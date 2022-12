UKRAINERUSSIAWAR. Putin: Non ci devono essere poveri tra coloro che lavorano. Reznikov: pronta una nuova offensiva invernale

Il vice capo della Direzione operativa principale dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, Oleksiy Hromov, ha dichiarato durante un briefing che la Russia continua a inviare personale militare in Bielorussia per rifornire ulteriormente le sue unità.

Sostiene inoltre che i russi hanno inviato i suoi aerei con “Kinzhal” e A-50U al campo di aviazione della Bielorussia per aumentare la capacità di attacchi aerei sull’Ucraina. Infine, Hromov ha valutato la minaccia di un’offensiva da parte della Bielorussia. Secondo lui, lo Stato Maggiore la valuta bassa. «Tenendo conto di altri dati disponibili, si può notare che attualmente la probabilità di un’operazione offensiva da parte del nemico dal territorio della Bielorussia rimane bassa. Allo stesso tempo, il Comitato di frontiera della Bielorussia ha esteso le restrizioni all’ingresso e al soggiorno dei cittadini nella zona di confine nei distretti della regione di Gomel confinanti con le regioni di Kiev e Chernihiv fino al 1° marzo 2023», ha concluso Hromov. Sempre Hromov, si è espresso contro un cessate il fuoco temporaneo in Ucraina per il nuovo anno.

A dire il vero i russi come gli ucraini stanno rastrellando ove possibile tutte le vecchie armi e munizioni e le stanno portando al fronte. Inoltre stanno sostituendo armi vecchie con le nuove e addestrando gli eserciti all’uso delle nuove armi. Il presidente della Federazione Russa ha espresso in più occasioni il desiderio di dare vita a un esercito comune tra Federazione e regioni limitrofe e quindi sta cercando di portare agli stessi livelli tutti gli eserciti nazionali.

A fare da eco alle parole Oleksiy Hromov quelle del ministro della Difesa ucraino Reznikov che ha annunciato un’offensiva invernale ucraina. «La mia valutazione personale è la seguente: le nostre forze armate non hanno intenzione di fermarsi. Le nostre scorte di attrezzature invernali sono tre volte superiori al livello critico. Dobbiamo solo aspettare che il terreno diventi meno umido», ha dichiarato alla rivista statunitense Newsweek. «La prova inconfutabile che le forze armate ucraine si stanno preparando per l’inverno l’abbiamo vista tutti», ha poi aggiunto

E mentre gli ucraini fanno i conti in tasca ai russi affermando di avere molte munizioni per vincere la guerra. Vladimir Putin sta pensando al futuro, al dopo, ha delineato i sei obiettivi chiave in economia per il 2023. Portare l’interazione con i partner chiave a un nuovo livello, eliminando i vincoli logistici e finanziari, aumentando il commercio estero e l’interazione con gli investimenti. Rafforzamento della sovranità tecnologica e movimento verso la leadership in settori chiave in questo ambito, superando la crescita del settore manifatturiero, Garantire la sovranità finanziaria – il sistema finanziario russo dovrebbe soddisfare le esigenze che in precedenza erano coperte dalle fonti di finanziamento occidentali. Sviluppo avanzato delle infrastrutture, è necessario migliorare le strade regionali, la costruzione di alloggi e le condizioni abitative dei cittadini. Riduzione della povertà e della disuguaglianza, crescita dei redditi reali dei cittadini, riduzione del divario nel potenziale delle regioni, con un’elevata crescita economica e nuovi posti di lavoro ben retribuiti come chiave per un reddito più elevato. Infine, proteggere madri e bambini, sostenere le famiglie e salvare vite umane.

Non solo, il Presidente russo Vladimir Putin ha proposto che le nuove regioni (si intende le quattro regioni ucraine annesse dopo il referendum) offrano mutui per le nuove costruzioni a un tasso preferenziale del 2%. «Esprimo la gratitudine del popolo della Repubblica Popolare di Donetsk per questa decisione. Abbiamo vissuto senza questo meccanismo per molto tempo e c’è stata una richiesta in tal senso. È particolarmente importante per le giovani famiglie: ora c’è l’opportunità di ottenere un alloggio con fondi di credito a un tasso di interesse preferenziale. Nonostante le operazioni militari, ci sono già costruttori disposti a investire in nuove abitazioni in aree relativamente sicure (. ) Non ci devono essere poveri tra coloro che lavorano».

Putin in diretta tv ha dichiarato: «Entro il 2030, le nuove regioni devono raggiungere il livello nazionale per tutti gli indicatori». «Il tentativo di distruggere la nostra economia con le sanzioni occidentali è fallito. Il tasso di povertà in Russia è sceso al 10,5% a novembre. La contrazione del PIL russo nel 2022 è inferiore alle precedenti previsioni e sarà del 2,5%. Contro la Russia è stata lanciata un’aggressione sanzionatoria senza precedenti, finalizzata a schiacciare l’economia russa in breve tempo. Questo calcolo non si è concretizzato», ha detto il Presidente russo. «Le finanze pubbliche russe rimangono solide, con un avanzo di bilancio federale di 560 miliardi di rubli quest’anno. L’anno prossimo il bilancio della Russia registrerà un piccolo deficit di circa il 2% del PIL, uno dei migliori del G20», ha poi aggiunto.

«Le autorità russe manterranno politiche finanziarie e macroeconomiche responsabili e rispetteranno gli impegni sociali. La Russia non percorrerà mai la strada dell’autoisolamento. La Russia cercherà partner più promettenti dell’UE, reindirizzando le forniture energetiche»; Putin ha definito folle la politica dell’UE sui prezzi del gas e ha respinto le richieste di risarcimento contro la Russia. «Le forniture di gas all’Est saliranno a 88 miliardi di metri cubi entro il 2030, più del 60% delle forniture europee. La Russia continua ad aiutare i Paesi più poveri con il cibo, mentre l’Occidente si ritiene autosufficiente».

Nella mattina del 15 dicembre si apprende che salgono a 9 le vittime dei bombardamenti nel centro di Donetsk, secondo la DNR. Distrutti i depositi di munizioni, armi, equipaggiamenti speciali e logistica ucraina nelle aree di Kupiansk, Orekhovo e Tyahinka a darne notizia il ministero della Difesa russo.

Sempre durante la mattina del 15 di dicembre si registrano esplosioni a Kharkiv, tre o forse cinque, una avrebbe colpito il centro della città. Colpita una delle centrali elettriche più importanti dell’Ucraina che fornisce elettricità all’aerea orientale dell’Ucraina. La centrale è la CHP-5.

Si apprende da fonti social che il complesso missilistico di Kozelsk ha caricato il missile balistico intercontinentale Yars in un silo di lancio, postati video ufficiali delle forze armate Russe.

Ed ora uno sguardo alla direzione di Soledar alle ore 15.00 del 15 dicembre 2022.

Le unità d’assalto Wagner PMC stanno combattendo alla periferia orientale di Bakhmut, nella zona industriale e nei pressi dell’insediamento. A Bakhmut continuano gli scontri in via Fyodor Maksimenko e in Pervomaysky Lane. I lanciarazzi multipli Grad delle forze armate ucraine sparano nelle aree di offesa. Sessanta lanci ucraini sono arrivati oggi in città.

Nella zona di Bakhmut, vicino a Opytne, gli uomini della Wagner stanno cercando di sfondare gli sviluppi utilizzati dagli ucraini come roccaforti e postazioni di tiro.

A sud si combatte alla periferia di Kleshcheyevka. A ovest di Andriivka e Kurdyumivka, le Forze armate russe hanno stabilito il controllo di due compagnie e quattro plotoni.

Per sostenere le forze di difesa, 60 uomini mobilitati sono stati inviati da Bila Hora nella zona delle operazioni. E diverse unità di veicoli blindati sono arrivate al KNP della 3ª compagnia della 28ª Brigata a Bila Hora.

Nel nord-est, le squadre d’assalto della PMC Wagner stanno avanzando verso le roccaforti di 128 OgshbR e 57 Ombdr a Pidhorodne.

Tre battaglioni della 46ª brigata aeromobile provenienti dalla direzione di Kherson sono stati riassegnati alla stazione di Udachnoye nel settore di Toretsʹkyy.

Una parte delle unità, dopo lo scarico, sarà inviata nell’area di responsabilità della 28ª Brigata sulla linea Toretsʹkyy-Kurdyumivka, mentre l’altra sarà inviata sotto Donetsk.

Diversi UAV DJI Mavic III con sistema di lancio di granate sono stati consegnati alle formazioni della 28ª Brigata.

Nel settore di Lisichansk, continuano i combattimenti di posizione a Belogorivka, dove l’AFU sta cercando di contenere l’avanzata dei “wagneriani”.

Graziella Giangiulio