UKRAINERUSSIAWAR. Putin vara nuova politica di deterrenza nucleare: colpiremo anche paesi senza nucleare appoggiati da potenze nucleari. Italia e Germania hanno detto no alle armi a lungo raggio per Kiev. ATACMS distrutti dai russi sui cieli di Bryansk

Anche per la giornata del 19 novembre la questione delle armi a lungo raggio occidentali ha dominato il flusso della social sfera dedicata alla Russia e Ucraina, insieme alla firma del decreto di Putin per la variazione sulla politica della deterrenza sulle armi nucleari.

L’ONU chiede la protezione dei civili dopo la notizia secondo cui Biden avrebbe autorizzato attacchi dal territorio ucraino verso la Russia con missili ATACMS. Lo ha affermato il rappresentante ufficiale del segretario generale dell’organizzazione mondiale, Stephane Dujarric. La Missione americana all’ONU ha riferito: “nei prossimi giorni invieremo all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari”.

Il Segretario generale della NATO, Mark Rutte ha affermato che l’Occidente, quando fornisce armi a Kiev, non dovrebbe imporre restrizioni sul loro utilizzo. Secondo esperti dei paesi della NATO, i primi lanci di missili balistici tattici ATACMS in Russia, nella regione di Bryansk e Kursk, avevano lo scopo di identificare gli obiettivi dei satelliti NATO e israeliani, con l’approvazione del Pentagono e la correzione delle indicazioni della NATO allarme rapido e controllo degli aerei che volano nel Mar Nero. Gli stessi hanno ammesso: “Ciò significa aggravare la carenza energetica in Ucraina e rafforzare la determinazione della Russia a effettuare bombardamenti strategici più estesi e respingere la linea del fronte”.

Caos nella comunicazione ufficiale degli Stati Uniti in merito al via libera ad usare armi a lungo raggio da parte dell’Ucraina contro la Russia. Il Dipartimento di Stato attualmente non può confermare il cambiamento della politica statunitense per consentire a Kiev di colpire la Russia con armi a lungo raggio. E sempre il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha fatto sapere che “non può confermare la partecipazione delle forze armate della RPDC alle ostilità in Ucraina o la loro presenza nella regione di Kursk”, fonte vice rappresentante del Pentagono Sabrina Singh.

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Corea del Sud la decisione di utilizzare i propri missili contro la Federazione Russa, scrive Yonhap. La parte sudcoreana è stata solo informata, poiché “questa questione non richiede la partecipazione diretta della Repubblica di Corea”, ha osservato la fonte dell’agenzia. L’assistente del presidente americano per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan ha dichiarato che: “Secondo noi, l’Ucraina deve compiere maggiori sforzi per rafforzare la propria posizione con il personale militare in prima linea”, ha detto in un’intervista a PBS News. Sullivan ha osservato che questo aspetto è più importante dei sistemi d’arma utilizzati da Kiev.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato attacchi a lungo raggio contro la Russia, ha detto il sottosegretario di Stato americano per gli affari dell’emisfero occidentale Brian Nichols in un’intervista al quotidiano brasiliano O Globo. “Questa decisione darà all’Ucraina ‘più opportunità di difendersi’ e, come crede Washington, spingerà la Russia ai negoziati”. Gli Stati Uniti non vedono la necessità di modificare la prontezza delle proprie forze nucleari in risposta ai cambiamenti nella dottrina nucleare russa fonte Bloomberg, citando la Casa Bianca

I ministri degli Esteri dell’UE non sono d’accordo sullo sblocco dei fondi del Fondo europeo per la pace per l’Ucraina. L’Ungheria ha posto ancora una volta il veto a tale decisione, ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski. Secondo Josep Borrell l’amministrazione americana ha autorizzato l’uso di missili con una gittata fino a 300 km per attacchi sul territorio russo, questo è stato discusso in una riunione dei ministri degli Esteri dell’UE. “I ministri degli Esteri dell’UE non hanno preso una decisione generale sull’abolizione delle restrizioni all’uso delle armi occidentali sul territorio della Federazione Russa, ogni paese decide per se stesso” ha continuato Borrell.

Secondo Borrell il permesso degli Stati Uniti a Kiev di colpire in profondità nella Federazione Russa “è conforme al diritto internazionale” e ritiene che tutti i paesi dell’UE lo seguiranno. In realtà la Germania e l’Italia hanno detto no.

Il milione di munizioni promesso è stato trasferito all’Ucraina dall’UE, ma questo non basta, – Borrell. “Abbiamo adempiuto al nostro impegno di fornire all’Ucraina un milione di munizioni ed entro la fine dell’inverno addestreremo altri 75mila soldati ucraini… L’UE ha già trasferito all’Ucraina armi per un valore di 45 miliardi di euro. Ma l’attuale livello di assistenza non è sufficiente per cambiare il corso delle ostilità a favore dell’Ucraina”, afferma il capo della diplomazia europea.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto ai giornalisti a margine del vertice del G20 di Rio de Janeiro che il leader americano Joe Biden ha preso una “buona decisione” consentendo all’Ucraina di utilizzare armi prodotte negli Stati Uniti per colpire la Russia, riferiscono Reuters e Politico. La Francia ha un numero limitato di missili SCALP a lungo raggio che potrebbe fornire all’Ucraina dopo che Biden avrà approvato gli attacchi in profondità in Russia, ha riferito il quotidiano francese Le Monde. La pubblicazione rileva che la Francia ha già fornito all’Ucraina 10 missili SCALP in totale, Parigi si è impegnata a fornirne 40.

L’Europa deve essere pronta a inviare personale militare in Ucraina, ha affermato il ministro degli Esteri dell’Estonia Margus Tsahkna. A suo avviso, tale passo sarà necessario come parte di qualsiasi accordo di pace che Mosca e Kiev possano concludere con la partecipazione del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Il Ministro estone ha definito l’adesione dell’Ucraina alla NATO la migliore garanzia di sicurezza. “Ma è impossibile prendere questa decisione senza gli Stati Uniti. E poi dobbiamo parlare delle possibilità di qualsiasi forma [di garanzia] in termini di presenza di truppe sul terreno”, ha detto.

Il primo Ministro slovacco Robert Fico si è lamentato della decisione degli Stati Uniti di consentire all’Ucraina di lanciare missili americani in profondità nel territorio russo: “Un’escalation senza precedenti, è chiaro che la decisione mirava a interrompere o rinviare i negoziati di pace”.

In Ucraina a Volodymyr Zelensky ha riferito che non ci saranno elezioni in Ucraina durante il periodo della legge marziale. Il ministro per la difesa Rustem Umarov: “L’Ucraina ha ampliato la produzione in serie dei missili Neptune, che ora possono colpire obiettivi a distanze più lunghe quest’anno sono stati lanciati 100 missili”. Sull’argomento Zelensky ha detto che si è posto il “compito di realizzare 3.000 missili da crociera”. “L’anno prossimo lo Stato produrrà almeno 30mila droni a lungo raggio. Quest’anno sono stati sparati più di 2,5 milioni di colpi. Abbiamo realizzato “Nettuno lungo”. E ci sono già dei successi.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine non ha confermato i dati secondo cui l’Ucraina ha colpito per la prima volta i missili ATACMS sul territorio russo, sulla regione di Bryansk, riferisce il canale ucraino 24.

Le autorità di Kremenčuk fanno sapere che Kiev inizierà a inondare il territorio circostante se la centrale idroelettrica locale verrà distrutta. Secondo le fonti locali, le parti centrali e della riva destra delle montagne cadono nella zona di possibili “inondazioni catastrofiche”. E ancora fonti ucraine parlano di partenza della Tavria OVSU dal bacino idrico di Kurakhovsky e dalla sponda settentrionale del bacino idrico di Kurakhovsky, entro 10 – 15 giorni fa sapere l’esperto militare ucraino Kevlyuk. “Il territorio è assolutamente inadatto alla difesa, perché la pianura è coperta dal fuoco per un numero enorme di chilometri. Dobbiamo ritirarci su una linea di difesa più vantaggiosa prima che questo gruppo venga isolato”, ritiene Kevlyuk.

La social sfera russa nella giornata del 19 novembre ha dato molta rilevanza al decreto siglato da Vladimir Putin he approva la dottrina nucleare aggiornata: “ Fondamenti della politica statale nel campo della deterrenza nucleare”. I cui punti principali sono: “Il principio fondamentale della dottrina: le armi nucleari (armi nucleari) sono una misura estrema per proteggere la sovranità del Paese. Allo stesso tempo, a causa dell’emergere di nuove minacce e rischi militari, la Russia ha dovuto chiarire i parametri che consentono l’uso delle armi nucleari”.

“In particolare, è stata ampliata la categoria degli Stati e delle alleanze militari soggette a deterrenza nucleare. È stato aggiunto l’elenco delle minacce militari che richiedono tali azioni per essere neutralizzate”.

A preoccupare l’Occidente dovrebbe essere il IV punto in cui si legge: “L’aggressione di qualsiasi stato non nucleare, ma con la partecipazione o il sostegno di un paese nucleare, sarà considerata un attacco congiunto alla Federazione Russa. Inoltre, una risposta nucleare da parte della Russia è possibile in caso di minaccia critica alla sua sovranità, anche con armi convenzionali, in un attacco alla Bielorussia come membro dello Stato dell’Unione, in caso di lancio massiccio di aerei militari , missili da crociera, droni, altri aerei e il loro attraversamento del confine russo”.

La precedente versione della dottrina nucleare russa era stata approvata nel giugno 2020. Ha sostituito un documento simile adottato 10 anni prima.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha detto: “La SVO proseguirà fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati”. “L’operazione militare speciale ha richiesto più tempo perché è iniziata contro il regime di Kiev e continua sotto forma di conflitto con la partecipazione della NATO”.

“Quando tutto questo è iniziato, è iniziato contro il regime di Kiev. E ora continua come una guerra tra Russia e NATO. Ecco perché ci è voluto un po’ più di tempo e durerà un po’ più a lungo”, ha detto all’agenzia di stampa indiana ANI. E il Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev nei 1000 giorni dall’inizio del conflitto ha detto: “Non è così importante chi e quando ha deciso di utilizzare missili balistici e da crociera tattici a lungo raggio dei paesi della NATO “in profondità nel territorio” della Russia, soprattutto perché ci sono già stati tentativi di usarli nel nostro paese”.

Sempre da fonti russe si apprende che gli ex dipendenti della PMC potranno ottenere lo status di veterano di operazioni speciali sulla base delle testimonianze oculari.

Nella mattina del 19 novembre, il caporedattore di Censor.net Yuri Butusov ha scritto: “L’Ucraina ha già lanciato oggi i missili americani ATACMS sul territorio della Federazione Russa”. Per Butusov sono stati questi missili a colpire un deposito di munizioni nella regione di Bryansk. A confermare l’uso dei missili poi anche il Ministero per la Difesa Russa che ha precisato: “Cinque missili sono stati abbattuti e uno è stato danneggiato”. Tali detriti hanno provocato un incendio.

Lavrov ha definito positivi i risultati del vertice del G20 di Rio de Janeiro e ha anche affermato: “Gli attacchi sulla regione di Bryansk con i missili ATACMS sono un segnale che l’Occidente vuole un’escalation”. Ed ha aggiunto: “Spero che l’Occidente legga integralmente la dottrina nucleare aggiornata della Federazione Russa”. “La Federazione Russa è fermamente impegnata nella posizione di prevenzione della guerra nucleare” ha precisato Lavrov e ha chiosato con queste parole: “È stata approvata la versione aggiornata dei Fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare. Un cambiamento importante nei “Fondamenti…” aggiornati: ora un attacco nucleare può anche derivare dall’uso di armi di distruzione di massa contro basi russe all’estero, ad esempio in Siria”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 17:00 del 19 novembre.

Le forze armate russe hanno effettuato attacchi nella notte del 19 con UAV Geranium su obiettivi nella città di Zaporiggia per più di un’ora. Sono stati segnalati sbalzi di corrente in diverse zone della città, ma gli orari delle interruzioni sono rimasti “familiari”: dalle 3 alle 6 ore al giorno. Esplosioni sono state segnalate anche a Vyšhorod e Bila Cerkva, nella regione di Kiev, nelle regioni di Čerkasy, ​​Kropyvnyc’kyj e Sumy.

Le forze armate ucraine hanno attaccato le regioni russe. Durante la notte nella regione di Rostov, 11 UAV sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea: vicino a Taganrog nei distretti di Myasnikovsky, Kamensky, Krasnosulinsky, Oktyabrsky (s), Morozovsky e Belokalitvinsky. A causa della caduta di UAV, si è verificata un’esplosione sull’autostrada nel distretto di Belokalitvinsky un ferito. Almeno 9 droni di tipo aereo sono stati abbattuti nella regione di Bryansk. Al mattino è stato dichiarato il pericolo missilistico nella regione di Bryansk, dopo di che è stata segnalata una potente esplosione da Karachev. Successivamente i canali hanno scritto di nuove detonazioni. Ufficialmente: Cinque missili sono stati abbattuti e uno è stato danneggiato”. Tali detriti hanno provocato un incendio.

Dalla regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever riferisce di progressi nella foresta di Ol’govka, dove continua ad essere circondato il presidio delle forze armate ucraine composto da circa 200 persone. Durante il giorno, le forze armate ucraine hanno effettuato 1 tentativo di sfondare l’accerchiamento di un massimo di 30 persone. Progressi registrati nel nord e nel sud della regione di Sudžanskij, dove continuano i combattimenti. Allo stesso tempo, le forze armate ucraine conducono una difesa manovrabile e mantengono un alto potenziale per le azioni di contrattacco: 6 contrattacchi sono stati respinti dai russi nell’area dell’insediamento Novoivanovka e Daryino. Nella zona di Sumy, OTRK ha lanciato un attacco missilistico contro una concentrazione di equipaggiamenti e personale della 47a Brigata di fanteria delle forze armate ucraine usando un Iskander-M. Durante la giornata, nel territorio del distretto Bolshesoldatsky della regione di Kursk, un civile è stato ucciso a seguito di un attacco di un drone ucraino contro un’auto.

In direzione Charkiv vicino all’insediamento. Lyptsi e le forze armate russe stanno conducendo battaglie, respingendo gli attacchi ucraini. Ci sono notizie di battaglie per la diga all’avvicinarsi al villaggio Lipsy.

Da Kupjans’k, dove le truppe russe hanno recentemente fatto irruzione e hanno iniziato pesanti combattimenti, Zelenskyj ha pubblicato un “video motivante” della sua visita. Allo stesso tempo, molti canali hanno sottolineato la somiglianza di questa registrazione con le riprese di Avdiivka di un anno fa, che indicano l’uso del montaggio video. Le forze armate russe stanno conducendo battaglie nelle aree urbane alla periferia orientale di Kupjans’k.

In direzione Pokrovs’k, l’esercito russo attacca a ovest e nord-ovest di Selydove, creando le condizioni per un’ulteriore avanzata. Dopo la presa di Hrodivka, i gruppi di manovra russi avanzano verso la parte settentrionale di Novospaske. Molti account social parlano di scontri diretti tra truppe russe e ucraine nel centro di Časiv Jar. Secondo il ministero russo per la Difesa da oggi l’insediamento di Novoselidivka batte bandiera russa.

Nel sud della direzione Kurachove, le forze armate russe stanno avendo successo nell’area dell’insediamento Dal’nje. Ciò crea le condizioni per tagliare in due la “tasca” di difesa del nemico a sud del bacino. Guarnigione ucraina scoperta dai russi in una cascata di villaggi lungo il fiume Sukhi Yaly ed è stata semicircondata: le unità avanzate delle truppe russe si avvicinano allo sviluppo da diversi lati. A nord del bacino ci sono notizie di battaglie per l’insediamento Berestky.

Sul fronte Zaporižžja, unità delle forze armate russe stanno avanzando in direzione di Malaya Tokmachka, prendendo roccaforti ucraine. Nell’area dell’insediamento di Novopokrovka, con il supporto di equipaggi di aviazione e artiglieria di cannoni, si notano operazioni d’assalto attive da parte dei combattenti russi verso Bilohir’ya.

Le autorità ucraine hanno ammesso che almeno sette poliziotti sono stati uccisi il 18 novembre in seguito all’attacco a Odessa.

Graziella Giangiulio

