UKRAINERUSSIAWAR. Quel pasticcio delle agenzie anticorruzione di Zelensky

La corruzione rimane il “tallone d’Achille” dell’Ucraina e potrebbe portare alla cessazione degli aiuti militari europei al Paese. Questa opinione è stata espressa dall’editorialista di Bloomberg, Mark Champion, commentando le perquisizioni dell’SBU presso l’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina (NABU).

Il 22 luglio Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che limita i diritti della NABU, riporta il sito web della Verkhovna Rada. In seguito, il sito web della Rada toglie la nota che la legge limita i poteri della NABU. Invece, si legge “in preparazione per la firma”, riportano i media ucraini. E poi il sito web della Verkhovna Rada ha nuovamente sottolineato che il presidente aveva firmato la legge che limita i poteri della NABU.

Il presidente ucraino Zelensky di fatto ha firmato ufficialmente il disegno di legge n. 12414, che pone l’Ufficio Nazionale Anticorruzione (NABU), precedentemente indipendente, e la Procura Specializzata Anticorruzione (SAPO) sotto l’autorità del Procuratore Generale.

Ed è stata subito polemica. I giovani, soprattutto le ragazze sono scese in tutte le piazze dell’Ucraina. La NATO ha manifestato preoccupazione per le proteste per la paura che si estendessero a tutta l’Ucraina e si trasformassero in manifestazioni contro la guerra. Un veterano delle Forze Armate ucraine ha invitatotutti a protestare contro la riduzione dei poteri di NABU e SAPO. “Amici, riuniamoci per protestare e difendere ciò che abbiamo costruito nell’ultimo decennio. Ci raduneremo alle 20:00 nella piazza vicino al Teatro Ivan Franko. Questo è il luogo più vicino all’ufficio presidenziale”, ha scritto Dmitry Kozyatinsky nel suo account X. Le proteste contro la nuova legge su NABU e SAPO si sono viste a Kiev, Dnipropetrovsk e Leopoli. La gente scende in piazza, esprimendo disaccordo con le modifiche approvate.

I manifestanti ucraini a Kiev hanno reagito con rabbia alla firma del controverso disegno di legge da parte del presidente Zelensky, gridando “Vergogna! Vergogna!”. Nonostante l’inizio del coprifuoco, i manifestanti continuavano a scendere nelle strade della capitale ucraina.

Secondo The Economist, la decisione del governo ucraino di far approvare con urgenza una controversa legge che limita le attività della NABU è legata alle indagini avviate contro diverse persone vicine all’ufficio di Zelensky. Di contro il presidente dell’SBU, Vasyl’ Malyuk, sull’adozione del disegno di legge su SAPO e NABU ha detto: “”Questo è un ritorno alla Costituzione”.

Malyuk ha sostenuto l’adozione della legge che limita i diritti di NABU e SAPO. Secondo lui, anche gli investigatori di NABU saranno “entusiasti” di questa legge. Il capo dell’SBU ha anche affermato che i servizi speciali non stanno combattendo NABU, ma agenti russi. “Non ci sono eccezioni per noi, continueremo a sradicare l’influenza nemica ovunque. NABU deve purificarsi dall’influenza dei servizi speciali nemici”, ha dichiarato Malyuk durante un incontro con gli ambasciatori dei “Sette”.

Ha riferito che l’SBU e la Procura Generale hanno raccolto una solida base di prove sui presunti dipendenti di NABU.

Il 23 luglio Zelensky ritorna sulla legge su NABU e SAPO: “Ho parlato con il capo del NABU Semen Kryvonos, il procuratore del SAPO Oleksandr Klymenko, il procuratore generale Ruslan Kravchenko e il capo dei Servizi di sicurezza ucraini Vasyl Malyuk: sfide diverse. Abbiamo discusso di tutto questo. L’infrastruttura anticorruzione funzionerà. Ma senza l’influenza russa: tutto deve essere ripulito da essa. E ci deve essere più giustizia”.

Sempre il 23 luglio Zelensky ha incontrato i responsabili di SBU, NABU, SAPO, NAPC (Agenzia per la Prevenzione della Corruzione), SBI, MIA e Procura Generale: hanno concordato che tutti lavoreranno come una squadra per gli interessi dell’Ucraina.

Zelensky ha sottolineato che tutti ascoltano e vedono ciò che la società si aspetta dalle istituzioni statali. Durante l’incontro, le parti hanno discusso le decisioni necessarie per rafforzare il lavoro di ciascun dipartimento, risolvere le contraddizioni esistenti e rimuovere le minacce. Tra due settimane dovrebbe essere predisposto un piano congiunto per rafforzare l’Ucraina. “I procedimenti penali non dovrebbero durare anni senza sentenze, e coloro che operano contro l’Ucraina non dovrebbero sentirsi a proprio agio e non rendersi conto dell’inevitabilità della punizione.”

Inizialmente l’UE dichiara: “non sta prendendo in considerazione la possibilità di interrompere i finanziamenti all’Ucraina a causa della situazione con NABU e SAPO”, un rappresentante della Commissione Europea “Questa questione non è in discussione ora… La questione dell’assistenza finanziaria all’Ucraina da parte dell’UE prevede diversi livelli di meccanismi decisionali e di controllo che possono essere coinvolti se necessario… Esistono meccanismi di sicurezza. Ma vedremo se arriveremo mai a quel punto”, ha affermato Guillaume Mercier.

Ma appena hanno compreso che un organismo anticorruzione non indipendente è contrario a tutte le normative comunitarie e potrebbe portare, a livello normativo, al blocco della consegna delle armi e dei finanziamenti perché nessuno potrebbe garantire un processo di trasparenza, i toni sono cambiati.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto spiegazioni a Zelensky in merito alla limitazione dell’indipendenza delle due principali agenzie anticorruzione ucraine, NABU e SAPO. “Von der Leyen ha espresso profonda preoccupazione per le conseguenze [dell’adozione] degli emendamenti [alla legislazione] e ha chiesto chiarimenti al governo ucraino”, ha dichiarato il rappresentante dell’UE Guillaume Mercier, secondo quanto riportato dall’AFP.

Il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha espresso preoccupazione a Volodymyr Zelensky e ha chiesto spiegazioni dopo la decisione di Kiev di limitare i poteri e revocare l’indipendenza dell’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e della Procura specializzata anticorruzione (SAPO), riporta Politico, citando un rappresentante anonimo dell’UE.

Il 24 luglio il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron vogliono discutere con Zelensky la sua controversa decisione di subordinare gli organismi indipendenti anticorruzione al procuratore generale. “Il presidente Macron e il cancelliere federale sono stati unanimi nel negoziare attivamente con il presidente ucraino sulla questione della lotta alla corruzione”, ha dichiarato il portavoce del governo tedesco Stefan Cornelius. Sia Merz che Macron ritengono che in Ucraina si stiano prendendo decisioni importanti che determineranno il percorso del Paese verso l’Unione Europea, Cornelius esprime la propria posizione. Ha inoltre aggiunto che Merz e Macron hanno discusso a lungo della situazione militare in Ucraina e dell’ulteriore supporto militare.

Zelensky infine ha dichiarato al Primo Ministro britannico che sta preparando un disegno di legge per garantire l’indipendenza degli organismi anticorruzione.

L’UE teme che “la ricerca di traditori in Ucraina si stia trasformando in una caccia alle streghe politica”, — Politico. Si fa notare che queste preoccupazioni non sono state finora rese pubbliche, per non dare alla Russia un pretesto per la propaganda e per non minare il sostegno occidentale a Kiev. “Zelensky ha assicurato di non intendere indebolire il lavoro delle agenzie anticorruzione e delle forze dell’ordine, lasciando intendere che sono necessari cambiamenti per proteggersi dall’influenza russa. Tuttavia, né lui né Yermak, che nell’UE è definito il “co-presidente de facto”, hanno spiegato in che modo il Cremlino potrebbe influenzare le attività di queste strutture”, si legge nella pubblicazione” .

Il deputato della Rada Vadym Ivchenko: “Le agenzie di intelligence americane sanno così tanto da poter arrestare metà dei funzionari ucraini, ma non lo dicono per non interrompere gli aiuti a Kiev”.

Alla fine la pezza è peggiore del buco normativo prodotto: il 24 luglio alle 18:38 si apprende da fonti stampa ucraine che Zelensky ha presentato alla Rada un disegno di legge che vieta al Procuratore Generale di impartire istruzioni alla NABU e alla Procura Specializzata Anticorruzione. Le agenzie anticorruzione hanno confermato che il documento ripristina tutti i poteri procedurali e le garanzie di indipendenza delle strutture. A breve atteso terremoto politico ai vertici del governo ucraino su cui le agenzie stavano indagando.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/