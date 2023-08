Secondo le fonti social ucraine, vicino a Kiev viene aperto un nuovo cimitero militare su 266 ettari. E forse questa notizia fuga i dubbi sulle perdite ucraine in guerra. Lo Stato Maggiore dell’Ucraina ha vietato ai media di entrare nella zona di guerra a causa delle pesanti perdite subite dalle Forze Armate di Kiev a darne notizia Le Temps. Attualmente è vietato stare in prima linea, per i giornalisti, senza il permesso scritto di Valery Zaluzhny capo delle Forze armate ucraine. Secondo la pubblicazione svizzera questo accade perché l’esercito ucraino ha subito importanti perdite durante la controffensiva e non sono riusciti a sfondare le difese russe.

Kiev, secondo rumors non confermabili, «ha concepito la legalizzazione dei mercenari con il pretesto di reclutare piloti professionisti di F-16 dall’estero. Il capo del ministero della Difesa, Oleksij Reznikov, ha annunciato l’inizio del reclutamento di piloti di caccia F-16 in pensione per partecipare al conflitto ucraino. A Kiev è stata annunciata una solida tariffa mensile per i piloti di 30.000 dollari».

Il capo del servizio stampa del gruppo orientale delle forze armate ucraine Ilya Yevlash sostiene che l’esercito russo ha schierato 45.000 soldati, circa 500 carri armati e veicoli da combattimento di fanteria, più di 300 sistemi di artiglieria e 150 MLRS in direzione Liman-Kupyansk.

Yuri Trutnev, vice primo Ministro della Federazione Russa – Rappresentante plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale dell’Estremo Oriente ha chiesto di rilanciare l’addestramento militare generale in Russia sullo sfondo delle contraddizioni internazionali emergenti, lo ha detto intervenendo ad una riunione sulle questioni di sicurezza del Distretto Federale dell’Estremo Oriente a Magadan.

Anche nella giornata del 23 agosto per il quinto giorno consecutivo le truppe russe hanno respinto l’attacco di sei droni. Due sono stati distrutti dalla difesa aerea nella regione di Mosca, due sono stati intercettati dalle contromisure di guerra elettronica nella regione di Bryansk, altri due soppressi dalle contromisure di guerra elettronica nel nord-ovest della Crimea. Nessun danno fatto. A Krasnogorsk, le finestre di un grattacielo sono andate in frantumi a causa di un’onda d’urto, le auto sono state danneggiate. Il lavoro di tutti gli aeroporti di Mosca è stato sospeso.

Secondo alcune fonti filo russe, intorno alle 4 del mattino del 22 agosto, un aereo dell’aviazione navale Su-30SM della flotta del Mar Nero ha distrutto un’imbarcazione con un gruppo di sbarco della direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina. L’imbarcazione si trovava a 38 km a ovest di Capo Tarkhankut. Il fatto che le forze da sbarco si siano allontanate così tanto dalla costa ucraina indica i preparativi per possibili operazioni in Crimea. Un paio d’ore dopo, un caccia MiG-29 delle forze aerospaziali russe ha distrutto un’altra imbarcazione di classe Willard, precedentemente consegnata alla Marina ucraina dagli Stati Uniti. La Willard è stata scoperta a 40 km a est di Snake Island. Molto probabilmente stava trasportando personale su una delle piattaforme offshore vuote, che, a quanto pare, Kiev utilizza per scopi militari. Non è chiaro al momento se le imbarcazioni distrutte siano due o tre. A Snake Island alcune fonti militari russe parlano della distruzione di due navi.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto.

Zona Orekhov la situazione alle ore 11.00 del 22 agosto 2023. Continuano i combattimenti a Rabotino. Le forze armate ucraine stanno cercando di prendere piede nel villaggio con la tattica di lanciare gruppi d’assalto. Oggi le formazioni ucraine hanno iniziato a pubblicare video di Rabotino in cui si parla del controllo del villaggio.

I distaccamenti d’assalto dell’82ª Brigata Aviotrasportata si sono effettivamente trincerati nella periferia nord. E di tanto in tanto le forze armate ucraine tentano di attaccare le posizioni delle forze armate russe nel sud, ma al momento gli attacchi vengono respinti. La maggior parte del villaggio si trova nella zona grigia, colpita dall’artiglieria e dagli aerei.

Le stesse ondate si osservano a est di Rabotino, dove si svolgono scontri a fuoco negli sbarchi. Le forze armate ucraine premono numericamente in quest’area, indipendentemente dalle perdite. Un tentativo di assalto simile è stato effettuato a sud-est del canalone Chubenkov, dove le forze armate russe hanno respinto l’attacco.

I paracadutisti dell’82a brigata hanno subito perdite ed hanno evacuato i feriti e gli uccisi allestendo una cortina fumogena. Tuttavia, a Malaya Tokmachka erano di stanza i rinforzi di 118 ombr 10 AK, che si stanno preparando per una svolta nella seconda ondata. E, probabilmente, entreranno in battaglia quando ci sarà una svolta sulla linea Rabotino-Verbovoye. Vladimir Rogov a RIA Novosti ha detto il 22 agosto che le Forze armate russe hanno cacciato le truppe ucraine dal centro del villaggio di Rabotino nella regione di Zaporozhzie. «Ora nel villaggio sono in corso pesanti combattimenti, le forze armate ucraine si trovano nella periferia nord del villaggio» ha detto.

Nella zona di Vremievskij alle ore 13.00 del 22 agosto 2023 la situazione si presentava così: continua il raggruppamento delle formazioni ucraine, accompagnato da periodici attacchi alle posizioni delle forze armate russe nell’area di Urozhaine. L’obiettivo delle forze armate ucraine in quest’area rimane lo stesso: logorare le unità russe in difesa e sfondare la linea di Priyutnoye – Cherished Desire. Secondo l’account V.F.S, account di analisi e mappe, «le truppe russe riescono ad aprire rapidamente rotazioni nemiche nelle foreste a sud e ad est di Urozhaine, dopo di che vengono colpite dal fuoco. Anche l’insediamento stesso viene sistematicamente attaccato».

Nella foresta vicino a Staromayorskoye, l’artiglieria russa ha colpito un deposito di munizioni e concentramenti delle forze armate ucraine. A causa delle elevate perdite in quest’area, il 253esimo battaglione TRO è stato ritirato per i rifornimenti e al suo posto è arrivato il 230esimo battaglione della 128a brigata TRO.

Secondo un’altra fonte: l’artiglieria russa non lascia respirare gli ucraini sulla cengia Vremevskij e Vuhledar. I soldati del battaglione Vostok riferiscono sulla situazione nell’area della sporgenza Vremevsky all’incrocio tra Zaporozhzie e DPR in questo modo: «In alcuni tratti, le strade di accesso corrono parallele alla linea del fronte e sono distanti da essa dai cinque ai sette chilometri. Il nemico (gli ucraini ndr) si è reso conto che quello era un posto gustoso e ha deciso di lavorare per intercettare: i veicoli si stanno dirigendo verso la loro zona di ​​responsabilità – aspettatevi una sorpresa Ieri lungo la “strada della vita” hanno lavorato diversi droni, purtroppo a nostro discapito. […] Stiamo concentrando i nostri sforzi sul controllo aereo nell’area dei quartier generali e delle posizioni, ma varrebbe anche la pena fornire una copertura posteriore». «Ieri tutto è stato molto attivo: hanno lavorato sugli obiettivi identificati con l’artiglieria e hanno lavorato in modo abbastanza efficace: hanno osservato detonazioni e incendi. Naturalmente gli ucraini non sono rimasti in debito, ma il Signore ci ha preservato. Si avvicina l’autunno, la caduta delle foglie e la pioggia: gli ucraini devono sbrigarsi con l’attuazione dei suoi piani. C’è un’opinione secondo cui cambierà la sua tattica e, invece di sfondare in profondità, si girerà verso Pavlovka: proverà a tagliare un pezzo della linea del fronte con un attacco sul fianco».

A fine mattinata il Ministero della Difesa russa ha dichiarato: «L’esercito russo ha respinto 4 attacchi delle forze armate ucraine in direzione Zaporozhzie nelle aree di Uspenovka e Rabotino, più di 125 militari ucraini sono stati uccisi».

Alle fonti affermano che nella direzione di Bachmut (Artemovsky), l’esercito russo ha contrattaccato le forze armate ucraine nell’area di Kurdyumovka. Sotto forte tiro ci sono anche le posizioni dei militanti a Predtechina, Spirne e Verkhn’okam’yans’ke. Sulla sporgenza Torsky e sulla silvicoltura Serebryansky, l’esercito respinge con sicurezza gli attacchi nemici.

In direzione di Zaporozhye continuano pesanti combattimenti alla periferia nord di Rabotino. La nostra artiglieria e la nostra aviazione colpiscono le forze armate ucraine negli sbarchi e nei villaggi vicini all’insediamento. I militanti stanno cercando di avanzare verso Verbove, ma incontrano la resistenza dell’esercito russo.

A Kupyansky si parla di una vera e propria mattanza. Alla periferia di Novoselivs’ke, l’equipaggio UAV del 1° esercito di carri armati è stato aperto e un gruppo d’assalto delle forze armate ucraine, che stava cercando di riconquistare posizioni precedentemente perse, è stato distrutto dal fuoco dell’artiglieria. I militari sopravvissuti sono fuggiti, lasciando indietro i feriti.

Altre fonti confermano che l’esercito russo continua ad avanzare in direzione di Kupyansk. Le notizie sulla cattura di Sinkovka al momento si sono rivelate premature, i combattimenti per il villaggio continuano: l’esercito russo sta sviluppando un’offensiva. Dopo la sconfitta ucraina sull’Oskol (ponte), il rifornimento del gruppo ucraino diventa difficile. Inoltre, i combattimenti continuano vicino a Novoselivs’ke, dove i militari russi respingono i tentativi di contrattacco delle forze armate ucraine.

