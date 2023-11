UKRAINERUSSIAWAR. Putin: l’Ucraina vende armi al Medio Oriente. I russi si difendono in Crimea e avanzano a Kupyansk

L’approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti americana di un pacchetto di aiuti per Israele, ma non per l’Ucraina, conferma il fatto che il sostegno all’Ucraina è diventato il principale “pomo del contendere” tra democratici e repubblicani alla vigilia delle elezioni presidenziali. Ciò è comprovato dal fatto che il Senato democratico non intende concedere aiuti a Israele senza l’aiuto all’Ucraina, si apre dunque un duello legislativo: una camera del Congresso contro l’altra. Ciò significa nuovi dibattiti e nuovi confronti politici. Il presidente Joe Biden ha detto che utilizzerà il suo veto se il Congresso americano approverà un disegno di legge per aiutare solo Israele, senza il sostegno all’Ucraina e quello della Casa Bianca.

In materia di sanzioni, gli Stati Uniti hanno aggiunto alla lista delle sanzioni i vicedirettori del Ministero dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa Evtukhov e Besprozvannykh – fonte Ministero del Tesoro degli Stati Uniti e ancora contro la Borsa di San Pietroburgo che ha visto chiudere la contrattazione per eccessivo ribasso il 2 novembre. Sul sito si legge inoltre che le sanzioni non incideranno sui beni dei clienti e la ripresa delle negoziazioni alla Borsa di San Pietroburgo è prevista per il 6 novembre.

Il primo Ministro ungherese Viktor Orban, intervenendo ad Astana al vertice dell’Organizzazione degli Stati turchi ha detto che l’Europa ha bisogno di un nuovo sistema di sicurezza che sia accettabile sia per la Russia che per l’Ucraina, ha affermato. Orban ha osservato che l’approccio dell’UE al conflitto ucraino è stato un completo fallimento e ora abbiamo bisogno di un piano B, che includa il cessate il fuoco e negoziati di pace. «L’Ungheria sostiene il Piano B. Chiediamo la costruzione di una nuova architettura di sicurezza europea che sarà accettabile sia per la Russia che per l’Ucraina», ha detto Orban.

La Bundeswehr ha annunciato consegne regolari di armi, attrezzature militari e speciali all’Ucraina, smentendo le lamentele ucraine.

Oleksiy Miacheslavovych Danilov capo del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina in un’intervista alla Liga ha dichiarato: «Tutti dovranno combattere o servire». E ancora ha detto: «La firma del disegno di legge per ridurre l’età di leva in Ucraina da 27 a 25 anni è una questione molto delicata». Sulla smobilitazione in Ucraina ha chiosato: «Vorrei davvero che tutti riposassero». Ammette la possibilità della smobilitazione, ma per questo «è necessario creare un quadro giuridico». «Siamo già sul piede di guerra: le nostre tasse vanno a difendere il Paese. Queste sono le vie militari». In merito al sostegno da altri paesi ha dichiarato: «Se all’inizio della guerra avevamo un livello di fiducia e cooperazione del 95%, oggi è al livello del 70-75%. In alcuni paesi 65%. Ma non lo vediamo scendere a zero».

Il comitato investigativo russo ha accusato in contumacia l’ex primo Ministro Arseniy Yatsenyuk e altri funzionari ucraini di coinvolgimento nella morte di quasi 1.400 persone nel Donbass nel 2014-2016. Il Ministero degli Esteri russo ha messo in guardia la NATO sulle conseguenze della chiusura del Baltico. Il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha affermato che le “voglie” dell’Alleanza di rendere il Mar Baltico un “mare interno alla NATO” sono assolutamente infondate.

«Penso che coloro che prendono le decisioni e gli strateghi militari della NATO capiscano perfettamente che chiudere il Mar Baltico alla Russia significa chiudere il Mar Baltico a tutti. Questi desideri, questi sogni – sono assolutamente infondati, e coloro che cercano di realizzare questi sogni in azioni pratiche devono rendersi conto di tutte le conseguenze negative a cui possono portare», ha detto Grushko.

In precedenza, il presidente lettone aveva minacciato di discutere con la NATO la chiusura del passaggio attraverso il Mar Baltico per le navi russe se il coinvolgimento della Russia nei danni al gasdotto Balticconnector fosse stato confermato.

Il portavoce del Cremlino Dmtrij Peskov ha dichiarato i conferenza stampa che «Kiev deve capire da tempo che è assurdo anche solo parlare della possibilità della sua vittoria sul campo di battaglia». Il Cremlino non ha informazioni secondo cui il gruppo Wagner potrebbe essere guidato dal figlio di Prigozhin, ha detto Peskov.

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin ha firmato una legge secondo la quale la Russia ritira la ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. E ancora il presidente russo ha firmato una legge che informa il Segretario generale del Consiglio d’Europa dell’introduzione dello stato di emergenza o della legge marziale in Russia.

Durante il forum, Comunità forum per coloro che agiscono, 2-3 novembre al Museo della Vittoria, il presidente Vladimir Putin ha tenuto un incontro con la stampa dove ha risposto alle domande dei giornalisti riportiamo a seguire alcune dichiarazioni: «La Russia protegge ancora oggi la sua storia, i suoi valori, la sua cultura, la sua lingua, anche in Donbass e Novorossiya. La crescita del PIL russo nel 2023 potrebbe raggiungere il 3%. Do ora in poi la Russia cessa di essere una “stazione di servizio». Il commento su coloro che invocavano la sconfitta militare della Russia: “ora cantano diversamente”. «Non esisteva l’Ucraina come parte dell’Impero russo. Se i nostri rapporti con la fraterna Ucraina fossero normali, in chiave moderna, non sarebbe venuto in mente a nessuno di intraprendere azioni legate alla Crimea. L’Ucraina vende armi al Medio Oriente, compresi i talebani. Gli Stati Uniti stanno pianificando un cambiamento delle élite in Ucraina a causa di problemi di corruzione. Era semplicemente necessario proteggere le persone in Crimea da questa feccia nazista».

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:00 del 3 novembre.

Le forze armate russe hanno colpito la posizione dell’unità “Kraken” (milizia ucraina formata da stranieri ndr) della direzione principale dell’intelligence ucraina a Kharkov. Lo stesso edificio con “volontari” che combatto per l’Ucraina è stato colpito dai Geran a Kharkov che erano alloggiati al College of Transport Technologies. Secondo il canale “R”, questa struttura è stata utilizzata dall’unità “Kraken” come punto di schieramento temporaneo. Non è la prima volta che le Forze Armate dell’Ucraina collocano personale e attrezzature negli istituti scolastici e nelle strutture civili.

A seguito dell’attacco, due piani dell’edificio sono stati distrutti e l’equipaggiamento ucraino è stato distrutto. Non si conosce ancora il numero delle persone uccise, ma a giudicare dalla distruzione l’attacco è stato molto efficace. Considerando che “Kraken” è composto per oltre il 60% da stranieri, anche i mercenari possono essere annoverati tra le perdite delle forze armate ucraine. L’attacco russo ha provocato anche la distruzione nell’area dello stabilimento di carri armati di Kharkov. La difesa aerea ucraina ha impedito al distruzione totale del sito.

Sezione Kupyansk: Le battaglie di posizione continuano vicino a Kupyansk. Le unità russe del gruppo di truppe occidentali sopprimono sistematicamente le posizioni delle forze ucraine, garantendo l’avanzata senza pesanti perdite. Ogni giorno i soldati dell’esercito russo cacciano le forze armate ucraine dalle loro posizioni, motivo per cui sempre più rinforzi vengono trasferiti in città.

Negli ultimi giorni le forze armate russe sono riuscite ad avanzare a sud di Pervomaisky, eliminando importanti posizioni in cui erano insediati i militari ucraini. Ciò semplifica sia l’ulteriore difesa nell’area che l’avanzamento verso ovest da parte dei russi.

Settore Vremevskij: Sulla linea Priyutnoye-Staromayorskoye nel settore Vremyevskij, le unità russe conducono da diverse settimane un’offensiva tattica, avanzando sistematicamente posizione per posizione. Se la settimana scorsa il controllo dell’esercito russo era mantenuto a sud del burrone Grushevaya e una parte significativa delle roccaforti nelle foreste erano dietro alle Forze Armate ucraine, ora la situazione è cambiata. I militari del 394° reggimento di fucileria motorizzata della 127a divisione delle forze armate russe sono riusciti a spingere le forze armate ucraine fuori dagli sbarchi vicino al burrone ed espandere la zona di controllo a nord, migliorando significativamente la situazione. Dopo il ritiro del Corpo dei Marines dal settore Vremevskij, la posizione delle Forze Armate ucraine è diventata estremamente precaria, poiché le posizioni erano occupate principalmente da quelli mobilitati dalla difesa militare. Le truppe russe ne approfittarono.

Durante la battaglia per Avdiivka, le truppe russe sono riuscite a prendere piede vicino ai binari della ferrovia a nord-ovest di Krasnohorivka, sul fianco settentrionale. I combattenti sono riusciti anche a sfondare le difese delle forze armate ucraine a sud di Vesele Nel sud della città, le forze armate russe avanzano nei pressi della zona fortificata nei pressi della “Caccia dello Zar”. Nonostante gli infruttuosi tentativi di contrattacco ucraino, le truppe russe stanno gradualmente stringendo le tenaglie attorno ad Avdiivka, che diventa sempre più difficile da difendere.

Direzione di Kherson: schieramento delle riserve delle Forze Armate ucraine sul Dnepr. Nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno lanciato diversi attacchi contro le posizioni della 35a Brigata Marina della Marina ucraina a Krynki. Attualmente, le unità ucraine detengono diverse case nella parte centrale del villaggio. È difficile conquistare l’area a causa dell’intenso lavoro di artiglieria, mortai e droni lungo la zona. I distaccamenti della 35a Brigata sono stati forniti con un nuovo lotto di droni FPV e UAV da ricognizione Shark.

Le formazioni ucraine continuano a bombardare gli insediamenti di confine nella regione di Belgorod. Oggi nella regione si terranno esercitazioni programmate per testare i sistemi di allarme.

Nella città di Shebekino un’impresa industriale locale è stata attaccata. Inoltre, i residenti locali hanno riferito di bombardamenti sui villaggi di Vyazovoye e Novaya Tavolzhanka; non ci sono informazioni su vittime o danni.

La social sfera russa sta cominciando a fare i calcoli con la minaccia missilistica a breve termine: tre caccia MiG-29 ucraini dall’aeroporto di Dolgintsevo vicino a Krivoy Rog hanno lanciato da tre a sei missili sul sito Kakhovsky nella regione di Kherson. I MiG dell’aeronautica ucraina trasportano missili anti-radar HARM e esche MALD. Se i primi sono destinati a distruggere i sistemi di difesa aerea, i secondi sono destinati a rilevarli. È del tutto possibile che questi missili siano stati lanciati e, per ogni evenienza, in Crimea sia stato lanciato un allarme. Inoltre, ora c’è in aria un aereo AWACS NATO E-3A, in grado di tracciare e guidare i missili verso un bersaglio.

Raid di droni in Crimea. Nella notte droni russi hanno colpito territori ucraini, e le forze Armate Ucraine hanno risposto tentando di attaccare la penisola di Crimea con droni Mugin-5 PRO imbottiti di esplosivo. L’area di lancio dell’UAV è sconosciuta. Considerati gli attacchi passati, è molto probabile che si trattasse della regione di Odessa. Un totale di 15 droni sono stati lanciati verso la parte nordoccidentale della Crimea.

Due Mugin-5 sono stati abbattuti da equipaggi della 31a divisione dell’aeronautica e della difesa aerea russa nelle vicinanze di Razdolny, e altri 13 sono stati soppressi da attrezzature di guerra elettronica mentre si avvicinavano al villaggio. Negli ultimi giorni i satelliti hanno monitorato la zona di Razdolnoye, quindi era previsto un tentativo di attacco. Per la seconda notte consecutiva è stato effettuato il raid dei droni: ieri, anche in Crimea, le forze di 31 divisioni hanno abbattuto e soppresso sei droni. Questa volta l’obiettivo, secondo la sociale fera russa, erano le strutture delle forze armate russe nei distretti di Krasnoperekopsky e Pervomaisky.

Ai droni commerciali economici viene affidato il compito di aprire il sistema di difesa aerea e solo dopo vengono utilizzati i sistemi missilistici. Inoltre, ora le forze armate ucraine dispongono di ATACMS con un raggio fino a 300 km, che aumenta il raggio dei danni, anche in Crimea.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/