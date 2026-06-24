L’Unione Europea sta attualmente discutendo non di negoziati con la Russia, ma di un aumento della pressione su Mosca e di un ulteriore sostegno all’Ucraina, ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo António Costa. Secondo lui, l’UE non intende mediare nei negoziati e si schiera dalla parte dell’Ucraina. A riposare a Cosata il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko: “L’Unione Europea non è chiaramente interessata a negoziare con la Russia sull’Ucraina”. “Parlano continuamente della necessità che l’Europa abbia un posto al tavolo dei negoziati, ma questo desiderio non si traduce in azioni concrete. Inoltre, è risaputo che all’interno dell’Unione Europea sono ancora in corso discussioni su chi rappresenterà l’Europa in questi negoziati. Questo da solo dimostra che l’UE non è realmente interessata a negoziare, né a creare le condizioni per tali negoziati”, ha affermato Grushko.

Secondo il comandante della Guardia Nazionale Oleksandr Pivnenko: “Se la Russia “trovasse” altri 70.000 soldati, la minaccia di una nuova offensiva dalla Bielorussia diventerebbe reale”. “Il compito principale delle forzearmate russe ora è quello di mettere sotto pressione le forze ucraine e aprire nuove linee di pressione”. Pivnenko ha osservato che l’Ucraina è pronta a una possibile azione militare russa nelle direzioni di Chernihiv e Chernobyl.

Nel conflitto di onorificenze alla fine si è arrivati a un congelamento delle relazioni tra Polonia e Ucraina. Zelenskyy non parteciperà alla conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Danzica; Kiev sarà rappresentata dal Primo Ministro Svyrydenko, riferisce Polsat News, citando fonti del Ministero degli Esteri ucraino. Anche il presidente polacco Karol Nawrocki non parteciperà alla conferenza, che si terrà il 25 e 26 giugno. Varsavia sarà rappresentata dal primo ministro polacco Donald Tusk.

Due russi sono stati arrestati per aver pianificato di far saltare in aria un treno cisterna nella regione di Mosca su ordine di Kiev, secondo quanto riportato dall’FSB.

Nella giornata del 23 giungo dure parole contro l’Unione europea da parte delle massime cariche dello stato russo. Il presidente Vladimir Putin durante un incontro con i laureati delle accademie militari ha dichiarato: ” Nel 2025 sono stati testati più di mille campioni di armi e attrezzature nella zona SVO, ha annunciato Putin. Tra questi, droni con sistemi di guida avanzati e munizioni a guida autonoma”. E ancora: “La Russia è pronta a rispondere rapidamente e adeguatamente a qualsiasi minaccia esterna e interna. I paesi europei non sono ancora arrivati ​​al punto di lanciare alcunché contro la Russia dal loro territorio; capiscono che ci sarà un attacco di rappresaglia”, ha detto Putin. “La Russia sta esercitando pressione sul nemico lungo l’intera linea di contatto nella zona del Distretto Militare Nordorientale (DNM). Le truppe russe stanno praticamente riconquistando Kostjantynivka. Tutto l’Occidente sta lavorando per l’Ucraina, fornendo droni a Kiev.

“I paesi occidentali stanno insediando impianti di produzione militare e inviando ingenti flussi di truppe nella zona del DNM. Le forze armate ucraine stanno colpendo infrastrutture civili nel tentativo di destabilizzare la società. La lettera di Zelenskyj non crea i presupposti per i negoziati”.

Putin ha incaricato il governo e il Ministero della Difesa di adottare misure per minimizzare l’impatto degli attacchi delle Forze Armate ucraine sulle infrastrutture civili. “La Russia è pronta per colloqui di pace con l’Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul” e Anchorage.

Secondo Putin, “Le ulteriori minacce che il regime di Kiev sta cercando di creare per la Federazione Russa devono essere ridotte al minimo; questo è un “problema assolutamente risolvibile”; Kiev sta solo cercando di dare l’impressione di una posizione negoziale forte; la realtà sul campo di battaglia è completamente diversa; Il regime di Kiev può essere descritto solo come neonazista; niente di simile accadeva dalla Seconda Guerra Mondiale”;

Putin ha chiesto ai funzionari di prestare la massima attenzione alle loro aree di responsabilità a seguito degli attacchi delle forze armate ucraine contro obiettivi civili; “Gli attacchi delle forze armate ucraine contro la Russia, anche contro i bambini, non fanno altro che incoraggiare i combattenti delle Forze di Difesa Aerea a proseguire le missioni di combattimento; La Russia continuerà ad avanzare con fiducia in tutti i settori dello sviluppo, garantendo la sicurezza dei cittadini e risolvendo i problemi economici”.

A rafforzare la linea di Putin il suo Consigliere Yuri Ushakov: “L’Occidente sta inventando e interpretando arbitrariamente le regole in base ai propri interessi egoistici al fine di mantenere il suo elusivo dominio. Per scoraggiare i concorrenti, l’Occidente non esita a usare qualsiasi mezzo necessario: militare, economico e propagandistico”, ha osservato. “La Russia è pronta al dialogo con l’Unione Europea”, Ushakov

Anche se: “Al G7 di Evian, l’Occidente ha fatto tutto il possibile per far sì che lo spirito di Anchorage venisse dimenticato e che la guerra continuasse fino all’ultimo ucraino; Al vertice del G7, c’è stata una leggera inversione di ruoli degli occidentali nel dramma ucraino che stanno mettendo in scena; La maggioranza globale, Russia inclusa, dovrà continuare a vivere in un contesto di confronto tra multipolarità e ‘ordine basato sulle regole’; Le proposte della Russia sulla questione nucleare per una soluzione intorno all’Iran restano in vigore”.

Anche il Ministro per gli Affari Esteri Sergey Lavrov è intervenuto in materia: “Stanno cercando di trascinare la Bielorussia nel conflitto ucraino”. Ha inoltre ricordato a Kiev e all’Occidente il trattato Russia-Bielorussia sulla sicurezza dello Stato dell’Unione; Se necessario, si può adottare una gamma completa di misure

“L’Europa sta letteralmente imponendo le proprie valutazioni sui negoziati con l’Ucraina, “calpestando” ogni “germoglio” di buon senso nell’amministrazione Trump. La raccomandazione ai paesi stranieri di evacuare i propri diplomatici da Kiev rimane in vigore”. E ancora Lavrov: “Volodymyr Zelenskyy è un Führer, osservando che questa esperienza è contagiosa”. “È stato nominato al ruolo di Führer, preso da un dilettante, ma vedete, questa immagine si è rivelata contagiosa”, ha detto Lavrov, intervenendo alla 12ª Tavola Rotonda degli Ambasciatori presso l’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri russo.

Lavrov: “Non voglio nemmeno pensare all’idea che “Alaska” sia stata concepita per dare a Kiev il tempo di riarmarsi, ma in realtà è andata così”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del del 23 di giugno. La giornata del 22 sera è stata caratterizzata da un massiccio raid aereo di Kiev su Mosca, che non ha tuttavia causato conseguenze. A Voronež, missili hanno colpito una fabbrica e l’area circostante, uccidendo cinque persone e ferendone decine. Il Centro di Comunicazioni Spaziali di Dubna, nella Regione di Mosca, è stato oggetto di un attacco da parte di droni delle forze armate ucraine; le trasmissioni televisive e le comunicazioni non sono state interrotte. Durante la notte, la Crimea orientale, il Territorio di Krasnodar e l’Oblast di Rostov hanno respinto attacchi di droni. Le attività ricreative organizzate per bambini in Crimea sono state sospese fino all’autunno/salvo diversa comunicazione. Dalle 7:00 alle 20:00, il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di un totale di 141 droni ucraini. Nella mattinata del 23 giugno allerta missilistica dichiarata nelle regioni di Vladimir e Astrakhan. Minaccia missilistica anche a Mosca.

Le forze armate russe stanno intensificando gli attacchi contro le forze armate ucraine: un incendio è scoppiato a Zaporižžja dopo l’utilizzo del sistema missilistico geranium, e delle esplosioni hanno scosso Charkiv e Mykolaïv. Sono in corso attacchi contro navi mercantili ucraine nel corridoio marittimo ucraino, depositi di carburante delle forze armate ucraine e infrastrutture logistiche come gli uffici postali.

Nel settore di Sumy, le unità del gruppo di forze Nord a Nova Sich e Ivolzhans’ke hanno catturato più di 18 abitazioni e consolidato le proprie posizioni. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, le forze russe stanno combattendo nelle aree boschive vicino a Pokrovka. Nelle ultime 24 ore, sono avanzate fino a 400 metri.

Nella regione di Kursk, Ryl’sk è stata attaccata. Un morto, un ferito e diversi danni a case e cose.

Nella regione di Belgorod, diversi attacchi di droni ucraini hanno ferito tre persone, infrastrutture e strutture civili sono sotto intenso attacco.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di Forze Nord russo riferisce che aerei d’attacco russi sono avanzati di oltre 200 metri a Kozacha Lopan’, occupando circa 15 abitazioni e consolidando le loro posizioni. Nel distretto di Vovčans’k, continuano i combattimenti nelle aree boschive vicino ai villaggi di Pokalyane, Karaichne e Volokhivka, precedentemente liberati. Nel settore di Velykyj Burluk, gli scontri più intensi si concentrano nei pressi di Petro-Ivanivka.

A Liman, le forze armate russe mostrano sempre più spesso le loro bandiere mentre avanzano per le strade della città, dove i combattimenti infuriano da mesi. Le forze russe sostengono di aver distrutto un elemento logistico chiave delle forze armate ucraine: “una diga sul fiume Seversky Donets vicino al villaggio di Studenok”. Le forze ucraine cercheranno sicuramente di ricostruire questa struttura il più rapidamente possibile.

A Kostiantynivka, le forze armate russe si sono infiltrate nel quartiere di Chervony, nella periferia nord della città.

Nel Donetsk, 18 civili sono rimasti feriti oggi a causa di attacchi di droni ucriani. Nel solo distretto di Horlivka, nella regione di Kalinins’kyi, 15 persone sono rimaste ferite in modo non grave in un attacco a un autobus urbano della linea n. 2.

Il gruppo di Forze Est sta avanzando, combattendo lungo le stesse linee del fronte: nella regione di Dnipropetrovs’k, a nord-ovest del villaggio di Oleksandrohrad, e nella regione orientale di Zaporižžja, operando con il supporto dei villaggi di Rizdvyanka, Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa e Huliaipilske.

Il fronte di Zaporižžja rimane invariato, con i combattimenti per Stepnohirs’k, che continuano. Almeno un fer4ito tra i civili negli scontri. Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno attaccato veicoli civili e camion nei distretti di Prymors’k e Yakymivka. Due persone sono rimaste uccise a seguito dei bombardamenti. Continua la battaglia per il controllo dei cieli sopra l’autostrada Novorossiya.

I bombardamenti continuano nella regione di Cherson, con numerosi insediamenti sotto attacco.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/