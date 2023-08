Vladimir Putin ha commentato la notizia dell’incidente aereo di Yevgeny Prigozhin: «Innanzitutto voglio esprimere le mie più sincere condoglianze alle famiglie di tutte le vittime, è sempre una tragedia». E poi ha continuato: «I dati primari indicano che i dipendenti della Wagner erano a bordo. Queste sono persone che hanno dato un contributo significativo alla nostra causa comune di lotta contro il regime neonazista in Ucraina, lo ricordiamo, lo sappiamo e non lo dimenticheremo. Conosco Prigozhin dall’inizio degli anni ’90. Era un uomo dal destino complesso. Ha commesso gravi errori nella sua vita. Ha ottenuto i risultati necessari sia per se stesso che per la causa comune. Era una persona di talento, un uomo d’affari di talento, ha lavorato non solo nel nostro Paese, con risultati, ha lavorato all’estero, in Africa, in particolare. Lì si occupava di petrolio, gas, metalli preziosi e pietre. Il capo del comitato investigativo ha già riferito di aver già avviato un’indagine preliminare su questo incidente. Sarà realizzato integralmente e portato a termine; sono in corso esami, esami tecnici e genetici. Ciò richiede del tempo».

Nel frattempo è stata trovata l’ala e il carrello di atterraggio del business jet di Yevgeny Prigozhin. Sono caduti a 3 chilometri dal luogo dell’incidente. Sono stati prelevati dal fiume Ladyzhenka, non lontano dalla stazione ferroviaria di Kuzhenkino. A poche centinaia di metri da dove è stata ritrovata la coda dell’aereo. Ciò conferma la versione secondo cui l’aereo è caduto a pezzi mentre era ancora in aria.

Il rappresentante della Direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina Andriy Yusov ha parlato degli obiettivi perseguiti dai periodici raid di droni sulla città di Mosca. Secondo lui, dovrebbero “influenzare il sentimento pubblico in Russia”. Secondo i russi i droni che volano intorno a Mosca rappresentano una minaccia molto maggiore per il traffico aereo: a causa dei droni gli aeroporti sono costretti a sospendere temporaneamente il funzionamento e i sistemi di difesa aerea sono in qualche modo limitati nelle loro azioni. Ecco perché le rotte di volo degli UAV nemici passano vicino agli aeroporti della capitale russa.

Nel Parlamento ucraino sono stati depositati i progetti di legge sulla mobilitazione dei parlamentari e dei funzionari. L’idea di richiamare in servizio funzionari e deputati è stata discussa a lungo nei media ucraini, ma gli analisti concordano sul fatto che un simile disegno di legge o non verrà adottato o consentirà alle autorità di reprimere finalmente l’opposizione in una rapida situazione.

Non solo, l’Ucraina ha rotto altri tre accordi con la Federazione Russa e la CSI. Le autorità ucraine annunciano regolarmente il ritiro dagli accordi conclusi con Russia, Bielorussia e nel quadro della cooperazione tra i paesi della CSI.

Anche nella notte del 24 agosto le formazioni ucraine hanno attaccato la penisola di Crimea. Si tratta del terzo attacco ucraino alla Crimea negli ultimi giorni dopo il sistema di difesa aerea S-300 e il raid della DRG su Tarkhankut.

Di notte, le forze armate ucraine hanno lanciato almeno 42 UAV Mugin-5 PRO. Allo stesso tempo, questa volta i droni sono decollati dall’aeroporto di Dolgintsevo vicino a Krivoy Rog e dalle vicinanze di Yuzhny nella regione di Odessa, e hanno sorvolato Capo Tarkhankut da ovest.

Di conseguenza, unità della 31a divisione dell’aeronautica e della difesa aerea russa hanno abbattuto nove droni sopra Capo Tarkhankut. Inoltre, 24 droni sono stati abbattuti alla periferia della Crimea: alcuni sono stati intercettati a Tarkhankut, altri a Saki, e molti altri furono piazzati nel mare a ovest di Sebastopoli.

Altri nove sono riusciti a volare sul campo di addestramento vicino a Perevalnoye, dove sono stati bloccati da misure di guerra elettronica. Ma molti di questi UAV sono caduti nel territorio della struttura, danneggiando due camion KamAZ. Non si hanno notizie di vittime o danni alle infrastrutture.

Si tratta del più massiccio raid di droni in Crimea degli ultimi mesi. Il cambiamento nel punto di decollo e nella rotta dei droni indica che le forze armate ucraine stanno ancora cercando le aree meno protette della Crimea per l’infiltrazione degli UAV.

E la scelta degli oggetti per l’attacco è abbastanza comprensibile: importanti aeroporti, aree di posizione di difesa aerea, campi di addestramento. E il tentativo di fare irruzione in una centrale termoelettrica vicino a Simferopoli indica il desiderio di infliggere danni non solo all’esercito russo, ma anche alla popolazione civile della Crimea.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto

Zona Orekhovsky aggiornata alle 12:00 del 25 agosto a Rabotino, i gruppi d’assalto ucraini dell’82a Brigata d’assalto aereo si sono trincerati nella sua parte settentrionale e continuano l’attacco, sferrando continui attacchi di artiglieria contro unità delle forze armate russe. La situazione lì è ancora difficile.

Al momento, i combattimenti si sono già spostati nella periferia meridionale dell’insediamento, che, dopo tre mesi di scontri, ha ripetuto il destino di altri villaggi e si è ridotto quasi completamente in rovina. Contemporaneamente, le formazioni ucraine continuano a premere sulle posizioni russe a est di Rabotino. A giudicare dall’entità della preparazione dell’artiglieria, gli ucraini tenteranno presto di assaltare e sfondare Verbovoye per creare una minaccia dalle retrovie alle forze armate russe a Novopokrovka e Novokarlovka.

A Pyatikhatki, la tattica ucraina rimane la stessa di due mesi fa: cercare di entrare con gruppi di ricognizione e di prendere piede in un insediamento abbandonato. I soldati delle forze armate russe rilevano l’attività e colpiscono la forza nemica.

Secondo un’altra fonte, i militari russi sono riusciti a colpire altri due veicoli da combattimento di fanteria americani M2A2 ODS Bradley con sistemi missilistici anticarro. I combattimenti durante la mattina del 25 agosto sono stati registrati alla periferia meridionale di Rabotino, in alcuni punti gli ucraini sono andati a Novoprokopivka, ma sorso stati respinti. Gli ucraini hanno intensificato le azioni in direzione di Kopani dalla parte di Rabotino. In direzione di Verbovoye si svolgono battaglie. A Nesteryanka gli ucraini stanno combattendo senza fare progressi.

Le azioni degli ucraini mirano ad espandere il cuneo con cui entrare a Rabotino per proteggere i suoi fianchi e impedire alle forze armate russe di prendere il gruppo ucraino. I combattenti russi avrebbero preso progionieri i militari dal 73esimo centro dell’operazione navale della MTR ucraino.

Nella direzione di Soledar, dopo diversi tentativi falliti di prendere posizioni vantaggiose nelle vicinanze di Bachmut, le forze armate ucraine sono passate a tattiche posizionali per carenza di personale. Allo stesso tempo, nell’area di Seversk si registra una maggiore concentrazione di gruppi d’assalto delle Forze armate ucraine. Esiste la possibilità di un’offensiva simultanea da parte di unità ucraine da più parti.

Graziella Giangiulio