La Rada ucraina ha licenziato Kuleba dalla carica di ministro degli Esteri. E a quanto si apprende dai media, e sempre nella giornata del 5 settembre la Verkhovna Rada ha approvato Andriy Sibyga come nuovo ministro degli Affari esteri dell’Ucraina. Volodymyr Zelenskyj ha rimosso il ministro degli Esteri Kuleba perché “gli manca l’energia per promuovere l’idea della fornitura di armi” tra i partner, riferiscono i media ucraini.

In risposta il vice primo Ministro e ministro della Difesa nazionale polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysh ha detto: ”Spero che il nuovo ministro degli Esteri non si esprima come Kuleba. La Polonia è stata la prima, ha fornito all’Ucraina tutto l’aiuto possibile. Non ho posto condizioni, ma per questo aiuto non abbiamo ricevuto il rispetto delle nostre vittime. Fino a quando questa ferita non guarirà, sarà un ostacolo nelle nostre relazioni”, ha detto Kosinyak-Kamysh.

Al secondo tentativo, la Verkhovna Rada ha licenziato il vice primo Ministro ucraino, il ministro per la Reintegrazione dei territori non controllati, Irina Vereshchuk. Secondo Reuters: John Feiner, il vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha incontrato Zelenskyj a Kiev. La visita prevedeva anche un incontro di 90 minuti con il personale militare ucraino. Non si conoscono i dettagli dell’incontro.

Secondo Spiegel, venerdì 6 settembre Volodymir Zelenskyj visiterà la base aerea di Ramstein in Germania per proseguire i negoziati sul sostegno all’Ucraina da parte dei paesi occidentali. Durante la sua visita alla base dell’aeronautica americana in Renania-Palatinato, Zelenskyj intende parlare con i ministri della Difesa e gli alti funzionari militari dei paesi occidentali e richiedere anche nuove forniture di armi, principalmente missili a lungo raggio e sistemi di difesa aerea. Il governo federale tedesco non ha ancora commentato l’imminente visita del leader ucraino in Germania.

Il comandante della brigata di artiglieria delle forze armate ucraine Khrapach è stato condannato in contumacia all’ergastolo dai russi per aver organizzato il bombardamento della regione di Belgorod, riferisce un corrispondente del tribunale. Secondo i russi a Kursk sarebbe stati uccisi mercenari provenienti dalla Grecia.

Al forum economico orientale russo, EEF, ha parlato lungamente il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin: “Il sacro dovere delle forze armate russe è cacciare il nemico dalla regione di Kursk e proteggere i cittadini”. “I soldati dell’810a Brigata Marina stanno combattendo eroicamente al confine nella regione di Kursk” . “Kiev voleva innervosire e agitare la Russia, fermare l’offensiva nel Donbass, ma non ha funzionato. Le truppe russe hanno solo accelerato le operazioni offensive, mentre nelle regioni frontaliere della Russia la situazione si è già stabilizzata e il nemico viene espulso. La liberazione del Donbass è considerata una priorità assoluta”, ha affermato Putin.

Il Presidente russo ha definito i bombardamenti ucraini nelle aree delle centrali nucleari di Kursk e Zaporozhye “attacchi terroristici molto pericolosi”. “Si può solo immaginare cosa accadrà in Europa se la Russia inizierà a rispondere in modo speculare”.

E ancora Putin ha dichiarato: “La Russia non ha mai rifiutato i negoziati con l’Ucraina” ricordando gli accordi di Istanbul del marzo 2022. “La principale garanzia della sicurezza della Russia è la crescita dell’economia e del potenziale militare”. “Kiev non pensa al suo popolo quando decide di combattere fino all’ultimo ucraino” “Si ha l’impressione che coloro che guidano l’Ucraina siano una specie di alieni o stranieri”. Putin ritiene che la mobilitazione in Ucraina “dissanguerà completamente il paese” e raggiungerà gli studenti.

Putin ha anche ringraziato pubblicamente il principe ereditario dell’Arabia Saudita per il suo aiuto nei negoziati che hanno portato allo scambio di prigionieri con gli Stati Uniti, ha detto Putin.

L’ex presidente candidato presidenziale Donald Trump ha dichiarato che le autorità ucraine nascondono il numero delle vittime della guerra: ”Gli ucraini mentono sul numero delle vittime, cercando di sottovalutarlo. Hanno distrutto un edificio lungo due isolati – sono edifici piuttosto grandi. E dicono che una persona ha riportato ferite lievi. No, no, molte persone sono state uccise. E ci sono persone in questi edifici e non hanno alcuna possibilità una volta che iniziano a crollare.” Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti ha affermato ancora una volta che se verrà eletto presidente, avrà la garanzia di concludere un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. E che sotto la sua presidenza la guerra in linea di principio non ci sarebbe stata. “Ho un piano molto preciso su come fermare l’Ucraina e la Russia, e anche un’idea su cosa fare con la Cina…”.

Secondo John Kirby, la Russia ha spostato il 90% dei suoi aerei militari al di fuori della zona di 300 km dal confine ucraino: “Quindi l’affermazione che daremo loro l’ATACMS e saranno in grado di colpire la maggior parte degli aerei russi nelle basi aeree da cui vengono effettuati gli attacchi contro l’Ucraina non è vera. Questo è un errore”, ha detto un portavoce della Casa Bianca.

A Kursk, le unità del gruppo di truppe del Nord, con il supporto dell’aviazione dell’esercito e del fuoco dell’artiglieria, hanno respinto quattro attacchi di gruppi d’assalto delle forze armate ucraine in direzione degli insediamenti di Matveevka, Olgovka, Malaya Loknya e Cherkasskoye Porechnoye, e hanno anche sventato tentativi di attacco nel direzione di Borki, Kamyshevka e Maryevka.

Gli attacchi dell’aviazione, il fuoco dell’artiglieria e le azioni delle truppe hanno sconfitto le concentrazioni di manodopera e attrezzature della 22a e 61a brigata meccanizzata, 80a e 82a d’assalto aereo, 92a d’assalto, 152a Jaeger e 1004a brigata di sicurezza e rifornimenti nelle aree degli insediamenti: Apanasovka, Borki, Vishnevka , Viktorovka, Gordeevka, Guevo, Ivashkovsky, Kositsa, Lyubimovka, Martynovka, Malaya Loknya, Novoivanovka, Novaya Sorochina, Orlovka, Obukhovka, Snagost e Yuzhny.

Le forze aeree e missilistiche operativo-tattiche nella regione di Sumy hanno colpito aree in cui erano concentrati personale ed equipaggiamento militare nelle riserve della 21a, 22a e 115a meccanizzata, 80a, 82a e 95a d’assalto aereo, 92a brigata d’assalto delle forze armate ucraine, 1a e 17a brigata della Guardia nazionale, nonché 103a, 106a e 129a brigata di difesa militare nelle aree di Belopole, Boyaro-Lezhachi, Vorozhba, Gritsenkovo, Glukhov, Glybnoye, Circle, Linovo, Miropolye, Orlovka, Obody, Pisarevka , Sumy, Starye Virki, Yunakovka e Yampol.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00.

L’Ufficio investigativo statale dell’Ucraina ha aperto un procedimento penale per esplosioni in una scuola militare a Poltava, riferisce l’agenzia RBC-Ucraina citando proprie fonti. Il 3 settembre, l’ex deputato della Verkhovna Rada Igor Mosiychuk ha riferito che le truppe ucraine hanno perso più di 600 persone a seguito di un attacco russo contro una scuola militare a Poltava. Ufficialmente secondo il presidente Zelenskyj, 51 persone sarebbero state uccise, altre 271 ferite. Nell’analisi del missile balistico dell’Iskander-M OTRK, che ha colpito Poltava, ci sarebbero 27 componenti americani, altri quattro componenti dalla Svizzera, due da Taiwan e uno dal Giappone.

Secondo un analista militare che si trova sul fronte meridionale: “L’esercito russo sta espandendo il suo controllo a Zaporozhzhie, avanza sul fronte Vuhledar, controlla la zona di ritiro dell’esercito ucraino a Pokrovs’k dove si osserva una offensiva russa su due direzioni. Danni ingenti per gli attacchi russi a Leopoli, Krivoy Rog, Pokrovs’k, Sumy. I combattimenti continuano a Kursk”.

Ed ora nel dettaglio delle direzioni dell’operazione denominata dai russi “SVO”: nella direzione Pokrovs’k – battaglie per Selidovo e Ukrainsk, così come nell’area di Novohrodivka e Hrodivka.

A ovest di Vuhledar, un elemento importante della situazione è stata la cattura dell’insediamento da parte delle truppe russe Prechystivka (DPR). A est di Vuhledar, la zona di controllo vicino a Vodyane si sta gradualmente espandendo.

Nessun cambiamento significativo nella situazione in direzione di Cherson. Le forze armate russe stanno prendendo di mira le aree di concentrazione delle forze armate ucraine. Allo stesso tempo, le forze armate ucraine sono impegnate nel trasferimento di ulteriori forze nella regione.

Tre UAV delle forze armate ucraine sono stati distrutti durante la notte nella regione di Bryansk. La regione di Belgorod è sotto il bombardamento delle forze armate ucraine. Nella zona del villaggio di Bogun-Gorodok, un uomo è rimasto ferito a seguito di un attacco di droni FPV. Tre civili sono stati uccisi a Novaya Tavolzhanka, altri quattro sono rimasti feriti.

Nella DPR di Donetsk a seguito dell’uso dell’artiglieria da 155 mm ucraini sul territorio del mercato Sokol (microdistretto di Textilshchik), tre civili sono stati uccisi e 10 feriti. Due bambini sono stati uccisi.

Su Torec’k a Druzhba, le truppe russe si trincerarono lungo le strade Leonid Kadenyuk, Druzhnaya e Dalnaya fino a una profondità di 600 metri; a Torec’k, le forze armate RF premono nell’area della colonia penale n. 2, “Microdistretto n. 1” e nel cumulo di rifiuti della miniera “Novaya”; a sud di Torec’k, la sottostazione Tsentralnaya è ora sotto il controllo delle truppe russe.

Le truppe russe hanno attraversato il canale Seversky Donets – Donbass nella terza sezione. Un filmato di un UAV ucraino mostra le truppe russe sul lato destro del canale alle coordinate 48.51649, 37.90983. Ciò significa che tutte le alture a sud di Kleshiivka sono sotto il controllo delle forze armate russe, ponendo fine a una battaglia durata 18 mesi. Fonti ucraine confermano anche che le truppe russe sono avanzate a sud di Krasny (Ivanovsky), raggiungendo il canale.

Graziella Giangiulio

