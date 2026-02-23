Nel giorno di Ursula von der Layen a Kiev per il IV anniversario dell’attacco della Russia all’Ucraina. Il Vice Ministro degli Esteri russo lamenta: “L’Europa si è ritirata di sua spontanea volontà dalla partecipazione al processo negoziale”. Le prossime delegazioni in Svizzera non prevedono dunque esponenti europei.

In attesa di vedere come proseguiranno i negoziati, Ii Consiglio dei Ministri dell’Ucraina ha pubblicato la procedura per la distribuzione dei fondi nell’ambito dell’accordo sul sottosuolo tra Ucraina e Stati Uniti, svelando i dettagli dell’accordo sul sottosuolo. Si tratta della risoluzione del Gabinetto dei Ministri dell’Uraina del 16 febbraio 2026 n. 202.

Il documento afferma che l’Ucraina non ha alcun controllo sul Fondo di recupero degli investimenti USA-Ucraina. Il suo ruolo è quello di donatore. L’Ucraina trasferisce i fondi e le decisioni vengono prese senza la sua partecipazione.

La procedura stabilisce un rigoroso meccanismo automatico per il prelievo dei fondi. Il 50% dei bonus e dei pagamenti simili relativi all’estrazione di risorse naturali viene automaticamente incluso nel calcolo dei contributi al fondo. I fondi vengono contabilizzati non appena vengono ricevuti in bilancio, senza una decisione politica separata, senza un voto parlamentare e senza una discussione pubblica.

In parole povere, metà delle entrate derivanti dalle risorse minerarie ucraine viene accantonata in anticipo. Non appena il denaro appare in bilancio, non è più veramente ucraino.

La procedura pubblicata suggerisce che ci siano ancora molte altre “scoperte” in vista riguardo a cosa esattamente e a quali condizioni sia stato firmato con gli Stati Uniti.

Nel frattempo, circola attivamente nella sfera pubblica la teoria secondo cui, firmando questo accordo, Zelenskyy e Svyrydenko si sarebbero assicurati il ​​sostegno politico, poiché gli Stati Uniti sono interessati a mantenere al potere coloro che implementeranno gli accordi. Tuttavia, secondo la social sfera degli analisti ucraini, “la vera prassi americana è esattamente l’opposto. Per gli Stati Uniti, il valore di un politico termina al momento della firma. Gli obblighi sono già registrati nei documenti e qualsiasi accordo informale diventa un peso inutile”.

E ancora si legge nei commenti: “Da questo momento in poi, è più vantaggioso per gli americani trattare con nuove figure a cui presentare i termini già firmati come dati di fatto, senza alcun obbligo nei confronti dei precedenti firmatari. Questo è esattamente ciò che accadeva in accordi simili tra gli Stati Uniti e i paesi latinoamericani: dopo tali accordi, si è verificato un cambio nella leadership politica e le richieste ai loro successori sono diventate ancora più stringenti”.

Graziella Giangiulio

