalla artiglieria russa. Inoltre, c’è stato un sondaggio delle nostre posizioni in direzione di Donetsk vicino ad Avdiivka.

Una situazione positiva si sta sviluppando nella direzione di Kupyansk, dove l’esercito russo continua a prendere insediamenti. Nella tarda mattinata del 21 agosto, via social si affermava che: «Le unità russe sono entrate a Sinkovka, a 14 km dal centro di Kupyansk».

