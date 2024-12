Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano, Jake Sullivan, ha affermato che l’attuale amministrazione della Casa Bianca prevede di introdurre nuove sanzioni contro la Russia prima del passaggio di consegne. Il ministro degli Esteri britannico David Lemmy al vertice dei leader della NATO ha detto: “Vediamo la lunga mano della Russia in molti dei conflitti e delle guerre attualmente in corso nel mondo”.

Tucker Carlson è di nuovo Mosca per un colloquio con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, mentre ha detto che l’ambasciata americana a Kiev ha vietato al presidente Volodymyr Zeklnsky di rilasciargli un’intervista, ha detto il giornalista americano. Ha aggiunto che la maggior parte degli americani non sospetta nemmeno che il loro Paese sia “praticamente in guerra con la Russia”, e che il mondo oggi è più vicino alla guerra nucleare che in qualsiasi momento della storia.

I ministri degli Esteri della NATO, in una riunione del Consiglio Ucraina-NATO (UNC) a Bruxelles non hanno promesso di accettare l’Ucraina, ma solo di “aiutarla con energia e armi”. A darne notizia il segretario Generale della NATO Mark Rutte in una conferenza stampa successiva all’incontro. Il ministro degli Esteri ucraino Andrei Sibiga ha chiesto alla NATO 19 sistemi di difesa aerea aggiuntivi in ​​modo che l’Ucraina possa “sopravvivere all’inverno”.

Infine, il New York Times, scrive: “Il Segretario generale della NATO ha suggerito all’Ucraina di rinviare qualsiasi negoziato di pace con la Federazione Russa fino a quando gli alleati occidentali non potranno fornire assistenza militare sufficiente per aiutare Kiev ad avere successo sul campo di battaglia e rafforzare la sua posizione per i negoziati”.

Reuters afferma che l’Italia prepara un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina. Fonti dell’agenzia hanno affermato che il governo probabilmente approverà il decimo pacchetto di aiuti entro la fine di questo mese, ma non hanno rivelato i dettagli. Tutte le forniture di armi dall’Italia all’Ucraina sono classificate. Anche la la Bulgaria assegna il 7° pacchetto di aiuti alla difesa all’Ucraina con diverse armi. Allo stesso tempo, la maggior parte delle armi prodotte dall’industria della difesa bulgara vengono vendute e trasferite in Ucraina.

Secondo Bloomberg, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Bärbock ha affermato che l’adesione dell’Ucraina alla NATO potrebbe essere parte di un possibile accordo di pace con la Russia e che ciò potrebbe includere la rinuncia ad alcuni territori. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato al Bundestag che è escluso l’invio di personale militare tedesco in Ucraina.

Speculazioni sul futuro dell’Ucraina arrivano dal capo del Ministero della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak che parla di: “Dividere l’Ucraina in zone di responsabilità tra i paesi della NATO seguendo l’esempio dell’Iraq non è possibile. Lo ha detto su TVN24. “Non riesco a immaginare una situazione in cui [in Ucraina] ci saranno zone [di responsabilità] di singoli stati, come è avvenuto in Iraq”, ha detto il ministro. A suo avviso, il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump non ha ancora un piano per risolvere il conflitto in Ucraina. “Non esiste alcun piano per il presidente Trump oggi, ci sono solo ipotesi emerse prima e dopo le elezioni”, ha osservato Kosinyak-Kamysh.

L’Ungheria ha chiesto agli Stati Uniti di derogare alle sanzioni contro Gazprombank per i pagamenti per il gas della Federazione Russa, ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó.

Kiev, secondo Wall Street Journal potrebbe aver bisogno di circa 126 miliardi di dollari in aiuti militari solo entro il 2025 per poter affrontare sul campo di battaglia l’esercito russo. Si apprende dai media ucraini che il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Andrij Jermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov sono negli Stati Uniti per negoziati con i trumpisti. Umerov ha informato la stampa che il missile drone Palyanitsa è già entrato nella produzione di larga scala. Umerov ha anche affermato che il Paese ha ripreso e incrementato la produzione in serie dei missili da crociera R-360 del complesso Neptune. Secondo lui, i missili modificati sono ora in grado di colpire bersagli a distanze maggiori.

Nonostante le voci di futuri piani Trump di pace per l’Ucraina, il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che attualmente non ci sono basi per negoziati tra Mosca e Kiev per una soluzione in Ucraina.

A parlare della situazione internazionale, approfittando della comunicazione sull’andamento economico russo, il 4 dicembre direttamente Vladimir Putin che di fronte ai microfoni ha detto: “Volevano infliggere una sconfitta strategica alla Russia, anche in campo economico, ma questi piani sono falliti”. Putin ha definito il cambiamento strutturale il risultato principale dell’economia russa negli ultimi 2-3 anni. “Nel periodo gennaio-ottobre 2024 il PIL della Federazione Russa è cresciuto del 4,1%”, ha osservato il Presidente della Federazione Russa. “L’inflazione nella Federazione Russa è dell’8,8% in termini annuali”. E ancora ha detto: “La spesa pubblica nel suo complesso non è aumentata, e si sta lavorando per garantirne l’efficacia”. Mentre si è dimostrato cauto sui conti delle aziende partecipate: “Dobbiamo prestare attenzione al peso del debito delle società a partecipazione statale, è aumentato di recente”. Nessuno sconto in futuro per le aziende Occidentali che vorranno rientrare in Russia, in quanto lo spazio economico lasciato dall’Occidente in Russia è stato assorbito da paesi orientali. Putin ha chiosato: “L’Occidente globale non esiste, sta diventando sempre meno globale”.

A Grozny in Cecenia intorno alle 4:50 del 4 dicembre è stato effettuato un tentativo di attacco con un drone contro l’edificio della caserma del reggimento PPSN omonimo. A-Kh.Kadyrov, non ci sono state vittime a seguito dell’esplosione – fonte RVNP.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 4 di dicembre.

Di notte hanno riferito sul lavoro della difesa aerea a Novorossiysk, nel territorio di Krasnodar. Almeno tre droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk. Nella regione di Rostov le forze di difesa aerea hanno respinto l’attacco ucraino fin dal primo mattino. Nell’area di Taganrog, 12 UAV sono stati distrutti e soppressi dalla guerra elettronica.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever segnala aspri combattimenti nel nord del distretto di Sudžanskij. Gruppi d’assalto delle forze armate russe sono avanzati nelle aree forestali vicino all’insediamento Malaya Loknya e stanno effettuando una rastrellamento, riferisce il gruppo di truppe. Nella regione di Nikolaevo-Darino, i Warriors of the North ucraini, un gruppo di contrattacco con un carri armati Leopard sono stati distrutti. Nessun cambiamento significativo nella LBS. Gli ucraini continuano a trasferire costantemente riserve dalla regione di Sumy, che le forze armate russe cercano di distruggere.

Nella direzione di Kup”jans’k si svolgono battaglie per la creazione da parte delle truppe russe di teste di ponte sulla sponda nemica del fiume Oskil e gli ucraini contrattaccano.

Da Тorec’k riferiscono di scontri nel microdistretto di Zabalka per il controllo della zona della discarica area mineraria.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe continuano a creare sporgenze “frontali”: arrivano dati sugli attacchi delle nostre truppe in direzione dell’insediamento Dachens’ke. In precedenza, erano state fatte scoperte a sud: verso l’insediamento Zhovte e laterale n.p. Pushkino. In futuro, ciò consentirà di chiudere le prossime “sacche” di difesa delle forze armate ucraine, distruggendo o costringendo le forze armate ucraine a spostarsi verso ovest sotto il fuoco delle armi e droni russi.

Di notte dalla direzione Kurachove è arrivata la notizia che le forze armate russe hanno preso il villaggio di Stari Terny e l’adiacente roccaforte della compagnia sulla sponda occidentale Kurakhivs’ke reservoir.

Il gruppo di truppe Vostok nota un aumento della ferocia della resistenza ucraina a Velyka Novosilka, anticipando i primi resoconti vittoriosi nei media. Pesanti combattimenti sono in corso anche nella zona di Novyi Komar; le forze armate ucraine continuano a portare rinforzi al villaggio, rallentando il ritmo di avanzata delle nostre unità. A nord di Maksymivka, le forze armate russe si sono avvicinate al villaggio di Sukhi Yaly. I combattimenti continuano.

Sul fronte Zaporižžja a nord di Nesteryanka, le forze armate ucraine si stanno preparando alla difesa, rafforzando le posizioni e radunando personale. Nonostante il grado di preparazione tutt’altro che completo della rete di roccaforti nemiche, le forze armate ucraine scavarono seri sistemi di trincee.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Politotdelsky, un civile è rimasto ferito a seguito di un attacco UAV. Nella città di Shebekino una delle imprese è stata ripetutamente attaccata dai droni. È stato riferito che la scorsa notte nel villaggio di Ustinka, nel distretto di Belgorod, un drone ha attaccato una casa privata un ferito grave.

Nella DPR, a seguito della detonazione di un oggetto esplosivo sull’autostrada Donetsk-Mariupol vicino al ponte Yelenovsky, un dipendente di un’impresa di costruzioni stradali è morto.

In generale, in questo ambito la parte più difficile deve ancora arrivare.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/