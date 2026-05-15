UKRAINERUSSIAWAR. Putin si prepara ad andare in Cina dopo Trump. Attacco di missili e droni russo in Ucraina. Slovacchia chiude i confini e Ungheria chiama l’ambasciatore russo per colloqui

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che solo gli Stati Uniti possono mediare nella risoluzione del conflitto russo-ucraino smentendo dunque le dichiarazioni qui qualche settimana fa sulla ritirata di Washington dai colloqui di pace tra Kiev e Mosca.

In alternativa secondo Sergei Naryshkin, capo del Servizio di intelligence estera russo: “Se il conflitto in Ucraina non può essere risolto diplomaticamente, la Russia ha tutte le opportunità e le basi per farlo con mezzi tecnico-militari”. “Mosca continua a sostenere una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Non si intravede la fine del conflitto militare intorno all’Iran e non si può escludere una nuova escalation. Stati Uniti e Israele contavano su una vittoria relativamente facile contro l’Iran, ma non è andata così”.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, invece è impegnato nei preparativi per la visita di Putin in Cina; in realtà. “già completi, mancano solo gli ultimi ritocchi. La visita avrà luogo molto presto, ha annunciato”. “Il Cremlino annuncerà presto le date della visita di Putin in Cina”.

Russia e Norvegia terranno colloqui a livello militare sul mantenimento della stabilità nell’Artico, ha dichiarato Rune Haarstad, addetto stampa delle Forze Armate norvegesi. “Abbiamo in programma incontri sia a livello operativo che strategico. Garantire la sicurezza del personale russo e norvegese che lavora nell’Estremo Nord contribuisce a mantenere la sicurezza e la stabilità della regione stessa”, ha dichiarato Haarstad a Izvestia.

L’UE potrebbe estendere la protezione temporanea per gli ucraini fino al 2028, consentendo ai rifugiati di continuare a ricevere sostegno, ha affermato la rappresentante speciale Ylva Johansson. La Slovacchia ha chiuso i valichi di frontiera con l’Ucraina per motivi di sicurezza, riporta il portale Dennikn, Užhorod si trova al confine con la Slovacchia si teme esodo di cittadini ucraini. Il presidente slovacco Peter Pellegrini ha promesso di aumentare le forniture di armi all’Ucraina, come annunciato a margine del vertice dei Nove di Bucarest, secondo quanto riportato da Teraz. “Forniamo munizioni all’Ucraina a livello commerciale in quantità pari a milioni di pezzi, e questa quantità aumenterà in futuro”, ha dichiarato Pellegrini. Per Pellegrini la Slovacchia è diventata uno dei principali produttori di munizioni della NATO. A tal fine, ha investito risorse significative nell’industria degli armamenti, pari a quasi il 3% del PIL.

Le autorità ungheresi hanno convocato mercoledì l’ambasciatore russo a Budapest, Yevgeny Stanislavov, secondo quanto riportato dai media europei, che citano il primo Ministro ungherese Péter Magyar. L’ambasciatore russo è andato al Ministero giovedì mattina, per incontrare il Ministro degli Esteri ungherese Anita Orbán. “Ho detto all’ambasciatore russo che era assolutamente inaccettabile per l’Ungheria che la Russia attaccasse la Transcarpazia, patria della minoranza ungherese”, ha dichiarato Anita Orbán sui social media. “Ho sottolineato che la Russia dovrebbe fare tutto il possibile per un cessate il fuoco immediato e una fine pacifica e duratura della guerra il prima possibile”.

Lunga notte in Ucraina le forze armate russe hanno lanciato 731 bersagli aerei contro l’Ucraina: 41 missili e 652 droni sono stati abbattuti o neutralizzati. Secondo Volodymyr Zelenskyj, nelle ultime 24 ore sono stati lanciati 1.560 droni contro l’Ucraina.

Infrastruttura critica colpita a Uzhhorod, afferma la testata giornalista Glagol; Transcarpazia, si stima che sia stato colpito impianto industriale di droni. Si segnalano interruzioni di corrente a Zhovkva, nell’oblast di Leopoli. Serhiy Beskrestnov, consigliere del Ministro della Difesa ucraino: “Al lancio di missili è seguita un’altra ondata di droni”.

Colpite pesantemente le infrastrutture portuali nella regione di Odessa. Attrezzature, proprietà e veicoli da carico sono stati danneggiati in due ondate di attacchi. Anche il Vice primo Ministro per la Ricostruzione Kuleba ha riferito che le strutture di Ukrzaliznytsia sono state attaccate.

Un tribunale ucraino ha arrestato Andriy Yermak, ex capo dell’ufficio di Zelenskyy, per 60 giorni. Yermak è sospettato di riciclaggio di denaro in un caso di costruzioni di lusso vicino a Kiev. Il tribunale ha fissato la cauzione a 140 milioni di grivne (circa 3,1 milioni di dollari), sebbene la procura avesse inizialmente richiesto 180 milioni. Secondo gli inquirenti, il caso riguarda il riciclaggio di 460 milioni di grivne. Lo stesso Yermak ha definito i sospetti infondati e ha dichiarato di non avere i soldi per pagare la cauzione. La sua difesa presenterà ricorso contro la decisione del tribunale.

Vladimir Putin ha dichiarato che: “Sistemi mobili con missili balistici non nucleari sono stati utilizzati efficacemente durante un’operazione militare speciale”. Le immagini satellitari mostrano che la Marina russa ha completamente circondato con reti anti-drone due sottomarini lanciamissili balistici (SSBN) del Progetto 955, dislocati in Kamchatka, a 7.400 km dall’Ucraina. È la prima volta che non solo le sovrastrutture o gli ormeggi dei sottomarini, ma interi sottomarini, vengono circondati con reti anti-drone. Ciascuno di questi sottomarini trasporta 16 missili balistici intercontinentali con testate multiple.

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu ha dichiarato che i Paesi occidentali hanno congelato circa 590 miliardi di dollari di beni detenuti dalla Russia e da diversi altri Paesi. Secondo Interfax, Shoigu ha fatto questo annuncio durante una riunione dei Segretari del Consiglio di Sicurezza dei Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO). Shoigu ha affermato che questi fondi appartengono a Russia, Cuba, Venezuela, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia e Afghanistan.

Secondo RT, il Segretario del Consiglio di Sicurezza ha anche fornito informazioni sui progressi dell’operazione speciale: dall’inizio dell’anno, le forze armate russe hanno preso il controllo di oltre 1.800 chilometri quadrati di territorio e oltre 80 aree popolate. Secondo lui, la Repubblica Popolare di Luhansk (LPR) è stata completamente messa in sicurezza, mentre alla Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) resta ancora da occupare circa il 15% del territorio.

Yana Lantratova è stata nominata Commissaria per i Diritti Umani della Russia. Ha prestato giuramento e ha assunto l’incarico. Prende il posto di Tatyana Moskalkova. Prima della sua nomina, Lantratova ha ricoperto la carica di Presidente della Commissione per lo Sviluppo della Società Civile e le Questioni delle Associazioni Pubbliche e Religiose. Vladimir Putin ha deciso di nominare Alexander Shuvaev e Yegor Kovalchuk nuovi governatori ad interim delle regioni di Belgorod e Bryansk in seguito a un incontro con i due candidati.

La Duma di Stato ha approvato una legge sull’impiego delle forze armate russe per la protezione dei cittadini russi all’estero. Questa legge è stata elaborata per tutelare i diritti dei russi in caso di arresto, detenzione, procedimento penale o altra forma di persecuzione. Commentando il provvedimento, Volodin ha osservato che “la giustizia occidentale è di fatto diventata uno strumento di repressione contro gli indesiderabili”. Ha aggiunto che, in queste circostanze, è importante fare tutto il possibile per proteggere i cittadini russi.

Il Ministero degli Interni russo ha inserito il politico e statista britannico Ben Wallace nella lista dei ricercati, secondo un profilo pubblicato nel database del ministero. Secondo la polizia russa, Robert Ben Lobban Wallace Wallace, originario del Regno Unito (Greater London, Farnborough), nato il 15 maggio 1970, è ricercato in relazione a un’indagine penale non specificata.

Problemi anche per i turisti italiani che vogliono andare in Russia. I centri visti italiani in Russia hanno smesso di accettare documenti tramite terzi. Agenti, corrieri, rappresentanti autorizzati, notai e avvocati non potranno più presentare domande per conto dei turisti, secondo l’Associazione Russa degli Operatori Turistici. Questo potrebbe comportare termini di registrazione più lunghi e verifiche dei documenti più rigorose, incluse prenotazioni alberghiere, dichiarazioni dei redditi e motivazioni del viaggio. Ora è possibile presentare i documenti solo di persona, muniti di passaporto e di un appuntamento online confermato, ha aggiunto l’Associazione degli Operatori Turistici della Russia (ATOR).

Il centro visti italiano non ha informazioni su eventuali modifiche alle norme per il rilascio dei visti ai cittadini russi. Il centro ha precisato di non avere informazioni in merito e ha consigliato di contattare il Consolato Generale d’Italia. In precedenza, l’Associazione degli Operatori Turistici Russi aveva segnalato che i centri visti italiani VMS e Almaviva avevano smesso di accettare richieste di visto per cittadini russi tramite terzi. È stato inoltre precisato che, a partire dal 12 maggio, i richiedenti dovranno presentarsi di persona al centro visti all’orario stabilito, muniti di passaporto.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato in visita in India, per il vertice BRICS, dove ha incontrato il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar. L’ordine del giorno della riunione ministeriale si concentra sull’attuazione degli accordi raggiunti durante la visita ufficiale del Presidente russo Vladimir Putin in India lo scorso dicembre, sui preparativi per i prossimi colloqui tra i leader in Russia e sulla prossima riunione della Commissione intergovernativa russo-indiana per la cooperazione commerciale, economica, scientifica, tecnica e culturale.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 14 maggio. Il ministero per la Difesa russo ha fatto sapere che le forze armate Russe hanno lanciato oltre 1.000 droni d’attacco contro le retrovie ucraine in 24 ore, e durante la notte sono stati aggiunti missili all’attacco. È stata osservata una maggiore pressione sulle regioni occidentali dell’Ucraina e sui nodi ferroviari, e attacchi diurni sono stati effettuati contro edifici del SBU nelle regioni. Operazioni intensive sono state condotte a Kiev e nella regione circostante.

Attacco ucraino nella notte contro la regione di i Rostov, un drone è stato intercettato a Volgodonsk, diversi nella regione di Tula, nonché sopra Voronež e la Crimea. Durante il giorno, il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di 92 droni.

Nella regione di Bryansk, un attacco con droni sui villaggi di Staraia Pogoshch, nel distretto di Suzemsky, e di Sevsk ha causato la morte di due persone e due i feriti.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Sever russo sta bonificando aree boschive e avanzando verso Bachivs’k. Nel distretto di Sumy, aerei russi d’attacco sono avanzati fino a 700 metri in diciannove zone. Sono in corso scontri a fuoco a Kindrativka, Zapsillya e nelle aree circostanti.

Nella regione di Kursk, sull’autostrada Ryl’sk-L’gov, le forze ucraine hanno attaccato con droni un ferito.

Nella regione di Belgorod in diversi attacchi con droni in diverse località un morto e tre feriti. Nel distretto di Yakovlevsky, un treno elettrico in viaggio tra Razumnoye e Tomarovka è deragliato a causa di un danno ai binari.

Nel distretto di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta tentando di ampliare la zona di sicurezza nella regione di Charkiv.

Nel distretto di Vovčans’k, le unità d’assalto sono avanzate fino a 950 metri in dodici aree. Continuano gli scontri a fuoco nelle foreste del distretto di Vovčans’k, lungo la riva destra del fiume Vovcha, e a Chaikivka e Volokhivka.

Nel settore meridionale di Kupjans’k, le forze amate russe stanno ottenendo successi tattici in diversi settori del fronte grazie a un graduale aumento degli sforzi. In particolare, sulla riva orientale del fiume Oskil, le forze russe stanno consolidando i successi ottenuti a Kucherivka, Petropavlivka e Kurylivka. Proseguono i combattimenti per Kivsharivka e Novoosynove. Si stanno creando le condizioni per un’intensificazione degli sforzi nei pressi diKup’yans’k-Vuzlovyi. La sorveglianza aerea ucraina rimane la principale sfida per le forze armate russe.

Sul fronte di Slov”jans’k, le forze russe stanno combattendo per l’accesso a Rai-Oleksandrivka, che le forze armate ucraine stanno trasformando in una roccaforte, la cui conquista è fondamentale per raggiungere l’agglomerato di Slov”jans’k-Kramators’k.

Sul fronte di Dobropillja, le forze russe combattono a ovest di Hryshyne. Sono in corso battaglie di posizione nei pressi di Bilyc’ke e Novyi Donbas.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, i soldati del gruppo di forze dell’Estremo Oriente Vostok stanno penetrando in profondità nelle difese ucraine a nord-ovest del villaggio di Oleksandrohrad, combattendo in un’area boschiva oltre il fiume Vovcha in direzione del villaggio di Lisne.

Nella parte orientale dell’oblast’ di Zaporižžja, continuano le infiltrazioni nemiche nei pressi dei villaggi di Vozdvyzhivka eVerkhnya Tersa e a sud nei villaggi di Huliaipilske, Charivne e Novoselivka.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine sta intensificando gli sforzi nei pressi di Stepnohirs’k, impiegando numerosi droni a bassa quota. Un massiccio attacco con droni ucraini sul villaggio di Novohorivka, nel distretto di Tokmak, ha danneggiato quattro edifici residenziali e l’ospedale distrettuale centrale di Tokmok.

L’oblast’ di Cherson ha segnalato la morte di due civili a seguito del lancio di una munizione da parte di un drone in seguito a raid delle forze armate ucraine. Sette villaggi della regione sono stati bombardati dagli ucraini. Altri 14 villaggi hanno subito attacchi con droni.

Graziella Giangiulio

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