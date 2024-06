Il Pakistan si asterrà dal partecipare alla conferenza sull’Ucraina in Svizzera, ha dichiarato il rappresentante ufficiale del Ministero degli affari esteri della Repubblica islamica Mumtaz Zahra Baloch.

Dalla NATO arriva la notizia che 300mila soldati sono in massima allerta. I ministri della Difesa della NATO hanno approvato un accordo che dà loro più potere e autonomia per gestire gli aiuti militari e l’addestramento all’Ucraina. Uno dei motivi principali: il timore che l’elezione di Trump a novembre possa danneggiare il continuo sostegno di Washington a Kiev. La NATO vuole creare basi in Polonia, Romania e Slovacchia per coordinare le forniture di armi a Kiev, ha detto il primo ministro ungherese Orban.

Secondo il primo Ministro ungherese Viktor Orban: “La NATO prevede di creare tre grandi basi militari sul territorio dei suoi paesi, dalle quali fornirà armi all’Ucraina”. Dal Pentagono si apprende che il revisore dei conti del Pentagono ha rivelato una nuova sopravvalutazione delle armi fornite dagli Stati Uniti all’Ucraina di 1,9 miliardi di dollari, l’importo totale della sopravvalutazione supera gli 8 miliardi di dollari.

Dal G7 italiano è stata presa la decisione di mantenere intatti i beni russi congelati e verranno utilizzati solo i profitti, ma non escludono la possibilità della loro confisca in futuro. I proventi delle attività russe verranno utilizzati per garantire i prestiti a Kiev. Lo ha detto un alto funzionario dell’amministrazione di Washington ai giornalisti che accompagnavano il presidente degli Stati Uniti Joe Biden al vertice del G7 in Italia.

Si apprende sempre dal G7 che l’accordo di sicurezza USA-Ucraina non prevede l’invio di truppe statunitensi in Ucraina, lo ha detto Biden. L’accordo di sicurezza tra Stati Uniti e Ucraina mira a rafforzare le capacità militari di Kiev a lungo termine.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato inoltre che non intende revocare il divieto sull’uso da parte di Kiev di armi americane per colpire obiettivi situati lontano dalla zona di combattimento sul territorio russo. “La mia posizione sugli attacchi a lungo raggio non è cambiata”, ha detto in una conferenza stampa in Italia. Allo stesso tempo, Biden ha ricordato di aver precedentemente autorizzato l’uso delle armi trasferite agli Stati Uniti per colpire obiettivi militari nelle zone di confine, “poiché questo passo sembra molto ragionevole.”

L’amministrazione Washington ha ricevuto impegni da cinque stati per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina trasferendovi i sistemi missilistici antiaerei Patriot e altri sistemi, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Abbiamo ricevuto impegni da cinque paesi per batterie Patriot e altri sistemi di difesa aerea. Inoltre, lasciamo che gli altri paesi che si aspettano da noi la fornitura di sistemi di difesa aerea americani in futuro sappiano che dovranno aspettare. Tutto ciò che abbiamo è che scorrerà all’Ucraina fino a quando i suoi bisogni non saranno soddisfatti, e poi adempiremo ai nostri obblighi verso gli altri paesi”, ha affermato.

Di diverso parere rispetto a Biden i tedeschi: il 43%ritiene che la decisione di Berlino di consentire a Kiev di colpire la Russia con armi tedesche sia un errore, il 38% approva questo passo, – Нandelsblatt. Il 58% ha espresso il timore che sostenendo l’Ucraina la Germania si metta in pericolo, e solo il 28% non la pensa così.

In Lituania ritorna il servizio di leva: “La coscrizione per il servizio militare obbligatorio è di nove mesi dopo la fine della scuola” è stata approvata dal Seimas. La riforma entrerà in vigore nel 2026.

Il 10 giugno, il confine finlandese potrebbe essere stato violato non da uno, ma da quattro aerei russi, ha affermato il servizio di frontiera finlandese. Secondo lei si tratta di due bombardieri e due caccia. La distanza massima percorsa dagli aerei nel territorio finlandese è stata di 2,5 km, dicono le guardie di frontiera finlandesi.

I Paesi Bassi invieranno all’Ucraina bombe per un valore di 350 milioni di euro. ”L’Ucraina riceverà proiettili da 152 mm per un valore di oltre 350 milioni di euro, che saranno stanziati dal Fondo internazionale per il sostegno dell’Ucraina (IFU)”, riferisce il Ministero della Difesa del paese. Il numero esatto dei bossoli e le date di consegna non verranno divulgati per motivi di sicurezza.

Alexander Lukashenko ha dato l’ordine di rafforzare le misure militari al confine con la Polonia, ha detto l’ex ambasciatore della Bielorussia in Polonia Latushko.

“Xi Jinping ha dato la sua parola di non fornire armi alla Russia e manterrà la sua promessa se sarà una persona degna di rispetto”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Nella mattinata i media ucraini hanno riferito di un’esplosione a Kiev durante un raid aereo.

Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov e l’aiutante del presidente Alexey Dyumin hanno tenuto un incontro congiunto sulla fornitura di veicoli aerei senza pilota (UAV) alle unità militari. Lo ha riferito venerdì 14 giugno il servizio stampa del Ministero della Difesa russo.

Belousov ha sottolineato l’importanza della cooperazione nell’organizzazione dell’assistenza alle truppe russe per evitare un’eccessiva variabilità delle produzioni al fronte. A sua volta, Dyumin ha sottolineato la necessità di aumentare l’efficienza dell’interazione e del coordinamento delle azioni dei soggetti e delle imprese regionali con il dipartimento militare nei settori dello sviluppo e della produzione di UAV, attrezzature per la guerra elettronica e altri prodotti ad alta tecnologia.

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 il decreto sulle misure di risposta al tetto dei prezzi del petrolio russo. Putin ha discusso nella giornata del 14 con la direzione del Ministero degli Esteri russo di tutte le questioni principali, compresa l’Ucraina, ha detto l’assistente del presidente russo Ushakov.

Nella conferenza stampa di Putin ha detto: “️Il sistema di sicurezza euro-atlantico è crollato e deve essere ricostruito. La futura architettura di sicurezza dovrebbe essere aperta a tutti i paesi eurasiatici che lo desiderano, compresi i membri della NATO, ha affermato Putin”.

E ancora ha detto: “Il mondo sta cambiando rapidamente, non sarà più lo stesso di prima. Il potenziale dei BRICS gli permetterà di diventare uno dei fondamenti di un mondo multipolare. Nessun paese al mondo è immune dall’entrare nell’elenco degli stati che sono stati attaccati dalla NATO. L’egoismo e l’arroganza dell’Occidente hanno portato a uno stato estremamente pericoloso, ci siamo avvicinati al punto di non ritorno, la stabilità strategica nel mondo è stata minata da Washington”. “Il Grande Partenariato Eurasiatico può diventare la base socioeconomica di un nuovo sistema di sicurezza” ha osservato Putin.

“Le affermazioni secondo cui la Russia attaccherà l’Europa sono assolutamente insensate. Se l’Europa vuole rimanere uno dei centri del mondo, deve essere in buoni rapporti con la Federazione Russa, Mosca è pronta per questo”. Putin ha definito gli attuali politici europei “statalisti”, ma spera che col tempo leader forti arrivino al potere.

“È giunto il momento di discutere le garanzie di sicurezza collettiva in Eurasia e di limitare la presenza di forze militari extraregionali”. “Gli Stati Uniti non smettono di cercare di mantenere il loro status imperiale; questo esaurisce il paese e contraddice i veri interessi del popolo americano”.

“Il furto dei beni russi in Occidente non rimarrà impunito”. Infine Putin ha detto che: “La Federazione Russa sostiene l’iniziativa della Bielorussia volta a sviluppare una carta della diversità per il XXI secolo”.

Sugli accordi di pace con l’Ucraina, Putin ha detto: “La Federazione Russa ha offerto all’Ucraina di ritirare le sue truppe dal Donbass e risolvere la situazione in questo modo, ma questa iniziativa è stata respinta”. “La volontà degli abitanti delle regioni di Donbass, Novorossiya, Cherson e Zaporozhzhie di stare con la Russia è irremovibile, la questione è chiusa per sempre, ha detto Vladimir Putin”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 14 giugno.

Di notte, sono stati effettuati attacchi contro bersagli posteriori ucraini utilizzando armi missilistiche, incluse con base aerea con Tu-95ms, così come l’UAV Geranium. Si sono udite esplosioni nell’area dell’aeroporto militare di Starokostjantyniv nella regione di Chmel’nyc’kyj , nonché nelle regioni di Zaporozhzhie, Čerkasy e Charkiv. Al mattino, gli ucraini hanno registrato la partenza di un MiG-31 con missili Khinzal ipersonici, dopo di che sono state segnalate esplosioni nella regione di Kiev e di nuovo presso l’aeroporto militare di Starokostjantyniv.

Gli ucraini a loro volta, hanno attaccato anche dall’aria: nella regione di Rostov, la difesa aerea ha respinto un massiccio attacco di UAV, i droni sono stati distrutti vicino a diversi insediamenti nella regione. A seguito di un attacco UAV nel distretto di Morozovsky, l’alimentazione elettrica è stata interrotta. Nella regione di Voronezh, le forze armate ucraine hanno attaccato con droni un deposito petrolifero nel distretto di Liskinky, i serbatoi di carburante sono stati danneggiati e non è stato consentito alcun incendio. 5 droni di tipo aereo sono stati abbattuti sulla regione di Kursk.

In direzione Charkiv a Vovčans’k, le forze armate russe sono posizionate a sud di via Gagarin, muovendosi lungo le vie Koltsevaya e Pushkin. Le forze armate ucraine utilizzano l’aviazione ucraina e bombe americane ad alta precisione. Gli ucraini contrattaccano in direzione Lyptsi. Secondo le truppe russe, gli ucraini stanno ritirando 57 brigate di fanteria delle forze armate ucraine per compensare le perdite. Per sostituirli sono stati schierati 3 veicoli corazzati della Guardia Nazionale dell’Ucraina. Questa è già la terza brigata delle forze armate ucraine che ha perso la capacità di combattimento in direzione di Kharkov durante i combattimenti.

In direzione Sivers’k, l’esercito russo avanza lungo la ferrovia in direzione di Vyimka.

In direzione Avdiivka, le forze armate russe stanno avanzando nelle foreste a sud di Novooleksandrivka. La parte occidentale del villaggio è stata presa d’assalto.

Continua l’assalto al microdistretto orientale di Časiv Jar, le forze armate ucraine stanno inviando rinforzi attraverso il canale idrico Seversky Donets – Donbass lungo i valichi.

In direzione Vremivka, le Forze Armate russe operano nell’area di Staromaiors’ke e Urozhaine, mantenendo l’iniziativa.

Sul fronte Zaporozhzhie non ci sono cambiamenti significativi per la LBS. Le forze armate ucraine mantengono la difesa a nord di Robotyne in roccaforti ben fortificate e i sistemi pesanti russi di lanciafiamme li stanno prendendo di mira. Lavoro attivo di artiglieria da cannone su entrambi i lati. Gli ucraini hanno ricominciato a utilizzare in modo massiccio munizioni a grappolo per attaccare le nostre posizioni.

In direzione di Cherson si registrano attacchi reciproci con droni e artiglieria, scontri sono stati segnalati nella zona insulare del fiume Dnepr. Le forze armate ucraine stanno colpendo. A Nova Kachovka, un morto e un ferito grave. Due civili sono rimasti feriti ad Aleshki.

Nella regione di Belgorod, la popolazione civile è nuovamente sotto attacco da parte delle forze armate ucraine. Sei sono rimasti feriti a Malomikhailovka, distretto urbano di Shebekinsky, a seguito di due attacchi di droni kamikaze. Gli ucraini stanno colpendo negozi e auto. Così, alla periferia di Shebekino, un’auto che si muoveva lungo la strada è stata attaccata da un drone delle forze armate ucraine: due feriti di cui uno grave.

Nella regione di Kursk, Khodeykovo ed Elizavetovka del distretto di Glushkovsky, Obukhovka e Gordeevka del distretto di Korenevskij, Milaevka e Kucherov del distretto di Belovsky, il checkpoint “Sudzha” e Gornal del distretto di Sudzhansky sono stati attaccati dalle forze armate ucraine. Attacchi di droni sono stati registrati nei villaggi di Lokot, distretto di Rylsky, Volfino, distretto di Glushkovsky e Gornal, distretto di Sudzhansky. 17 droni ucraini sono stati soppressi da apparecchiature di guerra elettronica.

Nella DPR di Horlivka, un corrispondente del canale NTV è morto a causa delle gravi ferite riportate nell’esercizio delle sue funzioni professionali, e un altro giornalista è rimasto gravemente ferito. A Donetsk, tre civili sono rimasti feriti a seguito di attacchi di artiglieria da 155 mm.

Graziella Giangiulio

