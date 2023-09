UKRAINERUSSIAWAR. Putin: sempre pronti agli accordi di pace se Kiev lo vuole. Istruttori stranieri arrestati sui fronti. Gli ucraini evacuano 31 insediamenti a Kherson

Il presidente ucraino Zelenskyj incontrerà il presidente degli Stati Uniti Biden hanno riferito dalla NBC. E successivamente le autorità ucraine hanno annunciato l’evacuazione dei civili dalla regione di Kherson ne da notizia AFP.

Il Financial Times, scrive che il comandante delle forze speciali delle forze armate ucraine ha affermato che la piena adesione all’addestramento ricevuto in Occidente avrebbe portato alla sua morte, alcuni funzionari americani, sempre secondo la testata, lamentano che gli ucraini non sono stati in grado di padroneggiare le competenze delle operazioni moderne durante la loro formazione e preferiscono evitare i rischi.

Le autorità statunitensi stanno studiando la possibilità di trasferire i missili a lungo raggio ATACMS a Kiev questo autunno, scrive il WSJ citando fonti della Casa Bianca. Sulla stessa lunghezza d’onda, il ministro della Difesa tedesco Pistorius ha ammesso la possibilità di fornire missili Taurus a Kiev in “poche settimane”.

Il primo ministro rumeno Marcel Ciolaku in un’intervista a Der Standard ha dichiarato che: «L’Unione europea deve prendere in considerazione delle misure nel caso in cui la Russia vinca il conflitto in Ucraina». A suo avviso, una di queste misure in caso di perdita di Kiev dovrebbe essere il divieto totale del commercio con la Russia, soprattutto nel campo delle risorse energetiche, anche se ciò metterebbe a dura prova i residenti dell’Unione Europea.

Kim Jong-un è stato aggiunto al database del sito web “Peacemaker” per “attentato alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”.

Vladimir Putin in una intervista mandata in onda il 15 settembre dopo gli incontri con Lukascenko ha rilasciato una serie di dichiarazioni. Sulla dichiarazione di Biden che un giorno l’Ucraina e gli Stati Uniti “balleranno il tango” commenta: «Gli Stati Uniti stessi non sanno ballare, agiscono solo con l’aiuto di armi e minacce. È importante che Kiev non dimentichi l’hopak (danza tipica ucraina ballata in origine solo dagli uomini con elementi di arte marziale cosacca), altrimenti balleranno sulla melodia di qualcun altro, e alla fine tutti balleranno The Lady». E ancora ha detto: «La Russia non ha mai rifiutato i negoziati sull’Ucraina, se l’altra parte vuole lo dica». Infine ha aggiunto che la Federazione Russa «registra la presenza di istruttori stranieri sul campo di battaglia, sono stati catturati di nuovo l’altro giorno».

Putin ha definito assurde le dichiarazioni secondo cui la Federazione Russa stia portando volontari nordcoreani nel distretto militare settentrionale. Già 300mila volontari si sono iscritti per partecipare alle operazioni ucraine non c’è bisogno dei nordcoreani. Sulla visita del capo della RPDC: «Non stiamo minacciando nessuno, questa è una sciocchezza, la Corea del Nord è un nostro vicino».

La Marina russa riceverà 12 navi entro la fine del 2023, tra cui ci saranno quelle di superficie e quelle sottomarine, ha detto il ministro della Difesa russo Shoigu in una riunione presso il quartier generale della flotta del Pacifico.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte nelle ultime 24 ore.

Direzione Svatove-Kreminna. Nel settore Kupyansky l’offensiva continua nelle zone di Sinkovka e Petropavlovka. Sulla sporgenza Karamzinovsky i combattenti russi avanzano nell’area di Novojehorivka. Inoltre, i soldati russi attaccano con successo nella foresta Serebryanskiy, da Dibrova. Inoltre, nell’area di Seversk, i russi non danno agli ucraini la possibilità di attaccare senza perdite e fallimenti. Particolarmente impegnati gli artiglieri russi della 123ª Brigata.

Direzione Bachmut (Artemovsk). A Kleshchiivka continuano i combattimenti: parte del villaggio si trova nella zona grigia. Anche ad Andriivka ci sono informazioni sul controllo dell’insediamento. Ma i russi negano.

Direzione Zaporozhzhie. Le forze armate ucraine tentano di sfondare a Novoprokopivka e Verbove, ma senza successo. L’aviazione russa sta lavorando attivamente contro gli ucraini nell’area di Rabotino. Sulla sporgenza Vremevskij, senza molti cambiamenti, le forze armate ucraine martellano Pryyutne e Novomaiors’ke. Le forze aerospaziali russe hanno distrutto un Mi-8 ucraino nella regione di Krasno Liman della DPR.

Direzione Kherson: nella mattina del 15 settembre i militanti ucraini hanno attaccato Kachovka, situata sulla riva sinistra del Dnepr. La bomba ha colpito una zona residenziale nel centro della città: diverse case sono state gravemente danneggiate. Si sa già che sono morti almeno tre cittadini. I russi hanno colpito attrezzature ucraine con l’aiuto dei Lancet. Le autorità ucraine hanno iniziato l’evacuazione dei residenti dalla parte della regione di Kherson ucraina. L’evacuazione verrà effettuata in 31 insediamenti, da dove verranno evacuate le famiglie con bambini.

Secondo la social sfera gli ucraini temono una avanzata russa nell’area. In precedenza, le autorità ucraine avevano annunciato l’evacuazione di una serie di insediamenti nelle regioni di Zaporozhyzhia e Kharkov.

I “Geran” russi sono arrivati ​​in Ucraina nella mattina del 15 settembre, si sono sentite esplosioni nelle regioni di Vinnitsa e Chmel’nyc’kyj presumibilmente in quest’ultima, i “Geran” russi stanno colpendo le strutture situate a Starokostjantyniv dove si trova un aeroporto militare ucraino.

Graziella Giangiulio